Календарь Зимней войны: когда порвалась «линия Маннергейма» 11 февраля 1940 года Красная Армия начала последнее крупное наступление Зимней войны Операция по прорыву так называемой «линии Маннергейма» — ключевого элемента обороны Финляндии во время Зимней войны 1939-40 годов — стала переломным моментом в ходе боевых действий. Всего через месяц после того, как 11 февраля после длительной и масштабной артподготовки советские войска сумели взломать финскую оборону, Финляндская Республика обратилась к СССР с предложением о прекращении войны и начале мирных переговоров. Советская 203-мм гаубица Б-4 на огневой позиции на Карельском перешейке. Выдвинутые на прямую наводку, такие крупнокалиберные орудия сыграли важную роль в прорыве «линии Маннергейма» Источник: waralbum.ru Затянувшаяся молниеносная война... На чтение: 4 минуты

11 февраля 1940 года Красная Армия начала последнее крупное наступление Зимней войны

Операция по прорыву так называемой «линии Маннергейма» — ключевого элемента обороны Финляндии во время Зимней войны 1939-40 годов — стала переломным моментом в ходе боевых действий. Всего через месяц после того, как 11 февраля после длительной и масштабной артподготовки советские войска сумели взломать финскую оборону, Финляндская Республика обратилась к СССР с предложением о прекращении войны и начале мирных переговоров.

Советская 203-мм гаубица Б-4 на огневой позиции на Карельском перешейке. Выдвинутые на прямую наводку, такие крупнокалиберные орудия сыграли важную роль в прорыве «линии Маннергейма»

Источник: waralbum.ru

Затянувшаяся молниеносная война

Советско-финскую войну 1939-1940 годов называют и Зимней войной, и Третьей советско-финской — после войны 1918-1920 годов и войны 1921-1922 годов. Начавшееся 30 ноября наступление советских войск довольно быстро застопорилось: собранные накануне войны разведданные о системе и характере обороны финнов оказались весьма далеки от реальности. Низкой оказалась и подготовка советских войск, навыки которых не соответствовали реалиям ведения войны в зимних условиях Карельского перешейка и Северной Карелии. Поэтому уже через две недели, к 12 декабря 1939 года продвижение Красной Армии было остановлено практически на всех участках фронта, протянувшегося от Балтийского до Белого морей, а незадолго до Нового года фронт стабилизировался на всем протяжении.

Упорное сопротивление финских войск, усиленных иностранными добровольцами, масштабное применение противником снайперов и противопехотного минирования, грамотное использование резервов — все эти факторы оказались большой неожиданностью для командования Красной Армии. Задуманная как молниеносная операция по продвижению вглубь вражеской территории с последующим установлением в Финляндии просоветского правительства, Зимняя война грозила затянуться надолго, что приносило СССР не только военные и материальные, но и существенные политические потери. Из Лиги наций страну к тому времени уже исключили за развязывание агрессивной войны, но это могло быть не последним неприятным внешнеполитическим событием. Требовалось как можно быстрее переломить ход боевых действий и добиться, чтобы существенно превосходящая противника по численности и боевым возможностям Красная Армия сумела прорвать финскую оборону и вынудить правительство Финляндской Республики перейти к мирным переговорам.

Танки Т-28 20-й тяжелой танковой бригады перед выходом на боевую операцию. Карельский перешеек, февраль 1940 года

Источник: waralbum.ru

Большая разведка боем

Наиболее подготовленной к обороне против Красной Армии была так называемая «линия Маннергейма». Она прикрывала самый узкий и опасный участок советско-финской границы — от берега Финского залива до берега Ладожского озера. Именно здесь были сосредоточены самые боеспособные советские соединения, именно здесь накал боев был самым ожесточенным. Но достигнуть успеха в первых боях красноармейцам так и не удалось: войска продвинулись на несколько километров и уперлись в первый и главный оборонительный рубеж «линии Маннергейма». Прорвать его с ходу было нереально, поскольку у РККА не хватало ни крупнокалиберной артиллерии, ни опытной инженерной разведки, ни понимания тактики прорыва подобных укреплений.

Но считать бесполезными попытки атаковать «линию Маннергейма» в течение всего декабря 1939 года не стоит. Эти бои позволили командованию Красной Армии определить тактику будущего наступления, научиться координировать действия пехоты, артиллерии и танков, оценить важность инженерной разведки. Полученные в ходе неудавшегося наступления сведения о том, как организована финская оборона на Карельском перешейке, позволили организовать на захваченном в первых боях финском учебном полигоне обучение тактике прорыва на местности. Основой ее стало широкомасштабное применение артиллерии — как в виде массированной артподготовки перед прорывом, так и в виде обстрела наиболее мощных укреплений и огневых точек прямой наводкой из орудий крупного калибра. Только после этого в атаку поднималась пехота в сопровождении танков, которые шли на прорыв вслед за огневым валом (через несколько лет такая тактика станет обычной на полях Великой Отечественной войны ).

Советский тяжелый танк Т-100 из состава специальной группы тяжелых танков на Карельском перешейке. На башне танка — Петр Ворошилов, приемный сын наркома обороны Климента Ворошилова, представитель Автобронетанкового управления РККА на Кировском заводе, выпустившем машину

Источник: waralbum.ru

На подготовку ушел весь январь, в течение которого войска Красной Армии то и дело предпринимали попытки атаковать «линию Маннергейма», но не с целью прорыва, а продолжая таким образом выяснять все новые и новые детали организации финской обороны. Это продолжалось даже в начале февраля, когда советские войска уже были готовы начать широкомасштабное наступление. Некоторые исследователи и сейчас полагают, что оно действительно началось 1 февраля, но только через десять дней удалось добиться успеха. В действительности же днем начала прорыва стало 11 февраля 1940 года.

