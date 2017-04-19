Спорт – дело государственное. К годовщине общества «Спартак» В этот же день в 1943 году: образована военная контрразведка СМЕРШ 19 апреля 1935 года президиум Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР утвердил устав, определявший деятельность «Спартака» как «добровольной спортивной организации промысловой кооперации СССР». После того, как 16 апреля 2017 года футболисты московского «Спартака» за семь туров до конца нынешнего чемпионата одолели заклятых соперников из питерского «Зенита», долгожданные (16 лет!) золотые мечты красно-белых обретают осязаемые черты. Даже проигравшие поверили в то, что «гонка закончилась». Для легальных торжеств время ещё не пришло – до финиша ещё играть и играть. Однако никаких торжеств, даже всего лишь предполагаемых, в наши дни точно... На чтение: 2 минуты

В этот же день в 1943 году: образована военная контрразведка СМЕРШ

19 апреля 1935 года президиум Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР утвердил устав, определявший деятельность «Спартака» как «добровольной спортивной организации промысловой кооперации СССР».

После того, как 16 апреля 2017 года футболисты московского «Спартака» за семь туров до конца нынешнего чемпионата одолели заклятых соперников из питерского «Зенита», долгожданные (16 лет!) золотые мечты красно-белых обретают осязаемые черты. Даже проигравшие поверили в то, что «гонка закончилась». Для легальных торжеств время ещё не пришло – до финиша ещё играть и играть.

Однако никаких торжеств, даже всего лишь предполагаемых, в наши дни точно бы не было, не определись советская власть в середине тридцатых годов с моделью финансирования спорта высших достижений, тем самым признав этот спорт в законных правах.

Не все «Спартаки» одинаково успешны

Победа над «Зенитом» пришлась аккурат сразу… к двум дням рождения московского «Спартака». Одно 95-летие отмечали накануне: 18 апреля 1922 провела свой первый матч футбольная команда МКС. Ей потом братья Старостины и придумают знаменитое ныне имя «Спартак», вдохновившись популярной в те годы книгой Джованьоли про мятежного римского гладиатора. Это вошло в народные легенды.

Менее известно, что этот «Спартак» был не первым в советском спорте. Слово-то хорошее –идеологически выдержанное и революционно прославленное германскими товарищами в 1919 году , грех не воспользоваться. И первым нашим «Спартаком» чуть было не стал… ЦСКА. В сентябре 1931 года Сергей Каменев, заместитель наркомвоенмора Климента Ворошилова, именно это славное название дал армейскому обществу. Вот только устав армейского «Спартака», утверждённый было военным ведомством и предусматривавший участие в новом добровольном физкультурном обществе красных командиров, членов их семей и рядовых красноармейцев, так и остался на бумаге.

Настоящий же «Спартак» появился на свет 19 апреля 1935 года. Совершив тем самым революцию в советском спорте.

Революция «Спартака»

Дело в том, что в первые советские годы спорт располагался где-то поближе к порнографии, именуясь «буржуазным извращением». Спорту противостояла физкультура, призванная выковать двужильного труженика и стойкого воина. Довольно долго пиршество здорового духа в здоровом теле предназначалось исключительно для внутреннего употребления. Руководитель созданного по аналогии с Коминтерном Красного спортинтерна Николай Подвойский, поддержанный известным чекистом Генрихом Ягодой, категорически отрицал возможность всяких соревнований с «буржуазными атлетами».

Разрешил спор Сталин , вполне логично заявивший: «Почему не состязаться? С буржуазией мы состязаемся политически, и не без успеха, состязаемся экономически, состязаемся всюду, где можно. Почему не состязаться спортивно? Это же ясно – только дурак этого не понимает» .

Так в СССР легализовали «спорт высоких достижений» (это определение придумали, чтобы не называть его как есть – «профессиональным»).

А первой его ласточкой с точки зрения организационного структурирования как раз и стал «Спартак». Ведь энергичный футболист и тренер Николай Старостин не просто название команде придумал, он придумал идею «всесоюзного спортивного общества» – своеобразной корпорации, объединяющей разные виды спорта. Эту идею он предложил генеральному секретарю ЦК комсомола Александру Косареву, а тот уже сумел отстоять проект в верхах.

Оставалось определить, за счёт чего будут летать мячи, метаться копья и диски и приобретаться прочий спортинвентарь, вполне себе недешёвый в довоенном СССР. Наркомату обороны и НКВД было проще – там спортивная подготовка становилась составной частью службы. А как же с миллионами гражданских лиц – за чей счёт спортивный банкет?

Ответ: за счёт «социальной нагрузки» ведомств и отраслей. Спартаковцев финансово приписали к совсем не бедному в ту пору ведомству потребкооперации – аналогу какой-нибудь нынешней ассоциации малого и среднего бизнеса. Отсюда и древние прозвания спартаковских игроков – «торгаши», «мясо» и т.д.

