Освенцим – место, где под запретом слово «жизнь» 27 января 1945 года Красная Армия освободила главную «фабрику смерти» нацистской Германии — концлагерь Освенцим. На чтение: 2 минуты

Третий рейх оставил после себя множество названий, ставших символом беспросветного ужаса: Майданек, Дахау, Бухенвальд, Собибор … Но даже на этом фоне самым кошмарным был и остается концентрационный лагерь Освенцим, известный также под названием Аушвиц. Освобожденный Красной Армией в 1945 году, он стал одним из самых тяжелых доказательств безусловной вины руководства нацистской Германии в уничтожении миллионов узников, прежде всего евреев. Неслучайно именно день освобождения Освенцима по решению ООН с 2005 года является Международным днем памяти жертв Холокоста.

Три Освенцима в одном концлагере

История самой крупной в истории человечества «фабрики смерти» началась 20 мая 1940 года, когда по приказу Генриха Гиммлера армейские казармы в бывшем польском городке Освенцим, сохранившиеся еще со времен Австро-Венгрии , превратились в концентрационный лагерь. Их решено было надстроить, чтобы повысить вместимость концлагеря: на эту работу отправили около трехсот членов еврейской общины Освенцима, которые, по сути, и стали его первыми узниками и жертвами. А 14 июня в новый концлагерь прибыла первая группа заключенных — 728 поляков.

Год спустя началось строительство второго лагеря в составе Освенцима, возле деревни Бжезинка, который получил название Биркенау, или Освенцим II. Именно он и превратился в главный конвейер смерти, где были уничтожены свыше полутора миллионов человек. А в мае 1942 года возник Освенцим III, он же Мановиц, состоявший из четырех с половиной десятков небольших лагерей, узники которых превратились в бесплатную рабочую силу для нацистской промышленности.

Статистика «фабрики смерти»

Концлагерь Освенцим занимал в общей сложности площадь 50 квадратных километров, если считать все небольшие рабочие лагеря, относившиеся к Освенциму III. За пять лет существования этой «фабрики смерти» ее жертвами стали не менее 1,2 млн человек, из которых подавляющее большинство — как минимум 1 млн — составляли евреи.

Для « окончательного решения еврейского вопроса » был предназначен в первую очередь лагерь Освенцим-Биркенау, где в сутки уничтожали в среднем до 12 тысяч человек (а в некоторые дни почти вдвое больше); здесь же уничтожали поляков и цыган. Большинство попавших в Освенцим советских военнопленных направлялись на принудительные работы, которые почти для всех тоже заканчивались смертью: из полутора десятков тысяч выжило всего около 100 человек.

Врачи, которые убивали

Самым «знаменитым» врачом-убийцей из числа работавших в Освенциме стал «Ангел смерти» Йозеф Менгеле – отставной военный врач, который в 1943 году стал врачом в «цыганской» части Освенцима-Биркенау, а годом позже и всего лагеря. Но и до него в концлагере проводились массовые медицинские эксперименты над заключенными, которые велись по заказу немецких фармацевтических компаний или военных.

Первые заказывали испытание своих новых препаратов на живых людях, вторые требовали изучить, например, влияние переохлаждения или сверхнизкого давления на человеческий организм. Последние эксперименты лишь в редких случаях не заканчивались гибелью подопытных узников. А доктор Менгеле прославился своими евгеническими экспериментами, прежде всего с близнецами и близкими родственниками, а также узниками с физическими недостатками.

День освобождения Освенцима

К ноябрю 1944 года стало совершенно очевидно, что в скором времени Освенцим окажется в прифронтовой полосе, а затем наверняка будет освобожден советскими войсками. Тогда Генрих Гиммлер отдал распоряжение уничтожить все следы, свидетельствовавшие о существовании «фабрики смерти», в том числе лагерные крематории и массовые захоронения уничтоженных в 1941-1942 годах узников на территории лагеря, а основную часть заключенных эвакуировать. В начале января 1945 года 58 тысяч узников отправились на запад так называемым «маршем смерти», пережили который немногие.

В Освенциме остались лишь несколько тысяч узников, которых 27 января и освободили бойцы Красной Армии (точные данные не установлены, в документах армий указаны разные числа узников – от 2819 до 7650). В документах, описывающих то, что советские солдаты и офицеры увидели в освобожденном лагере, есть, например, такие свидетельства: «Все они выглядят крайне измученными… почти все полураздетые. <…> Среди них много искалеченных, сохранивших следы пыток, следы фашистских зверств». За то, чтобы уцелевшие узники Освенцима дождались освобождения, отдали свои жизни свыше 300 советских солдат и офицеров.

Несправедливое возмездие

Охраной Освенцима занимались подразделения СС, и к ним же относились практически все те, кто занимал официальные административные должности в этом концлагере, – от комендантов до управляющих крематориями и врачей. В общей сложности это было несколько тысяч человек, из которых за свои злодеяния ответили далеко не все: многим удалось скрыться от правосудия в странах Южной Америки, в том числе и «Ангелу смерти» Йозефу Менгеле. Тем не менее почти тысяча бывших врачей, охранников и других представителей администрации Освенцима в конечном итоге предстали перед судом.

Небольшая часть из них была приговорена к смертной казни — как, например, первый комендант лагеря Рудольф Хесс, повешенный в апреле 1947 года перед крематорием лагеря Освенцим I, или лагерный врач Фриц Кляйн, казненный 13 декабря 1945 года. Большинство получили разные тюремные сроки — от нескольких лет до пожизненного заключения, но позднее были амнистированы и вышли на свободу, а часть подсудимых и вовсе оправдали. И это при том, что практически все выжившие узники лагеря в своих показаниях говорили, что добрых надзирателей и охранников они не видели, а в ежедневных издевательствах и убийствах участвовали практически все представители администрации Освенцима.

Смотрите также:

Нацистские преступления без срока давности: к годовщине прорыва блокады Ленинграда и освобождения Освенцима

Майданек как он есть: тринадцать фактов

Нюрнбергский процесс. Главный суд ХХ века в фактах и цифрах

Краткий курс истории. Японский «Нюрнберг»