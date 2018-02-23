Юбилей посреди Войны. Как РККА отпраздновала свое 25-летие 23 февраля – годовщина создания Вооруженных сил советского государства – Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Менялись государственные системы, наименования Вооруженных сил, появлялись новые и уходили в прошлое устаревшие рода войск, но 23 февраля до сих пор является профессиональным праздником военных. Государство всегда стремилось поддерживать в обществе престиж армии, подчеркивая преемственность военно-патриотических традиций, и каждое юбилейное торжество отмечалось с размахом. Но есть среди этих празднеств одно особенное – 25-летие Красной Армии. Свой четвертьвековой юбилей Красная Армия встречала в переломное время. Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом, прорыв блокады Ленинграда, освобождение ряда крупных городов позволили перехватить стратегическую инициативу у вермахта. Торжественных мероприятий в военное время... На чтение: 2 минуты

23 февраля – годовщина создания Вооруженных сил советского государства – Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Менялись государственные системы, наименования Вооруженных сил, появлялись новые и уходили в прошлое устаревшие рода войск, но 23 февраля до сих пор является профессиональным праздником военных. Государство всегда стремилось поддерживать в обществе престиж армии, подчеркивая преемственность военно-патриотических традиций, и каждое юбилейное торжество отмечалось с размахом. Но есть среди этих празднеств одно особенное – 25-летие Красной Армии.

Свой четвертьвековой юбилей Красная Армия встречала в переломное время. Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом, прорыв блокады Ленинграда , освобождение ряда крупных городов позволили перехватить стратегическую инициативу у вермахта. Торжественных мероприятий в военное время практически не проводилось, но этот юбилей советская власть просто обязана была отметить – ведь именно на советские Вооружённые силы легла вся тяжесть войны.

В день своего 25-летия Красная Армия освободила города Ахтырка, Лебедин, Малоархангельск. Враг был отброшен от Краснодара на 60–70 километров. Авиация бомбила транспорты противника в Керченском проливе, нанося им большие повреждения. Большинство военнослужащих собиралось на митинги в тот день с новенькими погонами – их ввели как раз незадолго до того.

Как каждый настоящий советский юбилей, 25-летие РККА сопровождалось масштабным социалистическим соревнованием между предприятиями. Вот как писали в то время газеты: «У нас теперь только одно мерило патриотизма – отдавать фронту всю энергию, все способности, не щадить для победы над заклятым врагом ни своей жизни, ни сил, не жалеть для этого ни труда, ни своего достояния. Сейчас высший закон нашей страны <...>: “Все наши силы – на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота! Все силы народа – на разгром врага!”»

Несмотря на все трудности, советская военная промышленность ежемесячно увеличивала объемы производства вооружения и боеприпасов. Одним из инициаторов соцсоревнования являлся завод № 172 имени Молотова – теперь он известен как «Мотовилихинские заводы» в Перми. Заводской коллектив обязался к юбилею сверх плана оснастить вооружением десять полков. Этот призыв был подхвачен сотнями предприятий. Вероятно, это самое масштабное социалистическое соревнование за все время Великой Отечественной войны, и не поддается подсчету, сколько полков, дивизий, корпусов было вооружено благодаря этой сверхплановой продукции.

В дни празднования 25-летия РККА на фронт были отправлены 80 артистических бригад, насчитывавших 1300 артистов. Специальный репертуар для них готовился Всесоюзным гастрольно-концертным объединением и включал в себя много новых пьес, фельетонов, монологов, частушек, скетчей, литературных монтажей. Особой популярностью пользовались темы о героических городах – Ленинграде, Севастополе, Одессе и Сталинграде. К 25-летию РККА некоторые свои произведения публиковали наиболее значительные авторы современности – Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Илья Эренбург и другие. Выпускались почтовые марки, создавались художественные и музыкальные произведения – всех деятелей культуры Советского Союза захватил предстоящий юбилей.

