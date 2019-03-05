Как в Красной Армии появилась служба военных сообщений 5 марта 1918 года по приказу Реввоенсовета управление ВОСО Ставки Верховного главнокомандования перешло на службу в РККА С чего начинаются и чем заканчиваются любые войны и военные конфликты? На этот, казалось бы, простой вопрос существует далеко не единственный ответ. И один из них звучит так: с перемещения войск к театру военных действий и их возвращением к местам дислокации. В России вот уже больше полутора веков существует специальная служба, которая как раз и занимается перемещением войск – Служба военных сообщений. Возникшая еще в XIX веке, она отмечает свой день рождения 18 июня – в память о том, что в этот день... На чтение: 4 минуты

5 марта 1918 года по приказу Реввоенсовета управление ВОСО Ставки Верховного главнокомандования перешло на службу в РККА

С чего начинаются и чем заканчиваются любые войны и военные конфликты? На этот, казалось бы, простой вопрос существует далеко не единственный ответ. И один из них звучит так: с перемещения войск к театру военных действий и их возвращением к местам дислокации.

В России вот уже больше полутора веков существует специальная служба, которая как раз и занимается перемещением войск – Служба военных сообщений. Возникшая еще в XIX веке, она отмечает свой день рождения 18 июня – в память о том, что в этот день в 1868 году был создан Комитет по передвижению войск железными дорогами и водою. Но до 2017 года своим профессиональным праздником военнослужащие ВОСО, как привычно они сами сокращают название своей службы, отмечали праздник 5 марта. Ведь именно в этот день в 1918 году в структуре Высшего военного совета новообразованной Советской России появилось Управление военных сообщений.

Артиллерия русской армии на платформе воинского эшелона, 1916 г. Источник: https://topwar.ru

От Петра I до Николая II

Если подходить к вопросу совсем формально, то первый прообраз службы военных сообщений в России появляется, как и многие другие специализированные военные службы (например, провиантская ) в эпоху армейских реформ Петра I . Первое упоминание о генерал-вагенмейстерах встречается в «Штатах кавалерийских и пехотных полков» 1711 года. А в «Уставе воинском» от 1716 года прямо определены его обязанности: «все возы и лошадей, и что к багажу войска принадлежит, порядочно по рангу полков и офицеров учредил, и оным тако маршировать велел».

Постепенно служба генерал-вагенмейстера трансформировалась и со временем превратилась в Управление военных сообщений, роль которого стала особенно заметна в годы Русско-японской войны 1904-1905 годов , и тем более во время Первой мировой войны. Достаточно привести такой пример: когда весной 1916 года Ставка Верховного главнокомандующего приняла решение готовить удар силами Юго-Западного фронта (знаменитый Брусиловский прорыв ), туда пришлось срочно перебрасывать резервы. За время операции, то есть за 111 дней, подразделения ВОСО перевезли 39 пехотных и 4 кавалерийских дивизии, что составило 2244 эшелона – по 20 эшелонов в сутки.

Общая тенденция к развалу, которая стала совершенно очевидной к весне 1917 года, не миновала и службу военных сообщений. Уже в 1916 году паровозный парк стал меньше на 16%, а вагонный – на 14%, а к началу 1917 года каждый четвертый паровоз был неисправен. В таком тяжелом состоянии служба и досталась в наследство новой власти, установленной в октябре 1917 года.

Красноармейский эшелон, последний вагон которого превращен в импровизированный бронепоезд. Источник: http://vvs2058.ucoz.ru

Из Генштаба – в Высший военный совет

Когда 15 января 1918 года декретом Совнаркома была создана Рабоче-крестьянская Красная Армия, Управление ВОСО все еще находилось в подчинении Ставки Верховного главнокомандования. Но еще до того, как ставка была расформирована (это случилось 16 марта 1918 года), важнейшую в условиях гражданской войны службу передали в подчинение Высшего военного совета. Это произошло 5 марта 1918 года.

Примечательно, что практически весь личный состав управления и его подразделений был тогда же переназначен на прежние должности. Произошло это не в последнюю очередь благодаря усилиям тогдашнего начальника Управления военных сообщений на театре военных действий генерал-майора Николая Раттэля. Он же стал и первым руководителем Управления ВОСО при Высшем военном совете.

Первый руководитель службы военных сообщений РККА Николай Раттэль: во время службы в Генеральном штабе русской армии и в Красной Армии. Источники: http://encyclopedia.mil.ru и http://www.grwar.ru

Генерал-майор Николай Раттэль – фигура, достойная того, чтобы о ней рассказать чуть подробнее. Выпускник Нижегородского кадетского корпуса (того самого, который окончил и еще один знаменитый участник Первой мировой войны, штабс-капитан Петр Нестеров ), он затем окончил Павловское военное училище, а в 1902 году – Николевскую академию Генерального штаба. Во время русско-японской войны капитан Генерального штаба Раттэль был определен в службу военных сообщений, с которой и была связана вся его дальнейшая жизнь. Лишь на год (в 1915-1916 годах) он уходил на строевую должность – командовать 12-м пехотным Великолукским полком, и за это время проявил себя так достойно, что был награжден Георгиевским оружием. Но затем Николай Раттэль перешел на службу в подразделение генерал-квартирмейстера Юго-Западного фронта и в конце концов вернулся в ВОСО. В 1918 году генерал-майор Раттэль принимает решение поставить свои умения и свой талант на службу Красной Армии, и вскоре становится первым в ее истории начальником службы военных сообщений.

