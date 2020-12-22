Ленинский накал: как деревня Кашино стала родиной «лампочки Ильича» 14 ноября 1920 года зажигается первая в российской деревне электрическая лампочка. На открытие электростанции в подмосковную деревню Кашино прибывает Владимир Ильич Ленин. 22 декабря 1920 года в стране принимается план ГОЭЛРО. «Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны» Осенью 1920 года Советская Россия только начинала вести мирную жизнь. За годы Гражданской войны на долю населения, в большинстве своем крестьянского, пришлись разруха, голод и бедность. Казалось бы, время для дерзких свершений не самое удачное, однако именно в этот период идет активная разработка плана всеобщей электрификации. 22 декабря 1920 года был принят (а через год утвержден Советом народных комиссаров)... На чтение: 2 минуты

14 ноября 1920 года зажигается первая в российской деревне электрическая лампочка. На открытие электростанции в подмосковную деревню Кашино прибывает Владимир Ильич Ленин . 22 декабря 1920 года в стране принимается план ГОЭЛРО .

«Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны»

Осенью 1920 года Советская Россия только начинала вести мирную жизнь. За годы Гражданской войны на долю населения, в большинстве своем крестьянского, пришлись разруха, голод и бедность. Казалось бы, время для дерзких свершений не самое удачное, однако именно в этот период идет активная разработка плана всеобщей электрификации.

22 декабря 1920 года был принят (а через год утвержден Советом народных комиссаров) известный план ГОЭЛРО , в основу которого вошли многолетние исследования и разработки Г.М. Кржижановского. Он смог обосновать значение строительства мощных районных электростанций на базе местных топливных и гидроэнергетических ресурсов, а также необходимость их объединения в крупные электроэнергетические системы.

В.И. Ленин у карты ГОЭЛРО. Художник Л.А. Шматько. 1957 год

Источник: pinterest.ru

На реализацию этого плана изначально отводилось 10-15 лет, что выглядело совершенно невероятным. Находившийся в Советской России английский писатель-фантаст Герберт Уэллс наотрез отказался поверить « Кремлевскому мечтателю» В.И. Ленину, хотя ему предлагали воочию убедиться в реальности замысла. Пока писатель создавал свое произведение «Россия во мгле», план ГОЭЛРО из разряда невероятных мечтаний постепенно перешел в практическую плоскость. К 1935 году вместо тридцати предполагаемых электростанций построили сорок, и по уровню промышленного производства Советский Союз вышел на первое место в Европе.

Символом триумфа в области электрификации стала простая лампа накаливания без плафона, патрон которой подвешивался к потолку за провод и свободно свисал. Придумали лампу еще до Октябрьской революции , однако в историю она вошла как «лампочка Ильича», о которой в 1920-е годы так любили писать в советских газетах.

Советская марка, выпущенная к сорокалетнему юбилею плана ГОЭЛРО

Источник: upload.wikimedia.org

«Была коптилка да свеча – теперь лампа Ильича»

Почти за месяц до принятия плана ГОЭЛРО в подмосковной деревне Кашино случилось грандиозное событие – силами местных жителей была построена первая электростанция с разводной сетью. Вдохновившись призывами Ленина к развитию экономики страны с помощью использования электроэнергии, кашинцы создали разводную сеть из давно забытого телеграфного провода, а вот динамо-машину привезли из Москвы.

Интересно, что в то время деревня Кашино ничем не отличалась от соседних поселений, находилась на окраине, и добраться до нее было довольно сложно. Возможно, сегодня такого населенного пункта уже не оказалось бы на карте, если бы не поездка Ильича 14 ноября 1920 года. Кашинцы построили электростанцию на средства сельскохозяйственного товарищества и пригласили Ленина в свою деревню.

В.И. Ленин и Н.К. Крупская на митинге в честь открытия электростанции в деревне Кашино Волоколамского уезда Московской губернии 14 ноября 1920 года. Художник В.Б. Скуридин. 1954 год

Источник: monetam.livejournal.org

В одном из крестьянских домов состоялась оживленная беседа с местными жителями. По их словам, раньше в деревне работала маслобойня и обрабатывали лен – для всего этого ужасно не хватало электричества. Когда свет провели в дома, решено было отправить приглашение вождю и его супруге. После беседы В.И. Ленин и Н.К. Крупская сфотографировались с крестьянами. Черно-белый снимок быстро разошелся среди всех кашинцев: каждому хотелось сохранить воспоминания о знаменательном дне.

С тех пор жители Кашино уверены, что выражение «лампочка Ильича» зародилось именно в их деревне, а Кашинская ТЭС являлась самой первой в сельской местности электростанцией. Символическая лампочка вплоть до 1998 года хранилась в местном музее, а затем таинственным образом исчезла. Поговаривали, что ее отдали на реставрацию, но обратно уже не получили. Историю о визите Ильича в маленькую подмосковную деревню знали все советские школьники, но со временем она, увы, стала забываться. Сейчас о празднике, состоявшемся 14 ноября, напоминает памятник Ленину в деревне Кашино. Расположен он на том же самом месте, где проходил легендарный митинг по случаю открытия электростанции.

Ленин и жители деревни Кашино. Фото на память

Источник: pinterest.ru

За право называться родиной «лампочки Ильича» боролось и соседнее село Ярополец, расположенное в семи километрах от Кашино. Трое жителей даже проникли на торжество 14 ноября и заявили, что в их родном селе электричество начали проводить еще два года назад – в 1918 году! Доля правды в этих словах действительно была: осенью 1919 года в Яропольце открыли первую сельскую гидроэлектростанцию (на реке Лама), которая осветила более ста жилых домов, больницу, две школы и водокачку. Не желая делиться славой с соседями, кашинцы хотели было прогнать незваных гостей, но в дело вмешался сам В.И. Ленин. Он дал слово трем яропольцам (кооператору, агроному и учителю труда) и принял решение посетить и это село.

История соперничества закончилась благополучно как для кашинцев, так и для яропольцев. Одни вошли в историю как жители деревни с первой лампочкой Ильича (все же именно жители Кашина раньше остальных показали Ленину свои достижения), а другие получили подмогу в лице талантливого инженера С.П. Попова. Благодаря ему в 1922 году весь Ярополец и еще четыре близлежащие деревни получили освещение. В 1947 году Волоколамский район, где находятся Кашино и Ярополец, вновь окажется «впереди планеты всей» и станет первым в СССР районом сплошной электрификации.

Советские крестьяне с лампочкой Ильича. Фотография Аркадия Шайхета на обложке журнала «Огонек». 1925 год

Источник: upload.wikimedia.org

Обложка: В.И. Ленин и Н.К. Крупская с крестьянами деревни Кашино в 1920 году. Художник Д. Налбандян. 1985 год. Источник: pinterest.ru

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