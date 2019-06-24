Дунайский десант 1941 года: тактика войны на чужой земле и малой кровью Советские пограничники, солдаты и моряки целый месяц не давали румынам перейти государственную границу СССР Первый месяц Великой Отечественной войны отмечен множеством примеров мужества и героизма советских воинов, неделями сражавшихся в полном окружении против немецких войск. Так было, например, в Брестской крепости и на заставах Владимир-Волынского и Рава-Русского пограничных отрядов. Но первый месяц войны памятен еще и дерзкими контрударами советских войск, в числе которых легендарный Дунайский десант 24 июня 1941 года. Он стал не только первым советским морским десантом в ходе Великой Отечественной войны и не только первой успешной операцией такого типа: советским войскам удалось захватить на румынском берегу плацдарм площадью... На чтение: 4 минуты

Советские пограничники, солдаты и моряки целый месяц не давали румынам перейти государственную границу СССР

Первый месяц Великой Отечественной войны отмечен множеством примеров мужества и героизма советских воинов, неделями сражавшихся в полном окружении против немецких войск. Так было, например, в Брестской крепости и на заставах Владимир-Волынского и Рава-Русского пограничных отрядов. Но первый месяц войны памятен еще и дерзкими контрударами советских войск, в числе которых легендарный Дунайский десант 24 июня 1941 года. Он стал не только первым советским морским десантом в ходе Великой Отечественной войны и не только первой успешной операцией такого типа: советским войскам удалось захватить на румынском берегу плацдарм площадью 280 кв. км и почти месяц удерживать его, не позволяя противнику даже пересечь государственную границу!

Наследники Суворова

К июню 1941 года Измаил, знаменитый крепостью, которую в 1790 году после недолгой, но тщательной подготовки решительным штурмом взял фельдмаршал Александр Суворов , уже почти год как был советским городом. В состав СССР эти земли, бывшие некогда частью Российской империи и отторгнутые от нее Румынией после Октябрьской революции (кстати, ни Советская Россия, ни Советский Союз никогда не признавали этой аннексии), вновь вошли в 1940 году. После этого Измаил, ставший приграничным городом, превратился в основную базу Дунайской военной флотилии — военно-морского соединения, сформированного после воссоединения Бессарабии с СССР для обороны южного фланга советской границы.

Фотография мониторы «Мартынов» (на переднем плане) и «Ударный» на базе в Измаиле, сделанная румынской разведкой незадолго до начала войны. Очень скоро именно эти мониторы будут поддерживать высадку десанта на румынский берег Дуная. Источник: https://radio-rhodesia.livejournal.com

Задача перед моряками флотилии, равно как и перед пограничниками 79-го пограничного отряда, а также 51-й Перекопской стрелковой дивизии, стояла непростая. Румынский берег отстоял от советского не слишком далеко, и было совершенно очевидно, что в случае нападения на Советский Союз придется отражать морской, или, точнее, речной десант, главной целью которого будет Измаил как главная база Дунайской флотилии и один из важнейших портов Причерноморья. К тому же небольшое расстояние позволяло вести артиллерийский обстрел города и портовых сооружений, что сразу вело к нарушению снабжения войск.

Единственным вариантом предотвратить такое развитие событий был встречный удар, точнее, десант, который можно было высадить на полуострове Сатул-ноу, располагавшемся всего в полукилометре напротив Измаила. И хотя прямых приказов разрабатывать планы подобной операции ни командир Дунайской военной флотилии контр-адмирал Николай Абрамов, ни командир 51-й дивизии генерал-майор Петр Цирульников не получали, военный опыт диктовал им сделать именно это. А опыта обоим хватало: у Абрамова за спиной было участие в Гражданской войне в Испании, а у Цирульникова — в Зимней войне 1939-1940 годов .

«Удивить — победить» – это крылатое суворовское выражение наверняка было знакомо обоим военачальникам. И они были готовы удивлять своего противника, что вскоре и доказали на деле.

