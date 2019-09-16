Зенитная батарея «Не тронь меня!» Российское военно-историческое общество постоянно обращается к теме Великой Отечественной войны. Сегодня же мы вам расскажем о подвиге самого необычного корабля советского Военно-морского флота. Это отдельная плавучая зенитная батарея (ПЗБ) №3 «Не тронь меня!». История названия В отечественной военно-морской истории все артиллерийские батареи имели номерные или буквенные обозначения. ПЗБ №3 полностью соответствует этому регламенту. А вот название «Не тронь меня!» – это память о нескольких кораблях ещё императорского флота. Была ещё одна плавучая броненосная батарея, имевшая такое же название и построенная в 1865 году, которая продержалась на плаву 70 лет, продолжая сохранять свои боевые качества. Вид на ПЗБ №3 с самолета... На чтение: 2 минуты

Российское военно-историческое общество постоянно обращается к теме Великой Отечественной войны. Сегодня же мы вам расскажем о подвиге самого необычного корабля советского Военно-морского флота. Это отдельная плавучая зенитная батарея (ПЗБ) №3 «Не тронь меня!».

История названия

В отечественной военно-морской истории все артиллерийские батареи имели номерные или буквенные обозначения. ПЗБ №3 полностью соответствует этому регламенту. А вот название «Не тронь меня!» – это память о нескольких кораблях ещё императорского флота. Была ещё одна плавучая броненосная батарея, имевшая такое же название и построенная в 1865 году, которая продержалась на плаву 70 лет, продолжая сохранять свои боевые качества.

Вид на ПЗБ №3 с самолета

Источник: waralbum.ru

Если Родина в опасности

С первых дней войны командование Черноморского флота приняло решение создать специальный пункт дальнего наблюдения за воздушным пространством в районе Севастополя. Самым подходящим сооружением для выполнения этой задачи стал натурный отсек, оставшийся от недостроенного линейного корабля «Советская Украина». До войны этот отсек использовали для практических испытаний системы противоминной защиты. А вот идея создания такой боевой единицы принадлежит капитану 2-го ранга Григорию Александровичу Бутакову. Уже в июле 1941 года закипела работа. В официальных документах объект именовался «квадрат», и в нём были оборудованы помещения для боевой работы и жизни экипажа. А для того, чтобы фашисты не могли прорваться к Севастополю, были установлены два 130-миллиметровых орудия. В дополнение к ним имелись четыре 76,2-мм зенитных орудия, три 37-мм зенитных автомата и три 12,7-мм зенитных пулемёта. Экипаж составляли 130 человек. Знаменательный подарок плавучей батарее сделали рабочие севастопольского завода. Ими был найден огромный якорь со знаменитого линкора времён Первой мировой войны «Императрица Мария».

Черноморцы-зенитчики за работой

Источник: waralbum.ru

3 августа 1941 года над батареей был поднят военно-морской флаг, а приказом по флоту ей был присвоен статус «отдельной». 4 августа она уже защищала воздушные рубежи морской крепости. Командиром батареи был назначен старший лейтенант С.Я. Мошенский.

Боевое крещение

В середине августа 1941 года батарея, закамуфлированная под цвет морской волны, встала на боевую вахту в районе Херсонесского маяка. Сначала её прозвали «Коломбина», но очень скоро батарея получила прославившее её имя «Не тронь меня!». Практически сразу ПЗБ приняла участие в отражении атаки немецких бомбардировщиков, ставивших магнитные мины во входном фарватере. Первое столкновение осталось за советскими моряками. Строй бомбардировщиков был нарушен, а один «юнкерс» упал в море.

Вид на ПЗБ №3 с воды

Источник: waralbum.ru

Первоначально место расположения батареи было не совсем удачным. В штормовую погоду её срывало с якорей, к тому же постоянно возникала опасность атаки немецких субмарин. Новое место службы платформы – в Казачьей бухте, ближе к аэродрому. Первоначально немцы пренебрежительно относились к батарее, но моряки заставили их уважать себя. За год боевой работы по охране фарватера и аэродрома никто из экипажа не был убит или ранен.

«Железный остров»

250 дней продолжалась героическая оборона Севастополя, и заметную роль в этой обороне сыграла батарея «Не тронь меня!». На подступах к городу было сбито 22 самолёта противника. Это только официальные данные.

Обедали прямо у орудий

Источник: pikabu.ru

О героической батарее вся страна узнала после посещения её известным писателем Леонидом Соболевым. Он написал очерк «Не тронь меня!». На батарее его познакомили и с песней, которую сочинили зенитчики:

Правда, фашисты, таких лирических эмоций в адрес батареи не испытывали. Они именовали её либо « Пронеси, господи», либо «Квадрат смерти». Немцы предпринимали неимоверные усилия, чтобы уничтожить этот «железный остров». Например, 14 июля 1942 года такую попытку предприняли «убийцы кораблей» – 23 пикировщика Ju-87. Они сбросили 76 авиабомб – по 250 кг каждая. Результат – ноль. От близких взрывов были ранены три моряка, а немцы поплатились двумя самолётами.

Общий план батареи

Источник: waralbum.ru

По данным корабельного журнала, на батарею было сброшено 1100 бомб, а всего отбито 449 атак немецкой авиации. К сожалению, четыреста пятидесятый налёт стал роковым для батареи. Две тяжёлые бомбы вывели её из строя. Среди погибших 29 членов экипажа был и командир Сергей Мошенский. Ранено было 27 моряков. Батарея практически перестала существовать, но не только потому, что лишилась половины команды: в осаждённом Севастополе заканчивались боеприпасы к орудиям. Экипаж отдельной плавучей зенитной батареи №3 «Не тронь меня!» был расформирован и влился в ряды морской пехоты Севастополя.

«Железный остров» воевал 10 месяцев и 24 дня и навсегда остался одним из главных морских символов героической обороны города русской воинской славы.

Обложка: polzam.ru

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