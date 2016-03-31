Культурное достояние. На день рождения «тридцатьчетвёрки» 76 лет назад, 31 марта 1940 года, на Харьковском паровозостроительном заводе началось серийное производство танка Т-34. На чтение: 1 минута

В этот же день в 1999 году:

вышел на экраны фильм «Матрица»

76 лет назад, 31 марта 1940 года, на Харьковском паровозостроительном заводе началось серийное производство танка Т-34.

Когда, открывая марш военной техники на Параде Победы, из-за Исторического музея вдоль стен Кремля к Собору Василия Блаженного и памятнику Минину и Пожарскому горделиво проплывает клин красавцев-«тридцатьчетвёрок» и только вслед за ним на Красную площадь почтительно выглядывают «Тополя» и «Искандеры», «Курганцы» и «Арматы», – в этом порядке нет никакого надуманного «символизма».

В этом есть справедливость, логика, единство, преемственность и навечность нашей истории и нашей культуры.

Да, именно культуры.

Культура ведь – это опыт познания, совершенствования и свершений многих поколений. Культура – это то, как мы себя мыслим здесь и сейчас в сравнении с этим опытом. Культура – это те образцы, с которыми мы себя сравниваем.

Идеалы и дух своей культуры каждый народ выражает в том числе и материально – мы называем это произведениями искусства, культурным наследием и культурным достоянием. Культурные ценности, рождённые гением и людьми великой эпохи, остаются образцом эстетики и содержания.

Бывает, что идеал и дух национальной культуры становится достоянием и образцом для всего человечества – даже независимо от того, что человечество по этому поводу считает.

Идеал нашей культуры, вершина нашего тысячелетнего опыта, его сумма и производная – это Победа.

Ради этой Победы Бог расстарался и ниспослал на Землю миллионы и миллионы своих лучших созданий – бойцов и маршалов, медсестёр и учителей, конструкторов и токарей…

Эти люди в свою очередь тоже расстарались и сделали главное орудие своей победы – Т-34. Безупречное по замыслу и исполнению, по эстетике и инженерии, по форме и содержанию произведение великой культуры.

В этом шедевре – дух и культурный подвиг народов, испокон веку живущих на нашей – на своей! – земле.

Бесшабашность и неприхотливость русского первопроходца. Упрямство и основательность украинского крестьянина. Бездонная глубина кавказского многоголосия. Стремительность всадника азиатских степей. Невозмутимость и надёжность северного морехода. Плавная устремлённость православных куполов. Простор и всеприимчивость души, рождённой нашей землёй. Торжество отмщения и мгновенное снисхождение к поверженному.

Строго говоря, «тридцатьчетвёрка» и сегодня не перестала быть грозным оружием – хотя в XXI веке есть оружие и повнушительнее.

Но Парад Победы «тридцатьчетвёрка» открывает не в качестве оружия.

«Тридцатьчетвёрка» 70 лет назад, сегодня и тысячелетия спустя – наше историческое достояние, художественный и содержательный образец материального творчества, который связывает нашу культуру в единое и величественное целое.

С этим образцом мы обречены сравнивать и «Армату», и самих себя.

…Когда в художественных произведениях будущего мы вдруг увидим знакомый стремительный и торжествующий силуэт у Чудского озера или с десантом смоленских стрельцов на броне, на багратионовых флешах или в пейзажах первых марсианских городов, – мы простим творческим личностям столь вольное обращение с историческими фактами.

Потому что это историческая правда.

Обложка: советский танк Т-34

Источник: https://russian7.ru

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