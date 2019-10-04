О чем на самом деле предупреждал Рамзай: 10 фактов из жизни Рихарда Зорге 4 октября 1895 года родился один из самых легендарных советских разведчиков Резидент советской военной разведки в Японии, человек, сумевший добыть ценнейшие сведения об отказе Японии от нападения на СССР в конце 1941 года, сын немца и русской, казненный 7 ноября 1944 года по приговору Токийского суда… Рихард Зорге превратился в фигуру, окутанную таким количеством домыслов и легенд, как никакой другой советский разведчик. По сути, всю историю Рамзая, как называли его в оперативных документах Разведуправления РККА, можно разделить на два периода. Первый — документальный, в который укладывается его жизнь от рождения и до начала работы на советскую военную разведку. А второй... На чтение: 4 минуты

4 октября 1895 года родился один из самых легендарных советских разведчиков

Резидент советской военной разведки в Японии, человек, сумевший добыть ценнейшие сведения об отказе Японии от нападения на СССР в конце 1941 года, сын немца и русской, казненный 7 ноября 1944 года по приговору Токийского суда… Рихард Зорге превратился в фигуру, окутанную таким количеством домыслов и легенд, как никакой другой советский разведчик. По сути, всю историю Рамзая, как называли его в оперативных документах Разведуправления РККА, можно разделить на два периода. Первый — документальный, в который укладывается его жизнь от рождения и до начала работы на советскую военную разведку. А второй — история Зорге-разведчика, о которой и сегодня имеется до обидного мало достоверных сведений.

«Я могу считать себя азербайджанцем»

В этом шутливом признании Рихарда Зорге есть доля правды. Будущий разведчик родился в поселке Сабунчи — пригороде Баку и одном из центров нефтедобычи на рубеже XIX–XX веков. Отцом его был немец, инженер Густав Вильгельм Рихард Зорге, матерью — Нина Кобелева, вторая жена Зорге-старшего. Но в Азербайджане семья Зорге прожила только до 1898 года: трехлетним малышом Рихард уехал в Германию и больше на своей исторической родине не бывал. Говоря, что он может считать себя азербайджанцем, Зорге добавлял, что, к сожалению, ни слова не знает по-азербайджански. Зато он свободно говорил по-немецки и по-английски, владел норвежским и читал по-французски, позднее освоил китайский и японский языки. А вот с русским языком у него не ладилось: он делал ошибки даже в официальных анкетах, а в разговорной речи так и не смог избавиться от немецкого акцента и характерных грамматических оборотов.

Дом в Сабунчи, в котором родился Рихард Зорге. После того, как история разведчика стала известна в СССР, на доме была установлена мемориальная доска

Источник: visions.az

Ика, Премьер-министр, Рамзай, Инсон

Маленький Рихард был любимцем всей семьи, и дома его называли «Ика» — и мать с отцом, и братья с сестрами. Много позже Зорге использует это детское прозвище в качестве своего настоящего имени, а имя «Рихард», напоминавшее ему об отце, запишет в качестве одного из своих оперативных псевдонимов. В школе товарищи будут звать его «Премьер-министром»: за взвешенность суждений и умение быстро разобраться в любой сложной теме, а самое главное, за независимость, которую юный Зорге демонстрировал при каждом удобном случае. В свою первую длительную загранкомандировку в Китай он отправится под псевдонимом «Рамзай», который станет фактически вторым именем легендарного разведчика. А последний оперативный псевдоним — «Инсон» — появится в служебных телеграммах 20 июня 1941 года, за четыре месяца до ареста Зорге.

