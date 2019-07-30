Ржев: засекреченный, но не забытый 30 июля 1942 года в 6:30 утра на фронте 30-й и 29-й армий Калининского фронта И.С.Конева началась полуторачасовая артиллерийская подготовка. Началось очередное советское наступление под Ржевом. Позднее участники событий по обе стороны фронта утверждали, что такой мощной артиллерийской подготовки им раньше видеть не приходилось, хотя среди них было немало ветеранов Первой мировой войны. Несколькими днями спустя, в 6:15 утра 4 августа 1942 года, загремела оглушительная канонада в районе Погорелого Городища. После полуторачасовой артиллерийской подготовки к наступлению присоединился Западный фронт Г.К.Жукова. Когда лучше наступать: логика войны Сражение за Ржев стало одним из самых спорных, засекреченных и даже загадочных эпизодов Великой Отечественной... На чтение: 4 минуты

30 июля 1942 года в 6:30 утра на фронте 30-й и 29-й армий Калининского фронта И.С.Конева началась полуторачасовая артиллерийская подготовка. Началось очередное советское наступление под Ржевом. Позднее участники событий по обе стороны фронта утверждали, что такой мощной артиллерийской подготовки им раньше видеть не приходилось, хотя среди них было немало ветеранов Первой мировой войны . Несколькими днями спустя, в 6:15 утра 4 августа 1942 года, загремела оглушительная канонада в районе Погорелого Городища. После полуторачасовой артиллерийской подготовки к наступлению присоединился Западный фронт Г.К.Жукова .

Когда лучше наступать: логика войны

Сражение за Ржев стало одним из самых спорных, засекреченных и даже загадочных эпизодов Великой Отечественной войны . Лишь волею случая и силой таланта А.Твардовского вся страна узнала слова «Я убит подо Ржевом». Что же происходило в районе Ржевского выступа? Казалось бы, не время наступать: на юге немецкие части рвутся к нефтепромыслам Кавказа, в большой излучине Дона на дальних подступах к Сталинграду догорает танковое сражение. Если где-то противник не ведет наступательных действий, то самое время сидеть тихо и совершенствовать свою оборону.

Карта сражения за Ржев

Источник: upload.wikimedia.org

Однако война имеет совсем другую логику. Во-первых, сейчас, когда есть возможность ознакомиться с документами обеих сторон, совершенно неубедительным становится тезис «не ведет наступательных действий». С одной стороны, сильнейшая группа армий «Центр» не получила задач в рамках плана «Блау» летнего наступления вермахта. Здесь немцы имитировали подготовку к броску на Москву – так называемая операция «Кремль». Было бы большой ошибкой считать, что вместо этой имитации немцы не смогли бы провести наступление ограниченных масштабов, но с тяжелыми последствиями для советских войск.

Командующий группой армий «Центр» фон Клюге выбрал в качестве объекта захвата Сухиничский выступ, образовавшийся в ходе советского зимнего наступления 1941-1942 годов. Название «Кремль» для такого наступления было бы слишком громким, и операция получила кодовое наименование «Смерч» (Wilberwind). Первоначально начало «Смерча» было назначено на 7-9 августа 1942 года. План предусматривал типичные для германской военной школы удары по сходящимся направлениям с целью окружения советских войск в выступе. Своего рода Курская дуга 1943 года , но в уменьшенном масштабе. Над этим планом штабисты работали несколько месяцев. Если бы группа армий «Центр» стала главным игроком кампании 1942 года, то со срезания Сухиничского выступа начался бы бросок на Москву.

Во-вторых, в советском Генштабе и штабах Калининского и Западного фронтов всего этого тогда еще не знали, но готовились к наступлению со своими собственными целями. Задачи Калининского и Западного фронтов были сформулированы в директиве Ставки ВГК № 170514 от 16 июля 1942 года. В ней, в частности, говорилось: «…главными силами овладеть городом Ржев, переправами через р. Волга и железнодорожным узлом». Немцы, удерживая Ржев, контролировали шоссейные и железные дороги на фланге группы армий «Центр». Чтобы отбросить немцев дальше от Москвы, требовалось эффективно снабжать Калининский фронт, нависавший над флангом группы армий «Центр». Без Ржева это было невозможно. Кроме того, сбив немцев с позиций под Ржевом, Красная Армия лишала противника выгодного плацдарма для броска на Москву. Это сейчас мы знаем, что в ближайших планах вермахта Москвы не было. Как бы повернулась ситуация в случае успеха «Блау», предсказать несложно. Москва, несомненно, стала бы одной из следующих целей германской военной машины.

Советские солдаты в боях за Ржев

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Возвращаясь в конец июля и первые дни августа 1942 года, следует сказать, что советское наступление оказалось для немцев неожиданным. По крайней мере в отношении силы ударов и результативности его подготовки. Несмотря на общее тяжелое положение с боеприпасами в 1942 году, для наступления на Ржев были выделены значительные ресурсы, прежде всего артиллерийские (Сталинград, как маневренное сражение, поглощал в основном танковые резервы).

К концу первого дня наступления войска 30-й армии прорвали оборону 256-й и 87-й пехотных дивизий немецкого VI армейского корпуса на фронте 9 км и на глубину 6-7 км. До Ржева оставалось 6 километров. Однако преодоление этих километров растянулось на месяц. Проблема Ржева и других позиционных сражений заключалась в том, что, если не удавалось сразу обвалить фронт и ввести в прорыв танки, противник подтягивал к атакованному участку резервы и выстраивал новый рубеж обороны. Механизм развития событий был абсолютно идентичен сражениям Первой мировой войны, происходившим не ввиду скудоумия участников, а ввиду объективных проблем в сокрушении сильного и дееспособного противника. Когда ни у одной стороны нет решающего преимущества в силах и средствах.

