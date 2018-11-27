Краткий курс истории. Константин Симонов Всю жизнь любил он рисовать войну.Беззвездной ночью наскочив на мину,Он вместе с кораблем пошел ко дну,Не дописав последнюю картину. 28 ноября – день рождения великого русского советского журналиста, поэта, прозаика и сценариста Константина Михайловича Симонова (1915–1979). Он автор более чем ста работ различных жанров. Его собрание сочинений составляет десять томов! Герой Социалистического Труда и лауреат шести Сталинских премий. Начинал войну в звании батальонного комиссара, дослужился до чина подполковника, а после войны ему присвоили звание полковника. Симонов был и на самом крайнем юге советско-германского фронта, и на самом крайнем севере: ходил на подводной лодке и высаживался с десантом в Арктике… После... На чтение: 2 минуты

Всю жизнь любил он рисовать войну. Беззвездной ночью наскочив на мину, Он вместе с кораблем пошел ко дну, Не дописав последнюю картину.

28 ноября – день рождения великого русского советского журналиста, поэта, прозаика и сценариста Константина Михайловича Симонова (1915–1979). Он автор более чем ста работ различных жанров. Его собрание сочинений составляет десять томов! Герой Социалистического Труда и лауреат шести Сталинских премий. Начинал войну в звании батальонного комиссара, дослужился до чина подполковника, а после войны ему присвоили звание полковника. Симонов был и на самом крайнем юге советско-германского фронта, и на самом крайнем севере: ходил на подводной лодке и высаживался с десантом в Арктике… После войны вышел его знаменитый дневник «Разные дни войны» – один из самых откровенных и правдивых сборников воспоминаний о Великой Отечественной. Он встречался со многими военачальниками, брал интервью у Жукова и других Маршалов и Генералов Победы.

Кирилл – Константин

Симонов – при рождении Кирилл – появился на свет в 1915 году в Петрограде, в семье генерал-майора Симонова и княжны Оболенской. Интересно, что достаточно «высокое» происхождение не мешало ему в будущем. Отец пропал без вести в годы Первой мировой войны , и с 1919 года семья жила в Рязани, где юного Кирилла воспитывали мать и отчим, А. Г. Иванишев, бывший полковник царской армии, перешедший на сторону красных и ставший «военспецом». Кирилл провел детство в военных городках, поэтому с ранних лет был не чужд военному делу и быту, при этом он воспринял идеи социализма и горячо их разделял. В 1931 году, когда семья переехала в Москву, Симонов учился на токаря по металлу, хотел получить рабочую специальность, но поступил сначала на вечернее отделение Литературного института имени А. М. Горького, а затем перешел на дневное.

С этого времени начинается литературная карьера Кирилла. Он едет в первую командировку на Беломорканал, публикует свои первые стихи в журналах «Октябрь» и «Молодая гвардия, пишет первую поэму – «Павел Чёрный». После института он зачислился в аспирантуру, которую так никогда и не окончил. В 1939 году Симонов получил предложение отправиться в качестве военного корреспондента на Халхин-Гол, где начался конфликт с Японией, и оставил потом об этом очень интересные заметки, очерки и воспоминания. С этого момента Кирилл окончательно превращается в Константина (из-за особенностей речи ему удобнее было произносить именно это имя), и страна, а позже и мир узнают Константина Симонова.

На переднем краю войны

В короткий период между Халхин-Голом и началом Великой Отечественной войны Константин Симонов учился в Военно-политической академии, получил воинское звание интенданта 2-го ранга. Именно тогда он «заболел» военной журналистикой, но творчества не оставил. В этот период созданы «История одной любви» и «Парень из нашего города». С началом войны Симонова призвали в качестве военного корреспондента. Он прошел ее от начала и до конца, но, по его словам, ему больше всего запомнилось Буйничское поле под Могилёвом. Позже он писал: «Я не был солдатом, был всего только корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, который мне век не забыть, – поле под Могилёвом, где я впервые в июле 1941 года видел, как наши в течение одного дня подбили и сожгли 39 немецких танков…»

Он работал во многих фронтовых и всесоюзных газетах: «Правде», «Боевом знамени», «Известиях», «Красной звезде» и других. В этот период появляются его известные произведения: пьесы «Жди меня», «Русские люди», «Так и будет», повесть «Дни и ночи», два сборника стихотворений – «С тобой и без тебя», «Война». Симонов был представлен ко множеству почетных наград: орденам Красного Знамени и Отечественной войны, медалям «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа» и другим. Командиры отмечали, что Симонов всегда предпочитал находиться на передовой, даже во время боя или обстрела, он видел и знал ту правду о войне, которую могут знать только те, кто побывал на переднем краю. Он отмечен и иностранными наградами: участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Польши, был свидетелем последних боев в Германии и падения Берлина. Сразу после войны он пишет очерки «Письма из Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «От Чёрного до Баренцева моря. Записки военного корреспондента».

К. Симонов (в центре) и И. Власенко (справа) на командном пункте 75-й гвардейской стрелковой в районе Поныри. Курская битва, 1943 г.

После войны

После войны Константин Симонов лишь однажды побывал на поле боя, в неизменном качестве военного корреспондента во время конфликта на острове Даманский . Остальное время он посвящал литературной работе, долгое время был секретарем Союза писателей СССР. В это время увидели свет его романы «Товарищи по оружию», «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето», пьеса «Четвертый». По его работам было снято множество одноименных и всем нам известных фильмов… Но главным для Константина Симонова в этот период жизни был не спор с Хрущёвым о памяти Сталина, не работа в журналах и газетах и даже в Союзе писателей. Главным для него после войны стала помощь ее ветеранам. По словам многих современников писателя, Симонов охотно отвечал на письма незнакомых солдат и офицеров, ветеранов войны, помогал с квартирами, пенсиями, протезами и даже очками для них. И, конечно же, не забывал отражать их судьбу – судьбу поколения, увидевшего самую страшную войну в истории, – для того чтобы потомки ее никогда не забыли. Он умер от рака легкого 28 августа 1979 года. Его именем названы улицы в городах, открыты памятники и мемориалы.

Российское военно-историческое общество 16 сентября 2016 года открыло в Новосибирске памятник «Матерям и женам защитников Отечества». Памятник посвящен женщинам, трудившимся на фабриках и заводах, в полях и госпиталях, воспитывавшим детей, ухаживавшим за больными и стариками. Во имя них и воевали наши предки… При оформлении памятника были использованы слова из пьесы Константина Симонова «Жди меня»: «Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло». Прах Симонова был развеян на том самом поле под Могилёвом, где в июле 1941-го наши сожгли 39 немецких танков…