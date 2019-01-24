Пост №1: правда и мифы История Поста №1 начинается с трагедии для всего советского народа – смерти вождя революции Владимира Ильича Ленина. Центральный Комитет и Советское правительство получали огромное количество писем от людей с просьбами отложить похороны, сохранить тело государственного деятеля и так далее... И 25 января 1924 года правительством было принято решение, в котором говорилось следующее: «Гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав его доступным для посещения. Склеп соорудить у Кремлевской стены, на Красной площади, среди братских могил борцов Октябрьской революции…» А за день до похорон Владимира Ильича приказом начальника гарнизона Москвы был учрежден почетный караул у Мавзолея. Первых часовых на пост... На чтение: 2 минуты

История Поста №1 начинается с трагедии для всего советского народа – смерти вождя революции Владимира Ильича Ленина . Центральный Комитет и Советское правительство получали огромное количество писем от людей с просьбами отложить похороны, сохранить тело государственного деятеля и так далее... И 25 января 1924 года правительством было принято решение, в котором говорилось следующее: «Гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав его доступным для посещения. Склеп соорудить у Кремлевской стены, на Красной площади, среди братских могил борцов Октябрьской революции…» А за день до похорон Владимира Ильича приказом начальника гарнизона Москвы был учрежден почетный караул у Мавзолея.

Первых часовых на пост вывел разводящий Янош Мейсарош. В 16:00 курсанты Григорий Коблов и Арсений Кашкин встали около гроба Ленина на деревянном помосте Красной площади. Когда гроб понесли, они шли нога в ногу рядом, а после того, как его внесли в Мавзолей, развернулись лицом к друг другу и встали у входа.

Источник: https://realty.ria.ru

Эти и другие подробности об истории Поста №1 порталу «История.РФ» рассказал доктор исторических наук, официальный представитель ФСО Сергей Викторович Девятов:

– Изначально Пост №1 существовал у Мавзолея Ленина. Это был парный пост, слева и справа от входа в Мавзолей, и просуществовал он до 1993 года. После событий, произошедших в 1993 году, Президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным было принято решение этот пост упразднить. Поста № 1 не существовало до 8 декабря 1997 года. Именно 8 декабря опять же указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина номер 1277 установлен Почетный караул у вечного огня, у Кремлевской стены в Александровском саду. При этом подготовка к выставлению поста началась 8 декабря, и фактически пост заступил на службу 12 декабря. Эта дата, 12 декабря 1997 года, сейчас считается датой открытия и выставления Поста № 1.

Когда Пост № 1 «переехал» к Могиле Неизвестного Солдата? С момента открытия мемориала?

Могила Неизвестного Солдата – это детище Леонида Брежнева . Именно он эту идею поддержал, и она появилась как действующая в 1966 году. И тогда пост существовал только у Мавзолея. У Могилы Неизвестного Солдата пост начал выставляться, когда комплекс только открывался. Тогда и сама могила выглядела по-другому. К примеру, было два парных поста по углам мемориала...

Л.И. Брежнев зажигает Вечный огонь у Могилый Неизвестного Солдата

Каковы условия службы на Посту №1?

Срок пребывания на посту составляет ровно 1 час. При особо плохих погодных условия смена происходит раз в полчаса, но сейчас там, конечно, специально оборудованные места, включающие ряд элементов, позволяющих военнослужащим нести комфортную службу. И здесь же, на Могиле Неизвестного Солдата, установлены специальные стеклянные строения для защиты от атмосферных осадков. Они также позволяют военнослужащим нормально нести свой пост. Караул несется с 8-00 до 20-00, но при проведении серьезных общественных мероприятий пост он может работать и в другое время, помимо обозначенного. Традиционно пост вооружен карабинами СКС-45 и выставляется в парадной форме.

В форме Президентского полка?

Да, это полковая форма. Она имеет название – Особо парадная форма одежды военнослужащего Президентского полка.

Помимо необходимости служить в Президентском полку, есть ли какие-то особые критерии для отбора военнослужащих на Пост№1?

Безусловно, отдельные требования существуют. Рота почетного караула, которая осуществляет несение службы на Посту №1, имеет целый ряд специальных медицинских требований, которые учитываются при отборе кандидатов. В том числе рост, физическая подготовка…

Первый почетный караул заступает на установленный постоянный пост у Вечного огня перед могилой Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Источник: https://realty.ria.ru

Правда ли, что раньше службу несли два полка?

Сейчас службу на Посту №1 несут военнослужащие Президентского полка, а вот сопровождением иностранных делегаций и возложением венка к могиле неизвестного солдата занимается 154-й отдельный комендантский полк. А раньше это были обязанности одного полка. Но он не был Постом №1, и постоянного поста не было. Возложение венка — это историческая обязанность, которую они осуществляют. Они имеют три подразделения по трем родам вооруженных сил – сухопутные силы, военно-морские и авиация. Это их визитно-церемониальная вещь. А все церемонии, которые существовали в рамках резиденции Президента России, всегда выполнялись военнослужащими Президентского полка.

В истории Поста №1 приводится факт, что у него существовали пешие и конные караулы. Как вы можете это прокомментировать?

Существует церемония разводов конных и пеших караулов в Московском Кремле. Это, строго говоря, существовало всегда и у нас есть хроника где показано как это происходит. Но когда было принято решение о восстановлении конного эскорта, тогда и встал вопрос о проведении торжественного мероприятия еженедельного развода конных и пеших караулов. Подобные разводы проводятся с апреля по октябрь за исключением проведения крупных общественных мероприятий. Это красивые и очень яркие церемонии. Фактически они были сделаны в период после 2004 года, и в современном виде они существуют больше десятилетия. Плюс постоянно дополняются новыми приемами.

Мы никогда об этом не слышали, но что происходит в случае нарушения кем-либо границы поста?

Вся площадь поста находится под видеонаблюдением, и любые противоправные действия пресекаются . Но военнослужащие, которые несут службу Почетного караула, никаких действий не предпринимают. В случае нарушения границы поста действуют специально обученные сотрудники.

Источник: https://militaryarms.ru

И заключительный вопрос. Почти каждый хотя бы однажды наблюдал за сменой караула. И всегда удивляет то, как происходит смена, а именно – шаг военнослужащих. Шаг разучивают специально?

Это церемониальный шаг, который характерен для Президентского полка и в таком виде он существует до сих пор. Как и сам Пост №1, он прошел сквозь историю и дошел до наших дней…

У Почётного караула есть еще одно предназначение, которое оставалось всегда и остаётся неизменным по сей день – он наилучшим образом представляет элиту Вооружённых сил Российской Федерации. В мирное время именно эти люди демонстрируют соотечественникам и иностранным гостям выправку, подготовку, стать и выдержку русских солдат, чтобы все могли воочию увидеть, каково это – нести, пожалуй, самую почётную службу. Ведь Пост №1 охраняет не только памятник. Он охраняет саму память, которую каждый из нас хранит в своём сердце…

Фото обложки: http://moskvapark.naidich.ru