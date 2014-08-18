Краткие биографии, мысли и воспоминания полководцев Первой мировой войны. Избранное Краткие биографии, мысли и воспоминания полководцев Первой мировой войны. Избранное На чтение: 35 минут

Составитель Гуральник А.М.

Краткие биографии, мысли и воспоминания полководцев Первой мировой войны. Избранное

От составителя

Суворов говорил «Как военный человек вникай в сочинения Вобана, Кугорна, Кюраса, Гюбнера… Читай прилежно Евгения, Тюренна, записки Цезаря, Фридриха II, первые тома истории Роллена и «Мечтания» Графа Сакса». Аналогичную мысль высказал и Наполеон.

В настоящее время есть возможность ознакомиться практически со всеми сохранившимися до наших дней работами, составляющими наследие военных классиков. Однако, практика показывает, что молодому офицеру тяжело разобраться в большом количестве рекламируемых изданий. Более доступны переводные издания, в которых, зачастую искажены мысли первоисточника. Особняком стоят произведения современных авторов, которые в большинстве своем не имеют ни военного образования, ни боевого опыта.

Предлагаемое справочное пособие дает общее представление о некоторых военных классиках, участвовавших в известных войнах и вооруженных конфликтах и сохранивших свой опыт в сочинениях, суть которых представлена в виде перечня основных мыслей.

Мысли, вошедшие в пособие собирались можно сказать «с бору по сосенке» в течение последних десяти лет. В качестве источников использовались различные научные и популярные издания, плакаты и памятки на рабочих столах в различных организациях Министерства обороны, а также интернет.

Первоначально эти мысли предполагалось использовать в качестве обоснования идей, выдвигаемых в научных работах автора. Однако, двадцатилетний опыт службы в офицерских должностях, начиная с командира взвода отдельного разведывательного батальона, до начальника научного управления, подсказал, что собранный материал может быть полезен молодым офицерам

Возможно, информация из предлагаемого пособия побудит молодежь более подробно узнать о жизни, службе и творчестве определенного исторического персонажа, и опять словами Александра Васильевича Суворова «Выбрать себе героя, идти за ним, догонять его, поравняться с ним, обогнать его».

БАИОВ Алексей Константинович (Байов)

(8.02.1871, Умань — 8.05.1935, Таллин) — русский военный историк, генерал-лейтенант (1915). Окончил Киевский кадетский корпус, Археологический институт, 2-е Константиновское военное училище (1890). Подпоручик лейб-гвардии Егерского полка, Николаевская академия Генерального штаба (1894-1896), капитан генерального штаба, цензовое командование ротой в 105-м Оренбургском полку. Прикомандирован к штабу Виленского военного округа — старший адъютант штаба округа (4.02.1897 — 26.11.1898), обер-офицер для поручений при штабе округа (по 1.01.1901). Занимал ряд должностей по генеральному штабу (с 1902). Правитель дел Николаевской академии генерального штаба (1904), профессор академии по кафедре русского военного искусства (1906). Редактор журнала Известия Императорской Николаевской военной академии (1910-1917). С началом первой мировой войны назначен начальником штаба 24-го армейского корпуса. Генерал-квартирмейстер и начальник штаба 3-й армии (5.1917). Начальник 42-й пехотной дивизии (1917), командир 50-го армейского корпуса, командующий 2-й армией (20.11-24.12.1917). В конце 1917 после развала фронта возвратился в Петроград. Работал в Артиллерийском и Инженерном музее. Возглавлял Комиссию по приведению в порядок исторического архива. Жил на даче в Гатчине, а затем перебрался в Павловск. После занятия Павловска частями Северо-западной армии Юденича, присоединился к ней. Занимал должность начальника ревизионной комиссии армии. Вместе с армией отступил в Эстонию. Преподавал в Таллинском военном училище, читал лекции на Высших курсах Эстонского генерального штаба (1920-1926). В 20-е годы стал признанным лидером русских монархистов в Эстонии. Принимал участие в создании Русского клуба в Таллине (1923), председатель Совета старшин клуба и глава Высшего монархического совета в Эстонии (1924). Возглавлял эстонский отдел Русского общевоинского союза (1925). Основал Комитет «Дня русского инвалида» (1926). Владелец книжного магазина «Русская книга» в Таллине, действовавшего также как библиотека (1923), как издательство (1934).

Сочинения. Лейб-гвардии Егерский полк. Историческая памятка для нижних чинов (1893); Памятка по тактике для унтер-офицеров пехоты; Памятка по топографии для унтер-офицеров пехоты; Военно-географическое и статистическое описание Северной Кореи (1903); Приказы Миниха за 1736-1738 годы (1904); Русская армия в царствование имп. Анны Иоанновны. Война России с Турцией в 1736-1739, т. 1-2, СПб. 1906; Курс истории русского военного искусства, в. 1-7, СПб. 1909-13; История русской армии, в. 1, СПб. 1912; История военного искусства как наука, СПб. 1912; Вклад России в победу союзников (1924); Истоки великой мировой драмы и ее режиссеры. 1927.

Как бы не совершенствовалось оружие, как бы не возрастало его влияние, но оно никогда не заменит человека, ибо человек есть главное оружие войны и без человека никакое оружие не может приобрести какого-либо значения. С взглядами противоположными надо бороться, как с опасной и к тому же страшно прилипчивой болезнью, а свойства оружия использовать так, как это делал Суворов, - в помощь человеку, помня, что оно увеличивает силу человека и его порыв при наступлении и дает ему возможность вести более упорную оборону. Конечно, приемы пользования оружием в тех или других обстоятельствах должны быть иные, чем они были при Суворове, и установление этих приемов есть дело современных талантливых специалистов . [1] (с. 409)

Самая высокая осмысленная гуманность и заключается в решительности всепотрясающих ударов, ведущих к скорейшему окончанию войны . [2] (с. 137)

Чтобы быть смелым и решительным, необходимо не бояться опасности, а самый верный и прямой путь для этого – не выжидать ее, а идти ей навстречу. [2] (с. 99)

… являясь в низших своих проявлениях ремеслом, военное дело есть высокое искусство, опирающееся на научные основы. Кроме того, военное искусство, как и всякое другое, носит в себе все свойства «чистого» искусства, так как в его проявлениях сказываются такие комбинации ума, таланта, вдохновения, воли, решительности, настойчивости, твердости духа, которые сами по себе, независимо от практических результатов, могут доставить эстетическое наслаждение, могут заставить любоваться красотой замысла, продуманностью плана, отчетливостью и мастерством его исполнения. [3] (с. 338)

Не числом, а уменьем: Военная система А. В. Суворова / Сост. А.Е. Савинкин, И.В. Домнин, Ю.Т. Белов. — Российский военный сборник, вып. 18. — М.: Русский путь, Военный университет, 2001. Баиов А. История Русской Армии. Курс военных училищ. Выпуск первый. Эпоха Петра Великого . Эпоха Румянцева и Суворова. Эпоха войн с Наполеоном. — СПб., 1912. Военная мысль в изгнании. Российский военный сборник. Выпуск 16. М.: Военный университет, Русский путь. 1999. — 639 с.

БЕРНГАРДИ (Bernhardi) Фридрих фон

(22.11.1849, Петербург — 10.7.1930, Куннерсдорф), германский генерал кавалерии. Сын дипломата. Поступил на службу в 14-й прусский гусарский полк (1869), с которым участвовал в кампании (1870-71). На параде в честь победы первым из немцев прошел под Триумфальной аркой. Учился в Военной академии (1873-77). Служил в Генштабе (1879-81). Военный атташе в Швейцарии (1891). Командир 20-го драгунского полка (1894), Начальник штаба XVI АК (1897). Командир 31-й кав. Бригады (1901), начальник 7-й дивизии (1904), командир VII АК (1908-09), с 1909 в резерве. Начальник военно-исторического отделения Большого Генштаба (1908). С началом Первой мировой войны назначен заместителем командира V АК на Восточном фронте (2.8.1914). Участвовал в боях в районе Пинска и на Волыни. 3.6.1916 под его командованием сформирован сводный корпус («корпус Бернгарди»). Во главе 55-го генерального командования (с 6.10.1916 до конца войны). В 1917 командовал оборонительной группировкой в районе Ковеля. 11.11.1918 вышел в отставку.

Сочинения. Die Elemente des modernen Krieges, 1898; «Элементы современной войны» (1898); Die Weiterentwickelung der deutschen Wehrmacht; «Развитие герм, вермахта» (1898); Unsere Kavallerie im nächsten Kriege, 1903; Organisation und Ausbildung der Kavallerie, 1908; Gedanken zur Neugastaltung des Kavalleriereglements, 1908; «Служба конницы». «Германия и будущая война» (в рус. переводе — «Современная война», СПБ, 1912),

По окончании сосредоточения маневренное наступление должно последовать как молния из тучи, как совершенно обязательный, естественный, логический вывод. Чтобы быть возможным, это наступление должно быть подготовлено и разработано самым тщательным образом, а таблицы маршей составлены во всех подробностях . [1] (с. 91)

Меры подготовки к войне в целом нельзя сохранить в тайне; они принимаются на глазах у всех. Каждый может подсчитать силы, предназначенные для действий, — и если по некоторым частным вопросам удается соблюсти тайну, то это ничем не может нарушить представления, которое можно составить себе о всей совокупности мероприятий. [1] (с. 93)

Фош Ф. О ведении войны. Маневр перед сражением. Пер. с фр. А. Таубе. М.: Гос. воен. изд-во наркомата обороны союза ССР, 1936. — 472 с.

БИСМАРК (BISMARCK) Отто Эдуард Леопольд фон Шенхаузен

(1.4.1815, Шенхаузен — 30.7.1898, Фридрихсру), германский государственный деятель, князь, ген.-фельдм. Выходец из померанского юнкерства. Окончил гимназию, новый столичный университет в Берлине (1835). Податной чиновник (1837), служил в Гвардейском егерском полку (1838-1839). Депутат 1-го и 2-го соединенных ландтагов Пруссии (1847-48), представитель Пруссии в бундестаге во Франкфурте-на-Майне (1851-59), прусский посланник в России (1859-62), во Франции (1862). Министр-президент и министр иностранных дел Пруссии (1862). Провел в 60-х гг. военную реформу, что значительно укрепило военную мощь Пруссии. Опираясь на мощь прусской армии, в результате датской войны (1864), австро-прусской войны (1866) и франко-прусской войны (1870-71) осуществил объединение Германии. Бундесканцлер (1867), рейхсканцлер Германской империи (1871-90). В конце 80-х гг. выступал против намерения германских военных кругов начать превентивную войну с Россией, считая, что война с Россией была бы чрезвычайно опасной для Германии.

Сочинения. Die gesammelten Werke, [Bd 1-15], В., 1924-35; в рус. пер.— Мысли и воспоминания, т. 1-3, М., 1940-41; дипломатическую переписку Б. после 1870 г. см. в кн.: Die Große Politik der Europaischen Kabinette. 1871-1914, Bd 1-6, В., 1922.

Горе тому государственному деятелю, который не позаботится найти такое основание для войны, которое и после войны еще сохранит свое значение. [1] (с. 149)

Государство, прекратившее наступление, начинает отступать . [2] (с. 72)

Великие вопросы времени решаются не постановлениями большинства, а лишь железом и кровью! [3] (с. 45)

Даже победоносная война — это зло, которое должно быть предотвращено мудростью народов. [3] (с. 25)

Если хочешь одурачить мир, скажи ему правду. [3] (с. 5)

Есть ложь, есть клевета и есть статистика. [3] (с. 17)

На дипломатическом языке присоединиться в принципе — просто вежливый способ отказа. [3] (с. 27)

Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. [3] (с. 58-59)

Политика есть искусство приспособляться к обстоятельствам и извлекать пользу из всего, даже из того, что претит . [3] (с. 19)

Превентивная война против России — самоубийство из-за страха смерти. [3] (с. 40)

Разделяй и властвуй! [3] (с. 50)

Россия опасна мизерностью своих потребностей. [3] (с. 53)

Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью . [3] (с. 30)

Отношение государства к учителю — это государственная политика, которая свидетельствует либо о силе государства, либо о его слабости. [3] (с. 52)

История учит, что, если соблюдать осторожность, можно достигнуть очень многого . [4] (с. 288)

Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов. [5] (с. 50)

Русские долго запрягают, но быстро едут. [5] (с. 51)

Свобода — это роскошь, которую не каждый может себе позволить . [5] (с. 51)

[О России] Этот народ и нищ, и наг, и убог, но в минуты поднятия народного чувства он велик и готов страдать и бороться без конца. [6] (с. 284)

Энциклопедия афоризмов XIX в. — Мн.: Современный литератор, 1999. — 976 с. (Классическая философская мысль). Афганские уроки: Выводы для будущего в свете идейного наследия А.Е. Снесарева. — М.: Военный университет, Русский путь, 2003. — 896 с. (Российский военный сборник). Миниатюрная книга афоризмов. Мудрость великих. Бисмарк. Ростов-на-Дону: ООО «Феникс», 2010. — 60 с. Ф.В. Меллентин. Танковые сражения 1939-1945 гг. Боевое применение танков во Второй мировой войне. Сокр. пер. с англ. П.Н. Видуэцкого и В.И. Саввина. Под ред. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта танковых войск А.П. Панфилова. М.: Изд-во иностранной литературы, 1957. — 303 с. Душенко К.В. Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин. 5-е изд., исправленное. — М.: Эксмо, 2007. — 672 с. О долге и чести воинской в российской армии: Собрание материалов, документов и статей / Сост. Ю.А. Галушко, А.А. Колесников. Под ред. В.Н. Лобова. — М.: Воениздат, 1990. — 368 с.