Развитие спорта путём создания крупных обществ (к концу 1935-го спартаковцев по всем видам было уже 80 тысяч) наверху понравилось. Уже через год, 14 мая 1936-го, по спартаковскому образцу были созданы еще 64 добровольных профсоюзных спортобщества. Многомиллионные советские профсоюзы отныне объявлялись не только школой коммунизма, но и школой спортивного мастерства. Каждая отрасль промышленности или ведомство отныне могли представлять свои интересы в спорте – отсюда и названия «Металлург», «Шахтёр», «Водник», «Коммунальщик». Команда московского автозавода имени Сталина, а вслед за ней и все коллективы других гигантов советской автопромышленности, получили название «Торпедо». А спортсмены, работавшие в наркомате путей сообщения у Лазаря Кагановича, объединились в общество «Локомотив».

С того времени в советском спорте возникла разветвлённая клубная система, а с ней и нормальная для всего спортивного мира конкуренция, особенно в игровых видах спорта. Правда, соревнования на местном уровне часто превращались в бюрократические игры и стремление какого-нибудь честолюбивого «Обувщика» во что бы то ни стало обогнать соперников из «Камвольщика» в командном зачёте.

После этого решительного рывка по спартаковскому почину вдруг забеспокоились «большие вожди». Уже 21 июня 1936 года был ликвидирован Всесоюзный совет физической культуры: выяснилось, что спортивное ведомство во главе с Василием Манцевым «всё свое внимание уделяло отдельным чемпионам». Отныне, как писала газета «Правда», следовало вовлекать в физкультуру и спорт новые миллионы трудящихся и главным образом – колхозную молодежь. Заниматься этим надлежало уже новой структуре – Всесоюзному комитету по физкультуре и спорту во главе с соратником Косарева Иваном Харченко.

Ордена физкультурного фронта

К тому времени о чемпионах знала вся страна. О них не только писали в газетах, но и говорили по радио, а знаменитый комментатор Вадим Синявский в том же 1936 году уже вёл репортажи о первом чемпионате СССР по футболу, к организации которого приложил руку тот же Косарев при содействии Анастаса Микояна. «Спартак» уже во втором по счёту первенстве СССР, разыгранном осенью 1936-го, стал чемпионом.

Для Сталина физкультура и спорт были важнейшим средством воспитания у миллионов граждан коллективизма. Футбол, волейбол и другие командные виды спорта находились в более почётном положении, а лучшие атлеты страны часто оказывались родными братьями, членами хоть маленького, но коллектива (спартаковские братья Знаменские, братья Старостины). Сталин стремился как можно скорее изжить из повседневной жизни большинства населения – недавних или нынешних крестьян – очень пугавшую его психологию мелкого собственника, индивидуалиста. При этом совместный труд и тем более скученная жизнь в перенаселённых коммуналках или бараках не давали того положительного коллективного ощущения, как участие в спортивном параде на глазах у Сталина и его соратников.

Вот и на параде 6 июля 1936 года футболисты «Спартака» во главе с Николаем Старостиным сыграли на Красной площади показательный матч, который длился чуть больше сорока минут. К удивлению собравшихся, Красную площадь застелили войлочным ковром, и игрокам на этом искусственном газоне удалось показать свое мастерство. Сталину идея очень понравилась. Через год, на параде 12 июля 1937 года, спартаковцы вновь удивили своей изобретательностью. Вскоре награды нашли героев: через десять дней после парада общество «Спартак» и лично Николай Петрович Старостин были удостоены орденов Ленина. «Работникам физкультурного фронта» в те годы не присваивали лишь звание Героя Советского Союза.

Более того, в августе 1937 года большая делегация советских спортсменов, в которую вошли Старостин и спартаковские футболисты, получила возможность выехать за границу – выступить на III Международной рабочей олимпиаде в Антверпене. Благодарные спартаковцы отправили вождю ответное послание, очень хорошо передающее стиль и нравы эпохи: «В этот радостный юбилейный день мы, работники физкультуры, выражаем тебе, лучшему другу советских физкультурников, сыновнее чувство искренней благодарности за счастливую жизнь, созданную советским народом под твоим руководством, за большой расцвет социалистической физкультуры» .

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Под расцветом физкультуры в лице общества «Спартак» и десятков его аналогов скрывалось развитие государством и за казённые деньги самого настоящего спорта высших достижений, который ещё при Сталине доберётся до первых олимпийских побед и станет важнейшей положительной частью отечественной истории второй половины ХХ века, да и нынешней тоже, несмотря на профессора Макларена и его доклады. Спартаковская идея выжила и развилась даже после того, как был репрессирован Косарев, а все четыре брата Старостиных оказались в лагерях. Ну, а массовый спорт для народа породил и «народную команду», каковой «Спартак» и по сей день остаётся – правда, только в футболе.