«Белая лилия Сталинграда» Лидия Литвяк 18 августа 1921 года в Москве родилась Лидия Владимировна Литвяк –легендарная летчица-истребитель времен Великой Отечественной войны На чтение: 2 минуты

18 августа 1921 года в Москве родилась Лидия Владимировна Литвяк –легендарная летчица-истребитель времен Великой Отечественной войны

Лидия Литвяк прожила короткую, но яркую, героическую, наполненную любовью к родине и друзьям жизнь. Её судьба, как и у всех советских девушек и парней, оказалась разделена на два периода самым страшным словом – «война».

Девочка, мечтавшая о небе

О детстве Лидии известно немного. Однако есть несколько фактов, которые, возможно, предрешили её выбор связать свою жизнь с небом.

Прежде всего стоит сказать, что родилась Лидия 18 августа – в день Всесоюзной авиации (такое вот вышло совпадение).

С детства она мечтала об авиации и самолетах. В то время в Советском Союзе шла большая пропаганда авиаспорта и освоения неба. Страна дала юной мечтательнице такую возможность. Первый раз в небо Лидия поднялась уже в 14 лет. За время учебы в аэроклубах Москвы, Херсона и Калинина она отлично освоила технику пилотирования. Более того, она сама стала авиаинструктором и подготовила свыше 40 пилотов, будущих воздушных бойцов.

Её очень вдохновлял пример первых советских героинь неба Марины Расковой, Валентины Гризодубовой и Полины Осипенко. Лидия не знала, что скоро ей суждено встретиться с Мариной Расковой, – только случится это на войне и в качестве подчиненной.

Война в небе

С началом Великой Отечественной войны Лидия всячески пыталась попасть на фронт: обивала пороги военкоматов, писала письма. Ей все время отказывали. Не мог поверить военный комиссар, что невысокая, хрупкая и белокурая девушка сможет перенести суровые фронтовые условия.

В одной из газет она прочла короткую заметку о том, что Марина Раскова, её герой, собирает женский авиаполк, чтобы бить врага. Лидия приписала себе недостающие 100 часов налета и смогла уговорить военного комиссара Коминтерновского РВК города Москвы взять её в армию.

Так начался её короткий, но славный боевой путь. Сначала была боевая учеба. Лидия в короткий срок смогла освоить истребитель Як-1, по признанию ветеранов, довольно сложный самолет в пилотировании, особенно модели ранних модификаций.

В 586 «женском» ИАП, куда она попала, произошел с ней и первый «залет». Как вспоминала старший сержант И. Паспортникова, которая была техником самолета Лидии Литвяк:

«В октябре 1941 года, когда мы ещё тренировались на учебной базе под Энгельсом, во время построения Лиле приказали выйти из строя. Она была в зимней форме, и мы все увидели, что она отрезала верха своих меховых унтов, чтобы сделать модный воротник для лётного комбинезона. Наш командир Марина Раскова спросила, когда она это сделала, и Лиля ответила: «Ночью...»

Её даже подвергли наказанию на гауптвахте. Все удивлялись, как эта маленькая девушка будет воевать. Но с первым же боевым вылетом в августе 1942 года, она в группе со своей новой подругой Катей Будановой отправила к земле вражеский бомбардировщик «Юнкерс» Ju-88. В полку заметили молодую лётчицу, а её боевой счет стал только расти. Именно в этот момент на борту своего самолета Лидия попросила нарисовать белую лилию. Тогда же за ней закрепился и позывной «лилия-44». Так и расцвела «белая лилия Сталинграда».

Следующим стал «мессер», а за ним и ещё один «бомбовоз». Лидию с подругой вскоре зачислили в 9-й ГВИАП, где она продолжала воевать в паре с Катей Будановой.

В день Красной Армии 23 февраля 1943 года Лидия получает первую награду – орден Красной Звезды. А к маю стала кавалером ордена Красного знамени.

Наша героиня была дважды ранена. Один раз с прострелянной ногой сумела посадить машину на аэродром. А через два месяца снова была в полку. В другой раз на подбитом Яке приземлилась на вражеской территории. Оттуда её вывезли боевые товарищи-штурмовики на своём Ил-2. Мастерство и везение этой хрупкой девушки были известны всему фронту.

Пропала без вести, но не забыта

В полку Лидия вела себя скромно, не отвечала на ухаживания мужчин. Всё из-за того, что она была влюблена, а затем и вышла замуж за своего единственного. Избранником оказался капитан Алексей Соломатин, тоже истребитель.

К большому сожалению, он погиб прямо на её глазах. Затем в бою была сбита и погибла Катя Буданова. Гибли и другие её друзья. В те дни она сама признавала, что чувствует приближение смерти. Лидия всегда повторяла: «Только бы не пропасть без вести».

Злой рок настиг её 1 августа 1943 года во время тяжелейших боев над фронтом у реки Миус, на земле, где шел прорыв немецкой обороны, солдаты нуждались в поддержке с воздуха. Лидия совершила три вылета, а из четвертого её самолет не вернулся. Её долго искали, но так и не смогли выяснить судьбу летчицы. На тот момент на боевом счету Лидии Литвяк за 168 боевых вылетов было 12 уничтоженных самолётов противника лично и 4 – в группе. По традиции, установившейся с Первой Мировой войны , асом считался пилот, одержавший 5 побед.

Тело Лидии Литвяк было найдено поисковиками лишь в 1969 году у хутора Кожевня, через год её опознали. Министерство обороны СССР внесло изменения в документы, свидетельствующие о том, что Лидия Литвяк не пропала без вести, а погибла при выполнении боевого задания. А 5 мая 1990 года ей были посмертно присвоены звание Героя Советского Союза и звание старшего лейтенанта.

Обложка: warhistoryonline.com