Краткий курс истории. Михаил Булгаков 10 марта 1940 года не стало великолепного советского писателя, драматурга Михаила Афанасьевича Булгакова. Победа над зависимостью Михаил Булгаков родился в Киеве, происходил из очень религиозной семьи. Когда он заканчивал учебу в гимназии, умер его отец. По окончании учебного заведения Михаил Афанасьевич поступил на медицинский факультет Киевского университета, окончил его успешно. Булгаков был трижды женат, принял участие в Первой мировой и Гражданской войнах. Работал сельским врачом, победил морфийную зависимость. Письмо Сталину Писать Булгаков начал в 1921 году, вскоре перебрался в Москву. В 1923 году вступил в Союз писателей. Основные свои произведения Булгаков написал в период с 1924 по 1928 год. Потом... На чтение: 1 минута

10 марта 1940 года не стало великолепного советского писателя, драматурга Михаила Афанасьевича Булгакова.

Победа над зависимостью

Михаил Булгаков родился в Киеве, происходил из очень религиозной семьи. Когда он заканчивал учебу в гимназии, умер его отец. По окончании учебного заведения Михаил Афанасьевич поступил на медицинский факультет Киевского университета, окончил его успешно. Булгаков был трижды женат, принял участие в Первой мировой и Гражданской войнах. Работал сельским врачом, победил морфийную зависимость.

Письмо Сталину

Писать Булгаков начал в 1921 году, вскоре перебрался в Москву. В 1923 году вступил в Союз писателей. Основные свои произведения Булгаков написал в период с 1924 по 1928 год. Потом из-за критики Русской революции его перестали печатать, а спектакли по его пьесам не ставились. Булгаков написал Сталину письмо, в котором просил либо дать возможность работать, либо позволить эмигрировать. На следующий день после их телефонного разговора Булгакова взяли в МХАТ режиссером-ассистентом.

Классик

В последние 10 лет жизни Булгаков работал в ТРАМе, Большом театре, ставил Гоголя и Диккенса, параллельно писал роман «Мастер и Маргарита». «Собачье сердце» и « Иван Васильевич » (в основу фильма «Иван Васильевич меняет профессию» была положена именно пьеса Булгакова) были экранизированы и стали классикой советского кинематографа, превзойдя по популярности книги. Но Михаила Афанасьевича серьезно подкосила отмена в 1939 году спектакля о Сталине – сам «вождь народов» счел его неуместным. Здоровье писателя резко ухудшилось, падало зрение, а врачи диагностировали болезнь почек. Он вновь стал принимать морфий, который был прописан ему для облегчения боли еще в 1924 году. Не помогло… На могиле Булгакова установлен камень – «Голгофа», ранее стоявший на могиле Н. В. Гоголя.