Фотография семейства Зорге. Маленький Рихард, он же Ика — на коленях у отца, Густава Зорге

Источник: 24smi.org

Разведка вместо Коминтерна

В СССР Рихард Зорге появился в конце 1924 года: молодого, но уже громко заявившего о себе участием в революционных событиях и ставшего известным журналистом члена Компартии Германии пригласили работать в Коммунистический интернационал. Через год Зорге вступает в ВКП(б) и до конца своих дней остается членом двух компартий. При этом, уже будучи в Японии, он вынужден вступить и в НСДАП, что называется, для отвода глаз: его друзьям из посольства Германии казалось странным, что такой успешный немецкий журналист, корреспондент крупных изданий, не является членом партии. Но работа в Исполкоме Коминтерна закончилась для Зорге не лучшим образом: в 1929 году его заочно увольняют из этой политической организации. И судя по тому, какой извилистый путь будущий разведчик прошел по коминтерновским кабинетам, можно сделать вывод, что избавились от него как от постоянной головной боли: он был слишком независимым и слишком инициативным, что редко нравится политическим функционерам. Зато эти черты характера оценили в советской военной разведке, которая частенько использовала Коминтерн как свой кадровый резерв, — и не прогадали.

Рихард Зорге (стоит в штормовке четвертый справа) и его первая жена, Кристиана Зорге (сидит четвертая слева) среди товарищей по коммунистическому кружку в Германии, 1922 год

Источник: spartacus-educational.com

«Могу ли я рассчитывать вернуться домой после конца войны?»

Это точная цитата из разведдонесения Рихарда Зорге, полученного в Москве в октябре 1940 года. Уже идет Вторая Мировая война, накаляется обстановка на советско-германской границе, и советская военная разведка работает в поте лица, пытаясь выяснить истинные планы Берлина и Токио. На свой вопрос Рамзай так и не получил ответа: его лишь попросили потерпеть и потрудиться еще, поскольку ему, с его уникальным опытом и контактами, не могут найти замену. Подобных вопросов-просьб Зорге накануне войны отправил не один и не два. Но несмотря на это, в постсоветское время появилась версия, что его пытались отозвать в Москву, чтобы обвинить в измене родине, однако Рамзай отказался и остался в Японии. В действительности все было строго наоборот, и возможно, усталость, на которую ссылался Зорге, в конце концов привела к снижению внимания и стала причиной его провала.

Ханако Исии, последняя фактическая жена Рихарда Зорге, получавшая от СССР пенсию как вдова советского офицера-разведчика

Источник: spartacus-educational.com

О каком начале войны сообщал Зорге

Еще один миф, начало которому положили советские книги о Рихарде Зорге, появившиеся в середине 1960-х, гласит, что ему удалось сообщить точную дату начала войны — 22 июня 1941 года, но в эти сведения не поверили. Кто именно не поверил, есть разногласия: то ли лично Сталин, то ли руководство военной разведкой… В действительности Зорге не называл никакой точной даты начала войны. Более того, данные, которые он сообщал на этот счет, противоречили друг другу: немецкая разведка перед нападением на СССР проводила широкую кампанию по дезинформации, постоянно организуя «утечки» с противоречивыми сведениями. Как только очередной источник Рамзая называл новую «точную» дату, разведчик сразу же передавал ее в Москву, а самым точным было указание на то, что война начнется во второй половине июня 1941 года: такие сведения Зорге сообщил 30 мая.

Первый памятник на могиле Рихарда Зорге, в которую его прах был перенесен в 1950 году стараниями Ханако Исии

Источник: kulturologia.ru

Донесение, защитившее Москву

А вот то, что именно донесение Рамзая позволило руководству СССР в самый трудный момент, когда немецкая армия в рамках операции «Тайфун» рвалась к Москве, снять резервные дивизии с дальневосточных и сибирских рубежей — полная правда. Сообщение Зорге о том, что Япония не намерена вступать в войну с Советским Союзом как минимум до начала 1942 года, в Москве получили 14 сентября 1941 года, когда до его ареста оставался всего месяц. Если донесения Зорге относительно планов Германии к тому времени и вызывали некоторые сомнения, то его сведения о действиях и намерениях Японии пользовались полным доверием. Так что сентябрьская радиограмма Рамзая послужила достаточным основанием для того, чтобы ослабить советский Дальневосточный фронт — и усилить оборону Москвы.