БРУСИЛОВ Алексей Алексеевич

[19(31).8.1853, Тифлис — 17.3.1926, Москва], русский генерал от кавалерии (1912) и советский военный деятель. Родился в семье генерала. Окончил Пажеский корпус (1872). Участвовал в русско-турецкой войне (1877-78) на Кавказе. Командир кавалерийской дивизии (1906), 12-м армейским корпусом. Помощник командующего войсками Варшавского военного округа (1912-13). В начале 1-й мировой войны (1914-18) командовал 8-й армией, Юго-Западным фронтом (3.1916), войска которого осуществили блестящий прорыв австро-германского фронта. Верховный главнокомандующий (22.05 (4.06)-19.07 (1.08) 1917); Специальный советник Временного правительства (1917). До 1920 служебных постов не занимал, но отверг предложения белогвардейцев присоединиться к ним. Приказом РВСР назначен председателем Особого совещания при Главкоме (2.5.1920). 30 мая это совещание обратилось с воззванием к бывшим офицерам выступить на защиту Советской России от агрессии буржуазно-помещичьей Польши. Служил в центральном аппарате Красной Армии. Инспектор кавалерии (1923-24), для особо важных поручений при РВС СССР (1924).

Сочинения . Мемуары «Мои воспоминания» (1929).

Лучший способ обороны — это при маломальской возможности переход в наступление, т. е. обороняться надо не пассивно, что неизбежно влечет поражение, а возможно более активно, нанося противнику в чувствительных местах сильные удары. [1] (с. 123)

Необходимо извергнуть армию из политики. [2] (с. 223)

Часто бывает на войне, что при полном напряжении сил и крепком желании невозможное оказывается возможным. [2] (с. 223)

Это моя метода, при которой наступление развивается от всего сердца, и никто не знает, где настоящее наступление и где демонстрация… Я не гнался за городом или крепостью, а мне нужна была широта операции, чтобы принести возможно больше вреда противнику… [3] (с. 511)

Брусилов А.А. Мои воспоминания. М.: Воениздат, 1963. Великие полководцы. Афоризмы, притчи, легенды. — М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2011. — 304 с. Афганские уроки: Выводы для будущего в свете идейного наследия А.Е. Снесарева. — М.: Военный университет, Русский путь, 2003. — 896 с. (Российский военный сборник).

ГОЛОВИН Николай Николаевич

(4.12.1875, Москва — 10.01.1944, Париж) — русский военачальник, генерал, военный историк и теоретик. Сын генерала от инфантерии Н.М. Головина, заведующего передвижением войск и военных грузов в Русской армии (1886-1896 гг.). Пажеский корпус (1885-1894). Военную службу начал в лейб-гвардии конно-артиллерийской бригаде. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1900). Служил в различных, преимущественно гвардейских, штабах. Старший адъютант штаба войск гвардии и Петербургского военного округа (17.10.1905). Заведующий передвижением войск по железнодорожным и водным путям Петербургско-Рижского района (5.11.1905-22.6.1910). Секретарь Общества ревнителей военных знаний (1905-1907). Неоднократно командировался во Францию для изучения службы Генштаба, по возвращении вел курс «Служба Генштаба» в военной академии. Экстраординарный (6.2.1908), ординарный профессор (18.4.1909) Николаевской военной академии. Командир 20-го драгунского Финляндского полка (7.1.1914). Командир лейб-гвардии Гродненского гусарского полка (25.7.1914), во главе которого выступил на фронт. За отличное командование полком был произведен в генерал-майоры. Генерал-квартирмейстер штаба 9-й армии (3.11.1914). Начальник штаба 7-й армии (24.10.1915). За составление плана действий армии в мае 1916 на Стрыпе награжден орденом Святого Георгия 4-й степени (9.12.1916). После Февральской революции (17.4.1917) исполнял дела начальника штаба помощника главнокомандующего армиями Румынского фронта. Переведен в распоряжение министра-председателя и Верховного главнокомандующего А.Ф. Керенского (15.10.1917). В Гражданскую войну уехал в Одессу. Поражение Центральных держав в ноябре 1918 и открытие Черного моря позволило ему выехать из Одессы во Францию (12.1918). Прибыл из Франции в Русскую армию А.В. Колчака (26.8.1919). После ряда совещаний оценил ситуацию как безнадежную и уехал обратно во Владивосток и Европу. Затем — вновь во Вооруженных силах юга России. Эвакуировался из Крыма в Галлиполи, затем во Францию (11.1920). В эмиграции преподавал, выступал с лекциями. В 1925 организовал в ряде стран «курсы высшего военного самообразования» для русских эмигрантов, которые в общей сложности посетило около 550 человек. Создал и возглавил Высшие военно-научные курсы Русского общевоинского союза в Париже (22.3.1927). Преподавал историю Первой мировой войны во французской Военной Академии, был профессором Русского историко-филологического факультета при Парижском университете, член Русской академической группы. Официальный представитель Гуверовской военной библиотеки в Париже (1926-1940). Читал цикл лекций по истории первой мировой войны в Военном колледже в Вашингтоне и Стэнфордском университете Калифорнии (1930-1931). С оккупацией Франции Германией занял пост в коллаборационистском Комитете взаимопомощи русских эмигрантов, преобразованном в Управление делами русских эмигрантов во Франции (4.1942). Личный архив был передан на хранение в библиотеку Гуверовского института (1947).

Сочинения. Исследование боя. Исследование деятельности и свойств человека как бойца. Диссертация. СПб., 1907.; Французская высшая военная школа. 1910. — 234 с.; Высшая военная школа. СПб., 1912. — 126 с.; Введение в курс тактики. СПб., 1912. — 38 с.; Служба Генерального штаба. Оперативная служба. 1912. — 171 с.; История военного искусства как наука. 1913.; Служба Генерального штаба. Разведывательная служба. Киев, 1918.; Из истории кампании 1914 г. на Русском фронте. В 4-х томах. Прага - Париж, 1925-1940; Том 1. Начало войны и операции в Восточной Пруссии. Прага: Издательство «Пламя», 1926.; Галицийская Битва (первый период — до 1 сентября нов. ст.). Париж: Издательство «Родник», 1930.; План Войны. Париж, 1936.; Дни перелома Галицийской битвы. Париж, 1940; Авиация в минувшую войну и будущую. Белград, 1922.; Современная конница. Белград, 1924-1929; Танки в минувшую войну и в будущую. Прага, 1925. — 122 с.; Тихоокеанская проблема в XX-м столетии. Прага, 1924. Совместно с А.Д. Бубновым; Головин Н., Бубнов А. Наука о войне. О социологическом изучении войны. Париж, 1938.; Военные усилия России в мировой войне. В 2-х томах. Париж, 1939.; Мысли об устройстве будущей Российской Вооруженной силы. Общия основания. Белград: Издание Русского военно-научного института, 1939.

Будьте готовы к несовершенствам преподанной вам теории . [1] (с. 343)

…душевное состояние высшего начальника может быть подорвано событиями гораздо раньше, чем дух его войск. [1] (с. 102)

Не нужно бояться того, что… личный опыт вызывает вначале впечатление несостоятельности военной науки. По мере углубления и расширения личного опыта неминуемо выясняется, что обнаруженные ошибки не так уж велики и что более чем часто они не затрагивают существа дела. Однако пережить критический период переоценки военно-научных обобщений суждено каждому, кто впервые услышит выстрелы. [1] (с. 342)

Показателями [моральной упругости, как характеристики морального духа войск] является целый ряд статистических данных: потери (количество убитых, раненых, попавших в плен, сбежавших из плена и различные их соотношения); численность больных и симулянтов, дезертиров; содержание писем (по отчетам военной цензуры), отражающее настроения солдатских масс… [1] (с. 499-500)

Глазомер — это умение поставить правильное решение в каждом отдельном случае. [2] (с. 202) (Из статьи о Суворове)

Для военного человека знание получает действительное значение только тогда, когда он умеет его применить. [2] (с. 201)

Первым проявлением «воинского искусства» является постановка правильного решения (глазомер). Но это только первая ступень к победе. Нужна еще быстрота выполнения принятого решения. [2] (с. 205)

Военная мысль в изгнании. Российский военный сборник. Выпуск 16. М.: Военный университет, Русский путь. 1999. — 639 с. Не числом, а уменьем: Военная система А.В. Суворова / Сост. А.Е. Савинкин, И.В. Домнин, Ю.Т. Белов. — Российский военный сборник, вып. 18. — М.: Русский путь, Военный университет, 2001.

ГОЛЬЦ (Goltz) Кольмар фон дер (Гольц-паша)

(12.8.1843, Лабиау — 19.4.1926, Багдад), барон, германский генерал-фельдмаршал (1911). Участник австро-прусской (1866) и франко-прусской (1870-71) войн. В 1878-83 служил в Большом генеральном штабе. С 1883 член, а в 1885-95 глава герм. военной миссии в Турции, где под его руководством была произведена реорганизация турецкой армии по германскому образцу. Затем командовал дивизией и корпусом в Германии, был генерал-инспектором инженерных войск. В 1909-12 вице-председатель Высшего военного совета в Турции. В 1914 генерал-губернатор оккупированной Бельгии. С ноября 1914 генерал-адъютант турецкого султана, с апреля 1915 командовал 1-й турецкой, а с октября 1915 — 6-й тур. армиями и в декабре 1915 окружил английские войска в Кут-эль-Амаре. Автор ряда работ по истории франко-прусских войн 1806 и 1870-71.

Сочинения. Feldzug 1870-71. Die Operationen der II. Armee. Berlin, 1873.; Angeline. Stuttgart, 1877.; Leon Gambetta und seine Armee. Berlin, 1877.; Rossbach und Jena. Studien über die Zustände und das geistige Leben der preußischen Armee während der Uebergangszeit von XVIII. zum XIX. Jahrhundert. Berlin, 1883.; Das Volk in Waffen, ein Buch über Heerwesen und Kriegführung unserer Zeit. Berlin, 1883.; Ein Ausflug nach Macedonien. Berlin, 1894.; Kriegführung. Kurze Lehre ihrer wichtigsten Grundsätze und Formen. Berlin, 1895.; Anatolische Ausflüge, Reisebilder von Colmar Freiherr v. d. Goltz; mit 37 Bildern und 18 Karten. Berlin, 1896.; Krieg- und Heerführung. (Война и руководство войсками) Berlin, 1901.; Von Rossbach bis Jena und Auerstedt; ein Beitrag zur Geschichte des preussischen Heeres. Berlin, 1906.; Von Jena bis Pr. Eylau, des alten preussischen Heeres Schmach und Ehrenrettung; eine kriegsgeschichtliche Studie von Colmar Frhr. v. d. Goltz. Berlin, 1907.; Jung-Deutschland; ein Beitrag zur Frage der Jugendpflege. Berlin, 1911.; Kriegsgeschichte Deutschlands im neunzehnten Jahrhundert. Berlin, 1910-1912.; 1913; Blücher und Bonaparte, von Feldmarschall Frhn. v. d. Goltz. Stuttgart and Berlin, 1913.

В мирное время роль начальника генерального штаба заключается в том, чтобы не только материально обеспечивать армию и ее сосредоточение по мобилизации, но также подготовлять и обучать ее в соответствии с требованиями современной войны, в особенности же развивать в корпусе офицеров генерального штаба, воспитанного им в его доктрине, то единство взглядов, которое только и может гарантировать согласованность всех усилий при осуществлении плана войны. [1] (с. 454-455)

Даже победа не дает полной уверенности в успехе планов командования, которое должно учитывать обстоятельства данного момента и проявляющиеся неблагоприятные влияния. Они приводят к новым боям; последние в свою очередь могут изменить обстановку подобно тому, как узоры в калейдоскопе изменяются при каждом новом толчке. Таким образом, полководцу приходится ежедневно, а иногда и на протяжении нескольких часов, приспособлять свои комбинации к новой обстановке. [1] (с. 37-38)

На войне невозможно все предвидеть. Чтобы действовать, каждый должен руководствоваться мимолетным лучом света, который на мгновение пронизывает окружающую тьму. [1] (с. 91)

Не являются ли разумные действия противника самой прочной основой, на которой мы можем строить свои комбинации? [1] (с. 449)

В один прекрасный день небольшая, хорошая армия во главе с талантливым вождем разгромит миллионные армии вооруженного народа . [2] (с. 320)

Фош Ф . О ведении войны. Маневр перед сражением. Пер. с фр. А. Таубе, М.: Гос. воен. изд-во наркомата обороны союза ССР, 1936. — 472 с. Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие Е.Э. Месснера. М.: Военный университет, Русский путь, 2005. — 696 с., ил. (Российский военный сборник).

