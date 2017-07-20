Как герой Сталинграда и Курска остался без «героя» 75 лет назад, 19 июля 1942 года, за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество капитан Евгений Петрович Мельников, командир эскадрильи 43-го истребительного авиационного полка 21-й армии, был удостоен ордена Ленина. А должен был бы получить звезду Героя Советского Союза… С первого до последнего дня Великой Отечественной войны Мельников находился в действующей армии. Летал на самолётах И-16, Як-1 и «Аэрокобра». Первые полтора года войны он служил в 43-м истребительном авиационном полку, в сентябре 1941 года стал командиром эскадрильи. Уже за июнь – декабрь лётчики под его командованием совершили почти 300 боевых вылетов, сбили 13 вражеских самолётов.... На чтение: 1 минута

75 лет назад, 19 июля 1942 года, за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество капитан Евгений Петрович Мельников, командир эскадрильи 43-го истребительного авиационного полка 21-й армии, был удостоен ордена Ленина. А должен был бы получить звезду Героя Советского Союза…

С первого до последнего дня Великой Отечественной войны Мельников находился в действующей армии. Летал на самолётах И-16, Як-1 и «Аэрокобра». Первые полтора года войны он служил в 43-м истребительном авиационном полку, в сентябре 1941 года стал командиром эскадрильи. Уже за июнь – декабрь лётчики под его командованием совершили почти 300 боевых вылетов, сбили 13 вражеских самолётов.

Первая его яркая победа в воздушном бою случилась под Черниговом – тогда в групповом сражении он сбил 4 самолёта He-111. Уже в ноябре 1941 года Мельников был представлен командованием к высшему советскому ордену – ордену Ленина, что говорит о недюжинной оценке заслуг, ведь общеизвестно, что в первый военный год на награды очень скупились. Всего же за первые полгода войны Мельников совершил 115 боевых вылетов на сопровождение бомбардировщиков, штурмовку и воздушную разведку наземных сил противника, а уже к весне 1942 года весь лётный состав эскадрильи Мельникова был удостоен государственных наград СССР.

5 июня 1942 года командование 43-го истребительного авиационного полка представило Мельникова к званию Героя Советского Союза. В представлении отмечалось, что он совершил 199 боевых вылетов, провёл 55 успешных штурмовок, принял участие в 32 воздушных боях, сбив 8 самолётов врага. С представлением согласилось армейское командование ВВС, но вышестоящие инстанции по неизвестным причинам решили наградить Мельникова вторым орденом Ленина.

В декабре 1942 года Мельников стал командиром 237-го истребительного авиационного полка (впоследствии преобразованного в 54-й гвардейский). Участвовал в Сталинградской битве, во время которой совершил 112 боевых вылетов, сбив 4 вражеских самолёта лично и ещё 8 – в составе группы. Полк под его командованием за мужество и отвагу, проявленные в боях на Курской дуге, был удостоен ордена Красного Знамени. В дальнейшем Мельников и его подчинённые успешно сражались при освобождении Белорусской ССР и Польши.

Вот как вспоминал о Мельникове Герой Советского Союза Я. Д. Михайлик: «В полку Евгения Петровича ребята называли батей. Он не только заботливо учил нас боевому искусству, но и на практике показывал пример соколиной отваги. Словно зоркий орёл, смотрит он на нас, молодёжь, и вмешивается только в исключительных случаях: зазеваешься – подскажет, не управляешься с врагом – поможет, защитит в самый критический момент. Внешне суровый, Мельников обладал чутким, добрым сердцем. Перед вылетом предостережёт, после вылета похвалит, если заслужил...»

В общей сложности за время войны он совершил 405 боевых вылетов, принял участие в 95 воздушных боях, сбив 16 вражеских самолётов лично и ещё 5 – в составе группы. Его грудь украшали два ордена Ленина, два ордена Красного Знамени и два ордена Александра Невского , несколько медалей… Только вот Героем Советского Союза отважный, бесстрашный, героический лётчик так и не стал…