Рихард Зорге в Японии, конец 1930-х годов. К этому времени разведчик не только стал своим человеком в посольстве Германии, но и с санкции Москвы согласился сотрудничать с немецкой разведкой

Источник: kulturologia.ru

Агент двух разведок

Зачастую недоверие к данным Рамзая, которое якобы постоянно испытывала Москва, объясняют тем, что его подозревали в двойной игре. В действительности, как стало известно уже после войны, немецкая разведка и правда пользовалась услугами Рамзая — но оказывал он их с ведома и по поручению своего руководства. Зорге прямо было поручено занять «служебное или полуслужебное положение» при посольстве Германии в Японии, чего он смог добиться, только дав согласие стать информатором немецкой военной разведки. Правда, сведения, которые от него требовали немцы, никак не были связаны с СССР: кураторов Зорге из Берлина интересовали исключительно разведданные относительно планов и возможностей Японии, поскольку советского разведчика считали исключительным специалистом именно в этой области.

Современный вид памятника на могиле Рихарда Зорге на кладбище Томи в Токио. Под венком на переднем плане скрывается урна с прахом Ханако Исии

Источник: madrerussia.com

Трижды женатый

В жизни Рихарда Зорге были три женщины, которые называли себя его женами, но только с двумя из них он успел оформить настоящий брак. С Кристианой Герлах он приехал в СССР из Германии, но уже через два года женщина бросила мужа и вернулась домой. Зорге развелся с ней в 1933 году, когда в последний раз побывал на родине, чтобы по возвращении в Москву успеть до отправки в служебную командировку в Китай жениться на Екатерине Максимовой — своей бывшей преподавательнице русского языка. Последний раз они виделись в 1935 году, когда Рамзай приезжал в отпуск в Советский Союз. Зорге пережил свою вторую жену: в 1942 году, когда в Токио шло следствие по делу Рамзая, Екатерину арестовали, осудили и на пять лет сослали в Сибирь, где летом 1943 года она умерла от тифа. А последней фактической супругой разведчика стала японка Ханако Исии, стараниями которой в 1949 году останки Зорге были извлечены из безымянной братской могилы и перезахоронены на кладбище Тама в пригороде Токио. Кстати, после того, как история Рихарда Зорге стала широко известной в СССР, Ханако Исии получала пенсию от советского Министерства обороны как вдова офицера, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Рихард Зорге в Токио в 1940 году

Источник: upload.wikimedia.org

Герой Советского Союза, кавалер Железного креста

Как это ни покажется удивительным, но при жизни разведчик Рихард Зорге не получил ни одной советской награды! Только 5 ноября 1964 года, после официального признания его подвига, заслуги Рамзая были оценены советским правительством: за «выдающиеся заслуги перед Родиной и проявленные при этом мужество и геройство» ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Это звание стало второй боевой наградой Зорге: первую, германский Железный крест II степени, он получил еще в 1915 году за участие в боях в Галиции — кстати, против русских войск.

Унтер-офицер Рихард Зорге — кавалер Железного креста II степени. На нижнем краю фотографии хорошо видна орденская лента, продетая во вторую пуговичную петлю, как и положено по статуту ордена

Источник: pinterest.ru

Разведчик, бывший писателем

Эта часть жизни Рихарда Зорге известна гораздо меньше, чем все остальные, что и не удивительно: в массовом сознании он был и остается прежде всего гениальным разведчиком. Между тем, он сам как-то признавался, что если бы не работа в разведке, он стал бы ученым. И для такого заявления у Зорге были все основания. К моменту приезда в СССР в 1924 году он успел получить две ученые степени — по политологии и экономике, а за первые четыре года жизни в Советском Союзе выпустил три книги, посвященные проблемам капитализма и империализма. Последней книгой Зорге считаются так называемые «мемуары», написанные им во время пребывания в токийской тюрьме. В действительности эта подборка собственноручных заметок разведчика — совсем не воспоминания, а показания, написанные по заданию японских следователей. Примечательно, что в них, как на допросах, Рамзай ни разу не признается в работе на советскую военную разведку, утверждая, что сотрудничал только с Коминтерном.

Партийный билет члена Коммунистической партии Германии Рихарда Зорге

Источник: aracs.ru

Обложка: pinterest.ru

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