ДРАГОМИРОВ Михаил Иванович

[8(20).11.1830, около Конотопа — 15(28).10.1905, Конотоп], русский военный теоретик и педагог, генерал от инфантерии (1891). Родился в семье офицера, окончил Конотопское городское училище, из Дворянского полка выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк (1849). Имея чин поручика поступил в Академию Генштаба (1854) и окончил ее с золотой медалью (1856) и служил в гвардейском Генштабе (1856-1858). Штабс-капитан (1857). Во время австро-итало-французской войны (1859) был наблюдателем при сардинской армии. Адъюнкт-профессор кафедры тактики Николаевской академии Генштаба (1860). Начальник штаба 2-й гвардейской кавалерийской дивизии (1864). Начальник штаба Киевского военного округа (1869). Командир 14-й пехотной дивизии (1873), с которой участвовал в русско-турецкой войне (1877-78), успешно руководя переправой через Дунай у Зимницы и действиями при обороне Шипки, где был ранен. Начальник Николаевской военной академии (1878). Командующий войсками Киевского военного округа (1889), а с 1898 также киевский, подольский и волынский генерал-губернатор. Разработчик полевого устава (1900). Член Государственного совета (1903). С 1850-х гг. занимался вопросами военной педагогики.

Сочинения. О высадках в древние и новейшие времена. СПб., 1856; Очерки австро-итало-французской войны 1859 г.; Избр. труды. М., 1956; Учебник тактики. СПб., 1879.; Опыт руководства для подготовки частей к бою. Ч. 1-3. СПб., 1866-1896.; Памятная книжка чинов 14-й пехотной дивизии 1873-1875 гг.; Сборник оригинальных и переводных статей. Т. 1-2, СПб., 1881; 14 лет. 1881-1894. Сборник оригинальных и переводных статей. СПб., 1895; Подготовка войск в мирное время. Киев, 1906.; Одиннадцать лет. 1895-1905 гг. Сборник оригинальных и переводных статей за 1895-1905 гг. Кн. 1-2. СПб., 1909.; Австро-Прусская война 1866 г.; Офицерская памятка. 1888.

Болтать о деле еще не значит уметь его делать . [1] (с. 189)

Как бы ни мало был развит человек, все его действия предшествуются внутренним, инстинктивным, но неминуемым «почему?». Чем чаще и постояннее он получает прямой и ясный ответ на этот вопрос из самого дела, тем более крепнет и развивается его сознание . [1] (с. 116)

Относительно масс безусловно верно то, что где больше читают, там больше и думают, масса же сильная в мыслительной работе, всегда будет бить ту, которая в этой работе слаба. [1] (с. 189)

Бьют кулаком, а не растопыренными пальцами. [2]

Для рядового есть три основных закона: 1) исполняй что начальник прикажет; 2) без просу не отлучайся; 3) если что-нибудь особенное случиться, непременно доложи. Для начальника к этим основным законам присоединяется еще четвертый: знай своих людей насквозь – кто, откуда, в какой мере надежен, на что способен . [2] (с. 308)

Имеет больше шансов на успех не тот, у кого оружие лучше, а тот, у кого энергия человека (умственная и нравственная) не притуплена. [2]

Лучше раз показать, чем двадцать раз рассказать. [2] (с. 22)

Пока человек думает об известном деле, он его не делает: а как начал делать, он не думает: и в этом лежит залог успешности работы. [2] (с. 324-325)

При действии против неприятеля нужно прежде всего и всегда думать о том, чтобы удобно было его поражать; и только когда это есть, можно подумать и о собственном укрытии. [2] (с. 423)

Всем рисковать, чтобы все выиграть или все разом погубить — на это способны немногие; к этому могут побудить или великое самоотвержение, или великое понимание… [2] (с. 390)

В военном деле безумные решения бывают иногда самыми разумными: самая нелепая, но настойчивая решимость стоит неизмеримо выше колебаний и нерешительности, какими-бы разумными доводами они не мотивировались. [3] (с. 16)

В военном человеке должно прежде всего развивать и укреплять веру в себя. [3] (с. 3)

В деле тот бьет, кто не столько думает о своей защите, сколько о нанесении удара врагу. [3] (с. 16)

Дисциплина есть результат доверия солдата к товарищам и начальникам. [3] (с. 11)

Дерзость была всегда и остается главным ручательством за успех в победе . [3] (с. 15)

Для победы над противником вовсе не нужно перепортить у него побольше людей, а достаточно только вселить в него убеждение, что он нам не может сопротивляться. [3] (с. 16)

На войне не тот бьет, кто больше убивает, а тот, в ком больше энергии, упорства, находчивости. [3] (с. 17)

Самые решительные предприятия на войне — суть и в то же время самые осторожные. [3] (с. 17)

Сила рутины такова, что ее могут побороть только кровавые и унизительные неудачи. [3] (с. 6)

Система дисциплины, основанная на страхе очень удобна: она освобождает законным образом от необходимости приглядываться к духовным свойствам солдата, т.е. работать головой: а не что так не дорого человеку, как умственный комфорт, покой, чтобы не сказать лень, для человека нет противнее работы, как работа мысли: он готов перестрадать много и долго сам — и уж ни в коем случае не останавливается перед тем, чтобы заставить страдать других, прежде чем отказаться от раз усвоенной нелепой привычки или нелепого убеждения. [3] (с. 8)

Тут [в военном деле] требуется не только полное отсутствие рабства перед советами теории, но еще и такая гибкость ума и воли, которые не требуются ни одной человеческой деятельностью кроме военной. [3] (с. 1)

Устав — книга: он говорит, что должно быть, но не говорит, как добиться чтобы оно было. [3] (с. 13)

Чтобы победить, нужно быть не вообще сильнее всего своего противника, но сильнее его только в точке удара и в минуту удара. [3] (с. 16)

К уставу, более нежели к какому-либо другому сборнику законоположений, применима та истина, что закон критиковать можно, ибо в этом лежит залог его усовершенствования, но в то же время должно и безусловно его исполнять, пока он не отменен. Это отношение рациональнее того, при котором не критикуют законов, но и не исполняют их. [3] (с. 10)

Войска должно учить в мирное время только тому, что придется делать в военное время. [4]

Война есть дело, противное не всей человеческой природе, а только одной стороне этой природы, — именно человеческому инстинкту самосохранения… [5] (с. 417)

Кто искусен и решителен, — тому теория впрок; кто неискусен, но решителен — достигнет цели дорогою ценою, но достигнет: кто нерешителен, хотя бы и был теоретически осведомлен, — тот ничего не достигнет... Тот же, кто колеблется, всегда рискует быть побитым, потому что вследствие колебаний он ничего не в состоянии делать, между тем как противник действует. Поэтому-то в военном деле… самая опасная из всех решимостей — это ни на что не решаться: самое дерзкое, хуже — самое необдуманное, предприятие не представляет такого риску, как нерешительность. [6]

Набранная и даже организованная масса — толпа, а не войско, если она не воспитана и не образована в военном отношении. [7] (с. 1)

Теория, если сам теоретик не покажет, как ее перевести в жизнь, так навсегда теорией и останется. В практических делах мало знать, нужно уметь; научиться же уметь можно только с глаза, т. е. с показа, а не с рассказа: ибо чего человек в нашем деле не видел, того он и не умеет. [8] (с. 289)

Теория — это арсенал, в котором вы находите всевозможные орудия: но что именно взять из этого арсенала — дело того, кто берет; и странно было бы, если бы он ожидал, что арсенал ему подскажет, что в известном случае из него взять следует. [9] (с. 7)

О долге и чести воинской в российской армии: Собрание материалов, документов и статей / Сост. Ю.А. Галушко, А.А. Колесников; Под ред. В.Н. Лобова. — М.: Воениздат, 1990. — 368 с. Драгомиров М.И. Избранные труды. Вопросы воспитания и обучения войск. М.: Воениздат, 1956. — 688 с. Офицерская памятка. Мысли и афоризмы генерала М.И. Драгомирова о военном деле. СПб., 1893. — 24 с. Традиции офицеров русской армии. Жуковский, М., 2004. — 320 с. Сборник оригинальных и переводных статей М. Драгомирова 1858-1880 гг., т. 1. СПб., 1881. Гареев М.А. Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого искусства. Уфа: Изд-во «Восточный университет», 1996. — 315 с. Драгомиров М . Подготовка войск в мирное время. Киев, 1906. 14 лет (1881-1894). Сборник оригинальных и переводных статей М. Драгомирова. СПб., 1896. Драгомиров М. Тактика. Ч. I. СПб., 1872.

КЛАДО Николай Лаврентьевич

(1.11.1862 Тверская губ. — 10.7.1919, Петроград), русский военно-морской теоретик и историк, генерал-майор по адмиралтейству (1912), профессор. Окончил Морское училище (1881) и Николаевскую морскую академию (1886). Преподавал военно-морскую историю и морскую тактику в Морском училище (1886-88 и 1892-95), служил на эскадре Тихого океана (1889-92). Преподавал военно-морское искусство в Морской академии (1895). Во время русско-японской войны (1904-05) начальник отдела штаба Тихоокеанского флота. За публикацию критических статей («После ухода второй эскадры Тихого океана», 1905) уволен в отставку (5.1905). Профессор Морской академии по кафедре стратегии (1910), участвовал в написании и редактировании «Военной энциклопедии» и «Истории русской армии и флота». Начальник Морской академии (3.1917-7.1919).

Сочинения . Военные действия на море во время японо-китайской войны. СПб., 1896.; Морская тактика. Ч. 1. В. 1-2. СПб., 1897.; История военно-морского искусства. В. 1-2. СПб., 1901.; Организация морской силы. Ч. 1-2. СПб., 1900-01.; Основы современного военно-морского дела. СПб., 1901.; Современная морская артиллерия. СПб., 1903.; Сила и состав современного флота. СПб., 1903.; Современная морская война. Морские заметки о русско-японской войне. СПб., 1905 (переведено на английский язык).; Введение в курс истории военно-морского искусства. СПб., 1910. ; Этюды по стратегии. В. 1. П., 1914.

Если цель — победить в вооруженной борьбе, надо заставить… противника отказаться от этой борьбы, воздействуя на него страхом… поселяя в нем этот страх внезапным сосредоточением своего вооруженного воздействия против такой его части, откуда страх… сам распространится по остальным частям, отнимая у него всякую надежду на возможность сопротивления. [1] (с. 49)

Задача стратегии — разрабатывать план подготовки к войне и ее ведения, поддерживая его все время в соответствии с обстановкой… Задача других наук — руководствуясь этим, выполнять соответственные части плана… Получив соответственные указания от стратегии, организация указывает, как должен быть распределен и организован труд исполнения этих указаний между различными учреждениями (управлениями и войсковыми частями) … В свою очередь тактика, восприняв от стратегии вытекающие из сущности войны основы военных действий и получив от организации соответственные формы в виде известным образом скомбинированных людей, боевых средств и источники их пополнения, указывает, как должны производиться те боевые действия, которые указывает стратегия. [2] (с. 37)

Положительное познание явлений в их действительной связи позволяет нам предвидеть события и до некоторой степени распоряжаться силами природы. [2] (с. 30)

…основы стратегии одни и те же для войны во всякой обстановке — на суше, на море и в воздухе… стратегия должна бороться с отчужденностью сухопутного и морского военных сословий. [3] (с. 55)

Сила нравственная — равнодействующая трех сил: разума, который решает, воли, которая исполняет, и мужества, которое презирает смерть. Нравственная сила обеспечивает в большинстве случаев победу в бою. [4]

Сплошь и рядом, — при огромных затратах на содержание материальной части всеми мерами урезаются расходы на содержание морального элемента, который зиждется на доверии в личном составе друг к другу и к данной ему в руки материальной части, для чего требуются превосходное обучение и практика в обстановке, наиболее приближающейся к боевой. [4]

Обладающий хорошим военным образованием личный состав не допустит создания отсталой материальной части, а при наличии гражданского мужества даже в случае непонимания государством его нужд и при отсутствии достаточных ассигнований он добьется и этих ассигнований. [4]

У нас надо на вес золота ценить людей, имеющих особую охоту, наклонность к военному делу или хотя бы находящих в нем выгоду… У нас больше, чем у других, гибелен недостаток офицеров, мы не можем допустить, чтобы они бежали со службы — они и так служат неохотно . [4]

Найти истину — это еще далеко не все. Надо еще провести ее в жизнь. Второе невозможно без первого, но первое без второго бесполезно. [4]

Высшее образование именно и характеризуется наивысшей, доступной в известной области знания сознательностью. Оно ничего не принимает на веру, все анализирует, все стремиться доказать и приостанавливается только перед также доказанной невозможностью это сделать при современном состоянии изучаемой отрасли знания. [4]

Кладо Н.Л. Стратегия. Введение // Бесплатное приложение к Морскому сборнику. Пг., 1918. Кладо Н.Л. Введение в курс истории военно-морского искусства …Ч. 1. Кладо Н.Л. Этюды по стратегии // Морской сборник. 1913. № 1. Неоф. Кладо Н.Л. Этюды по стратегии. — Клуб «Реалисты», 1997. — 352 с.

