«Знакомый ваш Сергей Есенин»: московский озорной гуляка и певец крестьянской жизни 3 октября 1895 года родился Сергей Александрович Есенин. Последний поэт русской деревни участвовал в Первой мировой войне, едва не стал школьным учителем, любил путешествовать и тайно хвалил творчество Маяковского Крестьянская юность Сергей Есенин появился на свет в старинном селе Константиново Рязанской губернии, в день, когда Рязань с размахом праздновала свое 800-летие. Семья Есениных была среднего достатка: отец Александр Никитич происходил из крестьянской семьи, но в поле работал редко и при первой возможности отправился в Москву, где стал приказчиком в мясной лавке. Его взаимоотношения с матерью Сергея Татьяной Федоровной (в девичестве – Титовой) складывались нелегко, и воспитанием детей занимались в основном... На чтение: 4 минуты

3 октября 1895 года родился Сергей Александрович Есенин. Последний поэт русской деревни участвовал в Первой мировой войне , едва не стал школьным учителем, любил путешествовать и тайно хвалил творчество Маяковского

Крестьянская юность

Сергей Есенин появился на свет в старинном селе Константиново Рязанской губернии, в день, когда Рязань с размахом праздновала свое 800-летие.

Семья Есениных была среднего достатка: отец Александр Никитич происходил из крестьянской семьи, но в поле работал редко и при первой возможности отправился в Москву, где стал приказчиком в мясной лавке. Его взаимоотношения с матерью Сергея Татьяной Федоровной (в девичестве – Титовой) складывались нелегко, и воспитанием детей занимались в основном бабушка и дедушка, которые рано научили будущего поэта читать и познакомили с увлекательными русскими сказками. Федор Андреевич Титов подтолкнул внука к литературному творчеству и сыграл главную роль в его воспитании.

В девять лет Сергей пошел в земскую школу и тогда же написал свои первые стихи. Учеба давалась сообразительному мальчику легко, но преподаватели постоянно жаловались на поведение неугомонного ученика: уже тогда было ясно, что бунтарский дух Есенина практически невозможно побороть. Окончив земскую школу с отличием, Сергей продолжил образование в Спас-Клепиковской учительской школе. Родители мечтали, чтобы сын стал преподавателем, но Есенин грезил поэзией и заявил, что его цель – ни много ни мало стать самым известным поэтом в стране. От учебы в учительском институте он решительно отказался и в 1912 году уехал покорять Москву.

С.А. Есенин с матерью

Источник: https://pinterest.ru

С публикацией стихотворений первое время не складывалось, поэтому Сергею Есенину приходилось работать продавцом в книжном магазине, а также (как в свое время и отцу) в мясной лавке. Через год настойчивый юноша все же решил продолжить обучение, однако пошел не на учителя, а в Народный университет имени А.Л. Шанявского вольнослушателем историко-философского отделения. Шаг за шагом Есенин продолжал идти к своей мечте и начал работу в типографии Ивана Сытина, где познакомился с другими литературными деятелями тех лет. Первые стихи Сергея Есенина опубликовали в 1914 году, причем сделали это весьма специфические издания – детский журнал «Мирок» (стихотворение «Береза») и большевистская газета «Путь правды». В этот период поэт как раз увлекся социал-демократическими идеями и даже принимал участие в забастовках против гонений на пролетарскую печать.

В 1915 году Есенин признался друзьям, что испытывает разочарование в Москве, и отправился в столицу. В литературных салонах он старался воссоздать образ простого деревенского парня: носил белую рубаху с вышивкой, лапти или валенки, часто брал в руки гармошку. Уже в Петрограде вышел его первый сборник стихов «Радуница», и к поэту пришла долгожданная слава.

Поэт на войне

В октябре 1914 года Сергею Есенину исполнилось 19 лет, и он подлежал обязательному военному призыву. Шла Первая мировая.

Сначала поэта освободили от службы, как он сам признавался, «по зрению», но через год отсрочка перестала действовать. В январе 1916 года друг Есенина, поэт Сергей Городецкий обратился к полковнику Д.С. Ломану, уполномоченному по Царскосельскому военно-санитарному поезду №143, с просьбой устроить туда товарища. Ломан пошел поэтам навстречу и таким образом «спас» Сергея Есенина от необходимости отправляться прямиком на фронт.

В годы Первой мировой войны Сергей Есенин был призван в действующую армию. 1916 год

Источник: https://slide-share.ru

Служба Есенина в санитарном поезде началась в апреле 1916 года, причем поезд этот был необычным – ему покровительствовала сама императрица Александра Федоровна . На погонах военной формы Сергея Есенина располагался вензель «АФ». Отныне в обязанности поэта входили переноска и размещение в вагонах тяжелораненых, поддержание чистоты и порядка, получение продуктов, раздача больным пищи и погрузка имущества. Во время службы он близко к сердцу воспринял страдания простых солдат и стал размышлять о целесообразности участия России в затяжной и кровопролитной войне. «Я не пишу патриотических стихов на тему "Гром победы, раздавайся". Поэт может писать только о том, с чем он органически связан», – заявлял Есенин.

На этом поезде поэт совершил две поездки и 15 июня получил увольнительный билет в Рязань сроком на две недели. По словам его сестры Екатерины, Сергей приехал домой уставшим и печальным, жаловался, что скучает по родным местам. Затем его устроили санитаром в Царскосельский лазарет №17, а уже в июле Сергей Есенин выступал перед императрицей и великими княжнами, заслужив от них высокую оценку и сердечную похвалу.

