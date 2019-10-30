Когда бессильны «Доры» и «Торы». Вторая оборона Севастополя 30 октября 1941 года немецкие войска начали первый неудачный штурм главной базы Черноморского флота История Севастополя – это во многом история двух его героических оборон: первой, 349-дневной, в ходе Крымской войны в 1854-1855 годах, и второй, 250-дневной, во время Великой Отечественной войны, в 1941-1942 годах. И если первая явила миру не только мужество защитников главной базы Черноморского флота, но и рыцарское поведение их противников, то вторая стала символом героической борьбы с врагом, который намеревался стереть город с лица земли. Во многом ему это удалось, но люди оказались крепче: взять Севастополь немцам удалось лишь во время третьего массированного штурма, когда их... На чтение: 3 минуты

30 октября 1941 года немецкие войска начали первый неудачный штурм главной базы Черноморского флота

История Севастополя – это во многом история двух его героических оборон: первой, 349-дневной, в ходе Крымской войны в 1854-1855 годах , и второй, 250-дневной , во время Великой Отечественной войны, в 1941-1942 годах. И если первая явила миру не только мужество защитников главной базы Черноморского флота, но и рыцарское поведение их противников, то вторая стала символом героической борьбы с врагом, который намеревался стереть город с лица земли. Во многом ему это удалось, но люди оказались крепче: взять Севастополь немцам удалось лишь во время третьего массированного штурма, когда их преимущество в живой силе и технике было подавляющим.

«Слабая крепость» готовится к обороне

Точкой отсчета второй обороны Севастополя традиционно считается 30 октября 1941 года. В этот день, через десять суток после того, как немцам удалось прорвать Ишуньские позиции Красной Армии у входа на Крымский полуостров, войска вермахта подошли к главной базе Черноморского флота и попытались одним ударом захватить ее. Такая задача была поставлена перед ними и командующим 11-й армией генералом Эрихом фон Манштейном, который считал город «слабой крепостью», и Гитлером, заявившим, что важнее всего до наступления зимы захватить не Москву , а именно Севастополь.

Подобное развитие событий не было неожиданностью ни для Ставки Верховного Главнокомандования, ни для командования Черноморским флотом и 51-й армией, оборонявшей Крым. К тому, что при первой удобной возможности немцы перейдут в наступление на полуострове и не остановятся до тех пор, пока полностью не возьмут его под свой контроль, крымское руководство вместе с военными начало готовиться с первых дней войны. С 4 июля началась подготовка линии сухопутной обороны города, и только благодаря этому вокруг Севастополя, который со всей очевидностью представлял собой главную цель (без его захвата нельзя было говорить о полном захвате Крыма), успели построить два оборонительных рубежа. Первый, протянувшийся на 35 километров, проходил на расстоянии примерно 50 км от города и считался передовым, второй, называвшийся тыловым, протянулся на 19 км на расстоянии двух-трех километров от севастопольских окраин, а кое-где проходил прямо по ним. Планировалось построить еще третий, передовой рубеж, который позволил бы остановить противника на линии Кача – Балаклава, но его возвести не успели.

Краснофлотцы за строительством линий обороны Севастополя

Источник: http://waralbum.ru

Но даже если бы этот рубеж был построен, могла возникнуть другая проблема: кто станет его оборонять. К 30 октября 1941 года силы защитников города были весьма небольшими, поскольку основная часть 51-й армии после прорыва линии обороны на Перекопском перешейке вынуждена была отойти на юго-восток, к Керчи, и уже к середине ноября была эвакуирована на Тамань. А подразделения Приморской армии, эвакуированной в Крым из захваченной немцами Одессы , были рассеяны: основная часть отступала к Севастополю после прорыва немцев на полуостров, а часть ушла в горы и влилась в партизанские отряды.

В главной роли — бог войны

В результате к началу первого штурма города его защитники располагали весьма ограниченными силами: фактически это был только гарнизон Севастопольской военно-морской базы, который поддерживали морские пехотинцы, курсанты севастопольских училищ и народные ополченцы. Чуть позже к ним присоединились вышедшие по южному берегу Крыма части Приморской армии во главе с генерал-майором Иваном Петровым, и это существенно укрепило севастопольскую оборону.

В цифрах это выглядит так: до подхода приморцев оборону Севастополя держали около 21 тысячи человек, а после их общая численность составила порядка 50 тысяч человек. На вооружении у этой группировки было полсотни танков (в основном устаревших моделей, в частности, Т-26), около сотни самолетов, 455 армейских артиллерийских орудий и чуть меньше двух тысяч минометов.