КЛАУЗЕВИЦ (Clausewitz) Карл Филипп Готфрид фон

(1.7.1780, Бург, около Магдебурга — 16.11.1831, Бреслау), немецкий военный теоретик и историк, ген.-майор прусской армии (1818). Родился в семье акцизного чиновника (из бедного недворянского рода пасторов и учителей). Юнкер пехотного полка прусской армии (1792). Участник похода против Французской революции. Окончил Всеобщее военное училище в Берлине (Берлинскую военную академию) (1803), до 1808 адъютант принца Августа Прусского, участвовал в войне с Францией (1806-1807). Начальник кабинета председателя Военно-реорганизационного комитета генерала Шарнхорста (1808-09), принимал активное участие в подготовке реорганизации армии. Преподавал в Офицерском военном училище (1810-12), написал «Обзор военного обучения (Важнейшие принципы войны)». Автор патриотического документа группы военных реформаторов (Шарнхорст, Гнейзенау, Бойен) «Три символа веры» (2.1812), в котором выдвигалась идея народной войны в союзе с Россией против наполеоновского господства. Весной 1812 уехал из Пруссии и поступил на службу в русскую армию. Во время Отечественной войны (1812) был квартирмейстером кавалерийского корпуса П.П. Палена, затем Ф.П. Уварова, в штабе корпуса (затем армии) П. Х. Витгенштейна (10.1812). Офицер связи при прусской армии Г. Блюхера (1813), начальник штаба корпуса Л. Вальмодена (8.1813). Вернулся на прусскую службу (4.1814), был начальником штаба корпуса. Директор Всеобщего военного училища (1818-30). Инспектор артиллерии (1830), начальник штаба прусской армии на польской границе (1831).

Сочинения. Hinterlassene Werke uber Krieg und Kriegsfuhrung. Bd 1-10. В., 1832-37.; Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796 г. M., 1939.; 1799 г. Ч. 1-2. M., 1938-39.; 1806 г. 2 изд. M., 1938; 1812 г. 2 изд. М., 1937.; 3-томное исследование «О войне» (рус. пер. 1932-1936).

Военное искусство — является, собственно говоря, искусством пользоваться средствами, которые нам даны для борьбы … [1] (с. 312)

Если кровопролитное сражение представляет ужасное зрелище, то это должно служить основанием лишь к тому, чтобы смотреть на войну более серьезно, а не к тому, чтобы из чувства человеколюбия дать своим мечтам мало-помалу притупиться, пока, наконец, не появится вновь кто-нибудь с отточенным мечом и не отрубит нам руки. [1] (с. 268)

Война не возникает внезапно, подготовка ее не может быть делом одного мгновенья. [2] (с. 179)

Война — неотъемлемая часть конкуренции, такой же борьбы человеческих интересов и поступков. [3] (с. 204)

Если профессия военного вообще что-то значит, она должна опираться на непоколебимый кодекс чести. Иначе те, кто следует за баранами, будут всего лишь кучкой наемных убийц. [3] (с. 207)

Люди, … даже если они принадлежали к числу самых плохих полководцев, все же никогда не бывали лишены простого здравого смысла и никогда бы не допустили тех нелепых поступков, какие им приписывает огулом и без разбора широкая публика и историческая критика. Большинство представителей последней были бы изумлены, если бы могли ознакомиться с ближайшими мотивами действий и, по всей вероятности, сами подчинились бы им, как и тот полководец, который теперь представляется им и изображается ими чуть ли не полуидиотом. [3] (с. 208)

Оборонительная форма войны сама по себе сильнее, чем наступательная. Но оборона — это негативное занятие, поскольку она заставляет сопротивляться намерениям врага вместо того, чтобы развивать свои собственные. [3] (с. 211)

Война — это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю. [4] (Т. 1 с. 34)

Из всех человеческих чувств, наполняющих человеческое сердце в пылу сражения, ни одно, надо признаться, не представляется таким могучим и устойчивым, как жажда славы и чести… [4] (Т. 1 с. 85)

Правила военного искусства: надо застать противника врасплох или, по крайней мере, его запутать, надо расчленить его боевые порядки (нарушить тактическую целостность его боевого строя), надо лишить его свободы маневра, надо принять меры, чтобы он не мог получать помощь извне (изолировать его). Выполнив эти условия, надо лишить противника возможности оказывать противодействие (подавить волю к сопротивлению) если не повсеместно, то хотя бы на решающем участке боя (главном направлении). [4] (Т. 1, с. 60, 68)

Добросердечные люди, разумеется, могут думать, что есть некий оригинальный способ обезоружить противника или нанести ему поражение без большого кровопролития, и воображать, что в этом заключается истинное искусство войны. Как ни приятно это заблуждение, его следует развеять: война является настолько опасным делом, что ошибки, происходящие от доброты, обычно оказываются наихудшими. [5] (с. 694) (из «О войне», т. 1, 2. 1832)

Никто не начинает войну — или, вернее, никто в здравом уме не делает этого, — не определившись сначала, чего он намерен достигнуть в результате этой войны и как он намеревается вести ее. Первое является политической целью войны; второе является ее оперативной целью. Это руководящий принцип, определяющий ход войны, средства ее ведения и необходимые усилия. Воздействие этого принципа должно прорабатываться до мельчайших оперативных подробностей. [5] (с. 684) (из «О войне», т. 1, 2. 1832)

Если мы еще раз бросим взгляд на совокупное понятие победы, то найдем в нем три элемента: 1) большие потери физических сил противника; 2) такие же потери моральных сил и 3) открытое признание в этом, выраженное в отказе побежденного от своего намерения. [6]

Не только не следует пытаться превзойти противника в создании сложных планов, но наоборот, надо стараться всегда опережать его в противоположном направлении. [6] (с. 221-222)

Если я должен высказать самую заветную мысль моей души, то я стою за войну без каких-либо ограничений, за самую ужасную войну. Взмахами кнута я бы привел в ярость животное под ярмом и заставил бы его разбить те цепи, в которые оно из страха и трусости позволило себя заковать. [7] (с. 507) (о войне с французами)

Жизненно важное значение интеллекта очевидно повсюду. Неудивительно, что война, хотя она может показаться несложной, может увенчаться успехом лишь в том случае, если ее ведут люди выдающихся умственных способностей. [8]

Обвинять русских в том, что они запаздывают, все равно что жаловаться на природу за то, что снег идет зимой, когда и без того холодно. [9] (с. 285) (войска собираются с большой территории)

Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, т.е. оккупировать… Такая страна может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров. Добраться же до этих слабых мест политического бытия можно лишь путем потрясения, которое проникло бы до самого сердца страны… [10] (с. 365) (Сlaus., 8. Buch, 9. Kap., S. 922)

Снесарев А. Е. Жизнь и труды Клаузевица. М.; Жуковский: Кучково поле, 2007. — 384 с. Краснов В.Г. Неизвестный Жуков. Лавры и тернии полководца. Документы. Мнения. Размышления. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. — 575 с. Великие полководцы. Афоризмы, притчи, легенды. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2011. — 304 с. Клаузевиц К. О войне: В 2-х т. М.: Воениздат, 1936. Энциклопедия военной мысли. Под ред. Питера Тоураса. — М.: Эксмо, 2002. — 736 с. Клаузевиц К. О войне Т. I. / Пер. с нем. изд. 5-е. М.: Воениздат, 1941. — 383 с. Свечин А.А. Эволюция военного искусства. М.: Академический Проект; Жуковский: Кучково поле, 2002. — 864 с. Клаузевиц К. О войне. Пер с нем. А.К. Рачинского. М.: Госвоениздат, 1934. О долге и чести воинской в российской армии: Собрание материалов, документов и статей / Сост. Ю.А. Галушко, А.А. Колесников. Под ред. В.Н. Лобова. — М.: Воениздат, 1990. — 368 с. Клаузевиц К. О войне Т. II. / Пер. с нем. изд. 3-е. М.: Воениздат, 1941. — 405 с.

ЛЕЕР Генрих Антонович

[4(16).4.1829, Н. Новгород — 16(29).4.1904, Петербург], русский военный теоретик и историк, генерал от инфантерии (1896), член-корреспондент Петербургской АН. (1897). Окончил Главное инженерное училище (1850) и Военную академию (1854). С 1858 адъюнкт-профессор по кафедре тактики Академии Генштаба, одновременно читал курс военной истории в Инженерной академии. С 1865 читал курс стратегии в Инженерной академии и Академии Генштаба. Руководил в начале 70-х гг. реорганизацией сербской армии. Начальник Академии ГШ (1889-1898), с 1896 чл. Воен. совета. Выдвинул теорию «стратегии сокрушения», основанную на опыте войн 19 в. Сформулировал понятие стратегической операции, как части кампании или войны, показал эффективность действий по внешним операционным линиям. Редактор 8-томной «Энциклопедии военных и морских наук» (1883-97) и 4-томного «Обзора войн России от Петра Великого до наших дней» (1885-96). Почетный член Шведской академии военных наук.

Сочинения. Стратегическое значение железных дорог. СПб., 1830; Прикладная тактика. 2 изд. В. 1-2. СПб., 1877-80.; Записки тактики для военных училищ. СПб., 1866.; Теоретические масштабы («Военный сборник», т. 65, 1869); Опыт критико-исторического исследования законов искусства ведения войны (положительная стратегия). СПб., 1871.; Значение подготовки к войне вообще и подготовительных стратегических операций в особенности. СПб., 1875.; Записки стратегии. Вып. 1-2. СПб., 1877-1880.; Сложные операции. СПб., 1892.; Метод военных наук. СПб., 1894.; Коренные вопросы. СПб., 1897.; Стратегия: в 2 ч. 5-е изд. СПб., 1893-1898.; Сражения. СПб., 1899.

Важность выработки в себе способности к спокойной встрече неожиданностей, бить противника неожиданностями и оградить себя от них. Средством для первого служат: скрытность и быстрота, вообще — пользование временем, ближе всего и приводящее к внезапности, а для второго — искусное употребление резерва, самого действительного орудия для парирования всякого рода случайностей как внешних, так и внутренних, и средства военно-инженерного искусства . [1].

Разрушительное оружие действует потрясающе, но это действие ничтожно по сравнению с действием «бича» внезапности. [1]

Стремиться к тому, чтобы быть сильным в том, в чем противник слаб — подставлять сильную сторону и уклонять слабую». Вести операцию и бой в духе их внутренней целости, единства действий. [1] (с. 53-54)

Под влиянием железных дорог и тщательной подготовки к войне подготовительный период значительно сократился, войны могут возникать внезапнее, и первые удары будут отличаться более решительным характером. [2] (с. 96)

Правила военного искусства: надо застать противника врасплох или, по крайней мере, его запутать, надо расчленить его боевые порядки (нарушить тактическую целостность его боевого строя), надо лишить его свободы маневра, надо принять меры, чтобы он не мог получать помощь извне (изолировать его). Выполнив эти условия, надо лишить противника возможности оказывать противодействие (подавить волю к сопротивлению) если не повсеместно, то хотя бы на решающем участке боя (главном направлении) . [3] (с. 277-281)

…человек является главным орудием войны, по отношению к которому все остальные факторы… военного дела имеют лишь второстепенное, относительное значение . [3] (с. 282)

Леер Г.А. Метод военных наук. Стратегии, Тактики, Военной истории. СПб., 1894. — 102 с. Леер Г.А. Стратегия. СПб., 1898. Ч. II. Леер Г.А. Метод военных наук // Русская военная мысль XIX и начала XX веков.

ЛЮДЕНДОРФ (Ludendorff) Эрих

(9.4.1865, Крушевня, близ Познани — 20.12.1937, Тутцинг, Бавария), немецкий военный и политический деятель, генерал пехоты (1916). Родился в помещичьей семье. Окончил кадетский корпус (1881). С 1894 служил в Генштабе. В 1908-12 начальник оперативного отдела Генштаба. В период 1-й мировой войны 1914-18 сначала обер-квартирмейстер 2-й армии, с 23 августа до ноября 1914 — начальник штаба 8-й армии, начальник штаба Восточного фронта (с ноября 1914) и 1-й генерал-квартирмейстер штаба верховного командования (с августа 1916). Являясь непосредственным помощником генерала П. Гинденбурга, с 8.1914 фактически руководил действиями на Восточном фронте, а с 8.1916 — действиями всех вооруженных сил Германии; насаждал в стране режим военной диктатуры. В марте-июле 1918 безуспешно пытался неоднократными наступлениями сломить сопротивление англо-французских войск на Западном фронте. 26.10.1918 вышел в отставку, после заключения перемирия эмигрировал в Швецию в (11.1918). Весной 1919 вернулся в Германию и стал лидером наиболее крайних контрреволюционных кругов, был активным участником Капповского путча 1920. В ноябре 1923 возглавил вместе с А. Гитлером путч в Мюнхене, окончившийся провалом. Депутат рейхстага от Национал-социалистской партии (1924). Являлся сторонником доктрины неограниченной «тотальной» войны.

