Маршал Востока: пять фактов из биографии Василия Блюхера 1 декабря 1890 года родился один из самых знаменитых советских военачальников предвоенной поры Один из пяти первых советских маршалов, Василий Блюхер остался человеком, чья военная судьба в основном была связана с Сибирью и Дальним Востоком. С легкой руки другого маршала Советского Союза — Александра Егорова — его называли «маршалом Востока», и в этом было много правды. Хотя в боевой биографии Василия Блюхера было и участие в освобождении Крыма в 1920 году, и командование войсками Одесской губернии, все главные свои победы он одержал на Урале и за Уралом, а последним локальным конфликтом, в котором Блюхер командовал войсками, стали бои у озера... На чтение: 3 минуты

1 декабря 1890 года родился один из самых знаменитых советских военачальников предвоенной поры

Один из пяти первых советских маршалов, Василий Блюхер остался человеком, чья военная судьба в основном была связана с Сибирью и Дальним Востоком. С легкой руки другого маршала Советского Союза — Александра Егорова — его называли «маршалом Востока», и в этом было много правды. Хотя в боевой биографии Василия Блюхера было и участие в освобождении Крыма в 1920 году, и командование войсками Одесской губернии, все главные свои победы он одержал на Урале и за Уралом, а последним локальным конфликтом, в котором Блюхер командовал войсками, стали бои у озера Хасан в 1938 году.

Легендарная фамилия

Несмотря на характерную прусскую фамилию, будущий маршал Советского Союза родился 1 декабря (19 ноября по ст. ст.) 1890 года в Ярославской губернии, в обычной крестьянской семье. Как гласила семейная легенда, прозвищем «Блюхер» прапрадеда Василия Константиновича — Феклиста — наградил местный помещик Кожин. Сам отставной военный, он по достоинству оценил награды, с которыми участник Отечественной войны 1812 года Феклист вернулся по окончании срока солдатской службы в родное село, и пошутил, что-де тот выглядит прямо как фельдмаршал Гебхард Блюхер, намекая на знаменитого командующего прусскими войсками в наполеоновских войнах. Прозвище прижилось, переходило от одного поколения к другому, и будущий советский военачальник в 1914 году на Первую мировую войну был мобилизован с немецкой фамилией во всех документах.

Рядовой 19-го Костромского полка 5-й пехотной дивизии 9-й армии Василий Блюхер, 1915 год

Источник: commons.wikimedia.org

Первая армия Блюхера

Шанс проявить себя в качестве талантливого полководца выпал Василию Блюхеру в 1918 году, когда он, комиссованный двумя годами ранее из Русской императорской армии после тяжелого ранения (кстати, сказывавшегося на его здоровье до конца жизни), из простого большевистского агитатора превратился в командира Сводного отряда Южноуральских партизан. Это было первое крупное воинское соединение, которым командовал Блюхер — и командовал отлично. За 54 дня его отряд, представлявший собой настоящую армию численностью в 10,5 тысячи человек, сумел пройти с ожесточенными боями почти 1500 километров по тылам белочехов . Этот бросок на соединение с частями Красной Армии стал не просто блестящей боевой операцией, но и серьезно помог РККА в организации и проведении наступления Восточного фронта осенью 1918 года. Что примечательно, ни до начала командования Сводным отрядом, ни после этого вплоть до самой смерти Василий Блюхер так и не получил никакого специального военного образования (хотя не раз просил командование направить его на учебу).

Василий Блюхер (стоит в центре) среди товарищей по командованию Сводным отрядом Южноуральских партизан, Троицк, 1918 год

Источник: commons.wikimedia.org

Орденоносец №1

Успешный рейд первой армии Василия Блюхера руководство советской России оценило по достоинству, и 28 сентября 1918 года он стал первым в истории кавалером ордена Красного Знамени — высшей награды РСФСР , учрежденной за двенадцать дней до награждения. Был в биографии Блюхера и еще один орден за номером один — Красной Звезды, которым он был награжден за успешное планирование боевой операции во время советско-китайского конфликта на КВЖД . Приказ о награждении был подписан 13 мая 1930 года — всего через месяц с небольшим после появления самой награды. Всего же за свою жизнь Василий Блюхер успел получить пять орденов Красного Знамени, два ордена Ленина и орден Красной Звезды, что делало его одним из самых высоко оцененных советских военачальников предвоенной поры.

Кавалер ордена Красного Знамени №1 начальник 51-й стрелковой дивизии Василий Блюхер, 1919 год

Источник: sgvavia.ru

Китаец Галин

После окончания Гражданской войны Василий Блюхер, успевший послужить в 1921-22 годах военным министром Дальневосточной республики, а потом и командиром-комиссаром 1-го стрелкового корпуса в Петроградском военном округе, неожиданно отправился в длительную спецкомандировку в Китай — работать военным советником у вождя партии Гоминьдан Сунь Ятсена. На первую встречу с ним Блюхер прибыл под псевдонимом «генерал Уральский», и именно под этим именем сумел разработать план так называемого Восточного похода, который завершился серьезной победой гоминьдановских сил. После этого Блюхер отправился на родину для поправки здоровья и вернулся в Китай в мае 1926 года уже под псевдонимом «Зой Галин» (этот факт позднее позволил иностранным исследователям биографии советского маршала выдвинуть версию о том, что в действительности он был попавшим в плен и оставшимся в советской России австрийским графом Фердинандом фон Галеном). Галину удалось внести такие коррективы в разработанный в его отсутствие план Северного похода, что в итоге китайские революционеры сумели установить свой контроль над всем Китаем.

«Генерал Уральский» — Василий Блюхер (крайний справа), военный советник армии Гоминдана на участке железной дороги Гуанчжоу-Коулун перед наступлением на Даньшуй, 19 февраля 1925 года

Источник: commons.wikimedia.org

Дальневосточный командир

Вернувшись из китайской командировки, Василий Блюхер всего год прослужил на должности помощника командующего Украинским военным округом и снова вернулся на Дальний Восток — теперь уже до конца своей военной карьеры, которая именно в этот период буквально пошла на взлет. Сразу же после прибытия на Дальний Восток и вступления в должность командующего Особой Дальневосточной армией Блюхер сумел так спланировать ее действия в ходе советско-китайского конфликта на КВЖД, что одержал победу над двадцатикратно превосходившим его по численности противником. Это было по достоинству оценено в Москве: в мае 1930 года Василия Блюхера наградили первым в истории орденом Красной Звезды, а через год — орденом Ленина. Еще через четыре года Блюхер стал одним из пяти первых советских маршалов; причем, как гласит легенда, в первоначальном списке военачальников, представленных к присвоению этого звания, фамилии Блюхера не было, а вписал ее туда лично Иосиф Сталин, благоволивший дальневосточному военачальнику. Однако это благоволение в конечном итоге не спасло маршала от гибели: после неудачных, по мнению советского военного руководства, действий по организации отражения японской агрессии в районе озера Хасан он был смещен с должности и вызван в Москву, а затем арестован. 9 ноября 1938 года скоропостижно скончался в тюрьме.

Василий Блюхер (крайний справа) в компании пяти первых маршалов Советского Союза: Михаила Тухачевского, Семена Буденного, Климента Ворошилова и Александра Егорова

Источник: ekogradmoscow.ru

Обложка: Командующий Особой Дальневосточной армией маршал Советского Союза Василий Блюхер (крайний справа) на учениях Тихоокеанского флота, Владивосток, 1937 год. Крайний слева — командующий флотом флагман 1-го ранга Григорий Киреев. Источник: sgvavia.ru

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