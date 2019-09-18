День советской гвардии: история первых гвардейских дивизий РККА 18 сентября 1941 года в Красной Армии появились гвардейцы, заслужившие почетное звание на поле боя С петровских времен и до сегодняшних дней нет для воинской части в России миссии почетнее, чем заслужить звание гвардейской. Почетнее и труднее. Очень редко какие-либо подразделения или соединения сегодня удостаиваются такого звания. Официальный праздник для всех гвардейских частей страны и тех, кому выпадала честь носить на груди особый знак с надписью «Гвардия», с 2001 года отмечается 2 сентября, как это предусмотрено президентским указом об установлении Дня российской гвардии. Но для многих и многих, особенно успевших отдать свой долг Родине еще в советские времена, гвардейским праздничным... На чтение: 4 минуты

18 сентября 1941 года в Красной Армии появились гвардейцы, заслужившие почетное звание на поле боя

С петровских времен и до сегодняшних дней нет для воинской части в России миссии почетнее, чем заслужить звание гвардейской. Почетнее и труднее. Очень редко какие-либо подразделения или соединения сегодня удостаиваются такого звания.

Официальный праздник для всех гвардейских частей страны и тех, кому выпадала честь носить на груди особый знак с надписью «Гвардия», с 2001 года отмечается 2 сентября, как это предусмотрено президентским указом об установлении Дня российской гвардии. Но для многих и многих, особенно успевших отдать свой долг Родине еще в советские времена, гвардейским праздничным днем по-прежнему остается дата 18 сентября — день, когда в 1941 году в Красной Армии появились первые стрелковые гвардейские дивизии.

От Петра до Октябрьской революции

Президентский указ от 22 декабря 2000 года появился не случайно, и дата, им установленная, имеет точную историческую привязку. 2 сентября (22 августа по ст. ст.) 1700 года в так называемом «Журнале Петра Великого» появляется запись, которая считается первым официальным упоминанием гвардейских частей в русской армии: о наименовании Преображенского и Семеновского полков Лейб-гвардейскими. Так из «потешных полков» появилась русская гвардия, которая вскоре заставила говорить о себе весь мир.

Групповая фотография военнослужащих Лейб-гвардии Егерского полка, после 1913 года

Источник: upload.wikimedia.org

При Петре Великом гвардейские полки, получившие титул «императорских», после того как добившийся Ништадтского мира царь сам стал императором российским, играли роль не только самых лучших и стойких в битве подразделений, но и были «сберегательными царскими полками», то есть несли охрану высших лиц государства. Эта роль сохранилась за ними и в дальнейшем и даже была расширена: именно гвардия не раз приводила на престол новых государей, например, императрицу Екатерину Великую . Ее внук, император Александр I , существенно расширил список гвардейских частей русской армии, а его брат Николай I продолжил это начинание.

Генерал-лейтенант Иван Руссианов, командир 1-й гвардейской стрелковой дивизии, конец 1941 года

Источник: partizan.forum2x2.ru

К Первой мировой войне русская императорская гвардия подошла, имея в своем составе два гвардейских корпуса, включавших 16 стрелковых полков (не считая артиллерийских и вспомогательных частей), гвардейский кавалерийский корпус и одиннадцать самостоятельных частей, в том числе Гвардейский экипаж Русского императорского флота и Гвардейский корпусной авиаотряд.

Командир 2-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор Адриан Акименко, послевоенная фотография

Источник: upload.wikimedia.org

Революционные вихри разметали русскую гвардию по всему земному шару, но большинство гвардейцев, около 90% которых составляли дворяне, сохранили верность присяге, данной императору, и отправились в эмиграцию. Но само слово «гвардия» в революционной России продолжало звучать, причем по обе стороны фронта Гражданской войны . В 1917 году большевики сформировали свой передовой отряд вооруженного пролетариата, получивший название Красной гвардии. Красногвардейцы приняли самое деятельное участие в Октябрьской революции и установлении советской власти на местах, но уже к концу 1918 года практически полностью влились в отряды Красной Армии или вернулись к прежним занятиям, ведь профессиональных военных среди них практически не было.

