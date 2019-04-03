Первые гвардейские корабли советского флота Они появились в самый разгар Великой Отечественной войны — 3 апреля 1942 года Словосочетание «русская гвардия» всегда означало «лучшие из лучших». С XVIII века и по сей день слово «гвардеец» — похвала, а гвардейские знамена и ленты — предметы законной гордости для тех, кто их носит. Но был в отечественной истории недолгий момент, когда ее армия и флот лишились гвардии в традиционном смысле, как самых лучших боевых частей: на смену им пришла Красная гвардия — вооруженные отряды пролетариата, ставшие главной опорой зарождающейся советской власти. Только в годы Великой Отечественной войны, когда вся страна поднялась на борьбу с врагом, гвардейцы вновь вернулись в... На чтение: 4 минуты

Они появились в самый разгар Великой Отечественной войны — 3 апреля 1942 года

Словосочетание «русская гвардия» всегда означало «лучшие из лучших». С XVIII века и по сей день слово «гвардеец» — похвала, а гвардейские знамена и ленты — предметы законной гордости для тех, кто их носит. Но был в отечественной истории недолгий момент, когда ее армия и флот лишились гвардии в традиционном смысле, как самых лучших боевых частей: на смену им пришла Красная гвардия — вооруженные отряды пролетариата, ставшие главной опорой зарождающейся советской власти.

Только в годы Великой Отечественной войны , когда вся страна поднялась на борьбу с врагом, гвардейцы вновь вернулись в армию и на флот. Первые сухопутные части получили звания гвардейских в знак признания их воинской доблести 18 сентября 1941 года. А 3 апреля 1942 года первые гвардейцы появились и в военно-морском флоте.

Гребцы из состава "яхтенной и гребецкой команды", начало XVIII века. Рисунок из книги "Памятка гвардейского экипажа" 1910 года издания. Источник: http://fulltext.pl.spb.ru

Наследники «яхтенной и гребецкой команды»

Морская гвардия России ведет отсчет своей истории со времен Петра I , который учредил «придворную яхтенную и гребецкую команду». Увы, история не сохранила точной даты учреждения этого подразделения, хотя известно, что уже в 1702 году «царские гребцы», которые, правда, еще не были постоянной командой, участвовали в походе Петра в Архангельск. Но в начале XIXвека, когда по указу императора Александра I в российском флоте был создан первый Морской гвардейский экипаж, за дату создания «придворной гребецкой и яхтенной команды» решено было считать день 16 февраля 1710 года, когда царские придворные суда получили особый флаг — Андреевский, вскоре ставший флагом всего русского военного флота. Таким образом Морской гвардейский экипаж, созданный 16 февраля 1810 года, сразу получил столетнюю историю — и вполне официально. Как и другие гвардейские части русской армии, морская гвардия сразу стала привилегированным подразделением, служба в котором считалась честью, а отчисление — бесчестием.

Как гласит историческая легенда, поводом к превращению «яхтенной и гребецкой команды» в гвардейских экипаж стал конфуз, случившийся с лодкой Александра I, прибывшего на переговоры с Наполеоном в Тильзит. Как известно, встреча эта проходила на плоту посреди Немана. Российского императора доставили туда казаки-гвардейцы императорского конвоя, которые не отличались особой ловкостью в обращении с веслами: вовремя остановить лодку они не смогли, и та ударилась носом о плот. На фоне филигранной гребли морских гвардейцев Наполеона эта мелкая ошибка выглядела особенно досадной и вызвала недовольство Александра. Задумавшись о том, почему в России до сих пор нет своей морской гвардии, император якобы вспомнил о придворных гребцах и превратил их в гвардейцев.

Моряки Морского гвардейского экипажа присутствуют при спуске на воду императорской яхты «Александрия» 29 августа 1903 года. Источник: http://guardcrew.com

За достоверность этой истории сегодня уже никто не поручится. А вот то, что Морской гвардейский экипаж появился одновременно с появлением самого понятия «экипаж» как структурной единицы флота вне привязки к кораблям, — совершенно точно. И скорее всего, именно эта флотская реформа и стала причиной появления гвардии на флоте, а повод действительно мог быть и незначительным. Главное, что Александр Iисправил историческую несправедливость, из-за которой русский флот целый век не имел своих гвардейцев.

