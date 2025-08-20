«Стальная стена» Зиновия Колобанова 20 августа 1941 года в одном бою танкист Зиновий Колобанов уничтожил два десятка германских танков На чтение: 4 минуты

История советских танковых войск знает множество танкистов-асов, чей список побед насчитывает по три с лишним десятка вражеских машин и более. Как правило, таких показателей танкисты достигали не за один и даже не за десяток боев: правило «танки с танками не воюют» действовало на протяжении всей Великой Отечественной войны, и лишь иногда бронированные тяжеловесы сходились друг с другом в единоборстве.

В этом ряду ярким исключением выглядит победа старшего лейтенанта Зиновия Колобанова, которая даже сейчас кажется невероятной. Только в одном бою – 20 августа 1941 года – его экипажу удалось уничтожить сразу 22 немецких танка и выйти из этой схватки живым! Более того, хотя КВ-1 Колобанова получил почти полторы сотни попаданий, ни одно из них не пробило броню насквозь. И остается только удивляться, что ни тогда, в начале войны, ни позже, несмотря на неоднократные обращения, танкист так и не получил звания Героя Советского Союза .

Путевка к подвигу

История самого Зиновия Колобанова является ярким примером того, что Аркадий Гайдар назвал «обыкновенной биографией в необыкновенное время». Выходец из крестьянской семьи, потерявший отца на Гражданской войне , Зиновий Колобанов быстро оторвался от земли и отправился в Нижний Новгород (в 1932 году переименован в Горький) поступать в индустриальный техникум. Но доучиться и получить рабочую специальность ему не было суждено. Зимой 1933 года третьекурсника Колобанова призвали в Красную Армию.

Среди множества героев Великой Отечественной войны, особенно летчиков и танкистов, то и дело встречаются те, кто никогда в юности не грезил о карьере военного, но волею судеб надел офицерскую форму и проявил себя с лучшей стороны. Как правило, это были люди, которые попадали в авиационные школы и танковые училища по комсомольским и партийным путевкам. Получил такую и курсант полковой школы 49-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии Зиновий Колобанов. Будущий командир отправился в Орел учиться в бронетанковом училище имени Фрунзе.

Надо заметить, что курсанту Колобанову выпала большая честь попасть именно в это военно-учебное заведение. Орловское бронетанковое училище было первым в Советской России вузом, который готовил офицеров-танкистов, и многие его выпускники в годы войны проявили себя наилучшим образом. Достаточно сказать, что 112 бывших курсантов-орловцев удостоились в ходе Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза.

Отбор курсантов в Орловское бронетанковое училище был достаточно жестким, и выделиться на их фоне было непросто, но Зиновию Колобанову это удалось. Он окончил учебу с отличием и получил право выбора места дальнейшей службы. Для него, давно мечтавшего о Ленинграде, этот вопрос решился просто, и летом 1936 года молодой лейтенант Колобанов прибыл к месту службы в 3-й отдельный танковый батальон 2-й танковой бригады Ленинградского военного округа.

Первая война лейтенанта Колобанова

Первой настоящей войной лейтенанта Колобанова стала советско-финская война 1939-40 годов . За пять дней до ее начала офицера назначили командиром танковой роты 1-й легкой танковой бригады, занимавшей позиции на Карельском перешейке. Но вскоре опытного танкиста перебросили в другую часть — 20-ю тяжелую танковую бригаду, вооруженную танками Т-28.

Эти тяжелые, не очень быстроходные машины, хотя и считались на момент своего создания лучшими средними танками в мире, но к концу 1930-х заметно сдали позиции: их бронирование было уже недостаточным и не могло противостоять противотанковой артиллерии, которой были насыщены финские линии обороны. Это грозило большими потерями в бригадах, вооруженных Т-28. И 20-я бригада не стала исключением. За неполный год боев Зиновий Колобанов трижды горел в своем подбитом танке: сначала при прорыве линии Маннергейма, потом — в бою у озера Вуокса и в ходе рейда на Выборг.

Война окончилась для лейтенанта Колобанова награждением орденом Боевого Красного знамени и... направлением в Киевский особый военный округ. Там он успел дослужиться до звания старшего лейтенанта, опробовать себя на командной и штабной работе и в конце концов получить назначение на должность командира роты в батальоне тяжелых танков 97-го танкового полка. Правда, своих тяжелых танков — новых КВ-1 — батальон так и не дождался. В реальности старший лейтенант Колобанов находился в резерве, когда грянула Великая Отечественная война.

Задание для смертников

Из резерва опытного танкиста призвали 3 июля 1941 года, но направили не на Юго-Западный фронт, а решили использовать на том театре военных действий, который был хорошо знаком Колобанову. Так он попал на Северный фронт, где был назначен командиром 3-й роты тяжелых танков 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии. Фактически ему пришлось формировать свою роту с нуля. Как он сам вспоминал, подразделение принимало только-только сошедшие с конвейера Кировского завода тяжелые танки КВ-1 и тут же, на базе отдельного учебного танкового батальона, формировались экипажи. Обкатку машины проходили по пути с завода до Средней Рогатки, где дислоцировался полк, и уже оттуда отправлялись на фронт.

