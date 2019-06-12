Первая сталинская высотка: трудная судьба Дворца Советов В 1931 году началась работа по созданию генерального плана реконструкции Москвы. Предполагалось, что в его основу будет положен принцип сохранения исторического облика города. Вместе с тем новый план содержал идеи о расширении московских улиц и возведении новых архитектурных объектов. Окончательная его версия появилась в 1935 году и охватывала множество вопросов: строительство метрополитена и совершенствование наземного транспорта, озеленение и обводнение Москвы, а главное – возведение в столице Дворца Советов. Дворец на месте храма Впервые о строительстве Дворца Советов заговорили еще в 1922 году, при жизни В.И. Ленина. Однако из-за необходимости восстанавливать страну после Гражданской войны на этот масштабный проект ресурсов не... На чтение: 3 минуты

В 1931 году началась работа по созданию генерального плана реконструкции Москвы.

Предполагалось, что в его основу будет положен принцип сохранения исторического облика города. Вместе с тем новый план содержал идеи о расширении московских улиц и возведении новых архитектурных объектов. Окончательная его версия появилась в 1935 году и охватывала множество вопросов: строительство метрополитена и совершенствование наземного транспорта, озеленение и обводнение Москвы, а главное – возведение в столице Дворца Советов.

Дворец на месте храма

Впервые о строительстве Дворца Советов заговорили еще в 1922 году, при жизни В.И. Ленина . Однако из-за необходимости восстанавливать страну после Гражданской войны на этот масштабный проект ресурсов не нашлось. К идее вновь вернулись в 1930-е годы. Дворец Советов должен был стать первым советским небоскребом и символом процветания социалистического государства.

Проект Ле Корбюзье. Источник: corbusier.totalarch.com

Все организационные вопросы, связанные с Дворцом Советов, возлагались на Временный технический совет управления строительством, в состав которого вошли не только архитекторы, но и многие выдающиеся деятели культуры – писатели ( Максим Горький ), художники (И. Э. Грабарь), театральные режиссеры (К. С. Станиславский). Вопрос о месте строительства оставался открытым. Предлагали Охотный ряд, Болотную площадь, Китай-город , Варварку и, наконец, Волхонку. Последний вариант в итоге оказался наиболее предпочтительным, но для его реализации следовало снести Храм Христа Спасителя, что и было сделано 5 декабря 1931 года.

Волхонку выбрали неслучайно. Дело в том, что Дворец Советов как самое высокое здание Москвы должен был стать архитектурной доминантой города, проще говоря – его центром. К Дворцу собирались проложить широкий проспект и расходящиеся лучами магистрали. Место, на котором располагался Храм Христа Спасителя , для этих целей выглядело идеальным.

Выбор проекта

Конкурс на проект Дворца Советов считается самым масштабным за всю историю архитектуры Советского Союза. Принять участие приглашались архитекторы со всего мира и даже люди, по роду своей деятельности далекие от искусства и градостроительства. Дворец Советов был призван стать народным зданием, соответственно, внести свой вклад в его сотворение мог любой желающий.

«Это здание должно являться эмблемой грядущего могущества, торжества коммунизма не только у нас, но и на Западе» С.М. Киров. Источник: Атаров Н. Дворец Советов. М., 1940.

Руководство обозначило принципиальный момент – здание должно быть высотным. Тем не менее, никакого конкретного технического задания участникам конкурса не дали, поэтому облик Дворца они могли полностью придумать сами, основываясь лишь на собственной фантазии. Несмотря на то, что проекты порой разительно отличались друг от друга, высотность ожидаемо победила приземистость.

Монументальную постройку было необходимо не просто вписать в окружающую среду, но заставить доминировать в ней. Дворец Советов снаружи виделся огромной высоткой с окружающей ее открытой площадью для демонстраций и прогулок, а внутри предполагалась череда холлов и залов для заседаний Верховного Совета СССР, а также проведения массовых мероприятий.

Среди иностранцев, представивших свои проекты Дворца Советов, отличился американский архитектор Гектор Гамильтон. Он удостоился второй премии на Всесоюзном этапе конкурса. В 1932 году журнал Time подчеркивал, что премия Гамильтону – это важное доказательство открытости конкурса. Архитектор, не слишком известный на тот момент в профессиональном сообществе, получил награду благодаря своим талантам, а не громкому имени. Увы, проект, носивший рабочее название «Простота», сгубила именно незамысловатость. Гамильтон, к примеру, упустил из виду такую деталь, как площадь возле Дворца Советов (в плане ее не было). Но где же тогда проводить демонстрации?

Схема каркаса статуи Ленина. Источник: Атаров Н. Дворец Советов. М., 1940

Проект именитого французского архитектора Ле Корбюзье (впоследствии известен как один из основателей архитектурного стиля брутализм) тоже не вполне соответствовал поставленной задаче. Здание, спроектированное Ле Корбюзье, называли то ангаром, то стадионом, то огромным заводским корпусом – чем угодно, только не дворцом.

В феврале 1932 года вышло постановление, в котором архитекторам снова настоятельно рекомендовали не бояться высотности. Наконец, в мае 1933 года Совет строительства одобрил проект советского зодчего Б. М. Иофана. Финальный план, в разработке которого помимо Иофана приняли участие В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх, был таков: здание Дворца Советов – самое высокое в мире, выше Эйфелевой башни или Эмпайр-стейт-билдинг. Его высота – 415 метров.