Сергей Александрович Есенин

Источник: https://1obl.ru

Несмотря на благоговейное отношение к царской семье, Февральскую революцию поэт встретил с воодушевлением и в марте 1917 года самовольно покинул военную службу, называя себя «дезертиром из армии Керенского», а вот к событиям октября отнесся настороженно. Есенина пугали перемены в крестьянском быту и собственный разрыв с деревней, а происходящее в крупных городах и вовсе угнетало. Выход из уныния Есенин искал в кутежах и творчестве. В 1921 году он уехал в путешествие по местам пугачевского восстания, был в Поволжье и Средней Азии. Результатом многочисленных поездок стала поэма «Пугачев», которую превозносил главный пролетарский писатель Максим Горький, а режиссер Всеволод Мейерхольд планировал поставить ее на сцене театра РСФСР.

«Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист»

С 1918-го по 1923-й годы Сергей Есенин снова проживал в Москве. Вместе с поэтом Анатолием Мариенгофом они снимали квартиру по адресу Петровский переулок, дом 5, а на двери своего жилища вешали табличку «Поэты Есенин и Мариенгоф работают. Посетителей просят не беспокоить». Самым удобным местом для творчества была, как ни странно, ванная комната, где, по словам Мариенгофа, «тепло от колонки вдохновляло на лирику». Но помимо работы жизнь поэтов была полна встреч: в гости к ним ходила почти вся творческая элита Серебряного века, в числе которых – возлюбленные Сергея Есенина актриса Зинаида Райх и американская танцовщица Айседора Дункан.

Сергей Есенин и Айседора Дункан

Источник: https://pinterest.ru

С Зинаидой Райх Есенин даже обвенчался, но несмотря на это их брак продлился всего пару лет. Второй женой поэта стала Айседора Дункан. Интересно, что английский язык Есенин знал плохо, в то время как Айседора могла произнести всего несколько слов по-русски, однако первое время это не осложняло общения между влюбленными. Конфликты начались во время гастролей Дункан в Европе и США. Сергей Есенин отправлялся туда, заявляя: «Хочу показать Западу, что такое русский поэт», но в конце концов был обречен на статус сопровождающего. Находиться на вторых ролях он не привык и часто ссорился с женой. Спустя два года распался и этот брак. Последний раз поэт женился на внучке Льва Николаевича Толстого Софье, которая безуспешно пыталась бороться с его вредными привычками, но и этот союз не принес Есенину счастья.

Семейные драмы и переживания о судьбе любимой страны мучили поэта, заставляли его бросаться из одной крайности в другую, и в то же время давали почву для создания прекрасных стихов. Несмотря на сложившийся стереотип о балагуре и любителе крепких напитков (к 1925 году на поэта было заведено несколько уголовных дел, в основном по статье «Хулиганство»), близкие друзья Есенина утверждали, что в нетрезвом состоянии он никогда не занимался творчеством, – слишком серьезно воспринимал поэт свой природный дар.

Есенин против Маяковского: а был ли конфликт?

В представлении многих любителей поэзии Серебряного века главными антагонистами той поры являлись Сергей Есенин и Владимир Маяковский. Считалось, что эти абсолютно непохожие друг на друга поэты испытывают взаимную неприязнь и постоянно ждут удобного случая, чтобы доказать свое превосходство перед литературным соперником. Некоторые случаи из их жизни обросли разнообразными легендами. Например, выступления Есенина и Маяковского в 1923 году на вечере в Литературно-художественном институте народная молва изобразила как ожесточенную поэтическую дуэль, хотя на самом деле они лишь поочередно читали свои стихи, будто соревнуясь в мастерстве.

Поэт с сестрой Екатериной во время прогулки по Москве. 1925 год

Источник: https://multiurok.ru

Кстати, знакомство поэтов состоялось значительно раньше: Есенину тогда было 20 лет, а Маяковскому – 22. Произошло это в одной из петроградских квартир, где собирались представители творческой элиты. Маяковский вспоминал, что Есенин показался ему неискренним и «бутафорским»: молодой человек, одетый в рубаху, крестьянские штаны и лапти, не впечатлил его, и он заключил с Есениным пари, что вскоре тот сменит крестьянский костюм на обычную одежду и не будет выдавать себя за поэта «из народа».

Поэты отрицали и внешний вид, и творчество друг друга. Есенин показательно рвал сборники стихов Маяковского, утверждая, что тот занимается «непонятной профессией». По-разному относились они и к событиям, происходившим в стране. Если Маяковский горячо приветствовал революцию, то Есенин относился к ней с тревогой – милее Страны Советов ему была крестьянская Русь.

И все же врагами они не являлись. Противостояние двух одаренных личностей было интересно скорее публике, чем им самим. Поэты, безусловно, признавали таланты друг друга, правда, довольно странным образом: раздавать взаимные комплименты прилюдно они категорически отказывались, а если и снисходили до похвалы, то держались подчеркнуто иронично. Есенин говорил: «Маяковского не выкинешь: ляжет в литературе бревном, и многие о него споткнутся», на что его оппонент признавал, что Сергей Александрович «будто бы милый и смешной малый».

Выступление на открытии памятника поэту А.В. Кольцову. 3 ноября 1918 года

Источник: https://multiurok.ru

Точку в споре двух великих поэтов поставила трагическая гибель Сергея Есенина в декабре 1925 года. На печальное событие Владимир Маяковский отозвался острыми стихами, в которых нашлось место и сожалению, и досаде, и уважению к творческому пути его талантливого современника:

Обложка: Сергей Есенин читает свои стихи кабацкой публике. Художник Дмитрий Лучанов. Источник: https://cont.ws

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