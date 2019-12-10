Кухня – полевая, стол – окопный, рацион – царский. О питании русского солдата в годы Первой мировой войны Питание – краеугольный камень, на котором стоит боеспособность каждого солдата в условиях тяжелой военной жизни. Сегодня мы поговорим о питании русских солдат в годы Первой мировой войны. Перед тем как начать рассказ о хлебе насущном, следует сделать небольшое пояснение. Первое, что нужно понимать – хронологические рамки, то есть мы не сможем рассматривать вопросы питания и снабжения наших войск после февраля 1917 года, когда общий развал государства и армии в том числе нарушил все возможные пути подвоза припасов. Второе – в отличие от армии Красной, о которой мы уже писали, Русская армия все-таки существовала в капиталистической реальности, у солдат и у... На чтение: 4 минуты

Питание – краеугольный камень, на котором стоит боеспособность каждого солдата в условиях тяжелой военной жизни. Сегодня мы поговорим о питании русских солдат в годы Первой мировой войны.

Перед тем как начать рассказ о хлебе насущном, следует сделать небольшое пояснение. Первое, что нужно понимать – хронологические рамки, то есть мы не сможем рассматривать вопросы питания и снабжения наших войск после февраля 1917 года, когда общий развал государства и армии в том числе нарушил все возможные пути подвоза припасов. Второе – в отличие от армии Красной, о которой мы уже писали, Русская армия все-таки существовала в капиталистической реальности, у солдат и у офицеров были деньги, которые они могли тратить на пищу.

Итак, давайте посмотрим, как было налажено продовольственное снабжение, что ели наши бойцы и кто питался лучше: русские или немцы и австро-венгры.

Фронтовые нормы

Питание солдат Русской армии регламентировалось приказом военного министерства № 346 от 22 марта 1899 года. Небольшие изменения в документ были внесены в 1908 году – во многом по результатам Русско-японской войны. Норма мирного времени была менее калорийной, и мы станем рассматривать так называемую норму военного времени, которая была введена в 1914 году, то есть сразу с началом боевых действий.

Норма питания военного времени для русского солдата

Источник: pinterest.ru

Современные требования к питанию солдат в тяжелых, стрессовых условиях войны требуют от 4500 до 5000 ккал в день на человека. В Русской армии образца Первой мировой рядовой солдат мог рассчитывать на 4300 ккал, что в среднем даже превышало энергетическую ценность питания в РККА во время Великой Отечественной войны. Отдельно следует отметить, что питание солдат императорской армии, может, было и не столь разнообразным, но очень сытным.

Работа полевой кухни

Источник: pinterest.ru

На флоте была своя специфика, и при сохранении калорийности некоторые продукты подлежали замене. Например, хлеба давали меньше, зато для моряков были макароны, в отличие от армии с её сухим законом, у флотских сохранялась винная порция, старались давать больше витаминов, а значит, квашеной капусты или овощей. В специализированных частях – авиации, бронечастях – рацион также был богаче, но из-за их малочисленности существенно отяготить общую картину снабжения он не мог.

Что ели?

В начале ХХ века рядовому бойцу русской армии прописывался такой ежедневный рацион: 1539 граммов ржаных сухарей или 2,2 килограмма ржаного хлеба, 238 граммов крупы, 716 граммов свежего мяса (или консервы взамен этой нормы). Таким образом, строевой роте в день надо было, доставить минимум одного бычка, а в год — целое стадо в сотни голов крупного рогатого скота. Также боец получал: 20 граммов сливочного масла или сала, 17 граммов подболточной муки, 6,4 грамма чая, 20 граммов сахара, 0,7 грамма перца. Овощи солдату тоже полагались. В день – примерно 250 граммов свежих или около 20 граммов сушеных овощей (смесь сушеной капусты, моркови, свеклы, репы, лука, сельдерея и петрушки), которые шли в основном в суп.

Прием пищи на марше

Источник: pinterest.ru

Если вы обратили внимание, мы не упомянули картофель. Он еще не вошел в очень широкий обиход в России, но в ходе войны, его давали все чаще. Картофель учитывался в графе «Хлеб», часто пополам с ним. Крупы разных видов в годы войны были вытеснены рисом, которого выдавали все больше и больше, так как его было легко закупать за границей. В эту же графу входили бобовые всех видов, чаще всего – чечевица.

И за общим столом

Источник: pinterest.ru

Конечно, «на столы» солдат попадали и трофейные продукты и то, что удавалось достать или купить у населения. Это еще один важный момент: в Русской армии солдат получал так называемые приварочные и чайные деньги. На первые он мог купить что-либо из еды или приправ для котла, а вторые – мог потратить на себя: хоть на чарку, хоть на молоко, а хоть и на сладкую булку. Кстати, приказ принца А.П. Ольденбургского по Русской армии четко регламентировал, что солдат мог, а что не мог купить в тылу, на станциях или в населенном пункте. И этот же приказ даже поощрял подобную торговлю. Вот, что писали русские солдаты о прибытии к фронту:

«Высадившись, удивляешься пейзажами, знакомишься с характером жителей, – главное, что надо узнать, есть ли у них сало и продают ли они молоко».