Б. М. Иофан, Л. В. Руднев (в дальнейшем архитектор главного здания МГУ) и Д. Н. Чечулин (архитектор дома на Котельнической набережной) предлагали построить несколько высотных зданий, чтобы сгладить масштаб Дворца Советов. А. В. Щусев конкретизировал замысел: архитектор высказался за строительство восьми новых высоток и призвал расположить их в местах, названия которых содержат эпитет «красный» – окрестности Красной площади, Красные ворота, Красная Пресня.

Символ коммунизма

Изначально в проекте Иофана над зданием возвышалась 18-метровая скульптура рабочего с факелом в руке под названием «Освобожденный пролетарий». Но, по словам И.В. Сталина , Дворец Советов должен был стать памятником Ленину и его достижениям. Так обозначилась новая задача: увенчать Дворец 100-метровой скульптурой Ильича. В ясную погоду ее теоретически можно было бы увидеть на расстоянии семидесяти километров от Москвы. Предполагалось, что статуя Ленина будет в три раза выше и в два раза тяжелее нью-йоркской статуи Свободы. Одна ее голова по объему лишь немного уступала колонному залу Дома Союзов на Большой Дмитровке.

Большой зал Дворца Советов. Источник: techne.com

Как выглядит Дворец Советов «на бумаге»? Его главный вход, возле которого установлены памятники Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, обращен к Кремлю. Внутри здания – взаимодействие всех видов искусства. Фрески, например, должны были занять около 20 тысяч квадратных метров стен (при сравнении выясняется, что это шесть Красных площадей). Помимо них – скульптуры, бюсты, барельефы и полотна в стиле соцреализма.

Наибольший интерес представляет Большой зал, расположенный в центре Дворца. В нем можно было бы поместить на выбор колокольню Ивана Великого, Исаакиевский собор или любое здание высотой 25 этажей. Партер большого зала мог трансформироваться в сцену, водный бассейн и даже ледовую арену. Подобные превращения должны были происходить в течение нескольких минут при помощи электрического подъемника. Круглая форма Большого зала затрудняла проведение киносеансов, и у создателей проекта нашлось оригинальное решение проблемы. Следовало установить сразу четыре экрана, боковые грани которых сложатся в фигуру куба. Три из них обращены к разным сторонам амфитеатра, один – к сектору президиума.

Зал героики Гражданской войны. Источник: techne.com

Большой и Малый залы Дворца Советов соединялись посредством открытого форума для народных собраний. Кроме того, в здании хотели расположить зал сталинской Конституции, зал героики Гражданской войны и архив документов, связанных с историей установления советской власти.

Амбициозность проекта требовала высокой технической оснащенности. Инженеры подсчитали, что в дни съездов и сессий Верховного Совета в здании будет находиться до 50 тысяч людей! Скоростные лифты, эскалаторы, шумоизоляция, самовыдвигающиеся кресла, автоматические системы уборки помещений, наличие радиосвязи в здании – все это должно было стать неотъемлемой частью внутреннего облика Дворца Советов.

Наследие Дворца Советов

Фундамент здания был готов к 1939 году, но с началом Великой Отечественной войны строительство Дворца Советов по понятным причинам оказалось приостановлено.

Дворец так никогда и не был возведен. Точка в этой истории поставлена в 1960 году, когда на месте котлована расположился открытый бассейн «Москва». Кстати, его спроектировал Д. Н. Чечулин, имевший в 30-е годы прямое отношение к созданию проектов высотных зданий.

Бассейн «Москва». Источник: commons.wikimedia.org

Единого мнения, почему от строительства Дворца Советов пришлось отказаться, нет до сих пор. Иногда указывают на плохие геологические условия, неприспособленные для такой тяжелой постройки. В иных источниках отмечают, что в случае новой войны Дворец невозможно было бы замаскировать, и он неизбежно стал бы легкой мишенью для противника. Урбанисты обращают внимание на то, что для свободного расположения Дворца Советов нужно было снести ряд густонаселенных кварталов и передвинуть некоторые уже существующие архитектурные памятники, например, здание ГМИИ имени А. С. Пушкина. Кроме того, существует точка зрения, что необходимость возведения Дворца Советов отпала по идеологическим причинам: теперь не обязательно было доказывать миру, что в СССР прогресс шагнул достаточно далеко, чтобы осуществлялись самые смелые и грандиозные планы. К тому времени уже появился московский метрополитен, в успешное строительство которого не верили многие зарубежные специалисты. После Великой Отечественной войны меняется и статус СССР, сыгравшего решающую роль в победе над нацистами.

13 января 1947 года принято постановление Совета Министров СССР «О строительстве в г. Москве многоэтажных зданий». Все изменилось: если раньше высотки планировали построить для «поддержки» Дворца Советов, то теперь Дворец начал восприниматься как абстрактный идеал, путь к которому ведет в необозримое будущее. По иронии судьбы, коммунизм в Советском государстве ждала та же судьба, что и его главный символ: построить их не удалось.

Несмотря на неудачу в осуществлении великого замысла, несозданный Дворец Советов оказал огромное влияние на вид современной столицы. Без проекта Дворца не было бы других сталинских высоток, наличие которых сейчас во многом определяет облик Москвы.

Обложка: topwar.ru