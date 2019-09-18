Тысяча и одна персидская верста: история «молодецкого похода» сотника Гамалия В наши дни принято считать, что Первая мировая война для России складывалась неудачно, однако это не так Действительно, многие сейчас и не назовут никаких удачных операций, кроме Брусиловского прорыва. Сегодня мы вспомним одну из героических, а главное, весьма эффектных и эффективных операций русской казачьей конницы сотника Василия Даниловича Гамалия. Карта Персидской кампании Российской империи Источник: upload.wikimedia.org Гамалий со своими кубанцами совершил невозможное – рейд по тылам враждебной Персии на соединение с английскими союзниками в рамках Персидской кампании Кавказской армии. Гамалий имел всего сотню казаков, при этом ему удалось пройти путь более чем в тысячу вёрст туда и обратно, не потеряв... На чтение: 3 минуты

В наши дни принято считать, что Первая мировая война для России складывалась неудачно, однако это не так

Действительно, многие сейчас и не назовут никаких удачных операций, кроме Брусиловского прорыва . Сегодня мы вспомним одну из героических, а главное, весьма эффектных и эффективных операций русской казачьей конницы сотника Василия Даниловича Гамалия.

Карта Персидской кампании Российской империи

Источник: upload.wikimedia.org

Гамалий со своими кубанцами совершил невозможное – рейд по тылам враждебной Персии на соединение с английскими союзниками в рамках Персидской кампании Кавказской армии. Гамалий имел всего сотню казаков, при этом ему удалось пройти путь более чем в тысячу вёрст туда и обратно, не потеряв ни одного казака. Это был второй случай в истории после подвига крейсера «Варяг», когда целое подразделение награждалось георгиевскими крестами. Впрочем, обо всём по порядку.

Персидская кампания

Кавказская армия Российской империи вела бои не только на важной стратегически линии Трапезунд – Эрзурум – Ван. Персия тоже стала стратегически важной территорией. До войны Персия была поделена на три условных сектора, которые различались сферой влияния: северная часть – русская, центральная – немецкая и южная – английская. Нетрудно догадаться, что с началом войны турецко-германские силы попытались разыграть эту карту, чтобы оторвать русские и английские силы друг от друга и заодно получить богатый нефтью регион. Турция тоже стремилась расширить территорию своей угасающей империи за счет Персии.

Кубанский казак стреляет на скаку

Источник: pinterest.ru

Надо сказать, что противник действовал не без успеха. В начале войны немцам, в особенности германскому послу Вильгельму Вассмуссу, прозванному англичанами «немецким Лоуренсом», удалось достичь некоторых успехов. Персию раздирали религиозные и межэтнические конфликты, страна де-факто стала территорией, подконтрольной агентам Турции и Германии, контролировавшим многочисленные разбойничьи банды, сколоченные по этническому принципу. Это отчасти напоминает ситуацию в современной Сирии до прихода туда Российских войск. «Лоскутное одеяло» из разнообразных народов – от курдов до арабов, давало благодатную почву для разжигания конфликта. С этим и пришлось столкнуться России, которая поначалу не имела достаточно войск на этом театре из-за убытия их на восточный фронт. Однако русское командование быстро сориентировалось, нарастило группировку и повело успешные действия как против турок, так и против персидских банд. Одним из примеров такого успеха и стал рейд сотни Василия Гамалия в 1916 году.

Сотник Гамалий

Здесь необходимо сказать несколько слов и о самом храбром командире. Потомственный кубанский казак Василий Гамалий всегда был на хорошем счету у командования. Отличавшийся большой ловкостью и силой, Василий Гамалий был офицером очень тактически грамотным и не лишенным хитрости, что важно на востоке. Храбрость его была не из разряда «с шашкой наголо», напротив, Гамалий мог днями быть начеку, ожидая нападения с любой стороны, днем или ночью, что сделало его идеальным кандидатом в командиры этой операции.

Полковник Василий Данилович Гамалий

Источник: upload.wikimedia.org

Отмеченный многими призами и наградами до войны, Гамалий смог быстро заслужить всеобщее доверие и уважение и в новой войне. Генерал от кавалерии Н.Н. Баратов, знавший Гамалия лично, благословил его на этот поход, так как не мог найти кандидатуры лучше. «Василий! Ты пройдешь и выполнишь задачу полностью», – напутствовал казака генерал Баратов. Обняв и перекрестив казака, генерал с прискорбием осознавал, что шансов на возвращение мало.

Генерал от кавалерии Николай Николаевич Баратов

Источник: pinterest.ru

Однако союзнический долг и настойчивые требования англичан, которые с весьма переменным успехом, иногда попадая в окружение, воевали в Ираке и Персии, вынудили Баратова согласовать этот самоубийственный рейд.

Из-за лесу копия мечей

Сотник Гамалий был опытным офицером и совсем не испугался предстоящих трудностей похода. Напротив, он отобрал самых опытных казаков, лучших лошадей. Взяли сколько смогли припасов, а главное – побольше патронов. В поход рано утром 10 мая 1916 года вышло 4 офицера, 107 казаков и 125 лошадей. Только отойдя на 8 верст от лагеря, Гамалий, построив сотню, подробно объявил задачу – соблюдал секретность.