Полевая хлебопекарня

Источник: pinterest.ru

Позиционный характер войны накладывал свои отпечатки и на рацион солдат. Чаще всего полк, долго стоявший в передней линии, буквально «объедал» все окрестности, да так, что и природа уже дать ничего не могла. Несмотря на природную смекалку и стойкость нашего солдата, болезни, а также заполненные водой с трупным ядом неубранных тел и испражнениями окопы косили людей не хуже пуль и осколков. Но и в такой ситуации наши солдаты не унывали, знали, что «голод – не тетка, пирожка не поднесет». В ожидании горячей пищи солдаты складывали в окопах печурки, где грели кипяток для чая, разогревали консервы.

Полевая кухня

Полевая кухня – самый важный объект для нашего солдата в годы Первой мировой. Например, во время «великого отступления» из Русской Польши, мосты взрывали после того, как по ним пройдет кухня, это значило, что в тылу уже точно никого нет. А у наших союзников-французов к началу войны и вовсе не было кухонь, как и централизованного питания, они были вынуждены закупать их у нас. Кстати, на Кавказском фронте тоже поначалу питались из котлов, все кухни ушли на войну с немцами и австрийцами.

Артельщик и кашевар

Источник: pinterest.ru

Пищу давали дважды в день – утром и вечером. Обычно – это была кашица, то есть густое наваристое блюдо из крупы, с покрошенным в нее мясом, овощами и специями. А второй раз давали суп – блюдо, примерно такое же по составу, только чуть жиже. Даже в Австро-Венгрии указывали, что русских пленных нужно кормить именно так, по-другому они не едят.

Раздача еды по котелкам

Источник: pinterest.ru

Варил все эти блюда кашевар, а запасал и закупал продукты для ротной полевой кухни – артельщик, весь этот процесс обычно проходил под контролем младшего офицера роты. Интересно, что и кашевара, и артельщика выбирали из роты по представлениям всех солдат – очень демократичным способом. Отвечал за питание ротный командир.

Император пробовал солдатскую еду

Источник: pinterest.ru

Если рота стояла в окопах, то кухня иногда могла и по специально подготовленным вырытым проходам дойти почти до окопа. А если возможности подъехать не было, то к ней посылали «ходоков» с ведрами и термосами. На марше же кухня, следовавшая в тылу полка, подтягивалась на большом привале после прохождения большей части пути прямо к роте. Пищу готовили 3-4 часа и прямо на ходу, а после обеда сразу закладывали ужин. Обслуживалась кухня выбранными бойцами рот батальона, поротно, со сменой рот раз в месяц, и в условиях войны так было удобнее.

А что у врагов и союзников?

Немецкий солдат в годы Первой мировой, парадоксально, но питался хуже всех. Всевозможные «эрзацы» – от кофе до сахара – были его постоянными спутниками, а хлеб часто заменяли брюквой. В Германии был голод, унесший жизни до 700 тысяч мирных жителей, и так называемые «брюквенные зимы». А массовый забой свиней как потребителей картошки и неурожай самой картошки в 1916 году и вовсе выбили снабжение немецкой армии из колеи. У австро-венгров и турок ситуация была лучше, но ненамного – сказывалась в целом отсталость транспортной сети и логистики.

Подготовка обеда

Источник: pinterest.ru

Лучше всех дела шли у французов, которые все же смогли прийти к централизованному питанию, а развитая сеть дорог (как железных, так и грунтовых) позволяла легко подвозить продукты на фронт. Что уж там говорить, если к концу войны француз получал аж по 0,7 литра вина, пива или сидра в день. Англичане питались попроще, но единственные из всех получали лимонный и апельсиновый соки, что сводило риск распространения цинги к нулю. А вот американцы имели хоть и скудный набор продуктов, зато очень калорийный – больше 5 тысяч ккал, и могли похвастать уже привычным для нас и диковинным тогда растворимым кофе.

В целом питание Русской армии в годы Первой мировой войны можно назвать весьма цивилизованным. Командование всегда пристально следило за этим вопросом, и только в начале войны в Восточной Пруссии и во время «Великого отступления» наблюдались проблемы и перебои со снабжением. К примеру, приказ командующего 3-м кавалерийским корпусом графа Ф.А. Келлера от 25 января 1916 года гласил:

Полевая кухня гусарского полка

Источник: pinterest.ru

«Ввиду уменьшения выдачи мяса, предписываю начальникам частей принять все меры, дабы это не отозвалось на качестве пищи. Требую, чтобы борщ и щи были наваристы и густы, а каша была бы достаточно сдобрена салом, и кашица к ужину не была бы жидка. Начальникам частей своевременно озаботиться заготовкой в достаточном количестве запаса продуктов».

Вывод очевиден: вплоть до февраля 1917 года линейные части Русской армии снабжались пищей удовлетворительно, а наш солдат был сыт и накормлен.

Обложка: pinterest.ru

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