И на удар двойным ударом…

Великая Отечественная война началась в нижнем течении Дуная одновременно с атакой на других участках западной советской границы. Ранним утром 22 июня румынские войска при поддержке артиллерии и авиации попытались переправиться на советский берег, но потерпели неудачу. В этом немалую роль сыграли моряки Дунайской флотилии. Как и весь военно-морской флот на западных рубежах, они получили приказ наркома ВМФ адмирала Николая Кузнецова быть в полной боевой готовности незадолго до первых бомбежек и обстрелов. Это и позволило им встретить врага огнем. Были готовы к атакам и пограничники, а личный состав стрелковой дивизии генерал-майора Цирульникова сразу после начала артобстрела с румынской стороны занял свои оборонительные рубежи и успешно отразил все попытки противника высадить десант.

Монитор «Ударный», обеспечивавший артиллерийскую поддержку десанту 24 июня 1941 года, был вооружен двумя 130-миллиметровыми орудиями. Источник: https://radio-rhodesia.livejournal.com

Но порт Измаила к этому времени уже был выведен из строя. Это было заслугой румынской артиллерии, прежде всего тяжелой, стрелявшей с закрытых позиций в глубине прибрежной территории и недосягаемой для советской полевой артиллерии. Стрельба велась также из пушек бронекатеров и мониторов. Избавиться от огня, доставлявшего множество проблем и порту, и кораблям Дунайской флотилии, можно было только одним способом: захватив плацдарм на румынском берегу и уничтожив позиции артиллерийских корректировщиков, а если удастся, то и самих артиллеристов.

Поскольку соответствующие планы были разработаны моряками и военными еще до начала войны, контр-адмирал Абрамов уже к середине дня 23 июня начал формировать ударную группу. В нее вошли бойцы пограничного отряда, переданного в оперативное подчинение флотилии, приписанная к ней же пехотная рота и речные корабли. В половине одиннадцатого вечера того же дня командующий сообщил о своем решении Военному совету Черноморского флота, которому подчинялась флотилия, а уже через час оттуда поступило разрешение на проведение операции.

Монитор «Мартынов» был одним из кораблей проекта СБ-37, к которому относился и монитор «Железняков» (на снимке). Источник: http://feldgrau.info

Силы десанта были внушительными: свыше 200 пограничников и пехотинцев на четырех бронекатерах при поддержке двух речных мониторов «Ударный» и «Мартынов», вооруженных крупнокалиберной артиллерией — 130- и 102-миллиметровыми орудиями. Мониторы должны были обеспечить десанту огневую поддержку, а бронекатера — доставить десантников как можно ближе к берегу и прикрыть огнем своих бронебашен от вражеских пулеметов и минометов.

Десант идет в атаку

Высадка десанта на румынский берег началась в 2.50 утра 24 июня и стала полнейшей неожиданностью для противника. Румыны были настолько уверены в своей безопасности, что даже не стали оборудовать берег противодесантными средствами типа врытых под водой кольев или скрытых проволочных заграждений. За что и поплатились: в течение часа мыс Сатул-ноу уже был в руках советских бойцов, а семь десятков румынских солдат и пограничников попали в плен. При этом никаких потерь наши войска не понесли, если не считать нескольких раненых.

Чтобы скрыть от румын подготовку к высадке десанта, бронекатера, которые должны были доставить бойцов на вражеский берег, до начала операции замаскировали на временных стоянках. Источник: https://e-libra.ru

Как только об успехе первого в истории Великой Отечественной войны морского десанта стало известно наверху, там немедленно приказали развить успех и расширить плацдарм. Это удалось сделать через два дня, в ночь на 26 июня. Вторая высадка была труднее первой, поскольку противник был готов к отражению новой атаки и успел укрепить западный берег реки противодесантными укреплениями. Но точное время и место десанта остались неизвестными румынам, и это сыграло на руку советским войскам. Несмотря на то, что уже на подходе наши бронекатера были обнаружены и обстреляны, это не помешало им высадить десантников и вернуться за следующими. А первая волна десанта, прыгавшая с катеров буквально по горло в воду, сразу же пошла в атаку, и этот внезапный напор настолько ошеломил румынских солдат, что их сопротивление достаточно быстро прекратилось. И к десяти часам утра городок Килия Веке (Старая Килия) был полностью в руках наших бойцов.

