Краткий курс истории. Расстрел царской семьи 17 июля Русская православная церковь чтит память святых страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, которые были расстреляны в этот день в 1918 году. Рассказываем о том, как жили святые страстотерпцы после Февральской революции 1917 года и до своего последнего дня. Десакрализация Царский дом Романовых стоял во главе России на протяжении более чем 300 лет. На их плечах лежал колоссальный груз ответственности, они оказали огромное влияние на исторический путь России и ее роль на международной арене. Вместе с тем Николай II по множеству причин и предпосылок оказался самым непопулярным царем на российском...

17 июля Русская православная церковь чтит память святых страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, которые были расстреляны в этот день в 1918 году. Рассказываем о том, как жили святые страстотерпцы после Февральской революции 1917 года и до своего последнего дня.

Десакрализация

Царский дом Романовых стоял во главе России на протяжении более чем 300 лет. На их плечах лежал колоссальный груз ответственности, они оказали огромное влияние на исторический путь России и ее роль на международной арене. Вместе с тем Николай II по множеству причин и предпосылок оказался самым непопулярным царем на российском престоле за последние более чем сто лет монархии в России. В заговор против Николая II была вовлечена самым глубоким образом даже семья императорского дома в широком смысле, исключая жену и детей. Одной из причин послужил внутрисемейный конфликт между матерью Николая II, Марией Федоровной, и его супругой, Александрой Федоровной. Общие претензии заключались в том, что Александра Федоровна слишком вмешивалась в государственные дела и мало заботилась о престиже мужа. Члены императорского дома были недовольны политикой Николая II, в императрице многие видели немецкую шпионку, реакционерку и т. п. Неспроста царские родственники непосредственно участвовали в убийстве Григория Распутина . Кстати говоря, и сам Николай II мало заботился о создании собственного благоприятного образа, опасался общественности, а в народных умах тем временем шла десакрализация царского образа. Все это послужило одной из главных причин поражения Николая II как политического деятеля и монархии в целом в России.

Арест

После отречения Николая II от российского престола 2 марта 1917 года, фактически отменившего монархию в России, Временное правительство 7 марта приняло решение о помещении бывшей императорской семьи под арест. Приближенным и слугам, пребывавшим в царском дворце, разрешили самостоятельно решить, остаться им или уйти. Это произошло, невзирая на то, что, по свидетельству одной из фрейлин императрицы, Николай II был готов просить своих врагов лишь об одном: не изгонять его из страны и дать жить с семьей «самым простым крестьянином». 9 марта приехавшего в Царское Село бывшего царя встречали как почти обычного человека. Солдаты охраны порой были грубы, но это не задевало Николая. И из-за потери трона он вроде бы не переживал, даже был несколько обрадован, поскольку удалось избежать гражданской войны, как тогда казалось. В конце марта глава Временного правительства Керенский, не доверяя Александре Федоровне в силу ее характера и влияния на Николая, запретил супругам спать вместе. Отныне видеться они могли лишь за общим столом и говорить только по-русски. В Царском Селе был устроен огород, на котором трудилась и царская семья, и оставшаяся прислуга, и приближенные, и даже кто-то из караульных солдат. На гуляющих заключенных Николая с семьей прохожие смотрели из-за забора словно на зверей, но они старались радоваться простым бытовым мелочам и тому, что было разрешено.

Николай II с дочерьями в Тобольске

Тобольск и Екатеринбург

В августе 1917 года императорскую семью выслали в Тобольск, с ними отправились некоторые приближенные. Жили все тихо, в бывшем доме губернатора. Тем не менее семью всячески притесняли и ограничивали, переписку просматривали, даже ледяную горку для детей зимой сломали, чтобы арестованные через забор с нее не смотрели. Семья старалась во всем сохранять мирный и привычный уклад жизни, Рождество справили, а бывший царь занимался всевозможным физическим трудом, по хозяйству. В конце февраля 1918 года большевики отменили ту часть содержания императорской семьи, которая собиралась из народных денег, и отныне им полагался солдатский паек и кое-какие деньги из личных средств раз в месяц. На пропитание стало не хватать, но помогали местные жители, подкармливали. Дети переболели краснухой. Уже потом, в Екатеринбурге, в Ипатьевском «доме особого назначения», куда царская семья попадет весной 1918 года, они будут вспоминать тобольский быт как тихий и спокойный. В Екатеринбурге большевиками все делалось так, чтобы жизнь императорской семьи была похожа на тюремную: строгий распорядок дня, проверка комнат, один час прогулки, запрет на любой физический труд (Николай как-то попросил разрешения чистить сад, но получил отказ). Фактически семья, привыкшая в последние месяцы развлекать себя колкой дров и работой на грядках, была лишена даже элементарной возможности вскипятить воду – надо было караул просить. Самовар им все же выделили, но окна в доме, которые было запрещено открывать, закрасили: чтобы на улицу не глядели. Со сменой коменданта, которым стал Яков Юровский, притеснений стало только больше. Например, он запретил членам царской семьи часто принимать ванны – дескать, воды на арестантов не хватает. Семья же продолжала жить так, словно впереди еще многие годы. Но настала ночь с 16 на 17 июля 1918 года, когда царская семья была расстреляна.

17 июля 2018 года Российское военно-историческое общество проведет ряд траурных мероприятий в память об императоре Николае II и его семье. В частности, у нескольких десятков памятников Императору Николаю II и царской семье, расположенных на территории России и за ее пределами (в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калуге, Курске, Сочи, Челябинске, Республике Крым, Красноярском крае, а также в Боснии и Герцеговине, Италии и Сербии), одновременно пройдут церемонии возложения цветов и акции памяти . В Свердловской области проходит XVII Международный фестиваль «Царские дни» . В рамках фестиваля запланировано более 50 церковных и светских мероприятий, посвященных памяти Царственных страстотерпцев. Кроме того, в Концертном зале имени П.И. Чайковского (Москва, Триумфальная пл., 4/31) состоится концерт-реквием, приуроченный к 100-летию мученической гибели семьи Романовых .

Обложка: В.Н. Пчелин. Передача семьи Романовых Уралсовету