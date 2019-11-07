Красный день календаря. Куда он пропал? 7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года в России Мы наш, мы новый мир построим… Своё повествование мне хочется начать со стихотворения Самуила Яковлевича Маршака: День Седьмого ноября –Красный день календаря.Погляди в своё окно:Всё на улице красно! Действительно, главным символом этого праздника был красный цвет. На всех улицах, домах реяли красные знамёна, в руках детей и взрослых трепетали красные флажки, а главным украшением на куртках и плащах был алый бант. Везде взлетали разноцветные шары, звучала бравурная музыка и, главное, несмотря на осеннюю непогоду, у всех было отличное настроение. Праздник ведь! Источник: commons.wikimedia.org Праздник 7 ноября целых 74 года (до... На чтение: 3 минуты

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года в России

Мы наш, мы новый мир построим…

Своё повествование мне хочется начать со стихотворения Самуила Яковлевича Маршака:

День Седьмого ноября – Красный день календаря. Погляди в своё окно: Всё на улице красно!

Действительно, главным символом этого праздника был красный цвет. На всех улицах, домах реяли красные знамёна, в руках детей и взрослых трепетали красные флажки, а главным украшением на куртках и плащах был алый бант. Везде взлетали разноцветные шары, звучала бравурная музыка и, главное, несмотря на осеннюю непогоду, у всех было отличное настроение. Праздник ведь!

Источник: commons.wikimedia.org

Праздник 7 ноября целых 74 года (до 1991 года) был главным праздником страны, а в настоящее время молодёжь и многие граждане средних лет затрудняются ответить, какая дата отмечалась так широко. Очертания торжества со временем становятся всё более размытыми, а ему на замену в 2000-е пришёл День народного единства, который отмечается 4 ноября. Но это тема для другого рассказа. Наша задача – напомнить о 7 ноября и как праздновала его наша страна.

Выходя на демонстрацию в этот день, каждый советский человек знал, 7 ноября (а по старому стилю 25 октября) 1917 года произошла Великая Октябрьская социалистическая революция . В этот день в Петрограде произошло вооружённое восстание, закончившееся штурмом Зимнего дворца и арестом Временного правительства. Была провозглашена власть Советов и создано первое в мире государство рабочих и крестьян.

Праздник от Бреста до Находки

Начались празднования этого дня уже 7 ноября 1918 года. В Москве и во всех губернских центрах, которые в разгар Гражданской войны контролировали большевики, люди выходили на демонстрации, проводились митинги и военные парады. 26 октября 1927 года Совнарком СССР принял решение, что торжества будут проходить в течение двух дней – 7 и 8 ноября. Примечательно, что в эти дни отдыхали все трудящиеся страны, кроме тех, кто работал на предприятиях безостановочного цикла.

Источник: pinterest.com

К этому празднику готовились заранее. В Москве ещё за два-три месяца начинали согласовывать и готовить праздничное оформление. Каждое предприятие готовило именно свои элементы: флажки, гирлянды из цветов плакаты и транспаранты с лозунгами. В этом им помогал ЦК КПСС, который за две недели до праздника публиковал Призывы, рекомендованные для использования. А ещё каждое предприятие готовило тематические автоплатформы, которые были ярким украшением демонстрации трудящихся на Красной площади.

А ещё важным отличием этого праздника от тех, которые проводятся сегодня, были трудовые подарки. Каждый производственный коллектив старался порадовать родную страну своими успехами и отрапортовать, что сделано досрочно. К этому дню украшались все города и посёлки. На фасадах домов и отдельных конструкциях вывешивались тематические плакаты, портреты вождей революции, государственные флаги. Как правило, всё оформление было готово и вывешивалось 5 ноября, а демонтировалось 9 ноября. Начинались трудовые будни.

Красная Армия всех сильней…

Но всё-таки кульминацией празднования 7 ноября всегда был военный парад на Красной площади. Образцы лучших достижений оборонной промышленности проходили по площади перед восторженными горожанами и гостями, приехавшими на праздник, а западные военные атташе эти новинки тщательно фиксировали.

