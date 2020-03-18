Три казака против колонны фашистов Первая мировая война была последней войной, в которой массовое участие принимала кавалерия. На чтение: 1 минута

Первая мировая война была последней войной, в которой массовое участие принимала кавалерия. На смену коннице вставали моторизованные части, танки, пулеметы. Правда, в нашей Гражданской войне конница все-таки была основной движущей силой, поскольку моторов у враждующих сторон было недостаточно. И как здесь не вспомнить крылатые слова из появившегося в 1920-е годы «Марша Буденного»: «Мы – красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут рассказ». Концепция важности кавалерии еще долго заслоняла умы советских полководцев, пока сама жизнь не заставила ее пересмотреть. Концепцию поменяли, но кавалерию оставили.

В РККА были казачьи войска, которые традиционно использовали боевых коней. Сокращение кавалерийских дивизий произошло до начала Второй мировой войны, но немцев приводили в панический ужас атаки казачьей конницы с саблями наголо.

Вот и сегодня мы расскажем вам об особенном подвиге командира сабельного отделения 45-го гвардейского кавалерийского полка.

Конный дозор

12 октября 1944 года старший сержант Василий Огурцов вместе с двумя рядовыми казаками был послан в обычный дозор. Шли они впереди своего подразделения, готовые в любой момент отступить и замаскироваться, либо принять бой и отвлечь неприятеля. Ими была замечена транспортная колонна противника из 30 грузовиков и двух самоходок. Солдаты приняли решение не сообщать командованию об обнаруженном противнике, самостоятельно атаковать, сочтя, что их троих будет достаточно.

Сначала они вывели из строя самоходки, закидав их гранатами, а потом открыли огонь по машинам. Действительно, сам факт, что их атакуют казаки, поразил немцев больше всего. С криками: «Kosaken!» они разбежались. Наши бойцы бросились их догонять с шашками наголо. Только один Огурцов зарубил 8 фашистов. Правда, когда гитлеровцы очухались и поняли, что их атакуют всего три человека, начали сопротивляться и бросились на старшего сержанта. Но и в рукопашной командир вышел победителем. Одного немца Василий прибил прикладом, другого задушил. Разгромленной автоколонне пришел на помощь немецкий танк, который сразу не заметили, но и он был подбит гранатой. Экипаж танка также был уничтожен. Итогом дерзкой операции стали 30 захваченных автомобилей с грузом, две самоходки, танк и восемь мотоциклов.

Историю о битве трех казаков с автоколонной противника можно было бы отнести к традиционным армейским байкам, если бы не документы, оставшиеся с тех пор, а также наградной лист на старшего сержанта Огурцова, подробно рассказывающий, как все было.

Подвиг надо повторить

И действительно, для Василия Огурцова совершение геройство – это состояние души. 25 декабря 1944 года эскадрон Огурцова участвовал в Будапештской наступательной операции. Наш герой первым ворвался на станцию Кечкед. В запале боя Василий оказался в расположении фашистов. Лошадь была убита, и он принял неравный бой. Огурцов уничтожал гитлеровцев, пока были патроны, а когда они закончились, в бой пошла малая саперная лопатка. Ею он зарубил еще четверых фашистов. Наверное, шансы остаться живым и вырваться из окружения у Василия были, но пулеметная очередь из бронетранспортера прервала его жизнь. 24 марта 1945 года Василию Васильевичу Огурцову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Василия Огурцова часто сравнивают с Козьмой Крючковым, который отличился таким же бесстрашием в боях Первой мировой войны. Наш герой так же, как и легендарный казак Козьма, не робел перед превосходящим по силе противником и выходил победителем.

Обложка: Казаки 2-го Украинского фронта в дозоре на окраине села. Источник: https://waralbum.ru

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