Несмотря на то, что офицеры и матросы Морского гвардейского экипажа принимали участие во всех морских и многих сухопутных сражениях, начиная с Отечественной войны 1812 года, главным предназначением подразделения было все-таки обслуживание императорской семьи и высокопоставленных чиновников. В состав эскадры судов гвардейского экипажа входили императорские, великокняжеские и министерские яхты, гребцы-гвардейцы сидели на веслах адмиральских катеров. Да и на суше важнейшей задачей Морского гвардейского экипажа была прежде всего охрана высших лиц России (как, впрочем, и у любого другого лейб-гвардейского полка).

Будущий минный заградитель «Марти» — императорская паровая яхта «Штандарт», 1900-е. Источник: http://fleetphoto.ru

Морской гвардейский экипаж, отметивший в феврале 1910 года свое двухсотлетие, прекратил существование вместе с Российской империей. Причем финал его оказался обескураживающим: во время Февральской революции 1917 года колонна морских гвардейцев с оркестром и развернутым знаменем прошла по центральным улицам города к Таврическому дворцу, где командир экипажа контр-адмирал Кирилл Владимирович передал гвардейцев в распоряжение Думы, тем самым фактически вынудив всех подчиненных нарушить присягу. А через год, 3 марта 1918 года, приказом командующего Балтийским флотом контр-адмирала Александра Ружека Морской гвардейский экипаж упразднялся «за ненадобностью».

Моряки-гвардейцы разделили судьбу страны, которой они служили. Кто-то остался верен прежней России и в итоге оказался в тунисской Бизерте, откуда их разметало по всему свету. Кто-то принял советскую власть всей душой и встал на ее защиту, воюя в рядах Красной Армии и Красного флота, а после Гражданской войны восстанавливая советский военно-морской флот. Но как таковой морской гвардии после 1918 года в нашей стране не было.

Матросы-гвардейцы из числа членов экипажа императорской яхты «Штандарт», начало ХХ века. Источник: http://guardcrew.com

Советская морская гвардия никого не охраняла

В силу особенностей советской военной доктрины военно-морской флот в первые десятилетия советской власти не имел задачи отстаивать интересы СССР на широких океанских просторах. Да и сил для этого было просто недостаточно. Поэтому, а также потому, что выходы в океан из советских внутренних морей после начала Великой Отечественной войны оказались фактически перекрыты, основные усилия РККФ сосредоточил на поддержке сухопутных войск и действиях легких сил на морских коммуникациях противника. Кроме того, существенная часть моряков в итоге оказалась в рядах морской пехоты, участвуя во всех сухопутных сражениях Великой Отечественной войны, что не позволяло усиливать и разворачивать боевые силы флота.

Тем не менее советский флот сумел достойно проявить себя и в первые дни войны на Балтике, и во время обороны Черноморских военно-морских баз — Севастополя и Одессы, и во время обороны Ленинграда и Мурманска, и в составе ленд-лизовских конвоев. Потому, когда советское правительство приняло решение присвоить первым четырем стрелковым дивизиям звания гвардейских, моряки никак не могли остаться в стороне. Правда, как и полутора веками ранее, сухопутная гвардия родилась раньше морской. А первые гвардейские корабли в составе советского флота появились, как ни удивительно, позднее, чем первые гвардейские береговые части!

Минный заградитель «Марти» участвует в морском параде в Ленинграде, 1940-е. Источник: http://fleetphoto.ru

Первой была 71-я морская стрелковая бригада, которая 5 января 1942 года стала 2-й гвардейской стрелковой бригадой. Тремя днями позже сразу четыре береговые части ВМФ стали гвардейскими: три балтийских авиаполка — 1-й минно-торпедный и 5-й и 13-й истребительные, превратившиеся в 1-й гвардейский минно-торпедный, 3-й и 4-й гвардейские истребительные и 72-й смешанный авиаполк Северного флота, ставший 2-м гвардейским истребительным. А 18 марта 1942 года получила гвардейское звание 75-я морская стрелковая бригада, ставшая 3-й гвардейской стрелковой бригадой.

К этому времени у моряков уже был свой гвардейский флаг, введенный приказом наркома ВМФ адмирала Николая Кузнецова еще 18 января 1942 года (традиционный бело-синий флаг со звездой, серпом и молотом, ниже которых вилась гвардейская черно-оранжевая лента), но все еще не было гвардейских кораблей. Они появились только 3 апреля 1942 года, когда адмирал Кузнецов издал приказ №72 о присвоении почетных гвардейских званий первым восьми кораблям советского Военно-морского флота.

