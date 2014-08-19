Убийца Распутина - британский разведчик Фигура загадочного фаворита царской семьи Григория Распутина успела обрасти множеством мифов самого разного характера: и о его сверхспособностях, и о том, что за его смертью стоят силы мирового масонского заговора, и о том, что он сам был иностранным агентом. На чтение: 2 минуты

Краткое описание

Фигура загадочного фаворита царской семьи Григория Распутина успела обрасти множеством мифов самого разного характера: и о его сверхспособностях, и о том, что за его смертью стоят силы мирового масонского заговора, и о том, что он сам был иностранным агентом. В последние годы в СМИ особенно широко тиражируется версия о «руке Лондона»: ее авторы - бывший сотрудник Скотланд-Ярда Ричард Каллен и исследователь истории разведок Эндрю Хук. По их мнению, ключевую роль в убийстве Распутина сыграл агент британской разведки Освальд Рейнер, друг Феликса Юсупова, в доме которого было совершено покушение. Авторы сенсации уверены: старца расстреливали из трех револьверов, причем третьим стрелявшим был именно Рейнер, выстрел которого в голову и стал смертельным. В основу своего расследования Каллен и Хук отчет патологоанатомов и фотографии трупа, сделанные на месте его обнаружения. Основным мотивом авторы сенсационной догадки считают опасения Британии, что Распутин убедит царскую семью заключить сепаратный мир с Германией.

Примеры использования

На фотографиях мертвого Распутина прямо в середине лба виднеется загадочная рана от третьей пули. Расположение этой раны свидетельствует, что именно сюда была всажена смертоносная пуля, и сделать такой выстрел способен был только профессиональный убийца. Смертельный выстрел был произведен с близкого расстояния, тогда как Пуришкевич стрелял в Распутина сзади, находясь в отдалении от него. Все три отверстия от пуль имеют разный размер, в силу чего британские судмедэксперты убеждены: выстрелы были произведены из трех разных пистолетов. Ричард Каллен твердо верит, что третий выстрел сделал Рейнер, который находился все это время в Юсуповском дворце. Каллен полагает, что пока тело старца тащили к машине, Григорий Распутин снова обнаружил признаки жизни, и тогда Рейнер выстрелил ему в голову. ( «Российская газета», 5 октября 2010 года )

Действительность

Распутин погиб в ночь на 17 декабря 1916 года, во дворце Юсуповых на Мойке. Убийцы, среди которых сам граф Феликс Юсупов, лидер радикальных националистов черносотенец Михаил Пуришкевич и двоюродный брат Николая II великий князь Дмитрий Павлович, заманили Распутина в подвал, где сначала попытались отравить, преподнеся ему пирог с цианистым калием. Однако яд по невыясненной причине не подействовал, и заговорщики решили застрелить свою жертву. Расстреляв Распутина, убийцы отвезли его к Неве и сбросили в реку с Петровского моста.

Данные о том, какие именно раны стали смертельными, какие именно органы были задеты пулями, расходятся. Ключевой документ, который мог бы пролить свет на убийство Распутина, протокол вскрытия за подписью профессора Военно-Медицинской Академии Д.П. Косоротова, утерян, а его «копия», фигурирующая в работах «распутиноведов», вызывает серьезные сомнения в подлинности. Есть только разрозненные отсылки к этому заключению, встречающиеся в литературе этого времени. В своей статье «Страсти вокруг убийства Григория Распутина» исследователь Александр Потапов попытался их систематизировать.

Из сведений, приведенных в дневнике великого князя Андрея Владимировича, а также в газете «Русская воля» в 1917 году следует, что Распутин получил три огнестрельных ранения, две пули прошли навылет, а в теле осталась лишь одна, предназначенная для стрельбы из разных револьверов — соответственно точно сказать, сколько было стрелявших, из какого именно оружия и из скольких именно его единиц велась стрельба, невозможно.

В отсутствие полноценной источниковой базы выводы, сделанные по итогам исследования фотографий 90-летней давности современными патологоанатомами и криминалистами, выглядят скорее умозрительными, однако значительно серьезнее выглядит вопрос: насколько действительно причастен Рейнер к убийству — по крайней мере, к его организации.

В мемуарах Феликса Юсупова прямо о причастности Рейнера к убийству Распутина - во всяком случае о непосредственном участии в нем - ничего не говорится, да и сам он упоминается в тексте всего пять раз, из которых в связи с Распутиным — один. Он «был в курсе наших дел», пишет о нем граф уже после рассказа об убийстве Распутина. Фраза двусмысленная, но не дающая ответа на вопрос о том, был ли Рейнер как-то связан с заговорщиками.

На сомнительность версии Каллена и Хука указывает и еще один факт. В июне 1914 года, когда война еще не началась и ни о каком сепаратном мире и говорить не приходилось, на Распутина было совершено еще одно покушение. Его тяжело ранила ударом ножа в живот некая Хиония Гусева, впоследствии признанная судом психически ненормальной. Однако сам старец был убежден, что за покушением стоят ультраправые силы — особенно Распутин подозревал активиста «Союза русского народа», черносотенца Сергея Труфанова (Илиодора), дружившего со старцем, а затем рассорившегося с ним. Врагов у Григория Ефимовича хватало и на родине — безо всякой британской разведки.

Источники и литература

Князь Феликс Юсупов. Мемуары .

Потапов А. Страсти вокруг убийства Григория Распутина // Нева, 2005, №8 .

«Российская газета», 5 октября 2010 года

Обложка: Григорий Ефимович Распутин

Источник: https://yarcenter.ru