Героини Страны Советов и их рекордный полет 2 ноября 1938 года Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова стали первыми в СССР женщинами — Героями Советского СоюзаЗа 54 года существования высшей награды СССР — звания Героя Советского Союза — были удостоены 94 женщины. На чтение: 4 минуты

2 ноября 1938 года Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова стали первыми в СССР женщинами — Героями Советского Союза

За 54 года существования высшей награды СССР — звания Героя Советского Союза — были удостоены 94 женщины. Большинство из них, и это закономерно, получили свои награды за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны: эта статистика совпадает с общей статистикой награждений. И только три — летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова — удостоились высокого звания в предвоенное время. Они стали первыми женщинами, которым было присвоено звание Героев Советского Союза, а поводом для этого стали мужество, которое они втроем проявили во время рекордного перелета из Москвы на Дальний Восток 28 сентября 1938 года на самолете АНТ-37бис «Родина».

Отложенный перелет

Командиром экипажа рекордсменок была Валентина Гризодубова, и ей же принадлежит сама идея выполнения рекордного по дальности перелета в составе женского экипажа. Впервые такую идею она высказала вскоре после того, как сверхдальний перелет из Москвы в США совершили экипажи самолетов АНТ-25 под командованием Валерия Чкалова и Михаила Громова. Свое предложение Валентина Гризодубова вместе с подругой, летчицей Полиной Осипенко, высказали в письме на имя председателя Совнаркома Иосифа Сталина. Просьба была подана 2 сентября 1938 года. В этой записке речь шла о том, чтобы авиатриссам (так еще в предвоенные годы называли женщин-летчиц) разрешили совершить перелет по маршруту Москва — Северный полюс — США на том же самом самолете АНТ-25. Такой полет стал бы рекордом дальности по прямой для женщин-пилотов и еще больше укрепил бы международный авиапрестиж Советского Союза.

Надо сказать, что свое предложение Валентина Гризодубова и ее товарищ Полина Осипенко сформулировали не на пустом месте. У каждой из летчиц за спиной к тому времени уже было по несколько рекордных перелетов. Самой богатой летной биографией обладала Гризодубова, дочь знаменитого русского пилота Степана Гризодубова, которая впервые поднялась в воздух вместе с отцом еще в раннем детстве. К 1938 году она была, пожалуй, самой знаменитой советской летчицей: в ее активе были работа инструктором в летных школах и пилотом в агитационной эскадрилье имени Максима Горького. Кроме того, в октябре 1937 года Валентина Гризодубова установила пять мировых женских авиарекордов на легкомоторных самолетах.

В одном из таких полетов участвовала и Марина Раскова – самая молодая из трех будущих героинь. 24 октября 1937 года она вместе с Валентиной Гризодубовой совершила перелет на легкомоторном гоночном самолете АИР-12 конструкции Александра Яковлева по маршруту Москва – Актюбинск, поставив международный женский рекорд в этом классе перелетов. Следующий рекордный перелет она выполнила 2 июля 1938 года в экипаже под командованием Полины Осипенко. Она была самой старшей среди трех летчиц, готовившихся к сверхдальнему перелету. За плечами Осипенко была Качинская школа летчиков (в которую ее приняли только после того, как она попросила о вмешательстве наркома обороны Климента Ворошилова) и служба в истребительной авиации.

Все эти полеты стали частью подготовки Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко и Марины Расковой к будущему сверхдальнему перелету. Идею его выполнения высшее руководство СССР поддержало, но не сразу. Вероятнее всего, главными причинами для этого стал рекордный мужской полет экипажа летчика Владимира Коккинаки и штурмана Александра Бряндинского, состоявшийся 27-28 июня 1938 года, и решение выделить для перелета женского экипажа новый самолет — двухмоторный прототип дальнего бомбардировщика АНТ-37.

«Родина» трех летчиц

Этот самолет, разработанный в конструкторском бюро Андрея Туполева группой под руководством будущего знаменитого авиаконструктора Павла Сухого, создавался в рамках задания по постройке нового дальнего бомбардировщика . Над этой темой работали одновременно два КБ — туполевское и ильюшинское, и машины каждого получили возможность проявить себя в сверхдальних перелетах. На спроектированном Сергеем Ильюшиным самолете ЦКБ-30 (будущем бомбардировщике ДБ-3) поставили свой рекорд Коккинаки с Бряндинским. А на втором – детище Андрея Туполева – отправились в полет летчицы Гризодубова, Осипенко и Раскова.

Поскольку к тому времени стало ясно, что туполевский АНТ-37 в серию не пойдет, для рекордного перелета выделили оставшийся недостроенным один из двух головных самолетов проекта. Чтобы подготовить его к полету под управлением женского экипажа, несостоявшийся бомбардировщик существенно доработали. В фюзеляже и крыльях установили четыре дополнительных топливных бака, заменили оба мотора на более мощные с новыми винтами, перепроложили электрику, сменили приборы и радиооборудование. В череде переделок были и такие, как новое остекление штурманской кабины, расположенной в носу самолета, и замена оборудования второй пилотской кабины, располагавшейся в центре фюзеляжа в конце центроплана.