Сочинения . Kriegsfuhrung und Politik. 3 Aufl. В., 1923.; Der totale Krieg. Munch, 1936.; в русском переводе: Мои воспоминания о войне 1914-1918. Т. 1-2. М., 1923-24.

Армия имеет свои корни в народе, неотделимую составную часть которого она составляет; в тотальной войне армия будет такой, какой ее сделают физические, экономические и духовные силы народа. Духовная связь есть то, что в конечном итоге решает исход борьбы за жизнь, только народ, владеющий такой связью, может служить опорой армии, ведущей тотальную войну. [1] (c. 87)

General Ludendorff . Der totale Krieg. Munch., 1936.

МАКАРОВ Степан Осипович

[27.12.1848 (8.1.1849), Николаев — 31.3(13.4).1904, близ Порт-Артура], вице-адмирал (1896). Сын прапорщика флота, выслужившегося из солдат. Окончил морское училище в Николаевске-на-Амуре первым по списку (9.1858-4.1865), гардемарин флота (26.7.1867), мичман на Тихом океане (24.5.1869), лейтенант (1870). Балтийский флот (1871), Черноморский флот (1876). Во время русско-турецкой войны (1877-78) оборудовал пароход «Великий князь Константин» для перевозки минных катеров, и провел ряд атак турецких кораблей шестовыми минами и впервые миной-торпедой (Уайтхеда). Капитан 2 ранга и флигель-адъютант (1879). Участник Ахал-Текинской экспедиции генерала Скобелева (3.1880). Командир парохода-стационара «Тамань» (1881), Капитан 1 ранга (1.1882). Балтийский флот (1882-86), командир корвета «Витязь» (17.9.1885-89) совершил кругосветное плавание с систематическими океанографическими работами. Младший флагман Балтийского флота, контр-адмирал (1890), главный инспектор морской артиллерии (1891). Изобрел бронебойные наконечники к артиллерийским снарядам. Командующий эскадрой Средиземного моря (1894), совершил кругосветное плавание (1894-96). Командир эскадры Балтийского флота (1896). Выдвинул идею создания, руководил постройкой и арктическими рейсами ледокола «Ермак». Главный командир Кронштадтского порта и военный губернатор г. Кронштадт, вице-адмирал (1900). Во время русско-японской войны (1904-05) назначен командующий Тихоокеанской эскадрой (1.2.04).

Сочинения. О непотопляемости судов. Морской сборник, 1875, № 6.; Об обмене вод Черного и Средиземного морей. (1885), удостоенный премии Российской АН; Витязь и Тихий океан. Т. 1-2. 1894.; Разбор элементов, составляющих боевую силу судов. СПб., 1894 (Морской сборник № 1-2, 1916 г.); В защиту старых броненосцев и новых усовершенствований. Морской сборник № 2-3, 1896 г.; Об исследовании Северного Ледовитого океана. СПб., 1897; Рассуждения по вопросам морской тактики. 1897. 2 изд., 1943.; Беглый очерк работ по морской артиллерии с осени 1891 г. по осень 1894 года. 1897 г.; «Ермак» во льдах. Ч. 1-2. СПб., 1901; Без парусов (1903); Броненосцы или безбронные суда. СПб., 1905; Океанографические работы. М., 1950.

Весь дисциплинарный устав полностью убирается в одну фразу присяги: «не токмо за страх, но и за совесть». [1] (с. 51)

В морском бою нравственный элемент имеет еще большее значение, чем в армии. [1] (с. 48)

Выгода тактических занятий в том и заключается, что занимавшийся тактикой и много работавший над этим скорее приобретает глазомер — в широком смысле этого слова, т. е. умение ясно оценить обстановку. Ждать, когда мы научимся из одной практики, значит ждать несбыточного и предрешить большие потери при первых же встречах с неприятелем. [1] (с. 49)

Главная трудность провести в жизнь какое-нибудь нововведение заключается в том, что люди сживаются с существующими неудобствами и не видят их недостатков, тогда как новое представляется чем-то гадательным, а потому и непрактичным. [1] (с. 46)

Говорят, что непоборимы торосы Ледовитого океана. Это ошибка: торосы поборимы, непоборимо лишь людское суеверие. [1] (с. 40)

…Когда матросы видят, что начальник себя не жалеет, о их нуждах печется и дело разумеет, то они… за него постоят… [1] (с. 52)

Мое правило: если вы встретите слабейшее судно — нападайте, если равное себе — нападайте и если сильнее себя — тоже нападайте. Если увидите, что и другой наш корабль избрал целью нападенья то же судно, на которое вы напали, продолжайте ваше нападенье, пока не уничтожите неприятеля. [1] (с. 42)

Всякое военное судно строить для войны и боя. Проектируя его, надо прежде всего иметь в виду эту цель, а потом уже все остальные качества, в том числе и комфорт, которому теперь отводится неподобающее место. [2] (с. 39)

Тот, на кого в военное время могут влиять деньги, не достоин чести носить морской мундир… [2] (с. 27)

Для человека любознательного и одаренного все интересно и все достойно его познания. Изучение же окружающей моряка стихии не только не вредит военному назначению судов, но напротив, пробуждая мысль, отрывает людей от рутины судовой жизни. [3] (с. 3)

Каждый военный или причастный к военному делу человек, чтобы не забывать, для чего он существует, поступил бы правильно, если бы держал на видном месте надпись «Помни войну». [3] (с. 16)

Лишь уничтожение противника можно назвать победой. [4] (с. 664)

Морской бой не есть дуэль или поединок чести, в котором требуется, чтобы все условия для обоих противников были одинаковы. Наоборот, надо стараться достичь того, чтобы иметь всевозможные преимущества на своей стороне и все невыгоды на стороне противника; в этом заключается главная задача тактики, и чем полнее это выполнено, тем с меньшими потерями… можно достичь успеха. [5] (с. 284)

…при современных огромных скоростях, счет времени надо делать не часами, а секундами: 5 секунд раньше положили руль на борт — вы тараните, 5 секунд позже — вас таранят. [5] (с. 136)

Наш совет молодому человеку – читать побольше оригинальных сочинений и в выборе книг не столько руководствоваться интересностью излагаемого предмета, сколько достоинством автора. [6] (с. 56)

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. [6] (с. 16)

Побеждает тот, кто хорошо дерется, не обращая внимания на свои потери и памятуя, что у неприятеля этих потерь еще больше. [6] (с. 99)

Русский человек под хорошим руководством может творить чудеса. [6] (с. 95)

Унылые люди не годятся для такого бойкого дела, как морское, в особенности во время войны. [6] (с. 56)

Офицер, который, выйдя из училища, перестает учиться, не может назваться надежным офицером. [7] (с. 283)

Русский воин идет на службу не из-за денег, он смотрит на войну как на исполнение своего священного долга, к которому он призван судьбой, а не ждет денежных наград за свою службу. Отучать его от этих правил — значит подкапывать тот принцип, на котором зиждется вся доблесть русского солдата. [8] (с. 7)

Крылов А.Н . Вице-Адмирал Макаров. М., Л.: Военно-Морское Изд-во НКВМФ Союза ССР, 1944. — 56 с. Еремеев Л. Адмирал Макаров. М.: Военно-морское изд-во НКВМФ СССР, 1939. — 56 с. Островский Б.Г. Адмирал Макаров. Изд. 2. М., 1954. Энциклопедия военной мысли. Под ред. Питера Тоураса. — М.: Эксмо, 2002. — 736 с. Макаров С.О. Вопросы морской тактики и подготовки офицеров. (Рассуждения по вопросам морской тактики.) М.: Военмориздат, 1943. Семанов С.Н. Адмирал Макаров. М., Просвещение, 1971. — 112 с. О долге и чести воинской в российской армии: Собрание материалов, документов и статей / Сост. Ю.А. Галушко, А.А. Колесников. Под ред. В.Н. Лобова. — М.: Воениздат, 1990. — 368 с. Макаров С.О. Документы. Т. II. Док. №5.

МИХНЕВИЧ Николай Петрович

[7(19).10.1849 — 8.2.1927, Ленинград], русский военный теоретик и историк, генерал от инфантерии (1910). Из дворян Тамбовской губернии. Окончил губернский межевой институт (1867), Александровское военное училище (1869). Служил в гвардии, участвовал в русско-турецкой войне (1877-78). Окончил Академию Генштаба (1882). С 1892 профессор кафедры истории русского военного искусства Академии Генштаба, в 1904-07 начальник Академии Генштаба. В 1907-10 командовал дивизией и корпусом, в 1911-17 начальник Главного штаба, в апреле 1917 уволен в отставку. С 1918 в Красной Армии на преподавательской работе, в том числе в Артиллерийской академии (1919-25). Оказал большое влияние на официальную военную мысль России кануна 1-й мировой войны 1914-18.

Сочинения . Влияние новейших технических изобретений на тактику войск. СПб., 1893.; Значение германо-французской войны 1870-1871 в истории военного искусства. Т. 1. СПб., 1892.; История военного искусства с древнейших времен до начала XIX ст. 2 изд. СПб., 1896.; Война между Германией и Францией 1870-71 гг. Критико-историческое исследование. Ч. 1. СПб., 1897.; Основы русского военного искусства. Сравнительный очерк состояния военного искусства в России и Западной Европе в важнейшие исторические эпохи. СПб., 1898.; Военная наука и степень точности ее выводов. СПб., 1899.; Стратегия. Книги 1-2. СПб., 1899-1901.

Военная история показывает, что лучшие мастера военного дела почти всегда наступали, даже уступая противнику в силах. Главная причина этому психологическая. Движение навстречу врагу воспринимается людьми как ощущение силы, что само по себе повышает силу, поднимает уверенность в успехе. Поэтому не только надо быть сильнее, чтобы наступать, но также надо и наступать, чтобы быть сильнее. Нападающий захватывает почин действий (инициативу) в свои руки и в некотором роде подчиняет противника своей воле. Наступающий выполняет свой план действий и потому направляет и сосредотачивает свои силы в избранное им время и место. Но для наступления необходимы хорошие войска, снабженные всеми необходимыми для войны техническими средствами. [1] (приложение 1, с.1)

Военное искусство выражается в умении пользоваться различными силами (духовными и материальными) для достижения победы на войне. [2] (с. 303)

Принципы стратегии: принцип превосходства сил; принцип частной победы; принцип экономии сил (искусная их группировка в зависимости от важности пунктов); принцип взаимосвязи моральных и материальных сил; принцип случайности; принцип внезапности (внезапность техники и действий, зависящая от скрытности и быстроты). [3]

Сила армий, подобно как в механике, измеряется массою, умноженной на скорость. [4] (с. 433)

Михневич Н.П. Основы стратегии. Курс Интендантской академии. СПб., 1913. Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие Е.Э. Месснера. М.: Военный университет, Русский путь, 2005. — 696 с., ил. (Российский военный сборник). Михневич Н.П. Стратегия. Ч. 1. СПб., 1899. С. 27. Михневич Н.П. Влияние новейших технических изобретений на тактику войск // Сб. Русская военно-теоретическая мысль XIX и начала XX веков. М.: Воениздат, 1960.

МЭХЭН (Mahan) Альфред Тайер

(27.9.1840, Уэст-Пойнт, Нью-Йорк — 1.12.1914, Куог, Нью-Йорк), американский военный морской теоретик и историк, контр-адмирал (1906). Окончил военно-морскую академию США (1859), участвовал в Гражданской войне (1861-65) на стороне северян. Президент военно-морского колледжа в Ньюпорте (1886-1888 и 1892-93). Командовал крейсером (1893-95). Во время испано-американской войны (1898) член Морского комитета по стратегии, член американской делегации на 1-й Гаагской конференции (1899). Создал и обосновал одновременно с английским теоретиком Ф.Х. Коломбом так называемую теорию «морской силы».

Сочинения. Влияние морской силы на историю 1660-1783, пер. с англ., М.–Л., 1941.; Влияние морской силы на французскую революцию и империю (1793-1812). Т. 1-2. М.–Л., 1940.; Sea Power in its Relations to the War of 1812. V. 1-2. L., 1905.