Персия, 1916 г. Сидят: слева - генерал Богаевский, командир корпуса Баратов (в белой папахе), Походный Атаман Казачьих Войск Великий Князь Борис Владимирович, за ними стоит подъесаул Гамалий, справа в белой папахе - подъесаул Фостиков

Источник: gipanis.ru

Как только сотня вступила на персидскую землю, всё вокруг сразу стало враждебным. То тут, то там в горах виднелись халаты арабских, курдских или лурских лазутчиков. Спали казаки посменно. Чужаков в этих краях не жаловали, всю ночь с гор раздавались выстрелы, иногда спускали по склонам тяжелые камни.

Генерал Баратов на совещании с вождями курдских племен

Источник: pikabu.ru

С проводниками сначала пытались договариваться миром, даже давали денег, но в итоге всё свелось к простой казачьей мудрости. После очередного предательства проводника, который вел их почти 50 вёрст без воды и затем пытался сбежать, Гамалий ужесточил условия. Пойманному проводнику пообещали «кинжал или пулю» или денег. Удивительно, вода нашлась буквально через версту. Это доказывает, что щелчок затвора винтовки, заменяет 40 минут воспитательной беседы.

«А с казаками пойду пешком на соединение с англичанами»

Спустя неделю похода в тяжелых условиях, потеряв несколько лошадей, казаки, минуя отряды враждебных курдов и немецких наемников, подошли к Амле, где жило племя луров Вали.

Уманская сотня в походе

Источник: nic-pnb.ru

Разбив укрепленный лагерь недалеко от городка, Гамалий с двумя офицерами храбро пошел на встречу с вождем Вали. Не дав заманить сотню в западню под видом водопоя, наш сотник умело делал вид, что его отряд лишь передовой дозор большого русского войска. Спустя два дня переговоров, луры уступили, приняв письмо от генерала Баратова. Они даже выдали казакам фураж, продовольствие и воду после слов Гамалия:

Взяв кое-какие припасы у луров и даже показав вождю и его больному сыну джигитовку (на что луры открыли такую пальбу из винтовок в воздух, что сотню привели в боевую готовность), казаки отправились дальше.

Казачьи и Английские офицеры

Источник: nic-pnb.ru

18-19 мая состоялся тяжелейший переход на Али-Гарби. Через пустыню, с опять обманывавшими проводниками, казаки упрямо шли к цели. Сразу 12 человек заболели, пало ещё несколько лошадей. Казаки валились с сёдел. Только случайно встреченная кочевка арабов помогла с горькой водой и укрытием от палящего солнца. Несмотря на все трудности, засады и невзгоды, 19 мая совершенно неожиданно для англичан сотня в гордом строю и порядке появилась у английского лагеря. Эффект был просто шокирующий.

Задача выполнена

Пораженные англичане, когда узнали, что это подошли русские, устроили радушную встречу. Провели совместный парад, дали лошадей и припасы, всех казаков выходили. Говорят, даже угощали виски, правда, смешивать его с содовой наши казаки отказались, предпочитая чистый напиток.

Открытка «Русские в Исфахане»

Источник: pinterest.ru

Сам командующий английской группировкой войск генерал Лек прислал телеграмму и пригласил сотника к себе. Оставив сотню в английском лагере, Василий Гамалий, хорунжий Перекотий и переводчик Ахмет-Хан 27 мая были в иракской Басре у генерала Лека. От имени английского короля Лек наградил всех троих Военными крестами и ещё 5 крестов передал для казаков сотни. Лек перед строем отметил храбрость казаков, проявленную при установлении «живой связи» между союзниками в Персии.

Возвращение героев

Через две недели сотня выступила в обратный путь. Надлежало выполнить приказ генерала Баратова и разведать область вокруг города Керманшах, окрестности Зорбатии. И всё началось по новой – лживые проводники, отравленный овес, непригодное продовольствие, турецкие засады. Опытные казаки умело обходили все ловушки и «раскалывали» проводников. Разведав местность, казаки вернулись назад. Как известно, «обратная дорога всегда быстрее».

Сотник Гамалий, хорунжий Перекотий и переводчик Ахмет-Хан

Источник: topwar.ru

Вернувшиеся казаки были встречены как герои. Большой боевой опыт, осмотрительность и смелость сотника Гамалия и всех его казаков – вот ключ к успеху такой «имиджевой» операции.

Казаки перед строем английских солдат

Источник: topwar.ru

К сожалению, уже в марте 1917 года в России начались революционные события, фронты и армии распались, нашей стране не удалось воспользоваться военно-дипломатическим успехом в Персии. Однако показательно, что в последнем приказе расформировываемой под ударами революции Кавказской армии были такие слова:

Обложка: казаки в Персии. Источник: labuda.blog.ru

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