Источник: livejournal.com

С 1995 года история праздника претерпела изменения. При Б.Н. Ельцине революционный праздник стал именоваться Днём согласия и примирения, но продержалось такое нововведение меньше десяти лет, после чего 7 ноября впервые за много десятилетий превратился в рабочий день. Многие мероприятия были отменены, и лишь в отдельных городах страны митинги сейчас проводятся благодаря усилиям людей, которые по-прежнему с уважением относятся к событиям октября 1917 года.

Но остался неизменным парад войск 7 ноября . Сейчас его проводят в память о военном параде, прошедшем на Красной площади 7 ноября 1941 года. Действительно, этот исторический парад достоин, чтобы остаться в народной памяти. Осенью 1941 года враг стоял у самых ворот столицы, но руководство страны посчитало важным провести парад именно в этот день. Участники парада прямо с Красной площади уходили на фронт. И это произвело неизгладимое впечатление и на защитников города, и на весь мир. Советский народ осознал, что он непобедим, раз в такие тревожные дни Москва проводит свой традиционный парад. И лозунг, прозвучавший в дни войны: «Враг будет разбит, победа будет за нами!» обрёл реальную основу. Но больше всего были поражены этим событием гитлеровцы. Они протрубили на весь мир, что будут проводить свой победный парад в Москве, а их фюрер будет стоять на трибуне Мавзолея, но… Они действительно прошли по Москве, только было это в июле 1944 года. Тогда тысячи немцев промаршировали по советской столице в колоннах пленных .

Прохождение конницы по Красной площади во время парада 7-го ноября 1941-го года.

Источник: waralbum.ru

Всенародный праздник

У советской власти всегда были «доброжелатели». И сегодня с разных политических токовищ звучит, что это был праздник из-под палки, на демонстрации ходили строем под руководством партийных секретарей. Это злое и глупое враньё. И сегодня живы сотни тысяч участников тех демонстраций, и они подтвердят, что 7 ноября был главным праздником страны и самым настоящим торжеством.

Подтверждений тому множество. Например, накануне 7 ноября почта была перегружена. Советские люди без каких-то указаний сверху рассылали друг другу открытки с поздравлениями и самыми лучшими пожеланиями. А после торжественного шествия демонстранты расходились по своим домам, где их ждал праздничный обед. Примечательно, что за такими столами собирались не только родственники, но и друзья, и коллеги, и соседи. Действительно, на полках магазинов не было такого изобилия, как сейчас, но к празднику готовились заранее, а ещё здорово выручали так называемые заказы, выдаваемые на производстве. В таком заказе для москвичей всегда были дефицитные продукты: палочка хорошей копчёной колбасы, икра, шпроты и индийский чай «со слоном». Сегодня пироги к празднику уже пекут редко, а тогда родных, совершивших праздничное шествие по городу, гостеприимная хозяйка встречала своей выпечкой. Здесь на аппетит никто не жаловался.

Да, 7 ноября был политическим праздником. Красные флаги, лозунги, транспаранты были его оформлением, а для простых людей это был праздник, во время которого можно было собраться за столом, посмотреть друг на друга, вспомнить прошлое, порадоваться успехам и чувствовать себя защищёнными в стране, основанной в октябре 1917 года.

Источник: pinterest.com

В заключение замечу, что 7 ноября до сих пор остаётся праздником в целом ряде бывших республик СССР. В Кыргызстане этот день остаётся выходным, в Республике Беларусь этот праздник отмечается на государственном уровне как День Октябрьской революции, и это тоже выходной.

Да и нам не к лицу забывать это знаменательное событие. Пусть сегодня за окном не видно ни алых стягов, ни грохочущих маршей, по телевидению не показывают фильмы о революции. Но мы всё равно не забываем праздник, родившийся 102 года назад. Это крупнейшая часть эпохи и нашей с вами жизни.

Обложка: pinterest.com

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