Базы и подвижная сила, порты и флоты оказывают друг другу взаимную поддержку. В этом отношении флот представляет собою летучий корпус; он поддерживает свободу сообщений между своими портами, и он же мешает сообщениям неприятеля, но он также пробегает моря для потребностей живущих на суше; он господствует над водной пустыней, чтобы человек мог жить и благоденствовать в удобообитаемых странах земного шара. [1] (с. 363)

В войне, как и в картах, «состояние записей» должно иногда управлять игрой, и начальник, который никогда не берет в соображение влияние, какое окажет его частное действие на общий результат, или того, что требуется от него положением дел в других местах, как политическим, так и военным, лишен существенного качества, необходимого для великого военачальника. [1] (с. 527)

В войне, предпринятой с какой-либо целью, если даже эта цель, или объект войны, и состоит в завладении частной территорией или позицией противника, атака прямо этой позиции может и не быть, с военной точки зрения, лучшим средством достижения цели. Цель военной операции может, поэтому отличаться от цели войны, от того, чего добиваются воюющие стороны, и она носит особое название — объект операции, предмет действий или решительный пункт театра военных действий. При критическом обзоре каждой войны необходимо, во-первых, уяснить отчетливо цель, какой добивалась каждая из воюющих сторон (объекте войны), во-вторых, обсудить, насколько вероятно, что объект каждой данной операции (предмет действий), в случае успеха ее, будет способствовать достижению цели войны, и наконец, изучить достоинства или недостатки различных стратегических движений, которые имели целью привести к избранному предмету действий надлежащие силы. [1] (с. 562)

В морской войне, как и во всех других, две вещи наиболее существенны: соответственная база на границе — в этом случае морской берег, откуда отправляются операции, и организованная военная сила — в этом случае флот таких размеров и такого качества, какие соответствуют предположенным операциям. Если война … распространяется до отдаленных частей земного шара, то является необходимым обеспечить в каждой из последних порты для флота, которые служили бы операционными базами местной войны, или, короче, местными базами. Между этими последними и отечественными базами должно существовать надежное сообщение, которое будет опираться на военное господство на промежуточных между ними водах. Это господство должно быть достигнуто военным флотом, которому надлежит или очистить море во всех направлениях от неприятельских крейсеров…или сопровождая в достаточно сильном составе каждый караван продовольственных судов и транспортов с боевыми припасами, необходимый для поддержки отдаленных операций. При обоих этих способах надежность сообщений, без сомнения, усилится хорошими гаванями на путях — однако, не слишком многочисленными — достаточно обеспеченными в военном отношении и надлежащим образом расположенными. [1] (с. 569-570)

Война, со многими сопровождающими ее страданиями, более всего вредоносна тогда, когда она отрезывает нацию от других и заставляет ее черпать силы только в самой себе. [1] (с. 226)

Если время, как это всюду допускается, представляет главный фактор в войне, то государствам, дух народа в которых, по существу, не военный и население которых, как всякое свободное население, противится оплате больших военных учреждений, надлежит заботиться о том, чтобы быть по крайней мере достаточно сильными для выигрыша времени, какое позволило бы им обратить энергию и способности своих граждан на новые виды деятельности, вызываемые войной. [1] (с. 62)

Изучение военной истории … средство для воспитания правильных идей о войне и для искусного ведения ее в будущем. [1] (с. 12)

Сильнейшая сторона, решившись вести наступательную войну, не может ссылаться на те затруднения, которые объясняют, хотя и не оправдывают, нецелесообразное рассеяние сил обороняющейся стороны, озабоченной защитою многих пунктов. [1] (с. 596)

Стратегические движения, которые предшествуют великим сражениям и подготовляют их, или которыми, при искусных и энергических комбинациях их, достигаются великие цели без действительного столкновения вооруженных сил (без боя), определяются факторами более постоянными, чем оружие, изменяющееся с веками, и поэтому изучение таких движений раскрывает принципы более постоянного значения. [1] (с. 562)

…уместно обратить внимание на значение сердечности и доброжелательности со стороны начальника к подчиненным. Они, может быть, несущественны для военного успеха, но, несомненно, придают другим элементам этого успеха душу, дыхание жизни, которое делает возможным то, что при других условиях было бы невозможным; оно вызывает со стороны подчиненных высочайшую преданность долгу и готовность к подвигам, недостижимые путем строжайшей дисциплины, если она не одушевлена участливым отношением начальника. Без сомнения, способность к такому отношению — природный дар. [1] (с. 299-300)

Военные писатели говорят, что успех на поле битвы приносит мало пользы при плохом выборе стратегической операционной линии и что, наоборот, даже серьезное поражение может быть заглажено, если позиция была избрана сообразно стратегическим условиям кампании. В переводе на обыкновенный язык это значит, что бесполезны и тяжелые удары, если они наносятся не в надлежащее место. [2] (с. 572)

Когда борцы потрясают оружием не на рыцарском параде, а в битве на жизнь и на смерть, то исход их столкновения решается не случайными ранами, а преобладанием выносливости одной стороны перед другой. [2] (с. 512)

Результат зависит не только от искусства бойца в употреблении своего оружия, но и от осторожности его защиты, быстроты ответных ударов, а также в значительной мере и от его хладнокровия. [2] (с. 296)

Мэхэн А.Т . Влияние морской силы на историю. 1660-1783. М.: Издательство АСТ; СПб.: Terra fantastica, 2002. — 634 с. Мэхэн А.Т. Влияние морской силы на Французскую революцию и Империю. В 2 т. Т. II. 1802-1812. М.: Издательство АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2002. — 603 с. (Классическая военная мысль).

СВЕЧИН Александр Андреевич

[17(29).8.1878, Екатеринослав, ныне Днепропетровск — 29.7.1938, Москва], русский и советский военный историк и теоретик, генерал-майор (1916). Родился в семье генерала. Окончил Михайловское артиллерийское училище (1897) и Академию Генштаба (1903). Участвовал в русско-японской войне 1904-05. Служил в Главном и Генеральном штабах (1905-1914). Во время 1-й мировой войны (1914-18) офицер для поручений при начальнике штаба верховного главнокомандующего, командовал полком (1915-17), дивизией (1917), начальник штаба 5-й армии (7.1917), начальник штаба Северного фронта (9.1917). В Красной Армии (3.1918), был военруком Смоленского района, начальник Всероглавштаба (8-11.1918), профессор Академии Генштаба РККА (11.1918). Председатель Военно-исторической комиссии по исследованию опыта войны 1914-18 (1918-21), начальник Всероссийского главного штаба (8.1918-1921), преподаватель Академии Генштаба РККА (11.1918-1931), заместитель Главного руководителя Военной академии РККА (1925). Обобщил опыт войн вплоть до 20 в. Определял военное искусство как науку о закономерностях развития военного дела и ставил его эволюцию в зависимость от экономических и социально-политических процессов.

Сочинения. Война в горах. Ч. 1-2. СПб., 1907.; В Восточном отряде. От Ляояна к Тюренчену и обратно. Варшава, 1908.; Русско-японская война 1904-1905 гг. по документальным данным труда Военно-исторической комиссии и другим источникам. СПб., 1910.; Тактические уроки русско-японской войны. СПб., 1912.; История военного искусства. Ч. 1-3. М., 1922-23.; Клаузевиц. Основы стратегического решения. Под ред. Свечина. М., 1924. — 31 с.; Стратегия. 2 изд. М., 1927.; Эволюция военного искусства. Т. 1-2. М. - Л., 1927-28.; Клаузевиц. М., 1935.; Стратегия XX в. на первом этапе. М., 1937.

Армия есть армия и ее нельзя превращать в профсоюз, иначе она теряет смысл своего существования. [1] (с. 202)

Военная наука — это накопленные на основе опыта определенные систематизированные знания о вооруженной борьбе; военное искусство — это умение творчески применять эти знания с учетом конкретных условий обстановки. [1] (с. 207)

Всякий лишний маневр, не являющийся неизбежно необходимым для достижения цели операции, таит в себе величайшую опасность увлечь нас от цели на ложный путь… В операции ничего не должно быть лишнего; она должна служить воплощением целеустремленности. [1] (с. 312)

Оборона страны стоит столько, во сколько нация оценивает свой суверенитет. [1] (с. 153)

Ответственные политические деятели должны быть знакомы со стратегией… Политик, выдвигающий политическую цель для военных действий, должен отдавать себе отчет в том, что достижимо для стратегии при имеющихся у нее средствах и как политика, может повлиять на изменение обстановки в лучшую или худшую сторону. [1] (с. 20)

Будущая война еще даст победу массам, но не концентрированным массам, а массам, умеющим наиболее организованно и рационально использовать свои составные элементы . [2]

Здоровая армия характеризуется возможностью слить в ней воедино мораль и технику — две силы далеко не равноценного достоинства. Всегда выбирая из двух зол, запросам духа надо отдать предпочтение перед техникой. [2]

Надо быть очень богатым государством, чтобы пытаться вести современную войну плохими войсками. России, как большому, но бедному государству, выгодно иметь в современных условиях хорошую армию, а не руководствоваться опасным принципом — «войск побольше, да ценой поменьше» . [2]

Победит та армия, которая настолько тактически развита, что успеет воспользоваться кровавыми уроками первых дней войны и примениться к новым условиям боя. Армия должна быть способна разгадать новую обстановку сейчас же, и в неделю, в день, может быть в час переучиться на новый лад. [2]

Русский солдат удивительно неприхотлив в смысле командования. В курсе профессора французской военной академии Модюи содержится любопытное указание, что если мы оценим в 10 баллов среднего французского и русского солдата, а дадим им начальников, оцениваемых в 5 баллов, то цена французскому солдату будет нуль, а за русского еще 8 очков можно будет смело дать . [2]

…только меч на боку Российского государства обеспечивает ему то уважение, без которого оно не может существовать, обеспечивает ему соблюдение заключенных с ним договоров, дает ему возможность протиснуться из ряда бедных просителей, к которым снисходят, которых сожалеют, а временами используют и стригут, в ряд равных, с которыми считаются. [2]

Внутренняя политическая подготовка государства должна быть такова, чтобы оно могло пережить войну без существенных сдвигов. Если можно предвидеть необходимость известных уступок отдельным классам или группировкам в случае затяжной войны, то эти уступки несравненно выгоднее сделать заранее. [3] (с. 71)

Высшее командование, как только войска серьезно ввяжутся в бой, окажется не в состоянии им руководить. Управление будет осуществляться только начальниками в цепи – отсюда решительное значение частной инициативы и индивидуальной подготовки бойцов. Малокалиберная пуля подорвала старый боевой порядок, разбила сражение на отдельные очаги, передала руководство из мозга начальника в сердце солдата. [4] (с. 689)

Долговременная фортификация может быть использована гораздо лучше для постройки не изолированной крепости, а для сооружения обширной позиции на границе, прикрывающей важнейшее направление, для обращения в крепость части государства или самого государства в полном объеме. [4] (с. 788)

Как значение купца, стоящего во главе дела, измеряется не только его искусством, но и тем кредитом, которым он пользуется, так для всей войны имеет огромное значение авторитет стоящего во главе полководца . [4] (с. 505)

Как раньше войска, потерявшие сомкнутость и чувство локтя, сбившиеся в толпу или рассеявшиеся, оказывались совершенно бессильными, так бессильным является и современный фронт в случае утраты технической связи. Телефон в XX веке заменил чувство локтя; фронт сомкнут, пока связь работает . [4] (с. 767)

Ошибочно говорят о вредном влиянии политики на руководство военными действиями. Вред причиняет не влияние политики, а ошибочная политика. Правильная политика может только способствовать успеху военных действий. Политическое руководство не должно ограничиваться открытием военных действий, но должно проходить непрерывной нитью через всю войну, политические требования должны быть учитываемы при решении каждого вопроса. Политическую цель необходимо всегда иметь в виду, однако, руководящее значение политики на войне не должно обращаться в деспотический произвол политики, так как политика, со своей стороны, разумеется, обязана считаться и применяться к природе действующих на войне сил и средств. [4] (с. 504)

На войне приходится действовать в препятствующей проявлению всякой активности среде; с нормальной затратой сил нельзя достигнуть и посредственного уровня. Надо брать выше цели, чтобы получить хотя бы скромные результаты. Непривычная к войне армия должна считаться с большими трениями, как машина, еще не отшлифовавшаяся в процессе работы. [4] (с. 510)

Сколько бед от непредусмотрительности! Управлять без предвидения нельзя. [4] (с. 710)

Нельзя оставаться при старых шаблонах. Если наши понятия не будут изменяться соответственно прогрессу военного дела, если мы остановимся на точке замерзания, то, поклоняясь неизменным законам, мы постепенно упустим из вида всю сущность явлений. Глубокие идеи превратятся во вредные предрассудки: символы наши потеряют внутреннее содержание; останется внешняя пустая оболочка, безжизненный идол. [5] (с. 70-71)

Свечин А.А. Стратегия. М.: 1926. С. 312. Российский военный сборник. Выпуск 15. Постижение военного искусства. Идейное наследие А. Свечина. М.: Военный университет, Русский путь, 1999. — 696 с. Свечин А.А . Стратегия XX века на первом этапе. Планирование операций на суше и на море в 1904–1905 гг. // Антология отечественной военной мысли. М., 1998. Кн. 5. Свечин А.А. Эволюция военного искусства. М.: Академический Проект; Жуковский: Кучково поле, 2002. — 864 с. Свечин А.А. Предрассудки и боевая действительность // Российский военный сборник. Вып. 15. М.: Военный университет, 1999.