Посадка десанта на бронекатера Дунайской военной флотилии. Источник: https://e-libra.ru

Результат десантной операции 26 июня стал серьезным успехом для советских моряков, пехотинцев и пограничников. По официальным данным, румынские потери составили свыше 200 солдат и офицеров убитыми и не меньше полутысячи пленными. Были захвачены восемь артиллерийских орудий и три десятка пулеметов, а также свыше тысячи винтовок — все оружие разгромленной румынской группировки, состоявшей из стрелкового батальона и пограничной заставы. Потери советской стороны, по тем же официальным данным, были минимальными: пять человек убитыми и семеро ранеными (хотя некоторые исследователи истории Дунайского десанта, опираясь на воспоминания его участников, уверены, что в действительности они были как минимум на порядок выше).

Самый южный и самый северный

После того как была захвачена Килия Веке, румынская артиллерия и речной флот уже не контролировали нижнее течение Дуная в районе Измаила, и наши моряки могли безопасно перебрасывать на захваченный плацдарм все новые и новые подразделения. В итоге к концу дня 27 июня советские войска контролировали уже обширный участок вражеского берега: свыше 70 километров в длину и до четырех километров в глубину!

Бронекатера Дунайской флотилии на своей базе в порту города Измаил. Источник: https://e-libra.ru

Причем это был плацдарм, идеально приспособленный для обороны. Окрестности Килия Веке представляли собой плавни, которые отделяли твердый берег Дуная напротив Измаила от остальной части суши. Сосредоточить здесь существенные силы для атаки было невозможно, что и доказали последующие бои. Первую массированную атаку на советский десант румынские войска предприняли 27 июня, но успеха они не достигли. Провальной была и следующая попытка, предпринятая 29 июня. А с 1 июля румыны, подтянув артиллерию и авиацию, начали масштабное контрнаступление. Но несмотря на то, что в ходе отражения 18 крупных атак советские части понесли заметные потери, плацдарм они не оставляли. Оборонялись вплоть до 18 июля, пока не был получен приказ об отходе. После этого корабли Дунайской военной флотилии без спешки и суеты вывезли с румынского берега всех наших бойцов, которые еще держали оборону, и вместе с ними ушли на юг, в Черное море, на помощь защитникам Одессы.

Дунайский десант называют удачной импровизацией контр-адмирала Николая Абрамова и генерал-майора Петра Цирульникова, но в действительности успех определялся заранее проведенной подготовкой. Серьезного стратегического влияния на положение на фронте Дунайский десант не имел, но тактический успех его был налицо: в течение целого месяца часть румынской армии не могла вступить в боевые действия на советской территории, что стало существенным подспорьем войскам Южного фронта.

Кроме того, Дунайский десант имел колоссальное психологическое значение для всего советского народа. Предпринятая операция выступала доказательством того, что Красная Армия действительно умеет воевать на чужой земле и малой кровью. Другое такое доказательство было дано в то же самое время на противоположном конце советско-германского фронта – на Кольском полуострове. Там таким же непроходимым для противника стал участок советско-финской границы на хребте Мустатунтури, где немецкие войска, начавшие наступление 29 июня 1941 года, вообще не сумели ступить на нашу землю.

Мониторы «Ударный» и «Мартынов» поддерживают огнем Дунайский десант 24 июня 1941 года. Рисунок художника Владимира Барышева, 1984 год. Источник: https://radio-rhodesia.livejournal.com