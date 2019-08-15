Война с янки в Советской России: как американцы хотели получить свой кусок российского пирога 15 августа 1918 года войска США начали интервенцию на Дальнем Востоке, растянувшуюся почти на два года Военное и политическое соперничество Советского Союза и США в годы «холодной войны» надолго затмило историю непосредственного вооруженного противостояния двух стран, относящуюся к периоду Гражданской войны в России. Между тем на протяжении почти двух лет – с лета 1918 года до весны 1920-го – американские войска находились на территории бывшей Российской империи и участвовали в интервенции, начатой странами Антанты. Высадка американских войск во Владивостоке, август 1918 года Источник: https://ria.ru Первыми на русской земле появились матросы американского крейсера «Олимпия», прибывшего в порт Мурманска 27 мая 1918... На чтение: 4 минуты

15 августа 1918 года войска США начали интервенцию на Дальнем Востоке, растянувшуюся почти на два года

Военное и политическое соперничество Советского Союза и США в годы «холодной войны» надолго затмило историю непосредственного вооруженного противостояния двух стран, относящуюся к периоду Гражданской войны в России. Между тем на протяжении почти двух лет – с лета 1918 года до весны 1920-го – американские войска находились на территории бывшей Российской империи и участвовали в интервенции, начатой странами Антанты.

Высадка американских войск во Владивостоке, август 1918 года

Источник: https://ria.ru

Первыми на русской земле появились матросы американского крейсера «Олимпия», прибывшего в порт Мурманска 27 мая 1918 года. А 15 августа во Владивостоке началась высадка американских войск. Формальный разрыв дипломатических отношений между США и Россией знаменовал собой полномасштабную иностранную интервенцию против молодой Советской России.

Спасти союзника?

Октябрьская революция в России, появление РСФСР и начало Гражданской войны дали бывшим союзникам Российской империи по Первой мировой войне, так же как и ее противникам, повод к территориальным и имущественным претензиям на российские земли и их богатства. Вскоре после заключенного большевиками Брестского мира и вслед за выходом Советской России из войны страны Антанты, так же как и страны Четверного союза, отказались рассматривать новое советское государство как правопреемника Российской империи. Довольно быстро в правительственных кругах западных стран возобладала точка зрения, согласно которой от России осталась только территория, которая потеряла единое управление и ввергнута в хаос.

Американские войска во время парада перед зданием Чехословацкого корпуса во Владивостоке, август 1918 года

Источник: https://ria.ru

При этом страны Антанты начали разрабатывать планы своего военного присутствия на территории России, стремясь сохранить Восточный фронт и противопоставить германским и австро-венгерским войскам свои, чтобы не допустить возможного перелома в ходе военных действий. Одновременно такое присутствие позволило бы отсрочить или совсем предотвратить установление советской власти на многих территориях бывшей Российской империи.

События подстегнули активные действия стран Четверного союза: уже в начале 1918 года Германия и ее союзники начали оккупировать российские земли на западе и юге страны. В ответ к активным действиям весной того же года приступили страны Антанты, прежде всего Франция и Великобритания. Самое большое давление на союзников оказывало французское правительство, поскольку германская оккупация распространялась на так называемую «французскую зону ответственности», в которую входили Украина, Бессарабия и Крым. Эти неординарные дипломатические усилия увенчались успехом: после того, как начался спровоцированный французскими спецслужбами мятеж Чехословацкого корпуса , остальные страны Антанты заявили о своем намерении оградить его бойцов от нападений противника. Именно под этим лозунгом и началась иностранная интервенция в Советскую Россию.

28-й президент США Вудро Вильсон, принявший решение об участии Америки в иностранной интервенции в Россию

Источник: https://www.peoples.ru

Главное — не уступить Японии

Участие американских войск в этой интервенции было продиктовано прежде всего стремлением, с одной стороны, получить возможность воспользоваться бесхозными (с иностранной точки зрения) природными богатствами страны, а с другой – оказать влияние на будущий политический расклад в послевоенном мире. Ярче всего этот подход проявился в ходе американской интервенции на Дальнем Востоке. В этом регионе американские интересы традиционно сталкивались с японскими. И именно участие японских войск в интервенции в Приморье дало США повод высадить свои войска на территории бывшего союзника по Первой мировой войне.

Приказ об отправке во Владивосток 27-го и 31-го пехотных полков, а также добровольцев из 13-го и 62-го полков американской армии генерал Уильям Грейвс, который был назначен командующим интервенционным корпусом, получил из военного министерства 3 августа 1918 года. В полученных генералом инструкциях говорилось о том, что его задача — содействовать эвакуации Чехословацкого корпуса, охранять американское вооружение, находящееся на Дальнем Востоке (это была американская военная помощь России, не успевшая отправиться на фронт), а также помочь русским «сформировать новое правительство».

Американский транспорт «Уоррен», доставивший часть подразделений американского экспедиционного корпуса, в порту Владивостока, август 1918 года

Источник: https://www.newsvl.ru

Два дня спустя Госдепартамент США заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Это был сугубо формальный шаг, открывавший дорогу американским войскам к российским берегам. Дипломатические отношения Америка успела установить только с Временным правительством , и после его отставки могла считать себя свободной от этих договоренностей. А с Советской Россией американцы дипломатических отношений и вовсе не устанавливали, поскольку не хотели связывать себя лишними обязательствами (кстати, США признали СССР одними из последних, только в 1933 году).

