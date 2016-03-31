Культурное достояние. На день рождения «тридцатьчетвёрки»
76 лет назад, 31 марта 1940 года, на Харьковском паровозостроительном заводе началось серийное производство танка Т-34.
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В этот же день в 1999 году:
вышел на экраны фильм «Матрица»
76 лет назад, 31 марта 1940 года, на Харьковском паровозостроительном заводе началось серийное производство танка Т-34.
Когда, открывая марш военной техники на Параде Победы, из-за Исторического музея вдоль стен Кремля к Собору Василия Блаженного и памятнику Минину и Пожарскому горделиво проплывает клин красавцев-«тридцатьчетвёрок» и только вслед за ним на Красную площадь почтительно выглядывают «Тополя» и «Искандеры», «Курганцы» и «Арматы», – в этом порядке нет никакого надуманного «символизма».
В этом есть справедливость, логика, единство, преемственность и навечность нашей истории и нашей культуры.
Да, именно культуры.
Культура ведь – это опыт познания, совершенствования и свершений многих поколений. Культура – это то, как мы себя мыслим здесь и сейчас в сравнении с этим опытом. Культура – это те образцы, с которыми мы себя сравниваем.
Идеалы и дух своей культуры каждый народ выражает в том числе и материально – мы называем это произведениями искусства, культурным наследием и культурным достоянием. Культурные ценности, рождённые гением и людьми великой эпохи, остаются образцом эстетики и содержания.
Бывает, что идеал и дух национальной культуры становится достоянием и образцом для всего человечества – даже независимо от того, что человечество по этому поводу считает.
Идеал нашей культуры, вершина нашего тысячелетнего опыта, его сумма и производная – это Победа.
Ради этой Победы Бог расстарался и ниспослал на Землю миллионы и миллионы своих лучших созданий – бойцов и маршалов, медсестёр и учителей, конструкторов и токарей…
Эти люди в свою очередь тоже расстарались и сделали главное орудие своей победы – Т-34. Безупречное по замыслу и исполнению, по эстетике и инженерии, по форме и содержанию произведение великой культуры.
В этом шедевре – дух и культурный подвиг народов, испокон веку живущих на нашей – на своей! – земле.
Бесшабашность и неприхотливость русского первопроходца. Упрямство и основательность украинского крестьянина. Бездонная глубина кавказского многоголосия. Стремительность всадника азиатских степей. Невозмутимость и надёжность северного морехода. Плавная устремлённость православных куполов. Простор и всеприимчивость души, рождённой нашей землёй. Торжество отмщения и мгновенное снисхождение к поверженному.
Строго говоря, «тридцатьчетвёрка» и сегодня не перестала быть грозным оружием – хотя в XXI веке есть оружие и повнушительнее.
Но Парад Победы «тридцатьчетвёрка» открывает не в качестве оружия.
«Тридцатьчетвёрка» 70 лет назад, сегодня и тысячелетия спустя – наше историческое достояние, художественный и содержательный образец материального творчества, который связывает нашу культуру в единое и величественное целое.
С этим образцом мы обречены сравнивать и «Армату», и самих себя.
…Когда в художественных произведениях будущего мы вдруг увидим знакомый стремительный и торжествующий силуэт у Чудского озера или с десантом смоленских стрельцов на броне, на багратионовых флешах или в пейзажах первых марсианских городов, – мы простим творческим личностям столь вольное обращение с историческими фактами.
Потому что это историческая правда.
Обложка: советский танк Т-34
Источник: https://russian7.ru
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