Кого обманула артиллерия

К этому дню на фронте произошли серьезные изменения в командовании. Созданный 7 января Северо-Западный фронт возглавил командарм 1-го ранга и будущий нарком обороны СССР Семен Тимошенко . Главной ударной силой фронта стала 7-я армия под командованием командарма 2-го ранга Кирилла Мерецкова (поговаривали, что таким образом ему была дана возможность реабилитироваться после неудачных декабрьских боев). Начальником штаба артиллерии 7-й армии стал спешно вызванный из Москвы комбриг Леонид Говоров — будущий защитник Ленинграда, а тогда старший преподаватель тактики Артиллерийской академии РККА. И все эти перестановки делались с единственной целью: сосредоточить против «линии Маннергейма» лучшие военные кадры, чтобы обеспечить успех нового наступления.

Командующий войсками Северо-Западного фронта командарм 1-го ранга Семен Тимошенко

Источник: waralbum.ru

Оно началось в 9.40 утра 11 февраля 1940 года с масштабной, невиданной со времен Верденского сражения Первой мировой войны артиллерийской подготовки. Она растянулась на одних участках фронта на два с половиной, а кое-где и на три часа. Причем это не было банальным обстрелом площадей: свыше 100 советских батарей, в том числе крупнокалиберных, обстреливали строго отведенные им цели. Более того, в какой-то момент огонь был перенесен на вторую линию обороны, и финны, решив, что именно сейчас советские войска пойдут в атаку, бросились занимать полуразрушенные доты и траншеи. В этот момент советская артиллерия перенесла огонь назад, уничтожая уже не просто укрепления противника, а в основном его живую силу. Эффект от этого приема оказался настолько силен, что, когда обстрел прекратился, финские солдаты остались на второй линии, решив, что их вновь пытаются обмануть.

Первый танковый десант

На многих участках артиллерийский обстрел укрепленных узлов «линии Маннергейма» велся из крупнокалиберных орудий прямой наводкой, что дало сильнейший эффект. Бетонные и гранитные укрепления, которые никак не удавалось взять два месяца назад, разносило на куски, и если они после этого продолжали огрызаться огнем, то лишь благодаря отчаянному мужеству финских солдат. Но дело было сделано: оборону взломали. Оказавшаяся на острие прорыва 123-я стрелковая дивизия 7-й армии при поддержке двух танковых батальонов сумела взять одну из ключевых высот на своем участке, и на этом месте началось постепенное расширение наступления.

Командир РККА оценивает толщину броневых плит захваченного финского ДОТа, февраль 1940 года

Источник: waralbum.ru

Благодарить за это нужно было командира дивизии полковника Филиппа Алябушева. Опытный офицер, он сумел заранее организовать разведку на своем участке фронта, без устали гонял своих бойцов и командиров на полигоне, и к началу наступления имел во всех смыслах подготовленную дивизию. Действия ее поддерживали 108 орудий, сосредоточенных на узком — всего три километра! — участке прорыва, причем их действия в момент начала наступления были расписаны буквально поминутно. И это позволило соединению прорвать «линию Маннергейма» с минимальными потерями. Неудивительно, что та же дивизия первой 17 февраля дошла до второго рубежа обороны «линии Маннергейма», а через четыре дня полностью овладела ею, за что и само соединение, и его командир были награждены орденами Ленина. Кстати, именно по приказу полковника Филиппа Алябушева впервые в истории Красной Армии использовались танкодесантные группы, применение которых позднее станет обычной практикой: пехотинцы размещались на броне и таким образом шли в прорыв, получая возможность атаковать обороняющихся финнов с тыла.

Герой Советского Союза лейтенант Михаил Сипович (слева, в разрушенном наблюдательном колпаке) и капитан Иван Коровин на захваченном финском ДОТе, середина февраля 1940 года

Источник: waralbum.ru

Последний месяц войны

Через 17 дней после начала прорыва «линии Маннергейма», 28 февраля 1940 года две армии Северо-Западного фронта — 7-я и 13-я — перешли в наступление на третьем, так называемом «заднем» рубеже линии финской обороны, стремясь к Выборгу. К этому времени оборонительные возможности финских войск были фактически исчерпаны. Чтобы не допустить еще больших потерь, командование финской армии приняло решение об отступлении, намереваясь организовать оборону на подступах к Выборгу. Это удалось сделать, но активное наступление Красной Армии на других участках советско-финского фронта создавало угрозу окружения выборгской группировки и полного захвата территории Финляндии, и это стало одним из поводов для того, чтобы в Хельсинки задумались о начале мирных переговоров с Москвой.

Финская делегация прибыла в столицу СССР 7 марта, а 12 марта был подписан так называемый Московский мирный договор, и на следующий день, 13 марта завершились боевые действия. Последним боем была схватка за Выборг: по условиям договора он и без того доставался Советскому Союзу, но сведения об этом не успели дойти до командования Северо-Западного фронта, и утром красноармейцы пошли на штурм второго по величине (на тот момент) города Финляндии, завершив его к середине дня.

Финские солдаты читают газету с сообщением о заключении Московского договора, завершившего Зимнюю войну, март 1940 года

Источник: waralbum.ru

Обложка: Командующий 7-й армией командарм 2-го ранга Кирилл Мерецков (слева) и член Военного совета 7-й армии Терентий Штыков у карты боевых действий, январь 1940 года. Источник: waralbum.ru

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