Марш вперед, вперед на бой, женщины-солдаты! В июне 1917 года в России началось формирование женских батальонов смерти, бойцы которых успели проявить удивительную отвагу на фронте На чтение: 2 минуты

В июне 1917 года в России началось формирование женских батальонов смерти, бойцы которых успели проявить удивительную отвагу на фронте

Первая мировая война стала колоссальным потрясением, в том числе и социальных институтов, во многих странах, втянутых в этот глобальный конфликт. Пожалуй, сильнее всего это отозвалось в России. Одним из самых ярких свидетельств этих потрясений стало формирование в русской армии женских воинских частей: явление, которое до 1917 года невозможно было и представить.

Бойцы женского батальона на строевых занятиях, лето 1917 года

Источник: https://topwar.ru

Несмотря на то, что в той или иной форме русские женщины участвовали в большинстве войн, начиная с Отечественной войны 1812 года (самые яркие примеры — «кавалерист-девица» Надежда Дурова и партизанский вожак Василиса Кожина), на действительную военную службу их не принимали. И только события 1917 года, перевернувшие в России все прежние представления о том, что возможно и что невозможно, позволили появиться женским батальонам, положение о формировании которых было утверждено 29 июня того же года.

По инициативе снизу

К числу инициаторов создания женских батальонов относят многих политиков бурной эпохи между февралем и октябрем 1917 года. Чаще других называют главу Временного правительства Александра Керенского и лидера Союза 17 октября Михаила Родзянко. Действительно, оба этих политических деятеля имеют отношение к появлению необычных воинских формирований, но кто в действительности первым выдвинул идею их создания, теперь вряд ли удастся установить.

Командир женского батальона прапорщик Мария Бочкарева (вторая справа на заднем плане) наблюдает за стрелковой подготовкой своих подчиненных

Источник: https://topwar.ru

Точно известно, что с докладом о возможности формирования женских батальонов на очередном заседании Временного правительства в конце весны 1917 года выступила первая в истории России женщина-офицер — Мария Бочкарева. С Западного фронта, где она воевала с 1915 года, в Петроград ее привез Михаил Родзянко (вероятно, поэтому его и относят к числу инициаторов создания женских подразделений в русской армии). Получившая к тому времени почти всероссийскую известность Мария с воодушевлением рассказала, что сформированные из женщин воинские части могут не только стать реальной боевой силой, но и поднять чрезвычайно низкий моральный дух солдат и офицеров.

Последнее, видимо, и оказалось самым важным для министров Временного правительства и его главы, постоянно изыскивавших способы сохранить боеспособность стремительно разваливавшейся армии. Как писала в своих воспоминаниях сама Мария Бочкарева, «Керенский слушал с явным нетерпением. Было очевидно, что он уже принял решение по этому делу. Сомневался лишь в одном: смогу ли я сохранить в этом батальоне высокий моральный дух и нравственность. Керенский сказал, что разрешит мне начать формирование немедленно». И это обещание было исполнено: уже 21 июня 1917 года новосформированный женский ударный батальон получил на площади у Исаакиевского собора боевое знамя с надписью «Первая женская воинская команда смерти Марии Бочкаревой».

Командир женского батальона прапорщик Мария Бочкарева (крайняя слева) перед строем своих подчиненных. Западный фронт, лето 1917 года

Источник: http://amnesia.pavelbers.com

Спешка, с которой было создано новое подразделение, подчеркивается и таким фактом. Формальное положение о формировании женских воинских частей было утверждено Военным советом — высшим законодательным и законосовещательным органом, решавшим военно-организационные проблемы, — уже после вручения батальону боевого знамени и даже после того, как 27 июня часть уже прибыла на фронт. Впрочем, военные даже в нервозной обстановке середины 1917 года сохраняли верность традициям и не спешили с разработкой формуляров и положений, подозревая, что очередная инициатива правительства может обернуться пустышкой, как и многие прежние затеи.

За ценой не постояли

Вопреки этим ожиданиям, создание женских батальонов пошло полным ходом: в течение нескольких дней на призыв Марии Бочкаревой встать на защиту России откликнулось порядка 2000 человек. Правда, большинство из добровольцев составляли романтически настроенные барышни, плохо представлявшие себе, что такое воинская служба и воинская дисциплина. А с последней у ставшей комбатом Бочкаревой все было хорошо. Прекрасно представляя себе, насколько разрушительным может быть слабое командование и слабая требовательность к подчиненным, она ввела в своем подразделении строжайшее соблюдение устава. И добивалась поддержания дисциплины всеми доступными ей методами, в том числе и чисто физическими. Когда обманувшиеся в своих ожиданиях девушки начали покидать батальон, среди прочих претензий в адрес своего командира они высказывали и такие: дескать, морды бьет не хуже старорежимного унтера.

Поручик Мария Бочкарева, командир первого в истории России командир женского батальона, после Октябрьской революции. Фотография 1918 года

Источник: https://www.postkomsg.com

Во многом это было правдой: получившая звание прапорщика Мария Бочкарева сделала все, чтобы очистить свое подразделение от возможного балласта, который в первые же дни пребывания в зоне боевых действий стал бы угрозой безопасности батальона. И без того прибывшим на Западный фронт в конце июня 1917 года бойцам «женского батальона смерти» пришлось буквально добиваться уважительного отношения сослуживцев-мужчин. Вопреки ожиданиям Керенского и его министров, женский батальон не поднял, а опустил моральный дух в армии, поскольку его бойцов солдаты воспринимали исключительно с точки зрения удовлетворения низменных инстинктов. И только первые боевые действия доказали им, насколько они ошибались.