В тот же день президент Вудро Вильсон заявил о необходимости направить американский контингент на Дальний Восток и в Сибирь для того, чтобы обеспечить безопасность Чехословацкого корпуса и взять под охрану американское имущество, находящееся на этих территориях. А через десять дней первый американский солдат ступил на землю русского Дальнего Востока.

Один из лидеров Белого движения на Дальнем Востоке генерал-лейтенант Дмитрий Хорват (в центре) и представители командования войск Антанты во Владивостоке, 1918 год. Второй слева — генерал Уильям Грейвс, командующий американским экспедиционным корпусом

Источник: https://pinterest.com

Война всех со всеми

Говоря о стремлении обеспечить безопасность белочехов и американского имущества, президент США лукавил: гораздо больше Америку тревожила активность Японии, которая после Русско-японской войны 1904-1905 годов рассматривала Дальний Восток как свою будущую территорию. Такое развитие событий совершенно не отвечало американским интересам. И потому президент США немедленно воспользовался удобным поводом продемонстрировать свое присутствие в спорном регионе, которым для США стало обращение Великобритании и Франции с просьбой оказать вооруженную поддержку в ходе интервенции (армии этих стран были в значительной степени заняты на Западном фронте Первой мировой войны).

«Обеспечение безопасности Чехословацкого корпуса» на деле обернулось тем, что американский экспедиционный корпус на Дальнем Востоке прежде всего взял под свою охрану восточную часть Транссиба — важнейшей транспортной магистрали региона. При этом никакой серьезной помощи ни белочехам, ни армии адмирала Александра Колчака американские военные не оказывали. Более того, они достаточно откровенно демонстрировали свое недоверие Верховному правителю, которого считали диктатором, а он в свою очередь меньше всего доверял именно американцам, полагая их главными идеологами решения Антанты о разделе России.

Отряд американских солдат на улице Владивостока, лето 1919 года

Источник: https://ria.ru

В итоге ни с Чехословацким корпусом, ни с колчаковской армией американцы практически не взаимодействовали, а с японцами находились в состоянии напряженного нейтралитета. Но и с большевиками они тоже не собирались выстраивать никаких отношений, считая их временной властью, которая действует в интересах Четверного союза и должна исчезнуть после его поражения в войне.

Такой неопределенный статус американских войск вкупе с обычным для представителей армии США слишком вольным поведением на чужой земле и откровенным выкачиванием и вывозом стратегического сырья и природных богатств стали причиной многих конфликтов, возникавших у корпуса генерала Грейвса с представителями всех политических сил, действовавших на Дальнем Востоке и в Сибири. Большие претензии к военным США имели и политически нейтральные жители Приморья: их возмущало хамское и пренебрежительное отношение американцев к «русским туземцам».

Двойственность позиции американского экспедиционного корпуса ярче всего проявлялась по отношению к красным партизанам — главной вооруженной силе советской власти в регионе. Где-то, как свидетельствуют историки, американские войска поддерживали их продуктами и позволяли свободно передвигаться по контролируемой ими территории, за что получали резкие претензии со стороны представителей Белого движения и других оккупационных администраций. В других местах фиксировались жестокие расправы американских военных с партизанами и сочувствующими им местными жителями (правда, действия эти все же не шли ни в какое сравнение с делами рук японских интервентов и «белых» войск). А ближе к концу интервенции произошло несколько открытых боевых столкновений между американскими войсками и партизанами, которые стали считать противниками всех без исключения интервентов.

Военные корабли интервентов на рейде Владивостока

Источник: http://krasvremya.ru

Конец интервенции

Рост партизанского движения в Сибири и Приморье, разгром армии адмирала Колчака и поражения белых на других фронтах Гражданской войны очень быстро привели к тому, что американский экспедиционный корпус на Дальнем Востоке, так же, как и на Русском Севере, перестал чувствовать себя в безопасности. Численность американских войск на дальневосточном побережье России составляла всего чуть более 8000 человек, тогда как красные силы имели многократное преимущество и пользовались все большей поддержкой у населения — в том числе и из-за бесчинств, творимых интервентами вообще и американцами в частности.

К концу зимы 1920 года в Вашингтоне началась дискуссия о необходимости и возможности дальнейшего пребывания американского корпуса в России. К этому времени президент Вудро Вильсон, перенесший тяжелую болезнь и частично утративший дееспособность, потерял прежнее политическое влияние. Он вынужден был пойти навстречу требованиям той части американских политиков, которая настаивала на необходимости прекращения интервенции. Соответствующее решение было принято в самом начале весны 1920 года, а 23 апреля генерал Уильям Грейвс со своим штабом и последними членами американского экспедиционного корпуса покинули Владивосток.

Железнодорожные платформы с телами американских солдат, погибших в одном из боев с красными партизанами на Дальнем Востоке

Источник: https://ria.ru

В общей сложности за время интервенции в Россию американская армия понесла совсем небольшие потери: в общей сложности около 300 солдат и офицеров, из которых больше половины — 189 человек — погибли в Приморье. Подавляющее большинство из них стали жертвами русских морозов, а к ним, надо отметить, оказались не готовы ни люди, ни лошади, ни даже оружие. А самые большие боевые потери — 24 человека — войска США на Дальнем Востоке понесли 25 июля 1919 года во время боя с красными партизанами у села Романовка.

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