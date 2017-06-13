Краткий курс истории. Убийство великого князя 13 июня 1918 года был убит великий князь Михаил Александрович... На чтение: 1 минута

13 июня 1918 года под Пермью в районе Мотовилихи местными большевиками был убит младший брат Николая II 39-летний великий князь Михаил Александрович. Это была первая казнь члена дома Романовых, совершённая советской властью, а уже 17 июля смерть настигнет самого бывшего императора.

1. С 1899 до 1904 года (до рождения царевича Алексея) Михаил Александрович был официальным наследником престола. Но заключённый в октябре 1912 года морганатический (неравный) брак с Натальей Шереметьевской привёл к отставке великого князя со всех должностей и эмиграции в Париж, из которой он вернулся с началом Первой мировой войны.

2. 3(16) марта 1917 года Михаил Александрович отрёкся от престола, переданного ему Николаем II в манифесте о своём отречении. Решение великого князя в дни Февральской революции означало прекращение монархического правления в России. Современные монархисты не могут с этим смириться и считают, что вплоть до своего убийства «Михаил II» был законным императором. Однако сам великий князь так не считал – напротив, именно его отречение сделало законной власть Временного правительства.

3. Мечта большевиков о том, что с царской династией расправятся сами рабочие, в случае с убийством Михаила Александровича сбылась. Главным организатором казни с похищением великого князя из гостиницы, где он жил, вывозом его в лес и расстрелом стал бывший токарь снарядного цеха из Мотовилихи, а в 1918 году начальник пермской милиции Василий Иванченко. Убийцы сумели засекретить свою операцию так, что останки Михаила Александровича не найдены до сих пор.

Обложка: Михаил Александрович Романов (фото: Color by Klimbim 0.1)

Источник: https://klimbim2014.wordpress.com