На оленях против Гитлера. Ненецкий автономный округ Несколько лет назад автор этих строк был в командировке в Ненецком автономном округе. Я готовил материалы по истории округа. Гуляя по улицам Нарьян-Мара, наткнулся на удивительный памятник. На постаменте был изображен ненец с винтовкой, с оленем и собакой в диске полярного солнца. На чтение: 2 минуты

Несколько лет назад автор этих строк был в командировке в Ненецком автономном округе. Я готовил материалы по истории округа. Гуляя по улицам Нарьян-Мара, наткнулся на удивительный памятник. На постаменте был изображен ненец с винтовкой, с оленем и собакой в диске полярного солнца. Оказывается, этот памятник был открыт 23 февраля 2012 года в центре города в память о жителях округа, которые были участниками оленно-транспортных батальонов, их общая численность более 600 человек и более 7000 голов ездовых оленей.

Если Родина в опасности

Мы рассказывали вам о том, как героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны собаки, пришло время рассказать о северных оленях. Ни один коренной житель Севера никогда не скажет грубого слова об оленях, их и называют ласково олешками. Для ненца или коми олень – это все: пища, одежда, транспорт, надежный и верный друг, который помогает выживать в суровых условиях Севера. Вот и воевать с фашистами оленеводы отправились со своими четвероногими друзьями.

В конце 1941 года было принято решение о формировании лыжно-оленьих батальонов. 20 ноября 1941 года вышло секретное постановление №930-с, в котором, в частности, говорилось о «…проведении мобилизации оленей, оленьих упряжек и ездовых (каюров) на территории Коми АССР и Архангельской области…». Документ подписал Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин. Планировалось, что Ненецкий национальный округ предоставит 6000 ездовых оленей, 1200 нарт с упряжью и 600 ездовых (каюров), чуть меньше должно было поступить из Коми АССР.

Несмотря на сложность обстановки, уже в 1941 году эшелоны из людей и оленей начали один за другим уходить на фронт. Сохранились сведения, сколько оленей отправили местные оленеводческие колхозы. Например, колхоз имени Выучейского выделил 500 голов, колхоз имени Сталина – 333, а колхоз имени Кирова – 284. Многие оленеводы уходили на фронт на личных упряжках. На войну ушли все вместе: ненцы и их олени. Старожилы вспоминали, что пастухов в тундре осталось очень мало. Главными оленеводами стали женщины. Они и детей нянчили, и обеды готовили, и чум на своих плечах держали, и стадо пасли.

На войне как на войне

Все сформированные подразделения были направлены на защиту северных территорий Советского Союза на Карельском фронте. «Рогатая армия» влилась в состав Карельского фронта и сразу оказалась на передовой. Четыре батальона зимой своим ходом с оружием и припасами добрались до Архангельска. Сложностей в организации этих подразделений хватало. В первую очередь мешала неподготовленность отдельных командиров Красной Армии, которые никогда не сталкивались с такими подразделениями. Большинство оленеводов практически не знали русского языка, что тоже не способствовало решению общих задач. Но постепенно все стало налаживаться, появилась слаженность в деятельности оленьих подразделений.

Северный фронт протянулся более чем на тысячу километров, а погодные условия выдвигали свои требования. Глубокий снег не позволял развернуться тракторам, грузовикам, через сугробы и лошадям было сложно передвигаться. Здесь могли пройти только олени. Как здесь не вспомнить слова из песни, которая прославила нанайца Кола Бельды: «Паровоз – хорошо! Пароход – хорошо! Самолёт – ничего! А олени лучше!» На плечи оленьей армии легло основное снабжение войск. На оленьих упряжках доставлялось продовольствие, боеприпасы, вывозились с поля боя раненые и совершались разведывательно-диверсионные вылазки в тыл противника. Всего с помощью оленей с линии фронта и из глубокого тыла противника было вывезено 10 142 раненых солдата. Оленьи батальоны доставили к переднему краю 8 тысяч бойцов и 17 тысяч тонн боеприпасов. Бойцы заслуженно называли оленей вездеходами.

Особенно эффективно олени служили в разведке. Разведчики вспоминали, как они пробирались в тыл противника: в маскхалатах цеплялись за оленя, и он бежал в нужном направлении. Оленя враги замечали, а бегущего сбоку разведчика – нет. В маскхалаты одевали и самих оленей. Фашисты не сразу сообразили, какую опасность представляла для них оленья армия, но когда поняли, то стали ожесточенно их уничтожать. Из десяти тысяч оленей, мобилизованных на фронт, в живых осталось чуть больше тысячи. Они пали в боях, как и солдаты.

Боевые дороги оленьих батальонов не были ограничены только Севером. Была сформирована 31-я отдельная оленно-лыжная бригада, которая с февраля 1945 года воевала в составе 4-го Украинского фронта, освобождала Польшу и Чехословакию. А в 1947 году она была переправлена на Чукотку, только там бойцы бригады закончили свой боевой путь и смогли вернуться домой.

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