Командир 3-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-лейтенант Николай Гаген, фотография 1945 года

Источник: upload.wikimedia.org

На протяжении двух с лишним десятков лет слово «гвардия» в Советском Союзе воспринималось исключительно как относящееся к той, дореволюционной русской императорской гвардии и обладало отрицательной коннотацией. Но начало Великой Отечественной войны заставило страну вспомнить о своей героической военной истории прежних веков, и очень скоро понятие «гвардия» вернулось в лексикон, обозначая, как и прежде, лучших из лучших воинов.

. Командир 4-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Петр Москвитин, фотография 1945 года

Источник: upload.wikimedia.org

Именно поэтому днем рождения советской гвардии считается 18 сентября 1941 года, когда после первого в ходе войны успешного контрнаступления под Ельней и ликвидации так называемого Ельнинского выступа в сводках Совинформбюро появились первые освобожденные населенные пункты. Хотя первые советские гвардейские подразделения появились немного раньше. В частности, начиная с 4 августа 1941 года подразделения и соединения реактивных минометов «Катюша» получали звание гвардейских при формировании, а с 8 сентября получили общее наименование Гвардейских минометных частей РККА. «Гвардейскими» назывались и организованные в июле 1941 года четыре дивизии народного ополчения Ленинграда. Им это звание присвоили по аналогии с красногвардейцами времен революции, но после переформирования ни одна из них не сохранила это звание, ставшее уже официальным и почетным.

Четверо первых

Первыми гвардейскими соединениями в Красной Армии, которые получили это звание за мужество и воинскую доблесть, проявленные на поле боя, стали четыре дивизии Западного фронта, участвовавшие в Ельнинской наступательной операции: 100-я, 127-я, 153-я и 161-я. Каждая из них успела к тому времени пройти немалый боевой путь, и каждая с боями потом дошла до Победы.

Начальник службы связи 127-й стрелковой дивизии майор Сыромятников (крайний слева, с папиросой в руке) ставит боевую задачу связистам. Западнее города Дорогобуж, июль 1941 года

Источник: waralbum.ru

100-я стрелковая дивизия была сформирована 24 апреля 1924 года в Украинском военном округе и до начала Великой Отечественной войны успела принять участие в присоединении Западной Украины и Западной Белоруссии. Закончив Освободительный поход 1939 года, дивизия передислоцировалась в Ленинградский военный округ и участвовала в Советско-финской войне 1939-1940 годов , удостоившись за прорыв линии Маннергейма ордена Ленина. Летом 1940 года соединение участвовало в присоединении Бессарабии и Северной Буковины, а 25 июня 1941 года начало боевые действия на советско-германском фронте. Дивизия сражалась с фашистами в Белорусии и с боями отступала до Смоленска, после доукомплектования вернулась на фронт и воевала под Ельней, где и заслужила — первой среди первых! — звание гвардейской, став 1-й гвардейской стрелковой дивизией.

Бойцы 2-й гвардейской стрелковой дивизии держат оборону в боях на Северном Кавказе. За мужество и воинскую доблесть весь личный состав дивизии награжден медалью «За оборону Кавказа»

Источник: waralbum.ru

127-ю стрелковую дивизию сформировали незадолго до Великой Отечественной войны, 8 июля 1940 года, а в непосредственное соприкосновение с противником вступила в июле 1941 года под Смоленском. В Смоленском сражении соединение проявило себя самым лучшим образом. Потому после отведения на переформирование именно в состав этой дивизии вливали полки других стрелковых дивизий, чтобы сохранить отличную боевую часть. Во время Ельнинской операции дивизия входила в состав оперативной группы, которой командовал комдив Адриан Акименко. За проявленное мужество и воинскую доблесть удостоилась чести стать 2-й гвардейской стрелковой дивизией.

Артиллеристы 2-й гвардейской стрелковой (будущей Таманской) дивизии входит в освобожденный Краснодар, 12 февраля 1943 года

Источник: waralbum.ru

153-я стрелковая дивизия формировалась в августе 1940 года в Свердловске, откуда в первой половине июня 1941 года начала переброску под Витебск. Начало войны застало соединение в пути: три дивизионных эшелона уже прибыли в Витебск, а остальные еще только догоняли их. 5 июля дивизия вступила в боевые действия, прикрывая подступы к Витебску, а через шесть дней оказалась в окружении, из которого вышла только 5 августа 1941 года. Едва прорвавшуюся к своим часть тут же бросили в оборону, и только 6 сентября, после завершения Ельнинской операции, отвели в резерв и отправили доукомплектовываться в Калинин (ныне Тверь). Там-то соединение и получило известие, что приказом наркома обороны ей присвоено звание 3-й гвардейской стрелковой дивизии.