Значок в память от 35-летии перехода подводных лодок К-133 и К-116, за который они были удостоены звания гвардейских. Источник: https://meshok.net

Гвардейские экипажи Красного флота

То, какие именно корабли и каких именно флотов получили первые гвардейские звания, очень точно характеризует разницу в их боевой работе. На Северном флоте, где основной боевой силой стали подводные лодки, имевшие возможность выходить в боевые походы в Северную Атлантику, гвардейскими стали сразу четыре субмарины: Д-3 «Красногвардеец», «К-22», «М-171» и «М-174». На Балтике, где основная тяжесть боев и многочисленных эвакуаций армейских подразделений легла на надводные корабли, первыми гвардейскими стали эскадренный миноносец «Стойкий», минный заградитель «Марти» и тральщик «Гафель». А вот на Черном море, где существенная часть моряков вынуждена была сойти на берег и демонстрировать свое мужество и стойкость в окопах, гвардейского звания удостоился всего один корабль – крейсер «Красный Кавказ».

Из восьми первых гвардейских кораблей каждый заслуживает отдельного большого рассказа, который вряд ли возможен в рамках этой истории. Но хотя бы о двух из них – минном заградителе «Марти» и подлодке Д-3 «Красногвардеец» – стоит рассказать чуть подробнее.

Подводная лодка Д-3 «Красногвардеец» у причала в Мурманске, 1930-е годы. Источник: http://www.sovboat.ru

«Марти» — единственный в истории корабль, носивший гвардейское звание и в русском императорском, и в советском военно-морском флоте. Его первое имя «Штандарт»: под ним он и был заложен 1 октября 1893 года на датской верфи как царская паровая яхта. 21 марта 1895 года «Штандарт» спустили на воду, и он быстро стал любимой яхтой императора Николая IIи получил, как и другие императорские корабли, статус гвардейского. После отречения царя в 1917 году на борту императорской яхты располагался Центробалт — командование революционных матросов. Когда же «Штандарт», переименованный в «18 марта», вместе с другими кораблями и судами Балтийского флота совершил Ледовый поход из Гельсингфорса в Кронштадт, его поставили на хранение и, казалось, забыли. Двадцать лет спустя, в 1938 году корабль, сменивший имя на «Марти», после трехлетней модернизации и переоборудования вернулся на службу уже в качестве минного заградителя, чтобы в 1942 году вновь получить гвардейское звание — но уже советское.

Подводная лодка Д-3 «Красногвардеец» может похвастаться тем, что она была одной из трех первых субмарин, построенных в Советской России после Октябрьской революции, и первой подлодкой в мире, совершившей плавание подо льдом. За восстановление подводного флота в СССР взялись в конце 1920-х, и в феврале 1927 года был утвержден проект больших подводных лодок серии I. Всего по этому проекту построили шесть лодок, и третьей была Д-3, заложенная на Балтийском заводе 5 марта 1927 года. С 21 сентября 1933 года она вошла в состав Северной военной флотилии, а в феврале 1935 года участвовала в деятельности первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1». Именно тогда Д-3 и совершила первое в истории мирового подводного флота получасовое плавание подо льдом. Кроме того, Д-3 стала первой в советском флоте подлодкой, удостоенной и звания Краснознаменной (орденом Боевого Красного знамени ее наградили 17 января 1942 года), и звания гвардейской.

Крейсер «Красный Кавказ» на внутреннем рейде Севастополя, 1930-е. Источник: https://commons.wikimedia.org

В общей сложности за годы Великой Отечественной войны гвардейского звания были удостоены 18 надводных кораблей и 16 подводных лодок, а также несколько десятков подразделений и соединений кораблей и береговых частей. В послевоенное время гвардейскими становились только корабли, которые наследовали это звание от своих предшественников вместе с именами. Тем почетнее было присвоение новых гвардейских званий 14 апреля 1966 года двум атомным субмаринам — К-133 и К-116 — за совершение уникального перехода с Северного на Тихоокеанский флот через Атлантику, Магелланов пролив и Тихий океан.

Пожалование гвардейского военно-морского флага эскадренному миноносцу «Гремящий», лето 1942 года. Источник: https://flot.com

Обложка: Плакат времен Великой Отечественной войны, посвященный появлению гвардейских кораблей в советском военно-морском флоте. Источник: http://pribudko59.blogspot.com