Первый бой двум сотням добровольцев женского батальона Марии Бочкаревой довелось принять 8 июля 1917 года. И не пойти в наступление с гордо развернутым знаменем, как планировало командование, а буквально вгрызться зубами в землю в обороне: германская разведка заранее узнала о готовящемся русском наступлении. На своих позициях к северу от белорусского городка Молодечно девушки за три дня отразили 14 атак! И если в чем и оправдались ожидания Временного правительства, так это в стойкости бойцов женского батальона: они не только не отошли, но и сумели выбить немцев с ранее захваченных позиций русских войск.

Вручение боевого знамени Первой женской воинской команде смерти Марии Бочкаревой на Исаакиевской площади в Петрограде 21 июня 1917 года. В центре снимка возле знамени — сама Мария Бочкарева

Источник: https://topwar.ru

Правда, за этот небольшой, но яркий успех подразделению пришлось заплатить очень дорогую цену. Из 170 бойцов, принимавших участие в боевых действиях, три десятка были убиты и семь десятков ранены, то есть всего за три дня батальон потерял половину своего списочного состава. Такие тяжелые потери дали повод командованию в лице нового главнокомандующего Лавра Корнилова запретить формирование новых женских батальонов, а уже имеющиеся использовать только на вспомогательных участках.

Недолгий век женских батальонов

Такое решение командования разочаровало оставшихся в строю девушек-добровольцев: ведь они шли на фронт именно воевать, а не нести необременительную службу в тылу. И поскольку общая дисциплина в русской армии к тому времени окончательно упала, девушки начали просто покидать свою часть. Сделать это им было нетрудно, поскольку главного поборника устава — командира батальона Марии Бочкаревой — в подразделении уже не было. В первом и единственном сражении своей части она получила очередное, пятое ранение и отправилась в госпиталь.

Мария Бочкарева со своими сослуживицами в полевом лагере, лето 1917 года

Источник: https://topwar.ru

Из больничной палаты Бочкарева вышла уже не прапорщиком, а подпоручиком — самой знаменитой, пожалуй, женщиной в русской армии. Но даже этот ее авторитет не помог сохранению боеспособности женских подразделений. Из шести женских военных формирований, числившихся в русской армии к осени 1917 года, — 1-го Петроградского женского батальона смерти, 2-го Московского женского батальона смерти, 3-го Кубанского женского ударного батальона, 1-го Петроградского кавалерийского батальона Женского военного союза, Морской женской команды (дислоцировалась в Ораниенбауме) и Минской отдельной караульной дружины из женщин-доброволиц — к декабрю того же года остались только женщины-кубанки. Да и это подразделение было распущено к концу февраля 1918 года из-за отказа продолжать его снабжение.

Последней попыткой использовать женские воинские части в бою стало участие роты 1-го Петроградского батальона в обороне Зимнего дворца во время Октябрьской революции . Впрочем, такой стойкости, как их сослуживицы на Западном фронте, девушки не проявили и вскоре после начала штурма сдались. Как выяснилось позже, их боевой дух был серьезно подорван совершенно отвратительным отношением солдат-мужчин. Доказать им свои боевые способности бойцы женского батальона не сумели, поскольку не прошли суровой школы Марии Бочкаревой: этот батальон в основном состоял из тех добровольцев, которые отказались служить под ее началом.

Полевой лагерь женской команды смерти Марии Бочкаревой, Западный фронт, лето 1917 года

Источник: https://topwar.ru

Не изменив себе

С началом Гражданской войны участие женщин в боевых действиях в России стало эпизодическим и случайным. Ни белые, ни красные не стали формировать отдельных женских воинских частей, хотя и не возражали против их присутствия в боевых подразделениях. Так, в рядах Белой армии в итоге оказалась и сама Мария Бочкарева, и некоторые из ее бывших сослуживиц. Бочкарева до конца осталась верна идее защиты той России, которую она считала своей родиной.

Очутившаяся после развала армии в Сибири, Мария Бочкарева отказалась сотрудничать с новой властью и угодила за решетку, откуда ее обманом вызволили бывшие товарищи по оружию. Через Владивосток первая русская женщина-офицер и первый командир русского женского батальона добралась до США, откуда попала в Великобританию. В обеих странах она яростно агитировала бывших русских союзников оказать белому движению помощь в борьбе с большевиками — и, по воспоминаниям современников, достигла успеха.

Бойцы 2-го Московского женского батальона смерти во время принятия присяги на Красной площади, лето 1917 года

Источник: https://topwar.ru

В отличие от многих других таких агитаторов, Мария Бочкарева не осталась за границей, а вернулась в Россию, чтобы продолжать борьбу. Но раздираемое противоречиями белое движение не приняло легендарную женщину-поручика: даже адмирал Александр Колчак , аудиенции у которого добилась Бочкарева, предложил ей всего лишь формирование военно-санитарного отряда. Но и это решение осталось на бумаге: 7 января 1920 года Мария была арестована ЧК и 15 мая приговорена к расстрелу. Согласно документам, приговор привели в исполнение на следующий день, но некоторые разночтения в деле дали повод к возникновению версии о том, что Бочкаревой опять удалось вырваться из тюрьмы с помощью друзей и дожить до послевоенных лет.

Обложка: Занятия по стрелковой подготовке в женском батальоне. Источник: https://pochta-polevaya.ru