«Два вождя после дождя»: самая известная прогулка Сталина В 1938 году советский художник Александр Михайлович Герасимов написал одну из самых узнаваемых картин сталинской эпохи – «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле». В народе легендарному полотну дали шуточное название «Два вождя после дождя». Звезда соцреализма Александр Герасимов начинал свою творческую деятельность как художник-импрессионист, но в 1920-е годы увлекся новым направлением и стал советским «живописцем номер один», подавляющее большинство картин которого выполнено в жанре социалистического реализма. Тем не менее прежние вкусы Герасимова постоянно давали о себе знать: достаточно и неспециалисту в художестве взглянуть на картину «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле» и заметить, как поэтично выглядят мокрый после... На чтение: 2 минуты

В 1938 году советский художник Александр Михайлович Герасимов написал одну из самых узнаваемых картин сталинской эпохи – « И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле». В народе легендарному полотну дали шуточное название «Два вождя после дождя».

Звезда соцреализма

Александр Герасимов начинал свою творческую деятельность как художник-импрессионист, но в 1920-е годы увлекся новым направлением и стал советским «живописцем номер один», подавляющее большинство картин которого выполнено в жанре социалистического реализма. Тем не менее прежние вкусы Герасимова постоянно давали о себе знать: достаточно и неспециалисту в художестве взглянуть на картину «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле» и заметить, как поэтично выглядят мокрый после дождя асфальт, листва, объемные облака и мягкие блики.

Создание картины было приурочено к выставке, посвященной двадцатилетию Красной армии и военно-морского флота, а спустя год она побывала на международном художественном мероприятии «Мир завтрашнего дня» в Нью-Йорке. После этого было принято решение поместить полотно в собрание Третьяковской галереи, куда А.М. Герасимов и передал его в 1941 году. В это же время живописец получил Сталинскую премию первой степени «За выдающиеся произведения в области искусства и литературы». На этом триумф главного советского художника не закончился: уже в 1943 году он удостоился звания «Народного», а уже после Великой Отечественной войны стал первым президентом Академии художеств СССР.

И.В. Сталин и А.М. Горький на прогулке. Художник А.М. Герасимов. 1948 год

Источник: mtdata.ru

Три названия одного полотна

Изначально А.М. Герасимов планировал дать своей картине более эффектное название. Художник верил, что руководители Советского государства смогут предотвратить военный конфликт, приближение которого в конце 1930-х годов было очевидным. Исходя из этого, Герасимов называет произведение «На страже мира», но с началом войны его пришлось заменить на более прозаичную подпись. В народе, как это часто бывает, картину окрестили с долей остроумия и фантазии – «Два вождя после дождя». Большинству советских людей она запомнилась именно так.

Проект Дворца Советов

Источник: topwar.ru

Как любое монументальное полотно, работа А.М. Герасимова хранила в себе секреты, часть из которых не удалось разгадать по сей день. Например, рассматривая картину, многие замечали, что за спиной у К.Е. Ворошилова по неизвестной причине отсутствует чугунная балюстрада. Со стороны кажется, будто нарком обороны стоит на краю обрыва и должен двигаться крайне осторожно. Интересно, что на предварительных эскизах картины ограды тоже нет, то есть, художник «забыл» о ней сознательно. Споры о том, почему Герасимов использовал столь необычный прием, не затихают и сегодня. Некоторые уверены, что таким образом художник хотел предупредить Ворошилова об опасности – но зачем и почему, пояснить затрудняются.

Задаются пытливые зрители и другим вопросом: куда же так пристально смотрят советские вожди? Чтобы это выяснить, нужно знать, где именно находятся герои картины. Выходит, что Сталин и Ворошилов прогуливаются по древней Боровицкой улице, ведущей вдоль кремлевской стены от одноименных ворот до Спасских. Оттуда они взирают вдаль и вправо – на то место, где до 1931 года стоял Храм Христа Спасителя . А вот в годы, когда А.М. Герасимов создавал свою картину, там располагалась огромная строительная площадка Дворца Советов , который должен был стать первым советским небоскребом и символом процветания социалистического государства. Фундамент здания был закончен примерно через год после написания картины, но дальше дело, увы, не пошло.

После дождя (Мокрая терраса). Художник А.М. Герасимов. 1935 год

Источник: pinterest.ru

Образ только что прошедшего в Москве дождя тоже не случаен. Показывая, как обновляется и оживает природа, художник намекает на обновление всей страны благодаря существующему строю и деятельности двух героев, с уверенностью смотрящих в будущее. Сочетая идейный посыл соцреализма с техниками импрессионистской живописи, А.М. Герасимов невольно отдал дань другому своему произведению – лирической картине «После дождя. Мокрая терраса». В течение нескольких лет ее даже печатали в советских учебниках по русскому языку, предлагая школьникам написать сочинение об увиденном.

Почему Ворошилов?

В сущности, вторым персонажем полотна А.М. Герасимов мог выбрать любого государственного деятеля сталинской эпохи: от Буденного до Молотова . И все же «на прогулку» И.В. Сталин вышел именно с наркомом обороны.

Портрет Климента Ефремовича Ворошилова. Художник А.М. Герасимов

Источник: pinterest.ru

Причиной подобного выбора стали дружеские отношения Герасимова и Ворошилова. За годы творчества художник написал не менее десяти разных портретов своего товарища, был знаком с его семьей и часто наведывался в гости. С И.В. Сталиным живописца тоже познакомил именно Климент Ворошилов. 6 июля 1933 года А.М. Герасимов вместе с художниками Исааком Бродским и Евгением Кацманом целый день провели на даче Генерального секретаря, где беседовали с хозяином и играли в городки . Считается, что за это время Герасимов успел сделать несколько портретных набросков, хотя специально Сталин не позировал живописцам.

Опальная картина

Во второй половине 1950-х годов для А.М. Герасимова наступили не лучшие времена. Художник был снят с поста президента Академии художеств и попал в опалу, а вместе с ним – и его картины. Но внезапно полотно «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле» обрело новую жизнь и оригинальное прочтение. В семье Герасимова хранилась картина 1959 года под названием «Колхозное стадо». В 90-х годах она была продана в Италию и кочевала по разным европейским коллекциям. Однажды исследование картины показало, что она написана поверх другого, более старого сюжета. Когда верхний слой краски удалили, взору зрителей открылось нечто удивительное: на горизонте виднелись знакомые фигуры Сталина и Ворошилова, а на них снизу вверх поглядывала советская доярка в окружении своих подопечных. Оказалось, что для нового произведения художник решил использовать старый эскиз, так в компанию к двум советским лидерам добавились сельские жительницы.

Колхозное стадо. Верхний слой картины снят. Художник А.М. Герасимов. 1959 год

Источник: upload.wikimedia.org

Обложка: И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле. Художник А.М. Герасимов. 1938 год. Источник: upload.wikimedia.org

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