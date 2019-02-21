Как у Красной Армии появилась красная звезда Новая символика Великая российская революция 1917 года внесла заметные коррективы во все знаки, чины, звания и атрибуты наших вооружённых сил. Их просто отменили. 16 января 1918 года ВЦИК объявил о создании Красной Армии, предполагалось, что это будет армия нового типа. Вместе с различными вопросами ее организации возник и вопрос о знаках отличия новой формы. Гражданская война проходила в одной стране, противоборствующие силы говорили на одном языке, обладали единым оружием, а базовая военная форма мало чем отличалась у противников. Как определить, кто свой, кто чужой? Источник: https://www.liveinternet.ru Пятиконечный символ Красной Армии Первоначально отличием революционных частей были красные повязки. Их размещали на... На чтение: 2 минуты

Новая символика

Великая российская революция 1917 года внесла заметные коррективы во все знаки, чины, звания и атрибуты наших вооружённых сил. Их просто отменили. 16 января 1918 года ВЦИК объявил о создании Красной Армии, предполагалось, что это будет армия нового типа. Вместе с различными вопросами ее организации возник и вопрос о знаках отличия новой формы. Гражданская война проходила в одной стране, противоборствующие силы говорили на одном языке, обладали единым оружием, а базовая военная форма мало чем отличалась у противников. Как определить, кто свой, кто чужой?

Источник: https://www.liveinternet.ru

Пятиконечный символ Красной Армии

Первоначально отличием революционных частей были красные повязки. Их размещали на рукаве или на головном уборе. Но это было очень ненадёжно, и им на смену пришли пятиконечные звёзды. Впервые о них было упомянуто в газете «Известия» от 19 апреля 1918 года. Газета информировала, что создан проект нагрудного знака для бойцов новой армии, который будет представлен в виде красной звезды, а на золотистом фоне в центре будет изображение плуга и молота. Подобный вариант стал и символом единства мирового пролетариата, и пяти континентов. А красный цвет в России – цвет пролетарской революции.

Надо быть справедливым и сказать, что пятиконечная звезда у военнослужащих – это не большевистское изобретение. Ещё в 1827 году на эполетах русских генералов и офицеров впервые появились кованые звёздочки различной величины и количества, а уже в 1854 году их заменили шитые звёзды на новых погонах. Звезда воспринималась как непосредственный атрибут бога Марса и называлась марсовой звездой. Заглядывали в будущее или нет разработчики знаков отличия, но факт налицо: военная символика сохранила свою преемственность.

Юбилейный знак 5-й батареи 3-й артиллерийской бригады. Источник: https://encyclopedia.mil.ru

К сожалению, не осталось точных свидетельств о том, кто является автором этого символа. Некоторые специалисты считают, что звезду предложил один из комиссаров Московского военного округа Н. Полянский, другие склоняются к тому, что автором стал К. Еремеев – член коллегии по организации и управлению Красной Армии.

Первоначально было решено, что звезда носится на груди, но 15 ноября 1918 г. вышел приказ РВС №773, в соответствии с которым звезда разместилась на головных уборах не только у солдат, но и у моряков.

Первые красноармейцы. Источник: https://www.liveinternet.ru

Главный символ СССР

Армейская красная звезда очень скоро стала олицетворять и саму Советскую Россию. В 1923 году она появилась в виде элемента на гербе СССР, а в 1924 году – на флаге Страны Советов. В 1930 году красные рубиновые звёзды появились на первых пяти башнях Московского Кремля. Красную звёздочку с изображением юного Володи Ульянова стали носить члены октябрятской организации, в 1942 году звёздочка украсила и пионерский значок.

Победа советского народа в Великой Отечественной войне тоже неотделима от главного символа Красной Армии. Красная звезда являлась опознавательным знаком Вооруженных Сил СССР и в послевоенное время. Этот знак знают по всему миру, и он как никакой другой олицетворяет героизм и мужество народа, отстоявшего мир на земле.

Нагрудные знаки Красной Армии. 1919–1922 гг. Источник: https://encyclopedia.mil.ru

В новейшей истории России еще совсем недавно часто высказывались пожелания удалить из символики красные звёзды. Были разговоры и о том, не заменить ли нам кремлёвские звёзды на двуглавого орла. Однако здравый смысл победил и в этот раз. В 2002 году в целях восстановления связи времен было предложено ввести пятиконечную звезду в символику Российской Армии. Президент В.В. Путин утвердил это положение.

Российское военно-историческое общество совместно с «Российской газетой» с 2014 года реализует программу «Звёзды Победы». Это программа поиска героев войны, по тем или иным причинам не получивших свои награды в годы войны. В настоящее время эта работа продолжается. Уже десятки семей детей и внуков фронтовиков получили удостоверения к найденным орденам и медалям.

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