Трудное рождение опасной службы За первые три года своего существования милицейские органы Советской России превратились из добровольных отрядов в почти военную организацию В Советском Союзе и затем в России почти четыре десятилетия — с 1962 года, когда был установлен профессиональный праздник, по 2010 год — 10 ноября отмечался День милиции, и только после переименования милиции в полицию праздник стал называться Днем сотрудников органов внутренних дел. Однако сама история отечественной милиции гораздо длиннее, чем история посвященного ей праздника. Он не случайно был назначен на 10 ноября: именно в этот день в 1917 году постановлением Народного комиссариата по внутренним делам была учреждена рабочая милиция, которая за... На чтение: 3 минуты

За первые три года своего существования милицейские органы Советской России превратились из добровольных отрядов в почти военную организацию

В Советском Союзе и затем в России почти четыре десятилетия — с 1962 года, когда был установлен профессиональный праздник, по 2010 год — 10 ноября отмечался День милиции, и только после переименования милиции в полицию праздник стал называться Днем сотрудников органов внутренних дел. Однако сама история отечественной милиции гораздо длиннее, чем история посвященного ей праздника. Он не случайно был назначен на 10 ноября: именно в этот день в 1917 году постановлением Народного комиссариата по внутренним делам была учреждена рабочая милиция, которая за век с лишним превратилась в современную российскую полицию. При этом несколько важнейших трансформаций, которые и заложили основу новых органов внутренних дел, советская милиция пережила за первые три года своего существования.

Учреждение рабочей милиции

Постановление Народного комиссариата по внутренним делам, принятое 10 ноября (28 октября по старому стилю) 1917 года, то есть на третий день после свершившийся Октябрьской революции , было коротким и не слишком детальным. В нем говорилось о том, что все Советы рабочих и солдатских депутатов должны учредить рабочую милицию, которая будет находиться в их исключительном ведении. При этом все военные и гражданские власти обязывались содействовать вооружению и техническому снабжению рабочей милиции — «вплоть до снабжения ее казенным оружием», как подчеркивалось в документе, подписанном тогдашним наркомом внутренних дел Александром Рыковым .

Рабочая милиция на посту у Смольного, октябрь 1917 года

Источник: voenspez.ru

Сегодня последний пункт выглядит более чем странно: а чем же еще может быть вооружена милиция, как не казенным оружием? Но в реалиях первых послереволюционных дней это уточнение было более чем необходимым. Ведь постановление, подписанное Рыковым, учреждало совершенно новую форму органов по охране правопорядка в стране — сугубо добровольных. Такова была идея, которой следовали большевики: им представлялось, что безопасность трудового народа никто не сможет обеспечить лучше, чем сам трудовой народ, если дать ему в руки оружие.

Увы, реальность первых послереволюционных месяцев оказалась далека от благодушного представления о том, кто именно из представителей пролетариата возьмется за оружие, чтобы защищать товарищей по классу. В вооруженные отряды буквально хлынули деклассированные и преступные элементы, которые массово вышли на свободу после Февральской революции , и их деятельность была далека от поддержания общественного спокойствия. Об этом, в частности, свидетельствуют документы Совета московской милиции — органа, созданного Военно-революционным комитетом (ВРК) Москвы для охраны революционного порядка. Первым же своим приказом Совет, в частности, наложил запрет на проведение обысков без специальных ордеров ВРК. Подобное положение складывалось не только в Москве или Петрограде, оно было повсеместным. И хотя среди милиционеров-добровольцев находилось немало таких, кто со всей ответственностью относился к своему классовому долгу и действительно защищал безопасность в городах и селах, хватало и тех, кто оружие в руках воспринимал как возможность безнаказанно поживиться за чужой счет.

Отряд милиционеров Петроградского губернского управления советской рабоче-крестьянской милиции

Источник: voenspez.ru

Штаты вместо добровольщины

Первыми от идеи защиты социалистического Отечества за счет поголовного вооружения трудящихся отказались военные: уже в начале 1918 года было решено создавать Красную Армию на традиционной профессионально-призывной основе. Вскоре к необходимости формирования организованной штатной милиции пришли и в НКВД . К тому времени уже стало понятно, что наиболее эффективно милицейские органы работают там, где их основой стали народные милиционеры Временного правительства , многие из которых служили еще в царской полиции. А всеобщая милиционная повинность, вводившаяся в некоторых уездах и губерниях, и добровольные милицейские образования, как правило, оказывались малополезными, а порой и попросту опасными.