СЕКТ (Seeckt) Ханс фон

(22.4.1866, Шлезвиг — 27.12.1936, Берлин), германский военный и политический деятель, генерал-полковник. В армии с 1885; окончил Военную академию (1899). Во время 1-й мировой войны 1914-18 начальник штаба 4-й армии (1914-15), 11-й армии (1915), групп войск, действовавших против Сербии (1915-16), Румынии (1916) и России (1917); с декабря 1917 до конца войны начальник Генштаба турецкой армии. В 1919-20 начальник войскового управления (фактически Генштаба, который был запрещен Версальским мирным договором). В 1920-26 начальник управления сухопутными войсками (главнокомандующий рейхсвера). Был создателем профессионального рейхсвера как основы для развертывания массовой германской армии; проводил тайную подготовку производства запрещенного Германии вооружения. Осенью 1923, в момент острого политического кризиса, С. сосредоточил в своих руках всю исполнительную власть и подавил революционное движение. В 1930-32 депутат рейхстага от Народной партии; был сторонником передачи власти нацистам. В 1934-35 главный военный советник в составе германской военной миссии при гоминьдановском правительстве Китая.

Сочинения. Ганс фон Зихт . Солдатские мысли. 1930 г.

В любом деле все зависит от человека. [1] (с. 17)

Война есть не продолжение, а банкротство политики. [2]

Нельзя переоценивать ценность знаний, приобретенных в результате изучения книг. Военный человек, столкнувшийся с необходимостью принять независимое решение, не должен мысленно перелистывать страницы своей личной энциклопедии или вспоминать, как великие полководцы прошлого, от Александра до Наполеона, действовали бы в сходных обстоятельствах. Изучение военной истории имеет живую практическую ценность лишь в том случае, если все важное и неизменное было выделено из массы подробностей и объединено с собственными умственными ресурсами. Не каждый человек обладает таким даром. [3]

«Фундаментальное значение имеет то, что наши младшие командиры учатся быть независимо думающими и действующими солдатами. Эта цель будет достигнута тогда, когда они... начнут понимать, когда необходимо действовать самостоятельно, а когда ждать приказа». [4]

«Я ничего не имею против теоретической подготовки, как и, разумеется, против подготовки практической. Любой человек, который хочет стать профессионалом в своей области, должен поработать учеником и подмастерьем, лишь гений может миновать эти этапы в процессе своего обучения. Каждый человек действия — художник, и он должен изучить материал, с которым, внутри которого и против которого он работает, прежде, чем он начнет решать поставленную перед ним задачу». [4]

Гейнц Гудериан. Танки – вперед! Пер с нем. М., Воен. изд-во МО СССР, 1957. — 260 с. Лиддел Гард Б. Битвы третьего рейха. Воспоминания высших чинов генералитета нацистской Германии. М.: Центрополиграф, 2005. —367 с. Ганс фон Зихт . Солдатские мысли. 1930. Ганс фон Зект и германская военная реформа / Перевод: Евгений Дурнев. Военная литература [militera.lib.ru], 2007.

СНЕСАРЕВ Андрей Евгеньевич

(1 (13).12.1865 в Старой Калитве Воронежской губернии – 4.12.1937) Генерал-лейтенант, крупнейший русский ученый-энциклопедист XX века, военный философ и теоретик, географ, страновед и геополитик. Родился в семье сельского священника. Окончил гимназию в Новочеркасске, физико-математический факультет Московского университета, получил диплом чистого математика, специалиста по исследованию бесконечно малых величин, Призван на полгода (17.8.1888). Московское пехотное училище (1.9.1888). Закончил Николаевскую академию Генерального штаба (1896-1899). Владел 14 иностранными языками. Закончил оперную студию, пел в Большом театре. После академии занимался стратегической разведкой. Изучал Индию, служил в Туркестанском военном округе, в течение года командовал Памирским отрядом. Переведен в Санкт-Петербург (1904). Доказывал нецелесообразность соглашения с Англией, втягивающего Россию в мировую войну. Начальник штаба сводной казачьей дивизии на австро-венгерской границе (1910). Первую мировую войну прошел на должностях начальником штаба казачьей и пехотной дивизий, командира полка, бригады, дивизии и корпуса, Георгиевский кавалер 4-й и 3-й степени. Присвоено звание генерал-лейтенанта. Учитель в Воронежской губернии (1917). Советской властью предложено создать Северо-Кавказский военный округ (1918). Арест, освобождение, назначение командующим западным участком Завесы (фронт перед войсками Германии), командующим Белорусско-Литовской армией, преобразованной в 16-ю армию (г. Смоленск), начальник академии Генерального штаба РККА (7.1919), профессор Военной академии РККА (1921) и начальник организованного им Восточного отделения. Герой труда (1928).

Сочинения. Снесарев А.Е. Философия войны. М.: Финансовый контроль, 2003. — 287 с.; Единая военная доктрина // Военное дело. 1920. № 8 С. 225-233 (подписано «А. С.»).; Северо-Индийский театр. Ч. 1-2. Таш., 1903.; Индия как главный фактор в среднеазиатском вопросе. СПб., 1906.; Военная география России. 2 изд. СПб., 1910.; Афганистан. М., 1921.; Индия. В. 1, М., 1926.; Гримасы стратегии // Военная мысль и революция. Кн. 4. С. 74-85.; Поход Тамерлана против Тохтамыша в 1391 г.: Доклад на заседании Военно-исторической комиссии 24.04.1920 г. // Военное дело. 1920. № 12. С. 380-381. Переводы и рецензии.

Армия, в которой нет дисциплины, в военное время будет всегда разбита, а в мирное — может сделаться не защитою для государства, а, наоборот, даже страшно подумать, ужасною грозою, огромною толпою вооруженных разбойников. [1] (с. 237)

Армия — могучее, вместе с тем и страшное орудие; только военным представлены особые права, до ношения оружия и применения его на свой страх и риск включительно, и если армия уклонится от дороги дисциплины и строя военных законов, она, как яд в большой дозе, рискует стать бичом страны и источником анархии. [1] (с. 187)

Без дисциплины полезные действия армии невозможны. Дисциплина — есть душа армии; пока дисциплина жива, до тех пор существует и армия; не будет дисциплины, потеряет тогда свою силу и армия. [1] (с. 237)

… в настоящее время в основе отношений между двумя державами лежит не отвлеченная, иногда утопическая идея, охраняемая штыками и пушками, как в былое время, когда возможны были священные союзы и им подобные, а рубль, пуд и тарифная ставка. [1] (с. 111)

…военное дело с годами, с совершенствованием техники и профессионального расчета все большей и большей частью своего содержания и состязания переносится на мирное время. Из войны делают только последний экзамен, так сказать, последний штрих на сложной картине. Все должно быть обдумано, взвешено и подготовлено в мирное время, и чем это будет сделано обстоятельнее, тем короче, решительнее и дешевле будет сама война. [1] (с. 492)

Война полна загадок, и нам, которые живут и мыслят в ее сферах, хочется возможно глубже проникнуть в ее тайники как духовные, так и материальные и, странно, каждая война идет со своими законами и правилами, ломает то, что было как будто бы и прочно установлено ее предшественницей, создает новое полотно истин… (Из письма А. Е. Снесарева жене Евгении Васильевне, 6 мая 1915 г.) [1] (с. 527)

Животное, получающее пищу в состоянии возможного покоя, отъедается до отвалу, но теряет энергию, бодрость и пытливость. Примеры Финикии, Карфагена, Рима, торговых колоний на берегу Средиземного моря, Испании грозно и убедительно иллюстрируют картину того, что делает с государствами неправдою и без труда добытый капитал. [1] (с. 64)

Имеет смысл и цель бороться за ту или иную сумму политических прав и отстаивать известную наличность экономических благ, но непростительный грех думать, что ими исчерпывается жизненная обстановка человека. Есть еще мир нравственных явлений, и их сумма не должна быть убавлена ни на йоту. … Никакие политические и экономические успехи не могут восполнить собою пробелы, создаваемые убылью в нравственных сферах . [1] (с. 192)

Именно творческий гений человека создает лучшие орудия войны и способы наиболее эффективного их использования, определяет технические параметры, стратегию и тактические приемы. Чем сложнее огневая картина полей сражений, чем более мощные техника и вооружение задействованы на них, тем большее значение необходимо уделять подготовке и воспитанию человека, учету психологии поистине необъятной войны. [1] (с. 518)

Истинный патриотизм заключается в деятельности по устранению недостатков, в улучшении своей Отчизны. В нашем Отечестве накопилось слишком много грехов и проблем, которые серьезно не познаются, системно не исправляются. Самый большой (смертный, ужасный) наш грех – незнание России. [1] (с. 449)

Моя формула: войска должны быть победно настроены, дисциплинированы, одеты, накормлены и обучены… Войска будут всегда таковыми, какими их сделает начальник. Последний же обязан осуществлять личный контроль и показывать личный пример: прежде всего в мужестве, дисциплинированности и настроении. [1] (с. 514)

Мы своей слабостью положительно портим наших соседей и горячим их аппетиты и агрессивные притязания. [1] (с. 461)

Несмотря на подавляющую роль техники, на страшную силу капитала, а отсюда, на возросшую власть человека над природой, все же еще сохранилась непереходимая линия, за которой по старому царит непобедимая природа. Отсюда, географический фактор остается таким же властным и таким же всепроникающим на поле брани народов, каким он был и раньше. И даже там, где человек властвует над ним, он обязан предварительно его опознать и изучить. [1] (с. 338)

Никогда не следует смущаться слабостью, малым количеством своих сил — тогда можно делать прямо чудеса: наша дерзость ошеломляет неприятеля, он никак не ожидает такой храбрости с нашей стороны, сразу растеряется и этим проиграет. [1] (с. 237)

Ничем не сдерживаемая свобода человека, особенно если он располагает миллионом долларов или держит в руках бомбу, довольно скоро выливается, как показывает опыт, в гнет и рабство сотен других людей, не успевших запастись каким-либо из этих двух орудий. Но главное несчастье состоит в том, что принцип свободы, понятый преступно и доведенный до крайности, расшатывает и ослабляет принцип государственности. Центральная власть теряет свою сдерживающую, регулирующую и охраняющую силу. В результате развал и дряблость грозят всему государственному механизму … [1] (с. 424)

Победа даруется тем, кто искренне готов купить ее ценой своей жизни. Стремление вождя на победу либо смерть всегда чувствуется подвластными, заражает их и неудержимо тянет вперед, даже тогда, когда никакие карательные меры уже не подействовали бы. [1] (с. 274)

Пока нет данных, что войне положен на нашей планете придел, а отсюда один вывод, что ее надо изучать и к ней готовиться . [1] (с. 292)

Родину всегда должен кто-нибудь защищать… [1] (с. 17)

У нас нет ни плана, ни политики, а во всем какое-то бестолковое напластование «прожектов», усмотрений, фантазий, желаний. В результате — сумбур, в котором наблюдается непрерывное перекрещивание, и отсюда взаимное уничтожение планов и течений. [1] (с. 91)

Худшими врагами для самих себя являемся мы сами. [1] (с. 372)

Чего может добиться та бедная страна, люди которой не могут поднять своих помыслов, надежд и трудов до священного алтаря общественного служения? Разве по спинам этих людей не будет во всю гулять палка первого попавшегося капрала? [1] (с. 209)

Чтобы победить в современной войне, солдату необходимы: способность быстрого приспособления к крайне сложной обстановке, подвижная и находчивая мысль, значительная самостоятельность, бодрый и независимый дух, — свойства, весьма полезные для всякого в современной жизни. Все, чему солдат учился раньше, как самообладание, повиновение, храбрость, знание дела и т. д., он должен усвоить теперь глубже, сознательнее, ибо он все более и более теряет опору, которую находил он раньше в компактной массе. [1] (с. 577)

Экономические завоевания идут теперь впереди военных. Не та нация сильна, которая завалила всю страну штыками, а та, которая держит в своих руках сети экономических завоеваний! [1] (с. 102)

…война прежде всего — область приложения и проявления человеческих чувств, страстей, пафоса, нервов, фантазий. Если современное поле и покрыто все орудиями техники, то эти орудия приводятся в движение все теми же людьми, а около этих многочисленных и самоновейших изобретений бьется все то же старое и вечное сердце человеческое. Забыть это — значит, забыть старую тактику и не понять новую… [2] (с. 8-9)

Для борьбы и успехов прежде всего нужна осведомленность – открытая, ясная и искренняя; осведомленность не в сфере конечных императивных выводов, а в смысле обрисования объективной обстановки, указания ряда фактов… Пусть общество само делает выводы, а не питается готовыми… А затем нужна активность, планомерная работа, движение вперед… [3]

