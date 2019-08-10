Спецназ Великой Отечественной. Штурмовые группы Красной Армии Что такое ШИСБр и кто вскрывал немецкую оборону как консервную банку В массовом сознании силен киношный образ поднимающихся в атаку рот и батальонов Красной Армии: волнами, с криком «ура», в полный рост они накатываются на немецкие окопы. Есть еще один распространенный стереотип – о якобы смертниках из мифических штрафбатов, которых кидали с одной винтовкой на пятерых в самоубийственные лобовые атаки. Но так ли было на самом деле? Сегодня мы расскажем вам о тактике и истории зарождения штурмовых групп. О том, как Красная Армия училась воевать не числом, а умением. И, наконец, о советских штурмовых группах и бригадах, от появления которых... На чтение: 3 минуты

Что такое ШИСБр и кто вскрывал немецкую оборону как консервную банку

В массовом сознании силен киношный образ поднимающихся в атаку рот и батальонов Красной Армии: волнами, с криком «ура», в полный рост они накатываются на немецкие окопы. Есть еще один распространенный стереотип – о якобы смертниках из мифических штрафбатов, которых кидали с одной винтовкой на пятерых в самоубийственные лобовые атаки.

Но так ли было на самом деле? Сегодня мы расскажем вам о тактике и истории зарождения штурмовых групп. О том, как Красная Армия училась воевать не числом, а умением. И, наконец, о советских штурмовых группах и бригадах, от появления которых на линии прорыва нацисты буквально дрожали и в панике покидали позиции.

Как появились штурмовики

Для любителей военной истории не секрет, что ещё с древних времен, когда случались крупные сражения, полководцы стремились разделять свои силы на рода войск. Но зачастую под какие-либо специальные задачи приходилось формировать отдельные отряды или воинские части. Штурм укреплений любого типа – издревле самая тяжелая и опасная задача. И под неё всегда выделялись самые опытные воины и командиры.

Русский штурмовик-гренадер Первой мировой

Источник: pinterest.ru

После изобретения огнестрельного оружия и внедрения массовых армий, воюющих по линейному принципу, тактика гренадерских и саперных штурмовых подразделений стала стремительно развиваться.

Настоящим «звездным часом» штурмовых групп стала Первая мировая . Уже с 1915-1916 года, когда стало ясно, что обычные пехотные атаки в полный рост, привычные всем нам по фильмам, результата не дают, военачальники стали искать иной выход из положения.

В условиях несовершенства бронетехники таким «тараном» для прорыва эшелонированных вражеских позиций становятся штурмовики. Все стороны конфликта стали отрабатывать тактику и теорию применения таких групп.

Немецкие штурмовики в бронежилетах

Источник: pinterest.ru

Состоящие из опытных бойцов и командиров, лучше вооруженные и оснащенные (а иногда даже бронированные) штурмовики вгрызались во вражеские позиции, пробивая путь на оперативный простор линейным частям. Это хорошо показывают жесткие немецкие наступательные операции 1918 года и русские ударные части 1917 года.

Новая война

Вторая мировая и Великая Отечественная войны стали, как известно, «войнами моторов». На Востоке германский блицкриг завяз. В тяжелых схватках быстро выяснилось, что, если армии теряют маневр и сходятся в жестокой городской сече лицом к лицу, «моторы» помогают не сильно.

Советские штурмовики в бою

Источник: topwar.ru

В реальности ещё зимой 1941-1942 годов будущий маршал Г.К. Жуков в ходе контрнаступления под Москвой требовал «прекратить практику преступных атак вражеских позиций в лоб». Уже тогда стали наклевываться некоторые теоретические наработки и наставления для действий советской пехоты в наступлении.

Следующей вехой, предопределившей рождение советских штурмовиков, стали тяжелые уличные бои в Сталинграде. Уже тогда на разрушенных улицах города на Волге, в боях за этажи, подвалы, дома и заводы стала проявляться специфика штурмового боя. Пока он шел в обороне, однако это не отменяло особого типа комплектования советских подразделений.

И после боя

Источник: pikabu.ru

Больше гранат, автоматического стрелкового оружия, эффективного на близкой дистанции, взрывчатка, огнеметы и тяжелое оружие – обо всё это обломала зубы немецкая линейная пехота, которая несвоевременно и не в полном объеме смогла перестроиться под новые реалии боя. Об этом можно прочитать в книге немецкого генерала М. фон Фреттер-Пико «Немецкая пехота. Стратегические ошибки вермахта».

