Семен Буденный — это не только усы: 8 фактов о легендарном маршале 25 апреля 1883 года родился один из самых знаменитых советских военачальников и обладатель уникального комплекта наград Семен Михайлович Буденный, наверное, такой же народный герой в России, как и комдив Чапаев, с той лишь разницей, что Буденному не пришлось стать героем многочисленных анекдотов. Легендарный конник, командующий одной из самых знаменитых армий во время Гражданской войны, один из пяти первых советских маршалов, обладатель множества наград — все это о нем, человеке, который, наверное, в другое время стал бы в лучшем случае отличным военным, но не поднялся бы выше унтер-офицерских чинов. Но Семен Буденный попал в самое пекло революционных событий и вышел из... На чтение: 3 минуты

25 апреля 1883 года родился один из самых знаменитых советских военачальников и обладатель уникального комплекта наград

Семен Михайлович Буденный, наверное, такой же народный герой в России, как и комдив Чапаев , с той лишь разницей, что Буденному не пришлось стать героем многочисленных анекдотов. Легендарный конник, командующий одной из самых знаменитых армий во время Гражданской войны , один из пяти первых советских маршалов, обладатель множества наград — все это о нем, человеке, который, наверное, в другое время стал бы в лучшем случае отличным военным, но не поднялся бы выше унтер-офицерских чинов. Но Семен Буденный попал в самое пекло революционных событий и вышел из них одним из наиболее знаменитых советских военачальников.

1. Родом с Дона

Семен Михайлович Буденный родился 25 апреля (по н. ст.) 1883 года на донском хуторе Козюрин. Сюда его отец, Михаил Буденный, перебрался после того, как женился на крестьянке Меланье Емченко. Предки Буденного по отцовской линии пришли на Дон с севера, из Воронежской губернии, и не от хорошей жизни: дед попросту не смог вовремя выплатить подати за полученную после отмены крепостного права землю и покинул родные края в поисках лучшей жизни. Семен Буденный стал вторым сыном в большой семье: всего у Михаила и Меланьи было восемь детей. Кстати, рассчитывать на казачью службу Буденному не приходилось: он был «инородцем», то есть пришлого рода, а не казацкого, и потому служить в казачьих частях не мог. Но обращению с лошадьми Семен научился рано, и так же рано полюбил этих животных и оценил, какую роль они могут сыграть в военном деле. Но в соревнованиях наездников, которые регулярно устраивались в донских станицах, молодой Буденный участвовал регулярно и порой даже побеждал «домовитых» казаков.

Родители Семена Буденного: отец Михаил Иванович и мать Меланья Никитична. Источник: https://www.geni.com

2. Полный георгиевский кавалер

Семен Буденный за время службы в Русской императорской армии успел стать кавалером самой высокой награды — так называемого полного георгиевского банта. Это значит, что он получил все четыре степени солдатского Георгиевского креста (знака отличия Военного ордена Святого Георгия) и все четыре Георгиевские медали «За храбрость». Для солдат и унтер-офицеров царской армии выше награды не существовало! Стоит отметить, что первый свой Георгиевский крест Буденный «потерял» за то, что не дал спуску ударившему его по лицу унтер-офицеру, но сумел вновь заслужить награду.

Надо сказать, что все свои Георгевские кресты и медали Семен Буденный получил вполне заслуженно, о чем свидетельствуют сохранившиеся наградные листы. Судя по всему, в хуторском пареньке, которого в 1903 году призвали на срочную службу в Приморский драгунский полк, дремал военный талант, сумевший раскрыться уже в годы Первой мировой войны. До нее Семен Буденный прославился прежде всего своим талантом к верховой езде: как лучший наездник полка, он попал в Офицерскую кавалерийскую школу в Санкт-Петербурге на курсы для нижних чинов, откуда вернулся в свой полк в 1908 году, оставшись на сверхсрочную службу.

Драгунский старший унтер-офицер Семен Буденный с полным Георгиевским бантом, 1916 год. Источник: https://commons.wikimedia.org

3. Есть такая порода — Буденновская

Страсть Семена Михайловича Буденного к хорошим лошадям проявилась именно тогда, в самом начале ХХ века: для талантливого наездника это такой же необходимый инструмент, как редкая скрипка для талантливого скрипача. Уже после Гражданской войны будущий маршал получил возможность вплотную заняться лошадьми и достиг в этом такого же успеха, как и в командовании войсками. Конечно, не стоит думать, что Буденный лично занимался селекцией — для этого у него не хватало образования, а, что бы ни говорили о нем, командарм прекрасно знал пределы своей компетенции. Но Семен Михайлович сумел организовать селекционную работу на кубанских конезаводах, и в итоге там вывели новую породу лошадей, получившую название Буденновская в честь человека, который стоял у истоков этой работы.

