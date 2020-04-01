Как малолетние преступники делали первые советские фотоаппараты 1 апреля 1939 года ушел из жизни всемирно известный воспитатель, педагог и писатель Антон Семенович Макаренко. В ЮНЕСКО в 1988 году посчитали, что его деятельность определила педагогическое мышление в XX веке. На чтение: 2 минуты

1 апреля 1939 года ушел из жизни всемирно известный воспитатель, педагог и писатель Антон Семенович Макаренко. В ЮНЕСКО в 1988 году посчитали, что его деятельность определила педагогическое мышление в XX веке.

Педагог нового государства

Сегодня Антона Семеновича Макаренко в телерадиопрограммах про воспитание и в исторических передачах упоминают редко, а ведь его педагогические идеи применимы и в наши дни, и они легко адаптируются под современную систему.

Родился Антон Макаренко в 1888 году, жил и трудился на Полтавщине. Трудовую деятельность после училища и педагогических курсов начал простым учителем, а уже потом он по поручению Полтавского губнаробраза создал трудовую колонию для несовершеннолетних правонарушителей и в дальнейшем стал ее директором. В 1926 году колония переезжает в Куряжский монастырь под Харьковом. С октября 1927 года и до конца июля 1935 года Макаренко был одним из руководителей детской трудовой коммуны ОГПУ имени Ф.Э. Дзержинского.

А.С. Макаренко

Источник: commons.wikimedia.org

Мы уже рассказывали вам о том, что первые послереволюционные годы были наполнены войной, разрухой и голодом. По стране скитались 7 миллионов бездомных детей. Эта масса беспризорников представляла собой не просто социальную беду, но явную опасность для общества. Вот здесь и вступает в действие система перевоспитания, разработанная Макаренко: полезный производительный труд в коллективе превращал сборища малолетних преступников в дружную и сплоченную команду.

В колонии у Антона Семеновича не было охраны, заборов, карцеров. Самым большим наказанием был бойкот, но к нему прибегали крайне редко. У каждого вновь прибывшего малолетнего преступника было новое личное дело, Макаренко считал, что вся прежняя негативная жизнь ребят должна остаться за воротами. «Мы не хотим знать о тебе плохого. Начинается новая жизнь!»

Как ни странно, но это срабатывало. За эти годы через руки Макаренко прошли 3000 беспризорников, и ни один из них не вернулся в преступный мир, все нашли себя в нормальной жизни, стали людьми. Таких показателей история не может вспомнить. Ни одно исправительное учреждение мира не сможет похвастаться такими успехами. А еще Макаренко считал, что труд должен быть интересным, по душе. Нельзя перевоспитать человека, заставляя его шить рукавицы или клеить коробки.

Завод джерзинцев

Источник: https://fishki.net

Но у нас долго хорошо не бывает. Макаренко стал объектом резкой критики Надежды Константиновны Крупской , которая тогда была заметной фигурой в наркомате просвещения. Она потребовала «объявить решительную войну появляющимся пережиткам старой системы». Макаренко говорил, что из запущенного парня мы делаем человека, а, оказывается, нужно воспитывать классовое самосознание. 3 сентября 1928 года Антона Семеновича уволили с должности заведующего колонией имени М. Горького. Он даже радовался, что не посадили… Выручил сам Максим Горький , с которым Макаренко познакомился и подружился. Писатель, используя свои связи, устроил педагога заведующим большой колонией под Харьковом. Макаренко даже успел перевести на новое место сначала 60, а со временем и еще 100 своих воспитанников, которые стали костяком нового коллектива. Талантливый воспитатель со своей «командой» быстро завел свои порядки. Но, главное, колония была преобразована в коммуну.

Индустриализация отдельно взятой колонии

С 1928 по 1936 годы Макаренко руководит трудовой коммуной имени Дзержинского и с нуля строит два завода по производству электромеханики и фотоаппаратов ФЭД. Воспитанники имели в своем распоряжении целое производство, они первыми стали изготавливать электродрели, и товар был вполне конкурентоспособным на мировом рынке. Дальше началось первое в СССР производство фотоаппаратов ФЭД, название расшифровывалось очень просто: Феликс Эдмундович Дзержинский . За базовую модель была взята немецкая «Лейка». В те времена с лицензиями было попроще, особых проблем у производителей с этим не возникало.

Коммунары и М.Горький

Источник: makarenko.edu.ru

А вот как появилась усовершенствованная модель ФЭД, мы вам расскажем. Однажды в коммуну Макаренко прибыла немецкая делегация. Один из посетителей имел при себе новый фотоаппарат. Бывшие карманники незаметно взяли ее «на время», быстро разобрали, чтобы можно было сделать подробные чертежи и… вернули владельцу: «Не вы ли, господин хороший, свою камеру здесь потеряли?» А вскоре на производстве появилась новая модель ФЭД.

Дети Макаренко быстро освоили сложные технологии и вскоре наполнили пустующие прилавки продукцией, пользующейся повышенным спросом.

Коммуна не была бы коммуной, если бы коммунары не выстроили свою систему отношений к заработанному. В первую очередь из общей суммы удерживались стоимость питания, отопления, одежды, 25% из оставшихся денег перечислялись на сберкнижки коммунаров, а остаток – на содержание младших воспитанников, которые еще не могли работать. Предусматривали также такие расходы, как помощь коммунарам, которые пошли учиться в институты, на приданое девочкам, выходившим замуж. Часть средств выдавалась на руки. Коммунары в 1930-е годы могли себе позволить путешествовать по стране.

«ФЭД» (1930-е годы)

Источник: commons.wikimedia.org

Эпилог

В Советском Союзе быть государством в государстве невозможно. Естественно, руководство НКВД не могло выгодное предприятие отправить в самостоятельное плавание. Было принято решение перевести коммунаров в положение обычных рабочих с заработной платой. Но это перечеркивало всю суть системы воспитания Макаренко. Антон Семенович пытался отстоять свои принципы: «Мы здесь не фотоаппараты делаем, а людей!» Но это уже никого не волновало. Макаренко перевели в Киев, нашли ему бюрократическую должность, но никакой реальной власти он уже не имел.

В 51 год он умер от разрыва сердца. И это был удар для всей мировой педагогики. Мы уже говорили о ЮНЕСКО, где высоко оценили его педагогический талант. Во многих странах мира систему Макаренко продолжают изучать и ценить. Очень продвинутая Япония переиздает его труды массовыми тиражами и считает педагогические сочинения Макаренко обязательной литературой для руководителей предприятий. А что в России? В целом – как всегда: свое мы теперь не изучаем, да и не любим. Тем не менее наработки Макаренко возвращаются на родину, правда, именуются они теперь на современный лад и подаются как заморский товар: «мозговой штурм», «умение работать в команде», «тимбилдинг», «повышение мотивации сотрудника». А еще все это можно постичь на всевозможных тренингах, семинарах за большие деньги. Доступный первоисточник пока продолжает пылиться в библиотеках…

Комуннар за работой

Источник: https://fishki.net

Обложка: pikabu.ru

Смотрите также:

Призреть и обучить: как Петр Великий беспризорников спасал

Борьба с беспризорностью

Для чего государству грамотеи. К годовщине ликбеза

Во имя революции. Надежда Крупская