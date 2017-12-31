Как нам вернули Новый год Когда вы будете отмечать Новый год? Думаете, автор уже его «встретил» – и у него в голове все перемешалось? На чтение: 1 минута

Когда вы будете отмечать Новый год? Думаете, автор уже его «встретил» – и у него в голове все перемешалось? Ну, давайте вместе напомним автору, что Новый год мы встречаем в ночь с 31 декабря на 1 января… Но это сейчас. А наши предки встречали Новый год или начиная с марта, или со дня Светлой Пасхи. В 1492 году великий князь Иван III (ему совсем недавно Российское военно-историческое общество установило памятник в Калуге ) решил это дело упорядочить и повелел считать за начало года 1 сентября. Это продолжалось до 1700 года, пока главный российский реформатор Петр I по примеру Европы не издал указ о праздновании Нового года с 1 января.

Больше на Новый год никто не покушался, разве что новая советская власть в 1918 году, меняя календарь на григорианский , подарила нам еще один праздник – Старый Новый год.

Так все и продолжалось бы – Дед Мороз, елочка, подарки… Даже Владимир Ильич Ленин не чурался этого праздника и с удовольствием проводил его в Горках. Но истинные партийцы не дремали, вовремя углядели в этом празднике идеологическую диверсию и праздник начали потихоньку переделывать. Отменили Рождество, а с ним отменилась и елка. А с елкой, по сути, был отменен и Новый год.

Но 17 ноября 1935 года Иосиф Сталин , выступая на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц – стахановцев, сказал свою крылатую фразу: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее». Действительно, страна строилась, вырастали фабрики и заводы, укреплялась армия, была проведена коллективизация, в разгаре была культурная революция. Настало время, когда наряду с уже устоявшимися праздниками надо было предложить людям менее политизированный праздник, а именно Новый год.

28 декабря 1935 года в главной газете СССР «Правда» появилась маленькая статья, в которой предлагалось организовать к Новому году детям хорошую елку. Подписал заметку второй секретарь ЦК Компартии Украины Павел Постышев. Естественно, публикация была согласована со Сталиным. Всю организаторскую работу взяли на себя пионеры и комсомольцы. И уже 31 декабря новогодние елки прошли в школах, детских домах и клубах. Начиная с детских утренников, елка вошла в дома всех наших соотечественников и стала символом счастливого детства и прекрасным новогодним праздником, который продолжает нас радовать и сегодня.

А с 1 января 1947 года этот день стал в СССР выходным – и появилась возможность праздновать Новый год всю ночь.