Маршал Семен Буденный осматривает лошадь буденновской породы, 1960-е. Источник: http://sputnikimages.com

4. Создатель Первой конной армии

В Красную Армию будущий маршал Семен Буденный пришел в самом начале, создав в феврале 1918 года конный отряд для борьбы с белогвардейцами на Дону. С этим отрядом он влился в 1-й кавалерийский крестьянский социалистический полк, став заместителем его командира. Понемногу бывший старший унтер-офицер дорос до командира Первого конного корпуса, который 19 ноября 1919 года был преобразован в Первую конную армию под командованием Семена Буденного. Надо отметить, что созданием этого легендарного соединения Буденный занимался далеко не в одиночку: колоссальную роль в формировании армии сыграли и командиры частей, вошедших в ее состав. А таких частей было немало: в составе Первой конной воевали десять конных дивизий, одна отдельная бригада особого назначения, автобронеотряд имени Свердлова, четыре бронепоезда и отдельная авиагруппа!

Реввоенсовет 1-й Конной армии (слева направо): Климент Ворошилов, Семен Буденный, Ефим Щаденко. Источник: https://commons.wikimedia.org

5. Легендарный орденоносец

Семена Буденного можно назвать обладателем уникального комплекта русских и советских наград. Никто в Советском Союзе не имел такого же набора знаков отличия, как бывший донской батрак: полный Георгиевский бант плюс звание трижды Героя Советского Союза, плюс восемь орденов Ленина, плюс шесть орденов Красного Знамени! Достаточно сказать, что восьмикратных кавалеров ордена Ленина, который до введения звания Героя Советского Союза был высшей наградой СССР, известно всего 14 человек, а шестикратных кавалеров ордена Боевого Красного знамени — 47.

Свой первый орден Красного Знамени командарм Буденный получил в 1919 году, три — в межвоенный период, один — в 1944 году и последний — в 1948 году. К военному времени относится и награждение двумя орденами Ленина (1943 и 1945 годы), тогда как до войны Буденному была вручена всего одна такая награда, а все остальные он получил уже в послевоенные годы.

Семен Буденный в маршальском мундире в годы Великой Отечественной войны, фотография середины 1944 года. Источник: https://commons.wikimedia.org

6. Почетный оруженосец

Еще более уникальным человеком делает Семена Буденного обладание двумя видами почетного революционного оружия — наградной шашки и наградного пистолета. Таких кавалеров в СССР было всего двое: командующий Первой конной армией и главнокомандующий вооруженными силами РСФСР Сергей Каменев. Первым, кому вручили шашку с изображением ордена Красного Знамени, стал как раз Каменев, а Буденный был третьим обладателем подобной награды. А вот пистолеты Маузера К96 они получили одновременно, 5 января 1921 года, и больше подобное оружие никому и никогда не вручалось. Кстати, наградное оружие Буденного сегодня можно увидеть в Центральном музее Вооруженных сил.

Почетное революционное оружие Семена Буденного: шашка с портретом Карла Маркса на эфесе и изображением ордена Боевого Красного знамени на оголовье ножен. Источник: http://www.bibliotekar.ru

7. Послевоенный герой

Трижды Героев Советского Союза за всю историю этой награды было всего трое. Двое — летчики-асы Иван Кожедуб и Александр Покрышкин — все три награды получили в годы Великой Отечественной войны . А вот Семену Буденному все три раза звание Героя Советского Союза присвоили уже после войны: в 1953, 1963 и 1968 годах. Это было время, когда легендарный командир Первой конной армии, так и не сумевший проявить своего военного таланта в годы войны, уже занимал должность инспектора кавалерии Советской Армии, а потом и вовсе находился в распоряжении министра обороны, то есть фактически исполнял парадные функции.

Командующий кавалерией Красной Армии маршал Семен Буденный принимает парад на Красной площади, 7 ноября 1947 года. Источник: http://www.ochevidets.ru

8. Заместитель двух министров

Прославившийся в годы Гражданской войны как организатор одной из самых боеспособных частей Красной Армии — Первой конной армии, Семен Буденный в межвоенный период успел окончить Академию имени Фрунзе, получил должность инспектора кавалерии РККА, а потом — заместителя наркома и первого заместителя наркома обороны. В 1941-42 годах маршал Буденный командовал группами войск и фронтами, но, как и многие другие высшие советские военачальники, выдвинувшиеся в первые ряды в годы Гражданской войны, успеха в маневренной высокотехнологичной войне нового типа не добился. В 1943 году маршала назначили командующим кавалерией Красной Армии, и он оставался на этой должности до 1953 года. Именно в это время, точнее, с 1947 года Буденный занимал одновременно и должность заместителя министра сельского хозяйства по коневодству, чему никто в Советском Союзе не удивлялся.

Семен Буденный в парадном мундире, начало 1970-х годов. Источник: https://redsearch.org

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