Стальные ливни Ржева

Один из участников летнего сражения под Ржевом с немецкой стороны, командир батальона Хоке из 6-й пехотной дивизии, позднее так описал эти бои: «Это больше не было войной автоматов и пулемётов, ручных гранат и пистолетов, как зимой. Это был "Materialschlacht", битва техники Первой мировой войны, битва, в которой атакующий пытался уничтожить противника сталью, ливнем стали, летящей в воздухе и несущейся на гусеницах, когда человек вмешивался только в последний момент, чтобы уничтожить, на этом лунном пейзаже, то, что ещё выжило в мясорубке».

Советские войска в наступлении

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Здесь нельзя не отметить, что летом 1942 года советская военная промышленность еще не вполне восстановилась от ударов 1941 года и эвакуации. В отношении боеприпасов производство еще сильно отставало от немецкого. На один тяжелый снаряд, выстреливаемый в сторону немецких позиций советской артиллерией, в ответ прилетало два или три. Это при том, что под Ржевом расходовалась половина общего количества боеприпасов, расстреливаемых Красной армией в августе-сентябре 1942 года. Здесь задействовались даже тяжелые 305-мм орудия.

Немцам приходится менять все планы!

По схожему сценарию развивались события в полосе наступления Западного фронта. Уже в 13:50 первого дня наступления части 251-й стрелковой дивизии 20-й армии ворвались в Погорелое Городище. В результате ожесточенных боев, переходивших в рукопашные схватки, гарнизон Погорелого Городища при попытке прорваться через мост на реке Держа у юго-западной окраины города частью был уничтожен, а частью взят в плен. Впоследствии операция получит наименование «Погорело-Городищенская» по названию этого освобожденного 20-й армией города. Район Ржева тогда был единственным местом советско-германского фронта, где Красная Армия наступала и освобождала территорию.

В минуты затишья

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В итоге двух дней операции войска 20-й армии прорвали оборону противника на фронте 18 км и в глубину до 30 км и вышли передовыми частями на подступы к рекам Вазуза и Гжать. Здесь советское наступление было остановлено за счет спешного сбора резервов. Откуда они взялись? Немцы отказались от наступления на северном фасе Сухиничского выступа. «Смерч» в первоначальном виде отменяется, навстречу 20-й армии спешно выдвигаются сразу три танковые дивизии. Фронт постепенно восстанавливается. Последним успехом на Западном фронте становится сокрушение крупного опорного пункта немцев в районе деревни Карманово 23 августа 1942 г. Одной из причин потери темпа также стали хлынувшие 7 августа проливные дожди, существенно затруднившие снабжение передовых частей по размытым дорогам.

26 августа 1942 года командовавший Калининским фронтом И. С. Конев был назначен командующим Западным фронтом, сменив Г.К. Жукова, вступившего в должность заместителя Верховного Главнокомандующего и спешно убывшего под Сталинград. Командующим Калининским фронтом был назначен генерал-лейтенант М.А.Пуркаев. Однако И.С.Конев не оставил сражение за Ржев.

Бои за Ржев

В последние дни августа и в начале сентября 1942 года по инициативе И.С.Конева развернулись бои за сам город Ржев. С немецкой стороны в этих боях была задействована элитная дивизия «Великая Германия».Удержание Ржева потребовало от немцев больших усилий. Если в июле 1942 года 9-я армия насчитывала 250 тыс. человек, то в сентябре армия Моделя раздулась до 290 тыс. человек, несмотря на потери. Общие ее потери в сражениях августа-сентября 1942 года составили 60 тыс. человек. Наступавшие на Ржев и Сычевку армии двух советских фронтов потеряли за август и сентябрь 314 тыс. человек убитыми, пропавшими без вести, ранеными и заболевшими. Потери тяжелые, но срезание Сухиничей обошлось бы дороже в расчете на безвозвратные потери, так как в позиционных боях потери несут преимущественно передовые батальоны и роты, а в окружении погибают все: до артиллеристов и тыловиков. С другой стороны, позиционные сражения постепенно выбивали у немцев наиболее опытных и обученных солдат и офицеров пехоты. Восполнять потери столь же обученным контингентом немцы уже не могли. Выучка Красной армии росла, выучка вермахта падала. Этот фактор станет одним из определяющих в кампании следующего, 1943 года.

Бои вокруг Ржева

Источник: pinterest.ru

…не забыть никогда

Многомесячное сражение за Ржев стало важной частью общей стратегии Красной армии в тяжелом 1942 году и бесценным опытом наступлений в современных условиях. Именно здесь формировалась тактика и приемы использования артиллерии, танков, штурмовых групп пехоты. Войны выигрываются наступлением. Волею судеб Ржев после войны приказано было забыть. В этой связи нельзя не приветствовать инициативу Российского военно-исторического общества по возведению мемориального комплекса подо Ржевом в память о советских солдатах Великой Отечественной войны. Это был «Верден» советско-германского фронта. Бойцы и командиры Западного и Калининского фронтов, сражавшиеся в опутанных колючей проволокой и изрытых воронками полях на подступах к Ржеву заслуживают памяти потомков. Тогда, летом и в начале осени 1942 года, это не был успех, это было не-поражение и срыв планов противника. Потому и памятник уместен именно такой, со скорбью о погибших.

Выжившие мирные жители на руинах своего дома

Источник: pinterest.ru

Обложка: tgnews.ru