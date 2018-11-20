Краткий курс истории. Карибский кризис 20 ноября 1962 года закончился Карибский кризис. Как всё начиналось Тема Карибского кризиса неоднократно поднималась Российским военно-историческим обществом в материалах Очередное «Никогда снова». К годовщине Карибского кризиса, Проба ядерной войны. Может ли повториться Карибский кризис? и других.Мы сегодня хотим вернуться к этой теме ещё и потому, что 20 ноября принято считать днём окончания Карибского кризиса. Два месяца человечество балансировало на грани ядерной войны. Защищая победившую кубинскую революцию, Советское правительство весной 1962 года ввело на территорию Кубы свои ракетные подразделения и начало создавать военную базу. Американцы начинают военно-морскую блокаду «острова Свободы», требуя от СССР немедленно убрать с острова ракеты. В результате Советский Союз... На чтение: 1 минута

20 ноября 1962 года закончился Карибский кризис .

Как всё начиналось

Тема Карибского кризиса неоднократно поднималась Российским военно-историческим обществом в материалах Очередное «Никогда снова». К годовщине Карибского кризиса , Проба ядерной войны. Может ли повториться Карибский кризис? и других. Мы сегодня хотим вернуться к этой теме ещё и потому, что 20 ноября принято считать днём окончания Карибского кризиса. Два месяца человечество балансировало на грани ядерной войны. Защищая победившую кубинскую революцию, Советское правительство весной 1962 года ввело на территорию Кубы свои ракетные подразделения и начало создавать военную базу.

Американцы начинают военно-морскую блокаду «острова Свободы» , требуя от СССР немедленно убрать с острова ракеты. В результате Советский Союз признал наличие мощного оружия, но пытался убедить президента Кеннеди, что не собирается нападать на США.

27 октября 1962 года был самым драматичным днем во всей этой истории. Именно тогда был сбит американский самолёт-разведчик. Американцы приняли решение через два дня приступить к бомбардировке советских ракетных баз и начать высадку на Кубу.

За кулисами событий

На этом фоне развернулась активная официальная и неофициальная деятельность, задачей которой стало во что бы то ни стало погасить конфликт. Обе стороны рассматривали различные предложения, способствующие снятию напряжения. Здравый смысл в этот раз победил. Оба лидера двух великих держав, Никита Хрущёв и Джон Кеннеди , смогли договориться. СССР принял американское условие, по которому он выводил свои ракеты, а американцы должны были снять блокаду острова. Важным итогом переговоров стало и то, что Кеннеди обязался не нападать на «остров Свободы». Ещё одной важной договорённость стало согласие США на вывод ракет из Турции, наличие которых также добавляло напряжённости в отношении двух стран. Советские и американские спецслужбы решили установить прямую телефонную связь между двумя странами. В критической ситуации два лидера имели возможность немедленно связаться друг с другом, а не пользоваться дипломатической почтой, телеграфом.

Итоги конфликта

Карибский кризис в очень жёсткой форме продемонстрировал опасность ядерного оружия и недопустимость использования его в дипломатических переговорах. В августе 1963 году две державы договорились прекратить ядерные испытания в воздухе, под водой и в космосе (Московский договор), наступило заметное потепление в «холодной войне» Это потепление имело и практические стороны. В ноябре 1969 года в Хельсинки и Вене начались переговоры с целью ограничить ядерные запасы. В мае 1971 года было заключено предварительное соглашение по противоракетной обороне, а уже в мае 1972 и сам договор о ПРО. После длительных переговоров были приняты меры по ограничению стратегических наступательных вооружений ОСВ-1. А уже в 1979 году был подписан второй договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Список решений и договоров, принятых обоими государствами можно продолжить. Всему этому предшествовала большая и кропотливая работа дипломатов разных стран. Полностью угрозу войны отвести, наверное, так и не получилось, но то, что в мире жить стало немного спокойнее – это факт. И тем печальнее, что сейчас кто-то вновь начинает манипулирование военными угрозами.

20 октября 2018 г. президент США Дональд Трамп объявил, что страна собирается выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). То ли у него шутки такие, то ли он в очередной раз пытается самоутвердиться в американском обществе и в мире. Тем не менее, его высказывание взбудоражило политиков всего мира. Ракеты среднего и малого радиуса действия до Америки не долетят, а вот Европе, в случае чего, мало не покажется.

Пока это звучит как очередное запугивание, как проявление шантажа, но хочется верить в здравый смысл и надеяться, что на предстоящих переговорах лидеров двух стран будет достигнут необходимый компромисс. К сожалению, авторы таких заявлений забывают, что любое действие рождает противодействие, а Правительство России неоднократно заявляло: ответ на любые подобные действия будет симметричным и незамедлительным.