Наверное, самый знаменитый памятник тому юбилею – песня «Несокрушимая и легендарная». Ее авторы – композитор Александр Александров и поэт Осип Колычев. В день 25-летия Красной Армии на киноэкранах страны демонстрировался фильм-концерт – именно тогда эта песня навсегда стала визитной карточкой ансамбля А. В. Александрова. И сегодня, спустя много лет, свои выступления он открывает этой песней.

Разумеется, не могли не отреагировать на знаменательную годовщину союзники СССР по антигитлеровской коалиции – США и Великобритания. Десятки видных иностранных государственных и общественных деятелей присылали приветственные адреса, в которых выражали чувства глубокого уважения, восхищения и благодарности Красной Армии. Президент США Франклин Рузвельт от имени народа своей страны выразил глубокое восхищение великолепными, непревзойденными достижениями. В своем письме он отмечал, что, несмотря на гигантские потери личного состава, материалов, транспорта, территорий, советские войска не дали возможности могущественному врагу достичь победы, остановив его под Ленинградом, Москвой, Воронежем, под Сталинградом и на Кавказе, не только нанеся вермахту тяжелые поражения, но и перейдя в наступление, дорого обошедшееся врагу. «В то же самое время я хочу воздать должное русскому народу, в котором Красная Армия берет свои истоки и от которого она получает своих мужчин, женщин и снабжение. Русский народ также отдает все свои силы войне и приносит высшие жертвы. Красная Армия и русский народ, несомненно, заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов», – так писал в те дни глава американского государства.

Но особенно впечатляюще отреагировали в Великобритании, где в преддверии юбилея прошли масштабные праздничные мероприятия. Эпицентром празднования был один из самых грандиозных залов Лондона – Альберт-холл. Огромная сцена Альберт-холла была украшена монументальным панно, изображавшим советский город. На сцене выступали лучшие британские музыкальные коллективы – оркестры Лондонской филармонии, британской радиовещательной компании, Королевская хоровая капелла. Специально к юбилею британский композитор Уолтон написал торжественный марш, которым и открылось мероприятие. Исполнялась музыка из фильма « Александр Невский » авторства Сергея Сергеевича Прокофьева, Седьмая симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, прошла большая театрально-музыкальная программа, посвященная победоносной борьбе русского народа против иностранных захватчиков в разные периоды истории. Через зал дефилировали отряды наиболее прославленных английских частей: гренадеров, шотландских гвардейцев, лейб-гвардейцев, конной гвардии, Королевской морской пехоты, Королевских ВВС. Затем выступали представители рабочих кругов, английских женщин. Министр иностранных дел Энтони Иден предложил обратиться с приветствием к жителям и защитникам Сталинграда, что вызвало шквал аплодисментов – таков был восторг от недавней победы на далекой от Туманного Альбиона Волге.

В Кардиффе и Брайтоне, Бристоле и Шеффилде, на острове Мальта и на Цейлоне, в Палестине и на Багамских островах – везде гарнизоны союзников и местные жители восторженно встречали 25-ю годовщину Красной Армии. Теперь, спустя столько лет, нам уже сложно представить, насколько советские Вооруженные силы были популярны у всего цивилизованного человечества, видевшего в них освободителя от коричневой чумы, которая поработила всю Европу и угрожала целому миру. И печально, что сейчас далеко не все об этом помнят...

В Музее военной формы одежды Российского военно-исторического общества (Москва, Петроверигский переулок, дом 4, стр. 1) открылась выставка «В боях рожденная» – к 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии. На выставке представлены подлинные предметы военной формы одежды и снаряжения Красной Армии в разные периоды ее существования: шинель с «разговорами» кавалериста РККА образца 1922 года; летняя повседневная форма командно-начальствующего состава автобронетанковых войск РККА образца 1935 года; форма образца 1943 года, созданная для женщин военнослужащих; парадная форма генералов Красной Армии, разработанная специально для Парада Победы 1945 года. Приглашаем вас!