После такой модернизации самолет, даже с учетом снятого оружия (трех скорострельных пулеметов ШКАС и бомбодержателей) заметно потяжелел. Поэтому на него установили усиленное шасси, которое впервые в истории советского авиастроения складывалось нажатием одной кнопки, что было весьма удобно для экипажа. И поскольку теперь эту машину никак нельзя было считать серийной, она получила собственное имя — «Родина», которое крупными буквами было написано снизу на крыльях и гораздо мельче — на борту возле остекления штурманской кабины.

26 часов и десять суток

Самолет и его экипаж — командир Валентина Гризодубова, второй пилот Полина Осипенко и штурман-радист Марина Раскова — были полностью готовы к рекордному перелету уже 15 августа 1938 года, но разрешения на вылет все никак не поступало. Причиной тому была неспокойная обстановка на Дальнем Востоке, где только-только закончился военный конфликт между СССР и Японией в районе озера Хасан. Дело дошло до того, что в начале сентября, когда стало понятно, что погода на маршруте полета стремительно портится, начальник ВВС РККА — все три летчицы являлись военнослужащими — предложил вообще отменить перелет. Но в Кремле решили иначе, и во второй половине дня 23 сентября все-таки дали «добро» на вылет. В 8.16 на следующий день «Родина» поднялась в воздух с аэродрома в подмосковном Щелково и взяла курс на Дальний Восток.

Перелет очень быстро превратился не просто в рекордный, а еще и в экстремальный. Плотная облачность заставила Валентину Гризодубову подняться как можно выше — и самолет начал обледеневать. Вскоре вышло из строя все радиооборудование самолета, в том числе и радиокомпас с системой приведения, и «Родина» фактически ослепла и оглохла. Но экипаж принял решение не поворачивать назад, а продолжать полет, пусть даже практически вслепую.

Именно это и стало причиной того, что завершить перелет так, как планировалось, в Комсомольске-на-Амуре летчицы не смогли. «Родина» долетела до Охотского моря, и только там экипаж сумел сориентироваться и повернуть назад, на юг, где снова попал в облачность. И тут выяснилось, что обледенение, высотный полет и встречный ветер «съели» запас топлива и его осталось максимум на полчаса, за которые предстояло найти место для вынужденной посадки. Когда моторы уже остановились, командир экипажа приказала Марине Расковой прыгать с парашютом: ее кабина в носу самолета была самым опасным местом при вынужденной посадке, а укрыться внутри фюзеляжа было негде. Почти сразу после того, как штурман покинула самолет, Валентине Гризодубовой удалось найти большую поляну в тайге и посадить на ней «Родину» практически без повреждений.

К этому времени самолет провел в воздухе 26 часов 29 минут, проделав путь в 6450 километров. Поиски пропавших рекордсменок начались сразу же, но обнаружить «Родину» и двух ее пилотов удалось только на девятые сутки. А на десятые к месту вынужденной посадки вышла Марина Раскова, пробиравшаяся сквозь тайгу с двумя плитками шоколада в кармане и пистолетом в кобуре.

Жизнь после рекорда

Эвакуированных из тайги летчиц доставили в Хабаровск, откуда они поездом отправились в Москву. Здесь рекордсменок ожидал торжественный прием и звания Героев Советского Союза. 2 ноября 1938 года в Кремле состоялось вручение Валентине Гризодубовой, Полине Осипенко и Марине Расковой грамот о присвоении высокого звания и орденов Ленина (медаль «Золотая Звезда» появится позже, только в 1939 году).

Дальнейшая судьба трех летчиц-рекордсменок и первых в истории СССР женщин, получивших звания Героев Советского Союза, сложились по-разному. Майор Полина Осипенко погибла 11 мая 1939 года во время учебно-тренировочного полета. Вместе другим Героем Советского Союза Анатолием Серовым , героем Гражданской войны в Испании и начальником летной инспекции ВВС РККА она отрабатывала полеты вслепую. Их самолет УТИ-4 вошел в штопор и врезался в землю.

Жертвой авиакатастрофы стала и майор Марина Раскова, но гораздо позже – в 1943 году. К тому времени она добилась у Сталина разрешения на формирование трех женских авиаполков — истребительного (на Як-1), бомбардировочного (на Пе-2) и легкобомбардировочного (на По-2). Разбилась 4 января 1943 года, перегоняя к линии фронта свой бомбардировщик Пе-2.

А Валентина Гризодубова дослужилась до звания полковника, прошла Великую Отечественную войну и еще много лет после войны работала в авиационной сфере.

Что касается самолета «Родина», то его после небольшого ремонта и заправки удалось поднять в воздух с той самой поляны, на которую его так аккуратно посадила летчица Гризодубова, и перегнать в Москву. До начала войны он больше не поднимался в воздух, а потом выполнял полеты в интересах наркомата авиапромышленности. В 1943 году его списали, и следы его потерялись.

Обложка: Экипаж самолета АНТ-37бис «Родина» перед стартом рекордного перелета. Слева направо: второй пилот Полина Осипенко, командир экипажа Валентина Гризодубова и штурман-радист Марина Раскова. Источник: fotogora.ru

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