Колонна танков Т-26 во время обороны Севастополя в 1941 году.

Источник: http://waralbum.ru

Но готовившиеся к штурму немцы недооценили тот факт, что «слабая крепость» обладает мощной береговой артиллерией. Она предназначалась для отражения удара с моря, но с равным успехом пригодилась и для сдерживания удара с суши. Ключевыми точками артиллерийской обороны стали 30-я и 35-я береговые батареи, располагавшие орудиями калибра 305 мм, а всего в защите города принимали участие три артиллерийских дивизиона береговой артиллерии. Кроме того, судоремонтникам и артиллеристам Севастополя удалось снять с затонувших из-за бомбежек (как, например, крейсер «Червона Украина»), поврежденных и недостроенных боевых кораблей достаточное количество палубных орудий, так что в итоге силы береговой артиллерии Севастопольского оборонительного района достигли почти 150 стволов.

Именно артиллерия и стала одним из главных героев второй обороны Севастополя. Благодаря береговым батареям, армейским дивизионам и корабельным орудиям была отчасти компенсирована катастрофическая нехватка защитников города. Ведь перевес немцев в живой силе был четырехкратным, в авиации – шестикратным, и лишь по числу и калибру артиллерийских и минометных стволов силы были приблизительно равны.

Залп одной из бронебашен 35-й батареи береговой обороны Севастополя

Источник: http://waralbum.ru

250 дней... и один месяц

Первые удары по главному оборонительному рубежу Севастополя войска генерала Манштейна нанесли 30 октября, и этот удар пришлось отражать в основном силам гарнизона города. К 4 ноября немцы подтянули основные силы, но и ряды защитников севастопольских рубежей выросли за счет Приморской армии. И все-таки, несмотря на все усилия советских воинов и моряков, к 9 ноября 1941 года город был полностью окружен, хотя линия фронта и не была сплошной: через нее еще могли пробиваться остатки наших войск, рассеянных в Крыму.

Еще через два дня, накопив необходимые силы, немецкие войска вновь перешли в наступление, которое оказалось практически безрезультатным. Несмотря на то, что на некоторых участках вермахту удалось вклиниться в севастопольскую оборону, в основном наступающих удалось остановить на главном оборонительном рубеже. Оказавшись под обстрелом береговой артиллерии и главного калибра кораблей Черноморского флота — линкора «Парижская коммуна», крейсеров «Красный Крым» и «Красный Кавказ», которые поддерживали эсминцы, немцы вынуждены были прекратить атаки.

Линкор Черноморского флота «Парижская коммуна» ведет огонь орудиями главного калибра по немецким войскам, штурмующим Севастополь

Источник: http://waralbum.ru

Новую попытку штурма города немецкая 11-я армия при поддержке румынских соединений предприняла только в середине декабря 1941 года – после того, как германское командование сосредоточило вокруг города порядка двухсот батарей крупнокалиберной артиллерии, главной задачей которых было подавление огня советских береговых батарей. Но и второе наступление оказалось в целом безрезультатным: к 30 декабря части вермахта вернулись на исходные позиции. И только третий, последний штурм Севастополя, начавшийся 7 июня 1942 года, оказался удачным. Впрочем, далеко не сразу. Целый месяц понадобился немецким войскам на то, чтобы все-таки прорвать последние оборонительные рубежи севастопольцев и 4 июля наконец овладеть городом. Ради этого немцы задействовали для обстрелов Севастополя и его береговых батарей даже уникальную пушку «Дора» калибром 807 мм и массой свыше 1300 тонн, а также 600-миллиметровые самоходные мортиры типа «Карл» – «Тор» и «Один».

Три штурма Севастополя и 250-дневная осада города дорого обошлись вермахту и его союзникам: их потери составили порядка 300 тысяч человек, а это почти в полтора раза больше, чем потеряли защитники главной базы Черноморского флота.

А когда 8 апреля 1944 года Красная Армия начала Крымскую наступательную операцию , ей потребовался всего месяц на то, чтобы взломать немецкую оборону в Крыму и освободить город : 9 мая над Севастополем вновь был поднят советский военно-морской флаг.

Морской пехотинец устанавливает советский военно-морской флаг в освобожденном Севастополе, 9 мая 1944 года

Источник: http://waralbum.ru

Обложка: А.А. Дейнека. Оборона Севастополя. Источник: commons.wikimedia.org

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