Молоко для детей поверженного Берлина 2 мая 1945 года состоялась долгожданная капитуляция Берлина Историческая капитуляция Перед победителями предстала нерадостная картина. Часть германской столицы была разрушена во время штурма, а часть разрушили налёты британо-американской авиации. Население скрывалось в бомбоубежищах. Их не хватало, а те, что имелись, были переполнены. Несмотря на то, что фронт приблизился к самому городу, в нем всё ещё оставалось около трёх миллионов человек. Это было местное население, состоявшее в основном из стариков, женщин и детей. И хотя война для Германии была давно уже проиграна, Гитлер приказал сопротивляться до последнего. Геббельс был ответственным за оборону города, бросил на рытьё окопов десятки тысяч женщин, старики... На чтение: 2 минуты

2 мая 1945 года состоялась долгожданная капитуляция Берлина

Историческая капитуляция

Перед победителями предстала нерадостная картина. Часть германской столицы была разрушена во время штурма, а часть разрушили налёты британо-американской авиации. Население скрывалось в бомбоубежищах. Их не хватало, а те, что имелись, были переполнены. Несмотря на то, что фронт приблизился к самому городу, в нем всё ещё оставалось около трёх миллионов человек. Это было местное население, состоявшее в основном из стариков, женщин и детей. И хотя война для Германии была давно уже проиграна, Гитлер приказал сопротивляться до последнего. Геббельс был ответственным за оборону города, бросил на рытьё окопов десятки тысяч женщин, старики стали под ружьё в фольксштурм. Всем, кто пытался уклоняться, в последние дни войны грозил расстрел.

Полевая кухня на улицах Берлина. Источник: http://voenchel.ru

Сколько погибло местного населения во время штурма города, до сих пор точно неизвестно, но те, кто выжил, сразу после взятия Берлина оказались перед угрозой голода. Однако трагедии не произошло, советское командование организовало раздачу горячего питания гражданским лицам, что спасло многих берлинцев от смерти.

Поступали по-человечески

Голодных берлинских детей и без всяких распоряжений подкармливали советские солдаты. Но и советская военная администрация озаботилась обеспечением немецкого населения продовольствием, особо беспокоясь о малолетних. 31 мая 1945 года Военный совет 1-го Белорусского фронта принял постановление о снабжении молоком в Берлине детей до 8-летнего возраста.

Корреспондент «Красной звезды» Павел Трояновский присутствовал на докладе маршалу Георгию Константиновичу Жукову начальника тыла фронта в генеральских погонах. Обсуждался вопрос, сколько было доставлено муки, крупы, жиров, сахара и соли. Состоялся очень примечательный диалог.

Немецкие пленные в очереди за пищей. Источник: http://rossiyanavsegda.ru

Маршал сказал, что для берлинских детей нужно найти молоко. Генерал ответил, что из дома пишут, что голодают.

Маршал: «Мне тоже пишут, что в Союзе туго. Но это не меняет дела. Директива предельно ясна: выделить столько-то продовольствия для немецкого населения Берлина».

Генерал: «Будем кормить фашистов?»

Маршал: «Будем кормить немцев – стариков, старух, детей, рабочих...»

Раздача хлеба мрным немцам. Источник: http://rossiyanavsegda.ru

Гуманность советских войск по отношению к немцам после того, что они совершили на советской территории, до сих пор поражает и удивляет самих жителей ФРГ. Сохранились документы, в которых говорится, что в случае сдачи Ленинграда Германия не станет кормить его жителей, потому что их слишком много. Людей обрекали на смерть при любом раскладе…

Карточки на кофе

Для голодающих немцев были введены нормы получения продуктов, которые выдавались бесплатно. Те, кто работал на тяжёлых работах, получали 600 г хлеба, 80 г крупы и макарон, 100 г мяса, жиры и сахар (вспомните 125 граммов хлеба для блокадников Ленинграда). Вскоре ввели даже карточки на чай и кофе. А ведь к снабжению берлинцев советские военные приступили не тогда, когда ситуация с голодающими стала выходить из-под контроля. Уже в самый разгар боёв за Берлин, 25 апреля 1945 года сержант железнодорожных войск А. Е. Лесников привел в пригород первый состав с продовольствием для гражданских лиц.

Советский офицер раздает немецким пленным сигареты. Источник: http://rossiyanavsegda.ru

В одном из донесений члена Военного совета 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Ф. Е. Бокова сообщалось о настроениях жителей города. Домохозяйка Елизавета Штайн заявила: «Я имею троих детей. Мужа у меня нет. Я предполагала, что всем нам придется погибнуть от голодной смерти. Нацисты говорили, что большевики расстреливают все семьи, в которых кто-нибудь участвовал в войне против России. Нас не тронули, а маленькому Вернеру даже дали кусок хлеба и пачку печенья. Я не верила своим глазам. После этого мы решили выйти на улицу».

За годы, прошедшие со Дня Победы, выросло несколько поколений. Многим очень хочется забыть и подвиг советского солдата, и ту громадную гуманитарную миссию, которую он принёс в Европу. То, что наши солдаты помогли голодающим немцам, для нормальных людей – нормально. Ненормально то, что дети и внуки тех, кого спас от голодной смерти советский солдат, сегодня «благодарят» нас санкциями и гнусной ложью о «советских оккупантах».

Наша задача всеми силами противостоять этим атакам, продолжать своё правое дело по сохранению истины о событиях Великой Отечественной войны и о подвиге советского народа.

Обложка: Полевая кухня на улицах Берлина. Источник: http://voenchel.ru