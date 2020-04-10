Кирзовые сапоги - символ Победы 10 апреля 1942 года советский химик Иван Васильевич Плотников с группой коллег был награжден Сталинской премией второй степени размером в 100 тысяч рублей. Эта награда была вручена за оперативное усовершенствование технологии изготовления обувного кожзаменителя – кирзы. На чтение: 2 минуты

10 апреля 1942 года советский химик Иван Васильевич Плотников с группой коллег был награжден Сталинской премией второй степени размером в 100 тысяч рублей. Эта награда была вручена за оперативное усовершенствование технологии изготовления обувного кожзаменителя – кирзы.

Солдат без сапог – что конь без подков

Одеть и обуть солдата всегда было первейшей обязанностью интенданта. Обувь должна быть удобной, легкой и непромокаемой, иначе многокилометровые марши не преодолеть, а с противником босиком не справишься. Чтобы иметь хорошую обувь, нужно иметь хорошую кожу. Но к началу XX века, когда армии стали насчитывать миллионы солдат, как раз кожи-то и не стало хватать.

Накануне Первой мировой войны военные специалисты спорили о том, что лучше, ботинки или сапоги. Выяснилось, что лучше сапоги. В армиях, где использовались ботинки, без специальной защиты ног до колена обойтись не смогли. Такую защиту называли обмотками. В фильмах о Первой мировой войне и о нашей Гражданской мы частенько видим солдат в обмотках. Английская армия так и закончила войну в обмотках горчичного цвета. Русские солдаты единственные, кто щеголял в кожаных сапогах. Но с производством их стали возникать проблемы: не хватало полуфабрикатов.

Л.Ф. Голованов. «Дойдём до Берлина!»

Источник: https://ar.culture.ru

Тем не менее первые опыты по изготовлению заменителей кожи начали проводиться в Петербурге еще в 1903 году. Изобретатель Михаил Поморцев разработал наиболее подходящий для изготовления обуви материал – керзу. Он получил водонепроницаемый брезент и пропитал его смесью парафина, канифоли и яичного желтка. Новый материал оказался водонепроницаемым, но при этом пропускал воздух и вообще обладал свойствами, присущими коже.

Чтобы продолжить рассказ, необходимо пояснить, откуда появилось слово «кирза». Одни ошибочно считали, что это просто сокращенное название «Кировского завода», где было налажено производство материала, другие приписывали это название к английскому лорду Керзону, который отметился в нашей истории, но по другому поводу. Действительность оказалась намного проще. В дореволюционной России керзой (от английского kersey) называли грубое домотканое сукно и техническую ткань. Со временем слово стали писать, как слышали – «кирза» (причем ударение было на первый слог, теперь словари фиксируют слово с ударным последним слогом).

Первую проверку боем кирза получила в годы Русско-японской войны. Она использовалась при производстве амуниции для лошадей, сумок и чехлов для артиллерии. Изделие Поморцева получило высокую оценку у солдат и на международных выставках. Была изготовлена и опытная партия сапог из этого материала, но до массового производства тогда дело не дошло – вмешалось кожевенное лобби. А в 1916 году генерал-майор артиллерии Поморцев умер.

Источник: https://topwar.ru

Вы слышите? Грохочут сапоги…

Попытку возродить производство кирзы решили в 1934 году. Была усовершенствована технология и разработан метод получения искусственного каучука, которым пропитывалась ткань. В дальнейшем к разработке и производству кирзовых сапог подключился химик Иван Плотников. Именно он возглавил Вятский комбинат искусственных кож и наладил производство кирзовых сапог.

Первую обкатку новые сапоги прошли в условиях советско-финской войны, но не совсем удачно. На морозе сапоги становились твердыми и ломкими.

Катастрофически стало не хватать обуви в первые дни Великой Отечественной войны. Вспомнили про Плотникова. Он был отозван из московского ополчения, переведен в тыл и сразу был назначен директором и главным инженером завода «Кожимит». Задача была одна – в кратчайший срок усовершенствовать технологию изготовления обувного кожзаменителя – кирзы.

П.И. Жигимонт. «Солдатская песня»

Источник: https://oknasocrealisma.com

Плотников с задачей справился, и кирзовые сапоги были запущены в массовое производство. Говоря о серьезности задачи, надо сказать, что в годы войны по пустякам Сталинские премии не давали. Ивану Плотникову и группе его инженеров удалось коренным образом усовершенствовать и технологическое оборудование, и методы производства. В итоге получилась легкая и прочная ткань для производства сапог, и именно в этой простой и неприхотливой обуви советские солдаты дошли до Берлина.

К 1945 году в кирзачах щеголяли десять миллионов солдат, а эффективность производства такой обуви составила тридцать миллионов рублей в год. Очень интересное мнение о кирзовых сапогах оставил американский генерал Бредли, сделавший выбор в пользу кирзачей при сравнении обуви советских и американских солдат. В кирзовых сапогах ноги наших солдат были сухими, тогда как из-за постоянной сырости только за один месяц в американской армии выбыли из строя 12 тысяч солдат. Наши солдаты преодолевали многокилометровые марши по любой дороге и бездорожью. Голенище прикрывало ногу от повреждений, травм и ожогов.

P.S.

С окончанием войны служба кирзовых сапог не закончилась. Они стали своего рода «народной маркой». К сегодняшнему дню выпущено 150 миллионов пар такой обуви. Постоянно ведутся разговоры, что армия полностью перейдет на берцы, но солдаты продолжают носить кирзачи. Автор этих строк в свое время два положенных года относил такие сапоги, и воспоминания об обуви у него остались только самые лучшие. А русский народ всегда будет хранить память о том, что именно в этих сапогах наши солдаты приближали нашу с вами общую Победу.

Источник: https://topwar.ru

Обложка: rg.ru

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