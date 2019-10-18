Летайте самолётами «Аэрофлота» 18 октября 1929 года состоялся первый старт советского пассажирского самолёта К-5 авиаконструктора Константина Алексеевича Калинина. К-5 стал первым отечественным самолётом отечественной компании «Аэрофлот». Первые шаги гражданской авиации А начиналось всё в феврале 1923 года. Закончилась Гражданская война, и страна приступила к восстановлению народного хозяйства. Очень остро стоял вопрос налаживания транспортных связей и в первую очередь железнодорожных. Не хватало паровозов, многие стальные пути были разрушены, вокзалы и станции превратились в руины. Но страна делала всё возможное, чтобы восстановить транспорт, чтобы можно было развиваться дальше. И наряду с этим советская власть озаботилась тем, чтобы создать совершенно новую для нашей страны транспортную структуру... На чтение: 2 минуты

18 октября 1929 года состоялся первый старт советского пассажирского самолёта К-5 авиаконструктора Константина Алексеевича Калинина. К-5 стал первым отечественным самолётом отечественной компании «Аэрофлот».

Первые шаги гражданской авиации

А начиналось всё в феврале 1923 года. Закончилась Гражданская война , и страна приступила к восстановлению народного хозяйства. Очень остро стоял вопрос налаживания транспортных связей и в первую очередь железнодорожных. Не хватало паровозов, многие стальные пути были разрушены, вокзалы и станции превратились в руины. Но страна делала всё возможное, чтобы восстановить транспорт, чтобы можно было развиваться дальше. И наряду с этим советская власть озаботилась тем, чтобы создать совершенно новую для нашей страны транспортную структуру – гражданскую авиацию. Военная авиация тоже была ещё в зачаточном состоянии (смотрите фильм «Служили два товарища»), своих самолётов было мало, но было принято решение о создании Главного управления воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации. Это постановление было принято Советом труда и обороны СССР 9 февраля 1923 года. Этот день и стал днём отсчёта истории славной компании «Аэрофлот».

Самолёт «Добролёта» и его пилоты

Источник: pinterest.ru

Справедливости ради надо напомнить, что первоначально у гражданской авиации было другое название, а именно «Добролёт» – общество добровольного воздушного флота. «Добролёт» был основан 17 марта 1923 года, и на него была возложена задача создания авиации, необходимой для нужд народного хозяйства страны. «Добролёт» был акционерным обществом, и на средства, вырученные от продажи акций, первоначально покупали импортные самолёты, а уже позднее стали изготавливать первые советские машины.

«Добролёт» и неспешный полёт

Уже к лету 1923 года было собрано 500 тысяч рублей золотом, на которые заказали 14 самолётов у германской компании «Юнкерс». Лётчиков, которые смогли бы работать в гражданской авиации, пока что не было, и в «Добролёт» были откомандированы лётчики из Красной Армии. Через месяц поступили первые 4 самолёта, которые получили гордые имена: «ВСНХ» (Всесоюзный совет народного хозяйства), «ОДВФ» (Общество друзей воздушного флота), «Промбанк» и «Червонец». 15 июля появилась и первая регулярная авиалиния Москва – Нижний Новгород. «Юнкерсы» летали неспешно и 500 километров до Нижнего преодолевали за 4 часа, подобно современным скоростным поездам.

Рекламный плакат

Источник: pinterest.ru

Был ещё один нюанс: самолёты оказались не очень надёжными и требовали, чтобы их уже через полтора часа полёта осматривал специальный авиамеханик. К тому же летали только днём, вдоль железной дороги или телеграфной линии, чтобы не заблудиться, так как из всех современных приборов на борту был только компас. Предварительно лётчикам приходилось верхом на лошадях опробовать маршруты, чтобы уж наверняка в случае чего найти дорогу. Первые полёты в Нижний Новгород были приурочены к открытию Нижегородской ярмарки.

Летайте самолетами «Аэрофлота»

Источник: pinterest.ru

Дальше планы полётов расширялись, самолёты отправлялись в Петроград, Казань, Баку, Тифлис и другие города.

Стюардессы «Аэрофлота» в форменной одежде

Источник: pinterest.ru

И только 25 марта 1932 года было учреждено новое официальное наименование гражданской авиации – «Аэрофлот». Здесь уже всё было организовано по-взрослому. Персонал получил форменную одежду со знаками отличия. Личный состав делился на 12 категорий, что соответствовало армейским званиям. За 15 первых лет своего существования «Аэрофлот» превратился в крупнейшую авиакомпанию мира. Такое положение сохранялось до 1991 года, но и в наши дни знаменитый авиаперевозчик на хорошем счету.

Первый отечественный лайнер

Мы уже неоднократно рассказывали вам о развитии самолётостроения в нашей стране в предвоенные годы. Не осталась в стороне и гражданская авиация. Здесь первенство было за замечательным авиаконструктором Калининым. Константин Алексеевич ещё до того, как создал свой К-5, предложил четыре варианта самолётов этого типа. Но только К-5 прошёл все испытания и был запущен в серийное производство. В первый рейс самолёт отправился с харьковского аэродрома «Сокольники» 18 октября 1929 года. Очень быстро К-5 был доведён до нормы, на нём были устранены все выявленные недостатки. За очень короткое время, новичок вытеснил с внутренних авиалиний германские «Дорнье Корнет» и «Юнкерс F-13». Из всех моделей К-5 оказался самым комфортабельным. В самолёте был тёплый салон, туалет, мягкие кресла, багажное отделение и даже гардероб.

Калинин К-5

Источник: pinterest.ru

Конечно, это был ещё не ИЛ-62, но К-5 ознаменовал заметный шаг вперёд и до 1940 года стал основным самолётом гражданской авиации. Он развивал скорость до 206 километров в час, мог пролететь 960 километров и принимал на борт 8 пассажиров. До 1940 года было построено 258 таких машин. Кроме пассажирского, были выпущены ещё военно-транспортный, санитарный и топографический варианты.

Константин Алексеевич Калинин

Источник: pinterest.ru

А вот судьба талантливого конструктора Константина Калинина сложилась трагически. В 1938 году его обвинили в шпионаже и антисоветской деятельности и расстреляли.

Обложка:simpletravel.info

Смотрите также:

Исследователь Сибири Александр Сибиряков

700 дней и ночей: европейский тур Петра Алексеевича

Верстовые столбы. Откуда и куда?

Как «копейка» стала народным автомобилем

Городки - любимая игра «вождя мирового пролетариата» и «отца народов»

18 октября 1929 года состоялся первый полет советского пассажирского самолёта К-5 авиаконструктора Константина Алексеевича Калинина. К-5 стал первым отечественным самолётом компании «Аэрофлот».