Танки и пехота 2-й гвардейской стрелковой дивизии идут на штурм немецких укреплений «Голубая линия» на Таманском полуострове. За освобождение Таманского полуострова 9 октября 1943 года дивизия получила почетное звание «Таманская»

Источник: waralbum.ru

4-й гвардейской стрелковой дивизией 18 сентября 1941 года стала 161-я стрелковая дивизия, сформированная в конце лета 1940 года в Могилеве. Как и три других соединения, упомянутые в одном «гвардейском» приказе, это соединение начало войну в конце июня 1941 года. Часть с боями отступала к Днепру, не давая немцам прорвать фронт на ее участке, воевала в окружении и в конце концов оказалась под Смоленском. Оттуда дивизию ненадолго отвели для пополнения, а 7 августа она вернулась на фронт и принимала участие в Ельнинской операции, провоевав до 8 сентября. Только после этого дивизия была отведена в тыл на отдых и пополнение.

Гвардия после Победы

Дальнейшая боевая судьба четырех первых гвардейских стрелковых соединений Красной Армии тоже не была легкой. 1-я гвардейская стрелковая дивизия 22 октября 1942 года была переформирована в 1-й гвардейский механизированный ордена Ленина корпус, который закончил войну в Австрии и носил полное наименование «1-й гвардейский механизированный Венский орденов Ленина и Кутузова корпус».

2-я гвардейская стрелковая дивизия после пополнения и отдыха оказалась на южном участке советско-германского фронта, воевала на Кавказе и в Крыму, а летом 1944 года после отдыха и пополнения оказалась в составе 1-го Прибалтийского фронта и закончила войну в середине апреля 1945 года на берегу Балтики под прусским городом Фришхаузен с наименованием «2-я гвардейская стрелковая Таманская Краснознаменная ордена Суворова дивизия имени М. И. Калинина».

Экипаж гвардии лейтенанта Ивана Лысенко (слева, ордена «Красной Звезды» и «Отечественной войны» I степени) и 75-летний колхозник из сельхозартели «Парижская коммуна» Ераст Крамарев на фоне танка Т-34, названного в его честь. Снимок сделан в апреле 1943 года во время передачи восьми танков из состава танковой колонны «Воронежский колхозник» танкистам 1-го гвардейского механизированного корпуса (бывшая 1-я гвардейская стрелковая дивизия)

Источник: tankfront.ru

3-я гвардейская стрелковая дивизия закончила войну тоже в Восточной Пруссии и именовалась уже «3-я гвардейская стрелковая Волновахская Краснознаменная ордена Суворова дивизия». После сражения под Ельней дивизия успела повоевать под Ленинградом и Сталинградом, освобождала Новочеркасск и Донбасс, очищала от фашистов Крым, откуда была переведена в состав 1-го Прибалтийского фронта.

А 4-я гвардейская стрелковая дивизия участвовала в Синявинских операциях, сражалась под Сталинградом, освобождала Донбасс и дошла через Болгарию и Румынию до Югославии. Оттуда соединение повернуло на север и прошло с боями Венгрию и Австрию, завершив войну в Вене и именуясь «4-я гвардейская стрелковая Апостоловско-Венская Краснознаменная дивизия».

Торжественная церемония прикрепления гвардейской ленты к знамени Рязанского училища ВДВ, февраль 2018 года

Источник: ryazpressa.ru

Подобный боевой путь был характерен для большинства гвардейских стрелковых соединений Красной Армии. К концу войны насчитывалось 124 только гвардейских стрелковых дивизий. А ведь, например, во всех видах и родах войск были еще 17 гвардейских армий, 83 гвардейских корпуса, 108 гвардейских дивизий и 1793 гвардейских полка, а также 34 корабля, заслуживших звание гвардейских... Большинство из этих подразделений и соединений после войны были расформированы или переформированы. Однако и сегодня свыше 100 воинских частей и соединений Российской армии продолжают носить почетные звания «Гвардейских». Последним из них стало Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которому 17 февраля 2018 года было присвоено почетное наименование «Гвардейское».

Обложка: pinterest.ru

Смотрите также:

Воинская элита: история русской гвардии

Рождение советской гвардии

История лейб-гвардии Павловского полка

История лейб-гвардии Измайловского полка

История лейб-гвардии Уланского полка