Наперекор разрухе

Тем временем 8 мая 1918 года создается Всероссийский Главный штаб, и в его структуре появляется свое Управление ВОСО. И лишь в сентябре того же года из этих двух подразделений, во многом дублировавших друг друга, создается Центральное управление ВОСО. Вскоре руководить им вместо Николая Раттэля, который ушел на должность начальника полевого штаба Реввоенсовета (чуть позже он станет начальником Всероссийского главного штаба РВС), был назначен Михаил Аржанов – человек, с чьим именем связано становление военных сообщений в РККА.

Дворянин, сын военного врача, выпускник кадетского корпуса Аржанов с отличием окончил Николаевское инженерное училище, но через пять лет оставил военную службу и устроился работать на Московско-Брянскую железную дорогу. Мирную жизнь Аржанова нарушила Русско-японская война: его мобилизовали и направили на службу в ВОСО. По окончании войны Михаил Михайлович вновь уволился. Опять был мобилизован в 1914-м и вновь вернулся в службу военных сообщений. После революции он ушел из армии в наркомат путей сообщения, но в середине 1918 года вступил в Красную Армию и вскоре получил назначение на пост начальника всех военных сообщений Советской России.

Михаил Аржанов, который сменил Николая Раттэля на посту начальника ВОСО и сумел восстановить эффективность службы в условиях Гражданской войны. Источник: https://www.pinterest.se

Именно Михаилу Аржанову, отличавшемуся необыкновенной дотошностью и аккуратностью, удалось совершить почти невозможное – в условиях разрухи наладить эффективно действующую службу военных сообщений. Простой пример: если за весь 1918 год советская ВОСО перевезла 5787 эшелонов, то в 1919-м – 10 299, а в 1920-м – уже 17 582 эшелона! Не меньшими были успехи ВОСО и в других сферах. Умелое руководство бывшего штабс-капитана, кавалера ордена Святого Владимира IV степени с мечами Михаила Аржанова было оценено по заслугам: в 1920 году он был награжден Орденом Красного Знамени и золотыми часами, не говоря уже о благодарностях Реввоенсовета.

ВОСО в фактах и цифрах

Гражданская война стала серьезным испытанием для Службы военных сообщений Красной Армии. Едва ли не более серьезным, чем Первая мировая. В цифрах это выглядит так: за 1918-1921 годы объем перевозок составил 33 454 оперативных поезда, или 40 401 эшелон, и 6679 снабженческих поездов, в которых были перевезены 24,5 млн человек и 2,5 млн лошадей. И это при том, что к октябрю 1917 года каждый третий паровоз в России (69%!) был практически не пригоден, а более полутора тысяч километров путей были разрушены, запасов топлива хватало лишь на десять дней, а грузооборот по водным путям сократился вдвое. И все-таки ВОСО РККА удалось обеспечить Красную Армию нормальным транспортом, даже при том, что некоторые дивизии перемещались с фронта на фронт от двух до пяти раз.

Солдаты и офицеры Красной армии возвращаются после Победы из Германии, 1945 год. Источник: http://www.protown.ru

Но самым главным и самым тяжелым испытанием для службы военных сообщений Красной армии стала Великая Отечественная война . Достаточно сказать, что для проведения одной стратегической операции требовалось доставить к месту ее проведения около 500 тыс. вагонов с войсками и воинскими грузами. А общий объем военных перевозок за четыре военных года достиг беспрецедентных размеров: по железной дороге были проведены 440 000 поездов (около 20 млн вагонов), по водным путям перевезли свыше 4 млн военнослужащих и более 21 млн тонн грузов, автомобилями – 146 млн тонн, а по воздуху – около 3 млн человек и свыше 300 тыс. тонн грузов. При этом колоссальная нагрузка легла на подразделения ВОСО в первые месяцы войны, когда из внутренних военных округов к фронту доставили 291 стрелковую дивизию, 94 стрелковые бригады и свыше 2 млн человек маршевых пополнений, а в обратном направлении – около 30 тыс. поездов (1,5 млн вагонов) с эвакуированными людьми и предприятиями.

Впрочем, и после Победы службе военных сообщений не довелось отдыхать. Сначала понадобилось перебрасывать войска и технику на восток, готовя операцию против Квантунской армии, затем возвращать части к местам их постоянной дислокации, а демобилизованных солдат – домой. Появление новых видов техники и создание инфраструктуры для ее создания, испытания и использования тоже потребовали серьезных усилий. Участвовали подразделения ВОСО и в событиях Карибского кризиса , и в обеспечении множества крупномасштабных учений Советской Армии и стран Варшавского договора. Отдельным испытанием для службы военных сообщений стало обеспечение деятельности ограниченного контингента советских войск в Афганистане и вывод наших подразделений оттуда, и практически сразу же пришлось организовывать перемещение войск из бывших социалистических стран, посчитавших в одночасье союзников «оккупантами», а затем и из бывших республик СССР.

Одной из последних известных операций российской ВОСО стала доставка из Лаоса в Россию танков Т-34-85, которые станут участниками парадов и военных реконструкций. Источник: https://www.pinterest.se

Особое место в постсоветской истории ВОСО занимают две чеченские кампании. Только за время первой из них службе военных сообщений пришлось переправить 209 воинских эшелонов, 3477 воинских транспортов и около 18 тысяч вагонов с воинскими грузами. А о том, каким именно образом ВОСО обеспечивала переброску российских военнослужащих в Крым и доставку туда передислоцированных к новым местам воинских частей, официальных данных пока нет, но можно себе представить, каких усилий это потребовало, коль скоро операция была проведена в кратчайшие сроки и с высочайшей степенью организации.

Обложка: Красноармейцы возле эшелона перед отправкой на фронт, 1918 год. Источник: https://tass.ru

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