История говорит, что предприятие, подсказываемое крупными культурно-экономическими нуждами, не может быть остановлено ни дипломатией, ни международной агитацией; оно может быть разве временно задержано. [4]

С чужим предприятием, если оно вам опасно, надо бороться не причитаниями, не вставлением колес в труд другого государства и тем менее поддакиванием государству, которому действительно угрожают, а развитием собственной активности и теми самодовлеющими мерами, которые действительно и органически парируют готовящуюся вам угрозу… Это есть единственное правило борьбы на которое можно положиться. [4]

История говорит, что роль великих людей в возрождении одних государств и разрушении других всегда была огромна, что они были краеугольными камнями в создании царств и народов. И эти великие люди должны быть отмечены и должны быть вознесены на вершину славы, ибо это — долг страны перед ними: в неблагодарной стране не будет великих людей, а без них не будет величия и блеска, не будет самой истории. [5]

Могуча и крепка еще страна, сыны которой всегда готовы с радостью умереть за свое государственное гнездо. [6]

Наш Полевой устав должен проповедовать наступление, и только наступление до дерзости, до безрассудства; оборона, а особенно позиционная, со стратегической точки зрения будет началом конца… В основе боевых действий должны лежать: неукротимая маневренность, глубокие обходы, использование особой обстановки (ночь, туман, горы, леса, болота) в сочетании с инициативой и боевой дерзостью. [7] (с. 41, 50)

Полету человеческой мысли нет придела, а война прежде всего есть проба дерзости, отчаяния, полета фантазий, близких к гениальности. [8] (с. 239-241)

Расслоение масс противника, как находящегося под ружьем, так и составляющего население страны, по классовому признаку, обращение потенциальных союзников в действительных, — является не менее важной задачей для полководца, ведущего классовую войну, чем сосредоточение надлежащих сил к полю сражения, а хорошая прокламация, вовремя распространенная, может дать больше результатов, чем работа нескольких батарей. [9] (с. 373-375)

Современная техника эволюционирует с исключительной быстротой, почему потребуется, с одной стороны, особая прозорливость в военно-научном отношении, а с другой стороны — целая сеть технических организаций, чтобы в каждый момент оказаться на высоте технических требований современной войны. [9] (с. 340)

С каждым десятилетием мир становится теснее, борьба за существование жестче и труднее; на арену состязаний вместо усталых европейских народов выступают могучие ряды еще вчера дикарей, но сегодня уже успевших похитить плоды тысячелетней работы Европы и вооруживших свое здоровое и бодрое тело грозным подспорьем современной техники. [10]

…только сильные армия и флот являются при всех случаях самым весомым аргументом (производят наибольшее впечатление) при принятии решения о выгоде вступления в мирный ли союз или, наоборот, в войну с той или иной державой. [11]

Цель войны — убить дух сначала отдельного бойца, потом — массы их, а затем — всей нации; и для этой единственной и довлеющей цели нельзя ничего забывать, нельзя давать перерывов или уступок; нужно жать непрерывно и всюду. [12] (с. 53-54)

Афганские уроки: Выводы для будущего в свете идейного наследия А.Е. Снесарева. — М.: Военный университет, Русский путь, 2003. — 896 с. (Российский военный сборник). Снесарев А.Е. Предисловие к кн.: Кюльман Ф. Курс общей тактики. Снесарев А.Е. 1912 год // Голос правды. – 1909. — №1308. – 24 дек. Снесарев А.Е. Напрасные опасения // Голос правды. — 1908. — №796. — 13 мая. Снесарев А.Е. Роль великих людей в истории государства и наше отношение к их памяти // Голос Правды. — 1907. — №539. — 29 июня. Снесарев А.Е. Памяти убитых на поле брани // Голос правды. — 1909. — №1032. — 22 февр. Профессор А.Е. Снесарев . Краткий биографический очерк. Идейно-теоретические воззрения. Научная работа слушателей ВПА им. В.И. Ленина капитана Д.Л. Смирнова и майора В.М. Дудника. — М., 1964. (На правах рукописи). Снесарев А.Е. Рецензия на кн.: Клаузевиц. Основы стратегического решения. Пер. с нем. / Под ред. А. Свечина. — 1924 // Военная мысль и революция. — 1924. — №4. Снесарев А.Е. Введение в военную географию. М., 1924. (на правах рукописи). Снесарев А.Е. Черты знакомого лица // Голос правды. — 1909. — №1166. — 22 июля. Снесарев А.Е. По поводу Гаагской конференции // Голос правды. — 1907. — №458. Снесарев А.Е. Философия войны. М.: ВАГШ, 2002. (Антология отечественной военной мысли).

ФОШ (Foch) Фердинанд

(2.10.1851, Тарб — 20.3.1929, Париж), маршал Франции (1918), брит. фельдмаршал (1919) и маршал Польши (1923), член Французской академии (1918). Родился в семье чиновника муниципалитета. Учился в иезуитской школе в Сент-Этьене. В 1870 г. записался добровольцем в армию. В 1871 г. поступил в политехническую школу, но вскоре ушел из нее и поступил офицером в артиллерию (1873). Капитан артиллерийского полка в Ренн (1878). Окончил высшую военную академию во Франции четвертым по списку (1885-1887) и стажировался в штабах и войсках. Адъюнкт по военной истории, стратегии и прикладной тактики Высшей военной школы (10.1895). Подполковник, профессор (1895-1900). Начальник Военной академии. (1908). Генерал, командир 13-й дивизии (1911), 8-го корпуса в Бурже (1912), пограничного 20-го корпуса в Нанси (1913). В начале 1-й мировой войны (1914-18) командовал корпусом, принял командование 9-й армией на р. Марна. Помощник Жоффра — командующий англо-французского участка — группа армий «Север» (1915-1916). Начальник «Центра военных исследований» в Санли под Парижем (1916). Начальник генерального штаба (5.1917). военный представитель Франции при верховном совете Антанты (11.1917). Координатор (26.3.1918) и командующий силами Антанты (14.4.1918). Руководитель организации военной интервенции в России (11.1917). Автор военно-теоретических работ и мемуаров.

Сочинения. О принципах войны. 1903.; О ведении войны. Пер. с франц. М., 1936.; Воспоминания (Война 1914-1918 гг.). Пер. с франц. М., 1939.

Атаковать противника всюду, где он обнаруживает себя, с целью нанести ему серьезные потери, лишить его средств действия, парализовать его, создать угрозу. Чтобы произвести решающую атаку, необходимо соединить силы в пространстве и во времени, действовать на коммуникации противника, прибегая к стратегической внезапности. [1] (с. 11)

Военное искусство отнюдь не заключается в том, чтобы, подобно кабанам, бросаться на противника. Для единства действий необходимы договоренность, осведомленность и повиновение подчиненных начальников высшему руководству, которое не ограничивается составлением планов, а действительно управляет. [1] (с. 173)

Значение первых операций возросло, увеличились их быстрота и стремительность; как следствие, они привели к тщательной подготовке мобилизации, к разработке плана сосредоточения во всех подробностях еще в мирное время; они вызвали необходимость и определили роль прикрытия, действующего с момента возникновения политического кризиса. [83] (с. 34)

Недостаточно составлять отличные планы, необходимо с самого начала действительное командование, умеющее объяснить свой замысел и свою волю и заставить подчиниться им. [1] (с. 148)

Невозможно «сколько-нибудь уверенно наметить план операции, идущий дальше первого сражения» [1] (с. 37)

Сопротивление возможно, если есть море, по которому доставляются оружие и хлеб, территория, которая дает людей и ресурсы всякого рода, а также пространство, на котором можно драться и маневрировать вопреки воле противника. [1] (с. 31)

Чтобы поддерживать в мирное время работу мозга армии, непрестанно настраивая его на войну, нет более плодотворного занятия, будящего мысль, как изучение военной истории. Если война, рассматриваемая с самой отвлеченной точки зрения, является борьбой двух более или менее могучих и просвещенных воль, то правильность решений всегда вдохновляется теми же соображениями, что и в прошлом; повторяются те же ошибки, ведущие к тем же неудачам; искусство черпается из тех же источников. [1] (с. 14)

Группировка войск всегда должна быть такой, чтобы ее отдельные части могли оказать друг другу взаимную поддержку и были в состоянии в возможно короткое время сосредоточиться в определенном месте. В то же время должно быть выделено минимально необходимое количество войск для действий в другом месте, чтобы обеспечить успех сосредоточения. [2] (с. 376)

Искусство использования всех ресурсов в определенное время и в определенном месте — искусство использования там всех войск, а чтобы сделать это возможным, необходимо налаживание между ними постоянной связи вместо расчленения их и постановка перед ними частных постоянных и неизменных задач. По достижении результата должно быть проявлено искусство такой перегруппировки войск, которая обеспечила бы их быстрое сосредоточение и согласованные действия против нового объекта. [2] (с. 376)

На войне любые вопросы решаются лишь с точки зрения целесообразности. Война — это не спорт и не развлечение, не имеющее какой-либо определенной цели, как охота, музицирование, рисование или теннис, когда можно продолжать или прекратить дело по собственному желанию, На войне все взаимосвязано. Каждое действие имеет некую причину и стремится к достижению определенной цели; эта цель определяет характер и назначение используемых средств. [3]

Принцип экономии сил состоит в приложении всех имеющихся на данный момент сил к одной точке. Для того чтобы это стало возможным, нужно постоянно поддерживать связь между войсковыми соединениями, вместо того чтобы разделять их и ставить перед каждым жесткие и неизменные цели. [3]

Победа достается наиболее упорному. [4] (с. 666) (из приказа от 7.09.1914 г. во время первой битвы при Марне)

Правила очень хороши для муштры, но в минуту опасности они бесполезны... Вы должны учиться думать. [4] (с. 492)

Превосходство в огневой мощи, а, следовательно, превосходство в направлении и ведении огня в будущем станет одним из главных факторов боеспособности войск. [5]

Я был не более чем дирижером оркестра... Огромного оркестра, разумеется... Если хотите, можете сказать, что я хорошо отбивал такт! Прекратилась ли музыка? Устали ли мы от мелодии? Нам нужно начать новую. Никогда не останавливайтесь... Истинный смысл объединенного командования состоит не в том, чтобы отдавать приказы, а в том, чтобы выдвигать предложения. Человек разговаривает, обсуждает, убеждает... Человек говорит: «Вот что нужно сделать; это просто, нужно лишь пожелать этого». [6] (сказал во время Первой мировой войны)

Фош Ф. О ведении войны. Маневр перед сражением. Пер. с фр. А. Таубе,. М.: Гос. воен. изд-во наркомата обороны союза ССР, 1936. — 472 с. Лиддел-Гарт Б . Стратегия непрямых действий (Энциклопедия военного искусства) / Сост. С. Переслегин, Р. Исмаилов. — М.: Издательство АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 1999. — 656 с. (Военно-историческая библиотека). Фош Ф . Принципы войны. 1913. Энциклопедия военной мысли. Под ред. Питера Тоураса. — М.: Эксмо, 2002. — 736 с. Фош Ф. Наставления и суждения. 1919. Лиддл-Гарт Б. Фош: человек из Орлена. 1931.

ШЛИФФЕН, Шлифен (Schlieffen) Альфред фон

(28.2.1833, Берлин — 4.1. 1913, там же), граф, германский военный теоретик, генерал-фельдмаршал (1911). В качестве офицера Генштаба участвовал в австро-прусской войне (1866) и франко-прусской войне (1870—71). Начальник Генштаба (1891—1905), улучшил подготовку офицеров Генштаба. Будучи последователем Х. Мольтке Старшего и одним из идеологов германского милитаризма, разработал теорию окружения и уничтожения противника путем решительного удара по одному или двум флангам. Автор плана войны на два фронта - против Франции и против России

Сочинения. Gesammelte Schriften. Т. 1-2, В., 1913.; в рус. пер.: Канны. 2 изд. М., 1938.; Современная война. 1909. Начальник Генерального штаба Германии (1891-1905).

…больше делать, меньше говорить, быть большим, чем ты кажешься другим … [1]

На поле сражения геометрия выступает определяющим фактором. Геометрия расположения и движения войск может искупить не только недостаток численности, но и недостаток качества. [2]

Основа стратегии – наступая, уничтожить противника. [3] (с. 106)

Успех, не узкий, а широкий фронт, который делает возможным охват. [4] (289-290)

Гудериан Г. Воспоминания солдата. Пер. с нем. М.: Воениздат, 1954. — 507 с. Искусство войны: Антология: В 2 кн. Кн. 2. Новое время / Сост. Р. Светлов. СПб., 2000. — 472 с. Гейнц Гудериан . Танки – вперед! Пер с нем. М.: Воен. изд-во МО СССР, 1957. – 260 с. Шлиффен А. ф. Канны. М., 1938.

Обложка: Плакат 1914 года. Российская империя изображена в образе поленицы, попирающей змея с двумя головами, символизирующими Германию и Австро-Венгрию.

Источник: https://ru.wikipedia.org