«…Буду вечно молодым». Столетний юбилей комсомола 29 октября 1918 года начал работу I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. 195 делегатов со всей страны приняли на этом съезде историческое решение – объединить разрозненные молодежные организации в Российский коммунистический союз молодежи. Этот день и считается днем рождения комсомола. Процесс создания молодежных социалистических союзов начался сразу после Февральской буржуазной революции. Новая власть (Временное правительство) практически не озаботилась положением рабочей, крестьянской и учащейся молодежи, а вот большевики всячески ее поддержали, выступая за экономические и политические права молодых граждан. Большевики помогли создать первые молодежные организации, которые появились весной 1917 года. Союзы рабочей молодежи создавались в Петрограде, Москве, Екатеринбурге, в... На чтение: 1 минута

29 октября 1918 года начал работу I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. 195 делегатов со всей страны приняли на этом съезде историческое решение – объединить разрозненные молодежные организации в Российский коммунистический союз молодежи. Этот день и считается днем рождения комсомола.

Процесс создания молодежных социалистических союзов начался сразу после Февральской буржуазной революции . Новая власть ( Временное правительство ) практически не озаботилась положением рабочей, крестьянской и учащейся молодежи, а вот большевики всячески ее поддержали, выступая за экономические и политические права молодых граждан. Большевики помогли создать первые молодежные организации, которые появились весной 1917 года.

Союзы рабочей молодежи создавались в Петрограде, Москве, Екатеринбурге, в уездных городах и даже селах. Молодые люди были первыми и в рядах народной милиции, боевых дружин, охраняли заводы и фабрики. С Октябрьской революцией изменилось положение трудящейся молодежи, а также ситуация с эксплуатацией труда детей и подростков.

Октябрь 1918 года объединил раздробленные сообщества молодежи в одну общероссийскую организацию с единым центром под руководством Коммунистической партии. Съезд утвердил программу и устав Российского коммунистического союза молодежи. Было принято решение, что «Союз ставит своей целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской России». Это положение стало главным лозунгом членов молодежного союза.

Комсомол в течение всей своей истории был школой жизни для многих поколений советских людей, которые внесли огромный вклад в героическую историю нашей страны. Летопись достойных дел комсомола бесконечна.

В мирное время и в годы военного лихолетья вместе с коммунистами комсомольцы первыми шли в бой, на стройки, на целину и даже в космос. В каждый исторический период комсомол выдвигал из своей среды тысячи героев, которые прославили его своими делами. Вся страна знала имена выдающихся комсомольцев: Зои Космодемьянской , Александра Матросова, Олега Кошевого, Лизы Чайкиной… Их беспримерный подвиг навсегда останется в памяти народа. За годы Великой Отечественной войны 3,5 миллиона комсомольцев награждены орденами и медалями, а 3,5 тысячи – удостоены звания Героя Советского Союза. Страна заслуженно наградила комсомол шестью орденами.

Всего за годы существования ВЛКСМ через его ряды прошло свыше 200 миллионов человек. Именно здесь молодые люди получали свой первый опыт общественной работы, формировали жизненные взгляды. Конечно, в комсомоле было всякое – например, бюрократические моменты, которые раздражали молодежь, – но все преодолевалось, и в целом это была уникальная общественная организация. В первую очередь комсомол формировал мировоззрение – советское мировоззрение. А еще комсомол – это молодость и время самых лучших воспоминаний для большей части граждан нашей страны.

В одном из своих приветствий Президент России Владимир Путин, который также в своей юности прошел через комсомол, сказал, что комсомол – это не только политика, но и дружба, и любовь, и стройотряды. Владимир Владимирович выразил уверенность, что традиции ВЛКСМ еще будут востребованы.

С днем рождения, комсомол!

Завотделом пропаганды и агитации Краснопресненского РК ВЛКСМ 1977–1979 годов В. Иванов