К тому же на местах весьма творчески подходили к вопросу о том, насколько широки обязанности рабочей милиции, и кое-где ей приходилось отвечать даже за жилищно-коммунальное хозяйство и кадровые вопросы формирования местных исполнительных органов. Все это никак не улучшало ситуацию с преступностью в стране, и в марте 1918 года Совнарком поручил НКВД разработать новое положение о милиции, которое позволило бы сформировать действительно эффективные органы охраны революционного порядка. На подготовку такого документа ушло больше полугода: лишь 12 октября 1918 года появилось совместное постановление наркоматов внутренних дел и юстиции об организации советской рабоче-крестьянской милиции.

Сотрудники Комиссариата московской милиции, 1918-1919 годы

Источник: voenspez.ru

Этот документ уже представлял милицейские органы как штат лиц, исполняющих специальные функции. От прежней добровольщины не осталось и следа. Отныне вся милиция в Советской России должна была организовываться исключительно в соответствии с утвержденным положением и разработанной на его основе инструкцией (она вышла на следующий день). В каждой губернии и каждом уезде создавались губернские и уездные управления советской рабоче-крестьянской милиции, штатная структура которой была расписана вплоть до местных участков. Строго определялось и то, кто может стать штатным милиционером: это могли быть граждане РСФСР не младше 21 года, грамотные, не лишенные избирательного права и признающие советскую власть. Тем же, кто находился под судом или следствием, имел ранее вынесенные приговоры по уголовным преступлениям, путь в милиционеры отныне был закрыт. Таким же был подход и к представителям «непролетарских» слоев обществ. При этом, что интересно, положение допускало формирование добровольных милицейских отрядов, но они рассматривались лишь как вспомогательные структуры, которые полностью подчинялись штатной милиции.

Жизнь по воинским уставам

Последним шагом к превращению советской милиции из «вооруженного отряда пролетариата» в профессиональную структуру по охране общественного порядка стал принятый 10 июня 1920 года декрет «О Рабоче-Крестьянской Милиции». В общей части декрета говорилось, что «как вооруженному исполнительному органу, Рабоче-Крестьянской Милиции присваивается значение вооруженных частей особого назначения со всеми отсюда вытекающими правами и обязанностями». И конкретные детали документа это полностью подтверждали.

Советские милиционеры в форменных зимних головных уборах, утвержденных для милиции в ноябре 1918 года

Источник: voenspez.ru

Во-первых, все появившиеся к тому времени милиции — городская и уездная, промышленная, железнодорожная, водная (то есть морская и речная), а также розыскная — были сведены в единую структуру, подчиненную НКВД. Во-вторых, был определен профессиональный состав: младшие и старшие милиционеры, командный состав, следователи, агенты розыска, а также канцелярский и технический персонал. В-третьих, хотя милицейская служба, в отличие от военной, оставалась добровольной, но поступивший в милиционеры обязан был отработать не менее года, а в милиции вводились обязательное военное обучение и воинская дисциплина на основе уставов Красной Армии.

С этого момента советская милиция окончательно стала профессиональным органом охраны правопорядка. В последующие годы милицейская структура изменялась и усложнялась, милиционеры меняли подчиненность — скажем, в 1949 году их на четыре года передали в ведение Министерства госбезопасности, а с 1962 по 1966 годы они входили в Министерство охраны общественного порядка, — но суть их службы оставалась прежней: обеспечение общественной безопасности и порядка. И даже переименование в полицию ничего в этом не изменило.

Отряд конной милиции проходит парадным строем по Красной площади, 1918 год. У всадников на груди — милицейские жетоны

Источник: voenspez.ru

Обложка: Рабочая милиция в Петрограде, октябрь 1917 года. Источник: back-in-ussr.com

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