ШИСБр

Что же скрывается за этой загадочной аббревиатурой? После 1943 года, когда в войне произошел коренной стратегический перелом, Красная Армия начала вести все больше наступательных операций. Противник, напротив, все больше уходя в оборону, закапывался в землю. Но излюбленной тактикой обороны вермахта стала опора на крупные города и населенные пункты, позже превращенные в фестунги (крепости). Считалось, что если уж так тяжело было штурмовать Сталинград, то и Красная Армия будет испытывать проблемы со взломом хорошо подготовленной обороны.

Огнеметчики атакуют

Источник: pikabu.ru

Но в реальности для противника все складывалось намного хуже. Уже к 30 мая 1943 года в РККА на базе имевшихся инженерно-саперных частей были сформированы Штурмовые инженерно-саперные бригады резерва (ШИСБр). Они подчинялись напрямую Ставке ВГК и вводились на необходимые направления.

Следует сказать и несколько слов о том, что это были за части. Бойцы получали лучшую экипировку и вооружение – ножи, снайперские винтовки, пистолеты пулеметы ручные и станковые, противотанковые средства (от ПТР до орудий), взрывчатка, мины и инженерные средства. Отличительной чертой стало использование бронежилета (бронекираса или стальной нагрудник (СН).

Минёр

Источник: pikabu.ru

Соблюдался отбор бойцов и по физиологическим данным – возраст до 40 лет, отличные физические данные, крепкое здоровье. Обязателен был и боевой опыт. Одетые в маскировочные халаты бойцы-штурмовики выглядели очень грозно, ничем не хуже современного спецназа. Да и задачи их можно считать схожими. На тренировках применялись только боевые патроны и взрывчатка. 15 таких бригад уже готовились нанести сокрушительный удар по «неприступным крепостям рейха».

Боевое применение

Не станем отрицать, поначалу штурмовики только искали, нащупывали тактику применения наработанных навыков, а командиры искали оперативные возможности использования таких бригад. Бывали и негативные случаи, сопряженные с потерями, если штурмовики использовались в несвойственных условиях вместо обычных частей.

Обратите внимание на стальной нагрудник

Источник: pinterest.ru

Однако достаточно быстро командование РККА нащупало область применения ШИСБр, а бригады начали колоть немецкие фестунги как орехи, а уж полевые укрепления и вовсе перестали быть непреодолимыми.

Группы делились на три-четыре части: разграждения (уничтожала препятствия), блокировки, прикрытия (с тяжелым оружием) и захвата. К примеру, бой в городе выглядел так. Пока танк или орудие под прикрытием штурмовиков приближались к необходимому укрепленному объекту, автоматчики и пулеметчики огнем блокировали окна. По нижним этажам отрабатывал огнемет, а в это время саперы приближались под прикрытием к стенам. Затем стены просто сносились взрывчаткой, и в здание врывались штурмовики, в ближнем бою штыками, ножами, гранатами и огнем добивали «крепость». И так – дом за домом, укрепление за укреплением. Штурмовики действовали и как саперы, и как разведка, и как истребители танков – одним словом, мастера на все руки, спецназ Великой Отечественной.

Кёнигсберг, Познань, Берлин и десятки других фестунгов пали под ударами наших штурмовиков. Отличились они и в ходе войны с Японией на Дальнем Востоке. Там пришлось и тактику сменить, но опытным бойцам было не привыкать.

Герои-штурмовики

Источник: pinterest.ru

После войны ШИСБр за ненадобностью были расформированы, однако их наследие и вклад войну живет. Причем о бригадах пишут не только в нашей литературе, очень уважительные и осторожные отзывы увековечены в немецких мемуарах солдат и офицеров вермахта. Историк И.Мощанский в своей книге «Инженерно-штурмовые части РВГК» подробно описывает судьбу одной из самых, пожалуй, боеспособных воинских частей РККА времен войны. Будем помнить и мы о тех, кто как консервные банки вскрывал немецкую оборону, ведь благодаря их усилиями и опыту сохранено немало жизней наших солдат.

Обложка: pinterest.co.kr