Краткий курс истории. Главное воздушно-десантное училище России 13 ноября 1918 года в Советской России были сформированы Рязанские пехотные курсы. Эта дата считается днем рождения Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала В. Ф. Маргелова (РВВДКУ). Неофициально это военное учебное заведение Министерства обороны РФ называют главным воздушно-десантным училищем России. Профи по азам Пехотные курсы в Рязани в 1918 году открыли с целью пополнить командный состав тогда еще молодой РККА. Время было неспокойное, в России шла Гражданская война, поэтому обучение проходило в ускоренном формате: давались самые азы военного дела. Первых красных командиров выпустили уже 15 марта, то есть спустя четыре месяца после начала первых занятий.... На чтение: 1 минута

13 ноября 1918 года в Советской России были сформированы Рязанские пехотные курсы. Эта дата считается днем рождения Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала В. Ф. Маргелова (РВВДКУ). Неофициально это военное учебное заведение Министерства обороны РФ называют главным воздушно-десантным училищем России.

Профи по азам

Пехотные курсы в Рязани в 1918 году открыли с целью пополнить командный состав тогда еще молодой РККА. Время было неспокойное, в России шла Гражданская война, поэтому обучение проходило в ускоренном формате: давались самые азы военного дела. Первых красных командиров выпустили уже 15 марта, то есть спустя четыре месяца после начала первых занятий. За время Гражданской войны было выпущено семь наборов в количестве 499 кадров.

Выпускники Рязанской им. Ворошилова пехотной школы комсостава РККА. 1926 г.

От пехоты до полета

Время шло, и пехотные курсы перерастали в более серьезное учебное заведение. В 1920 году уже 15-я Рязанская школа пехоты начала набор на трехгодичный курс подготовки. С 1937 года это пехотное училище им. Ворошилова. А с начала августа 1941-го – военно-парашютная школа для будущих бойцов ВДВ, правда перебазировалась она в Самару (неизбежность военного времени). После Великой Отечественной войны, в 1958 году, командующий Воздушно-десантными войсками СССР Василий Филиппович Маргелов (ветеран Великой Отечественой, Герой Советского Союза) предложил объединить Рязанское и Алма-Атинское десантные училища для подготовки офицеров ВДВ. Вскоре училище приобрело статус высшего учебного заведения, а чуть позднее начало принимать иностранных курсантов.

Памятник В.Ф. Маргелову на территории училища

Кузница патриотов

В наши дни РВВДКУ среди своих выпускников насчитывает 45 Героев Советского Союза, 69 Героев России, несколько сотен кавалеров различных боевых орденов, более полусотни рекордсменов России и мира по парашютному спорту. Основная цель РВВДКУ – воспитание нового поколения руководящего воинского персонала, которое бы служило Родине не по приказу, а по личному убеждению. Всякий кандидат проходит суровый отбор, на основании которого формируется только лишь заключение о пригодности к выбранной профессии, а дальше предстоят годы тяжелой учебы. Отличник получает право самостоятельно выбрать место, где он будет нести дальнейшую службу.