Остается только удивляться, как быстро командиру роты старшему лейтенанту Колобанову удалось «сбить» не только свой экипаж, но и всю свою роту, состоявшую из десяти тяжелых танков КВ-1. По словам Колобанова, «Экипаж танка — больше, чем семья. Ведь танк — машина, которая подчиняется коллективу. Здесь необходимы полная слаженность и взаимопонимание. Иначе воевать нельзя». Но к началу августа 1941 года и колобановский экипаж, и вся его рота полностью соответствовали этим требованиям, действуя как единый организм.

Вероятно, именно это и повлияло на выбор командира танковой дивизии генерал-майора Виктора Баранова, которому требовался опытный командир, чье подразделение сможет выполнить тяжелый приказ: в одиночку перекрыть дороги у совхоза Войсковицы, ведущие к городу Красногвардейску (нынче Гатчина). Фактически это было задание для смертников: танковые роты были уже неполного состава, часть машин за полтора месяца боев была потеряна, а разведка сообщала о переброске крупных танковых подразделений противника.

Противопоставить немцам можно было только одно: тактику танковых засад, которую подчиненные генерала Баранова освоили в совершенстве. Именно она и принесла ошеломляющий успех роте старшего лейтенанта Колобанова и его собственному экипажу, сделав его одним из самых результативных в Красной Армии.

Стрельба по неподвижным мишеням

Много позже станет понятно, что успех способствовал роте Колобанова и его экипажу не только потому, что их личный состав был умелым и опытным. Судя по всему, немецкое командование просто не ожидало встретить сопротивление на участке фронта, который уже считало прорванным. Иначе трудно объяснить, почему колонна из 22 танков, большинство из которых составляли легкие чешские LT vz.35, шла очень плотно, держа укороченную дистанцию, а члены экипажей многих машин выбрались на броню, загорая под нежарким августовским солнцем.

Такая беспечность дорого обошлась танкистам 6-й танковой дивизии Вермахта. Первыми же выстрелами из засады танкисты колобановского КВ-1 подбили две машины, шедшие впереди колонны, а затем перенесли огонь на замыкающие танки. Через несколько минут вся немецкая колонна оказалась запертой на узкой дороге и уже не могла укрыться от бронебойных снарядов советского танка, которыми экипаж Колобанова буквально поливал противника (перед боем танкисты загрузили двойной боезапас).

Тяжелые болванки КВ-1 легко пробивали нетолстую броню чешских машин, а те даже не могли воспользоваться своим главным преимуществом — подвижностью, поскольку сразу за обочиной дороги начиналось болото. А 37-миллиметровые орудия германских танкистов были бессильны перед толстой броней КВ. И хотя в какой-то момент удачный немецкий выстрел заклинил башню танка старшего лейтенанта Колобанова, на эффективность его огня это не повлияло: вместо башни стал вертеться весь танк, подчиняясь рычагам механика-водителя. Итогом боя стало уничтожение 22 танков экипажем Зиновия Колобанова, и еще 21 записали на свой счет другие танкисты из колобановской роты. В результате продвижение немцев на опасном участке было задержано на несколько дней, что позволило перегруппировать советские войска, оборонявшиеся на подступах к Ленинграду.

Неврученная награда

По горячим следам командир 1-го танкового полка Дмитрий Погодин представил отличившегося ротного к званию Героя Советского Союза. Комдив Виктор Баранов поддержал представление, но в штабе Ленинградского фронта почему-то решили, что такой высокой награды Колобанов не достоин и, зачеркнув в наградном листе «Герой Советского Союза», написали «орден Красного Знамени». Именно его танкист и получил в госпитале, куда попал после тяжелого ранения в бою, произошедшем 15 сентября 1941 года.

Лечение затянулось надолго, и награду ему вручили 3 февраля 1942 года. При этом командир орудия колобановского КВ-1 старший сержант Андрей Усов получил орден Ленина. Наградили и остальных танкистов: механика-водителя Николая Никифорова — орденом Боевого Красного знамени, а стрелка-радиста Павла Киселькова и заряжающего Николая Родникова — орденами Красной Звезды.

Оправиться от ранения капитану Зиновию Колобанову (новое звание он тоже получил в госпитале) удалось только после Победы. Он добился возвращения в строй и еще 13 лет прослужил в танковых войсках, уйдя в отставку в звании подполковника с должности заместителя командира танкового батальона. А в 1994 году легендарного танкиста не стало. Он так и не получил заслуженной высшей награды, несмотря на неоднократные обращения к руководству Министерства обороны России, в которых предлагалось присвоить Зиновию Колобанову звание Героя Российской Федерации. А ведь вполне его заслуживает: практически все другие советские танкисты-асы, чей личный счет превышает 20 вражеских машин, удостоены высшей государственной награды.

Обложка: len.rus.team

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