Краткий курс истории. «Ленинка» 29 января 1992 года Государственная библиотека им. В. И. Ленина была преобразована в Российскую государственную библиотеку. Между тем история «Ленинки», одной из самых крупных национальных библиотек в мире, уходит корнями в первую половину XIX века. На чтение: 1 минута

29 января 1992 года Государственная библиотека им. В.И. Ленина была преобразована в Российскую государственную библиотеку. Между тем история «Ленинки», одной из самых крупных национальных библиотек в мире, уходит корнями в первую половину XIX века.

Румянцевский музеум

Все началось благодаря графу Николаю Петровичу Румянцеву (1754–1826), с подачи которого в Петербурге в 1828 году был учрежден Румянцевский музеум – с целью просвещения населения. После смерти брата Сергей Петрович Румянцев в качестве основы для музея передал уникальную коллекцию Николая государству. Она представляла собой весьма объемное собрание исторических книг, рукописей, летописей древнерусских городов, предметов живописного искусства, описания обычаев и обрядов народов России. Часть исследований Николай Румянцев провел сам. Уже в 1845 году музей стал частью Императорской публичной библиотеки.

Коллекции подарков

К сожалению, в Петербурге коллекция музея оказалась не слишком востребована. Желая популяризировать Румянцевский музеум, а также обеспечить пополнение его коллекции, Комитет министров в 1861 году постановил перевести его в Москву. В скором времени Румянцевский музей объединился с Московским публичным музеем, а их коллекции были дополнены дубликатами русских, зарубежных современных и старинных книг из собрания Императорской библиотеки. В 1862 году был утвержден порядок функционирования музеев и пополнения коллекций, важнейшим источником которых стали частные дарения и пожертвования, а главным дарителем стал сам император Александр II .

Новейшая эпоха

К началу трагических событий в России 1917 года музейные фонды насчитывали около 1 миллиона 200 тысяч единиц хранения. Благодаря директору Румянцевского музея Василию Дмитриевичу Голицыну (1857–1926) удалось не только сохранить, но и пополнить фонды. С 1921 года библиотека стала выполнять функции государственного книгохранилища. А национализация частных собраний увеличила к 1922 году количество единиц хранения до 4 миллионов. В 1925 году ЦИК постановил создать на базе библиотеки Румянцевского музея Государственную библиотеку им. В.И. Ленина, которая вскоре приобрела статус крупнейшей информационной базы науки. В 1945 году «Ленинка» стала единственной библиотекой, награжденной орденом Ленина. Очередные потрясения, которые пережило наше Отечество в 1991 году, затронули и библиотеку, она была преобразована в РГБ и продолжила выполнять свои важные функции. В 2004 году на базе РГБ при содействии Министерства Культуры РФ была основана Национальная электронная библиотека (НЭБ), ставшая одним из крупнейших в мире цифровых хранилищ книг.

Обложка: Главное здание библиотеки (1928—1958, арх. В.Г. Гельфрейх, В.А. Щуко и др.); на переднем плане — памятник Ф.М. Достоевскому (1997, скульп. А.И. Рукавишников, арх. М.М. Посохин)

Фото: Vladimir Tokarev CC BY-SA 3.0

Источник: ru.wikipedia.org