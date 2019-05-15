Как нам вернули историю «Нам нужен такой учебник истории СССР, где бы история Великороссии не отрывалась от истории других народов СССР, — это во-первых, — и где бы история народов СССР не отрывалась от истории общеевропейской и вообще мировой истории, — это во-вторых». И.В. Сталин 15 мая 1934 года вышло Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании отечественной истории в школах СССР». Фактически это означало возвращение преподавания истории в наших школах, прерванное более чем на 10 лет Как отказались от истории Изучение и преподавание истории в мире началось сравнительно недавно. Многие считают рубежом конец XVIII века, когда в России, впервые в уставе народных... На чтение: 2 минуты

«Нам нужен такой учебник истории СССР, где бы история Великороссии не отрывалась от истории других народов СССР, — это во-первых, — и где бы история народов СССР не отрывалась от истории общеевропейской и вообще мировой истории, — это во-вторых».

И.В. Сталин

15 мая 1934 года вышло Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании отечественной истории в школах СССР». Фактически это означало возвращение преподавания истории в наших школах, прерванное более чем на 10 лет

Как отказались от истории

Изучение и преподавание истории в мире началось сравнительно недавно. Многие считают рубежом конец XVIII века, когда в России, впервые в уставе народных училищ было выделено отдельной строкой – «Российская история». Безусловно, неакадемические попытки изучения истории были и ранее, например, их предпринимал знаменитый историограф – Василий Татищев. Привлекались и иностранцы, такие как Байер, Шлёцер и Миллер, к слову, их теории до сих пор вызывают дискуссии в научном сообществе. Но как часть программы образования история появилась впервые именно тогда, в 1786 году.

«История государства Российского» Николая Карамзина. Издание 1850 года. Источник: znamus.ru

Изучение истории в образовательных учреждениях Российской империи было важной частью государственной политики. На это тратились деньги, а для составления пособий привлекались лучшие умы империи. Так в числе составителей были Николай Карамзин , Сергей Глинка, Петр Захарьин. Чуть позже знаменитая концепция графа Уварова – «Православие, самодержавие, народность», станет и идеологической концепцией школьного курса истории, воплощенной в пособиях Михаила Погодина.

Подлинным воплощением этой концепции станет учебник Николая Устрялова – «Начертание русской истории для средних учебных заведений» 1839 года.

М.П. Погодин. Источник: https://www.wikiart.org

Последним значимым учебником империи для средних учебных заведений можно считать «Краткие очерки русской истории» Дмитрия Иловайского от 1860 года. Пособие известного профессора переиздавалось 44 раза и свыше 50 лет было основным в России. Кстати, большинство будущих революционеров, марксистов и тех, кто принимал непосредственное участие в событиях 1917 года, а позже руководил Советским Союзом, учились именно по нему. Учебник считался «либеральным», хотя вся его либеральность состояла лишь в сокращении нравоучений (как у Устрялова) и более современном языке изложения.

Запрещение истории

До начала 20-х годов специализированные советские учебники истории не создавались. Можно выделить только учебное пособие Екатерины Замысловской – «Учебник Истории» 1923 года. Остальные авторы продолжали брать за основу дореволюционные пособия. Но в это же время в СССР побеждает историческая школа Михаила Покровского, который декларировал принципиальный отказ от структурированного и поэтапного изучения истории. Покровский говорил, что «История – есть политика, опрокинутая в прошлое», и историю заменило обществознание с небольшими, самыми сжатыми вкраплениями исторических нарративов. Например, Покровский дошел до того, что пытался объяснить восстание декабристов исключительно экономически, колебанием цен на зерно, при этом, конечно, не указывал никаких имен. Таким образом, свыше 10 лет в СССР изучение истории в школах было если и не забыто, то отодвинуто на второй план.

М.Н Покровский. Источник: https://www.wikiart.org

Тем не менее перед страной стояли объективные внешние и внутренние вызовы, и руководство СССР не могло их не видеть. Приближалась новая большая война, страна активно модернизировалась и индустриализировалась. Общее образование внедрялось везде, по сути, первое поколение массово образованных граждан начало формироваться именно в конце 20-х – начале 30-х годов. Более того, советская пропаганда и идеология тоже прошла немалый путь, от идей мировой революции она стала двигаться к национально-патриотической направленности. Всё это требовало не просто вернуть историю в школу, но и качественно изменить содержание курса, чтобы воспитать поколение патриотов.

Сталин, Жданов, Киров

В 1934 году, находясь в отпуске эти три члена ЦК решили действовать и вернуть преподавание истории в школы. Однако после столь долгого перерыва в методической и научно-педагогической работе создать учебник истории с нуля было не так просто.

Первый советский учебник по истории (для начальной школы) был написан в 1937 году под ред. Проф. А.В. Шестакова. Источник: fremus.narod.ru

Для этого в СССР был объявлен конкурс. Согласно постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании отечественной истории в школах СССР» от 1934 года, вопрос считался решенным. Это постановление надолго, фактически до начала 90-х годов, определило структуру и содержание исторического образования в младших и средних классах школы. Добавим, что во многом именно эта структура сохраняется и сейчас: сначала элементарная история отечества, затем история Древнего мира в 5 классе, затем в следующих классах история Средних веков, новая и новейшая истории. Но предстояло определить нужные учебники и наметить план, по которому предполагалось претворять эти реформы в жизнь. Сталин , Киров и Жданов лично написали краткие тезисы, по которым предстояло создавать новый учебник. Это единственный раз в истории нашей страны, когда учебным пособием занимался лично глава государства.

Однако по конкурсу на учебник истории, проводимому в 1936-1937 годах, победителя выявлено не было. Все работы не устроили Сталина, а их было свыше 40 вариантов. Чуть позже была выбрана работа коллектива авторов Московского педагогического института под руководством Алексея Шестакова. Сталин и Жданов лично просмотрели новый «Краткий курс истории СССР» и повторно внесли правки. Любопытно, что Сталин вычеркивал целые главы, посвященные лично ему. А Жданов добавил в учебник ставшие знакомыми нам всем фразы о польской интервенции в 1612 года, первобытно-общинном строе славян и влиянии византийского христианства.

Краткий курс истории СССР обложка. Источник: https://sheba.spb.ru

Автором школьного курса стала Анна Панкратова, глава института истории АН СССР, которой удалось создать простой и достаточно взвешенный курс школьной истории.

Учебник Шестакова переиздавался 25 раз, Панкратовой – 22 раза. Пережив и хрущевскую оттепель, и брежневский застой, эти учебники с небольшими изменениями дожили до 90-х годов. Во многом именно эти учебники стали культурно-историческим стержнем, сформировавшим несколько поколений советских людей, помогли выиграть войну, заново отстроить страну, а затем добиться и новых прорывов. И пусть сейчас господствуют совсем другие образовательные подходы и книги, нам не следует забывать того урока, который всегда дает наша общая история. А главное – не следует забывать её саму.

Обложка: http://pobeda1945-art.ru